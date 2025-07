Teile die Wahrheit!

Pepe Escobar, renommierter Journalist und Analyst, gab in einem kürzlichen Interview mit Judge Andrew Napolitano auf „Judging Freedom“ tiefgehende Einblicke in geopolitische Spannungen.

Das Gespräch, das am 1. Juli 2025 stattfand, beleuchtete die westliche Angst vor der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) sowie Putins Haltung gegenüber Donald Trump. Hier sind die zentralen Punkte.

Zahlen und Realität im Ukraine-Konflikt

Escobar widerlegte westliche Medienberichte, die behaupten, Russland habe eine Million Soldaten im Ukraine-Konflikt verloren. Er schätzt die tatsächliche Zahl der Gefallenen auf 100.000 bis maximal 130.000, basierend auf verlässlichen Quellen, darunter persönliche Kontakte zu Kommandeuren in Donezk.

Verletzte könnten die Gesamtzahl auf 700.000 bis 800.000 erhöhen, doch dies bleibt ein Staatsgeheimnis Moskaus. Escobar betonte, dass westliche Schätzungen, wie die britischer Think Tanks, in Russland und Eurasien als unglaubwürdig gelten. (Will die EU wirklich in den Krieg gegen Russland ziehen?)

Stand der militärischen Operation

Aus Moskaus Sicht könnte der ukrainische Widerstand noch etwa sechs Monate andauern, also bis Ende 2025. Die russische Strategie basiert auf einem schleppenden Abnutzungskrieg, nicht auf schnellen Gebietsgewinnen.

Dies richtet sich nicht nur gegen die ukrainische Armee, sondern auch gegen die NATO, deren militärische Kapazitäten laut Escobar langsam aufgerieben werden.

Trotz westlicher Narrative über russische Schwächen bestätigen lokale Kommandanten in Donezk den Fortschritt der Operationen gemäß Plan.

Kein Druck von Hardlinern auf Putin

Es gebe keinen nennenswerten Druck von Hardlinern wie dem ehemaligen Präsidenten Medwedew auf Putin.

Die Kriegsführung folgt einer konsistenten Strategie des Nationalen Sicherheitsrats und des Verteidigungsministeriums, trotz früherer Fehler. Der Fokus liegt auf der langfristigen Schwächung des Gegners, was mit der russischen Mentalität übereinstimmt.

Eskalation durch britische Waffen

Escobar bestätigte Berichte von Colonel Douglas Macgregor, dass ukrainische Streitkräfte britische Storm-Shadow-Raketen gegen russische Militärziele und zivile Gebiete in Donezk eingesetzt haben.

300x250

Dies markiert einen Bruch der relativen Ruhe in der Region und unterstreicht Kiews terroristische Taktik, wie er es nannte. Ob Briten die Raketen bedienen, ist unklar, doch in Moskau gilt Großbritannien als Mittäter, was die Beziehungen weiter belastet.

US-Interessen und der Nahe Osten

Zur US-Unterstützung für den Gaza-Konflikt und den Krieg gegen Iran sieht Escobar keinen Nutzen für die USA. Stattdessen diene dies den Zielen eines zionistischen Netzwerks von Washington bis Tel Aviv, wie im „Clean Break“-Plan der 1990er Jahre skizziert.

Der Angriff auf Iran zielte darauf ab, Eurasias Integrationsprozesse zu stören, doch der Blowback sei bereits spürbar. Iran sei bestens vorbereitet, wie ein diplomatischer Kontakt in Rio bestätigte.

300x250 boxone

Wer beherrscht wen?

Auf die Frage, ob die USA Israel oder umgekehrt dominieren, verglich Escobar dies mit der Schlange Ouroboros, die sich in den Schwanz beißt – ein Symbol für eine untrennbare, sich selbst zerstörende Einheit.