Auf der Suche nach der Festplatte: Jetzt wird Howells Geschichte verfilmt

Wer hat schon nicht einmal etwas verloren und sich fürchterlich darüber aufgeregt? Mit etwas Glück findet man das verlorene Teil wieder – der Verlust der Jacke oder des Portemonnaies mag ärgerlich sein, aber ist in der Regel nicht lebensverändernd. Anders sieht es aus, wenn man eine Festplatte verliert, auf der 8.000 Bitcoins gespeichert sind.

Welchen Wert hätten heute 8.000