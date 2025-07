Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?

Teile die Wahrheit!

In der Neuzeit hat die Popularität aller Medien, die sich mit der Mythologie des alten Mesopotamiens beschäftigen, enorm zugenommen.

Befeuert wird dieser stetig wachsende Trend durch die Schriften zahlreicher Forscher, die Verbindungen zwischen mehreren sumerischen Mythenzyklen und der Theorie herstellen, die Menschheit sei von einer Gruppe außerirdischer Wesen erschaffen worden.

Dieses als „Antike-Astronauten-Theorie“ bekannte Forschungsgebiet stützt sich weitgehend auf die Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die angeblich von Zecharia Sitchin angefertigt wurden. Dessen Erdchroniken bilden die Grundlage für die moderne Kirche der außerirdischen Götter.

Im Mittelpunkt von Sitchins fehlerhaften Erzählung steht eine Gruppe mythischer Wesen, die Anunnaki. Er behauptete, sie hätten ihre DNA mit der des Homo erectus gekreuzt , um die Menschheit zu erschaffen – mit dem Ziel, Menschen als Sklaven zum Abbau von Gold und anderen Mineralien einzusetzen. Heute werden diese Anunnaki oft als Äquivalent des alttestamentarischen Schöpfergottes dargestellt.

Doch was sagt das Keilschriftkorpus tatsächlich über die Anunnaki und andere mythische Wesen aus? Wie lässt sich die in den Medien der antiken Astronauten dargestellte Version dieser Wesen und ihrer Aktivitäten mit ihrer tatsächlichen Darstellung in der antiken Welt vergleichen? (Die Rückkehr der Anunnaki 2025? (Video))

Fürstliches Blut

Anunnaki bedeutet zunächst „fürstliches Blut“ oder „Same Anus“, nicht „diejenigen, die herabkamen“ oder „diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen“, wie viele moderne Quellen behaupten.

Die Anunnaki sind „die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit“, ein Pantheon von Göttern, die Kinder des Himmelsgottes Anu und seiner Schwester Ki waren. Bezeichnenderweise sind einige Gelehrte zu der Erkenntnis gelangt, dass die Anunnaki eher als Halbgötter oder halbgöttliche Wesen zu betrachten sind. Offenbar galt Anus Schwester Ki ursprünglich nicht als Gottheit und erhielt erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus den Status einer Göttin.

Wie William Klauser erklärt:

Einige Experten bezweifeln, dass Ki als Gottheit angesehen wurde, da es keine Hinweise auf einen Kult gibt und der Name nur in wenigen sumerischen Schöpfungstexten auftaucht. Samuel Noah Kramer identifiziert Ki mit der sumerischen Muttergöttin Ninhursag und behauptet, dass es sich ursprünglich um dieselbe Figur handelte. Später entwickelte sie sich zur babylonischen und akkadischen Göttin Antu, der Gemahlin des Gottes Anu (von sumerisch An).

Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus der Verbindung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde.

Von Staub zu Staub

Darüber hinaus ist „Ki“ das sumerische Zeichen für „Erde“, und Anus Gemahlin wird manchmal als Personifizierung der Erde selbst angesehen. Dies ähnelt der biblischen Tradition, in der Sterbliche aus dem Staub der Erde erschaffen wurden (Genesis 2:7). Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ähnelt stark der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim.

Einer der am häufigsten zitierten antiken Texte, in denen die Nephilim beschrieben werden, ist das außerbiblische Buch Henoch 1, das dem Patriarchen Henoch, dem Sohn Jareds und Vater Methusalems, zugeschrieben wird. Heute gilt das 1. Henoch-Buch als apokrypher Text und wird von den meisten etablierten theologischen Einrichtungen abgelehnt, doch das war nicht immer so.

Viele der frühen Kirchenväter wie Athenagoras, Clemens von Alexandria, Irenäus und Tertullian erkannten das Buch als Heilige Schrift an, und unter den Schriftrollen vom Toten Meer wurden Fragmente von zehn Kopien des 1. Henoch-Buches in aramäischer Sprache gefunden. Auch im biblischen Buch Judas wird das 1. Henoch-Buch zitiert , und im Neuen Testament selbst wird die Zahl auf bis zu mehrere hundert weitere Stellen geschätzt.

Söhne Gottes, Töchter des Menschen

Die bekanntesten Abschnitte des 1. Henoch-Buches enthalten eine ausführliche Beschreibung bestimmter Ereignisse vor der Sintflut, die in der Bibel beschrieben werden (insbesondere Genesis Kapitel 6, Verse 1–4).

Laut 1. Henoch stieg eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als die Wächter, unter der Führung eines Mannes namens Semjaza (oder Semjaza) auf den Berg Hermon herab und schworen dort, Nachkommen mit menschlichen Frauen zu zeugen. Jeder von ihnen „nahm sich Frauen, und jeder erwählte sich eine, und sie begannen, zu ihnen zu gehen und sich mit ihnen zu verunreinigen“, eine Verbindung, die zur Geburt „großer Riesen“ führte.

Diese Riesen verzehrten schließlich „alle Errungenschaften der Menschen“, und „als die Menschen sie nicht länger ernähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und verschlangen die Menschheit.“ (1. Henoch, Kapitel 6-7)

Diese Aktivitäten provozierten das Eingreifen Gottes, der die Riesen verfluchte und sie dazu zwang, gegeneinander Krieg zu führen, „damit sie sich gegenseitig im Kampf vernichten“, und er schickte die Erzengel, um die Führung der Wächter „in den Tälern der Erde“ zu binden. (1. Henoch 10) Wie heute allgemein bekannt ist, werden die mächtigen Wesen, die den Wächtern geboren wurden, in den hebräischen Texten als die Nephilim bezeichnet.

Standort des Heiligtums der Anunnaki

Wissenschaftler haben tiefgreifende Ähnlichkeiten zwischen den Mythen der Anunnaki und der Nephilim entdeckt. 1971 veröffentlichte Edward Lipinski eine wissenschaftliche Analyse mehrerer antiker Texte, darunter der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos. Alle Texte enthalten wichtige Details, die den wahren Standort des Heiligtums der Anunnaki im antiken östlichen Denken und in der Kosmologie enthüllen.

Lipinski stellte fest: „Tatsächlich identifiziert die altbabylonische Version des [Gilgamesch-Epos] Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki.“

Er betont die Zeilen 12–21 des altbabylonischen Gilgamesch-Buches, die von der Vernichtung Humbabas, des Wächters der Götterwohnung, durch Gilgameschs Gefährten Enkidu berichten. Danach heißt es im Text, die beiden seien „in den Wald eingedrungen und hätten die geheime Wohnstätte der Anunnaki geöffnet“.

Während spätere Mythologien alternative Orte für die Heimat der Anunnaki vermuten lassen, erklärt Lipinski, dass die ältesten mesopotamischen und nahöstlichen kanaanitischen Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon verweisen:

Spuren der älteren Überlieferung finden sich in der Erwähnung des Berges, der die Wohnstätte der Götter war und dessen Zugänge durch den Zedernwald verborgen waren, dessen Wächter Humbaba war. Dieser Berg war unserer Meinung nach der Antilibanon-Hermon…

Die südliche Gebirgskette des Antilibanon dürfte daher der Berg sein, in dessen Tiefen die Anunnaki gemäß der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos lebten. In der altbabylonischen Zeit waren die Anunnaki noch immer die Götter… Der Berg Hermon dürfte daher mit der Wohnstätte der Götter gleichgesetzt werden.“

Himmel und Erde vereinen sich

Lipinski weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt, und verbindet diese Tradition mit dem Eid der Wächter im ersten Buch Henoch. Unter Einbeziehung apokrypher Texte wie dem Testament der Zwölf Patriarchen und dem ersten Buch Henoch kommt Lipinski zu folgendem Schluss:

Der Hermon ist der kosmische Berg, der die Erde mit dem tiefsten Himmel verbindet. Dieselbe Vorstellung liegt der Episode von den Söhnen Gottes im Buch Henoch zugrunde. Die himmlischen Wesen versammeln sich auf dem Gipfel des Hermon, denn dies ist der Berg der Götter, der kanaanitische Olymp.

Der Berg Hermon liegt am südlichen Ende des Antilibanon-Gebirges und grenzt an Syrien und den Libanon. Sein höchster Gipfel ist 2814 Meter hoch. Die Gegend ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des Großen Schauplatz zahlreicher Schreine und Rituale. Bedeutend ist auch die Tatsache, dass Gilgamesch in der Antike für sein Wissen aus der vorsintflutlichen Welt bekannt war, wie es im Ugarit-Epos von Gilgamesch (Verse 5–9) heißt:

Er erkundete überall die Machtzentren und kannte die gesamte Weisheit aller Dinge. Er, der die ferne Straße nach Utter-napisti bereiste, der den Ozean, das weite Meer, bis zum Sonnenaufgang überquerte: Er brachte Botschaften aus der vorsintflutlichen Zeit mit.

Mit diesen Passagen schließt sich der Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in dem der antike König zum Berg Hermon reiste, der Wohnstätte der Anunnaki …

Quellen: PublicDomain/ancient-origins.net am 07.07.2025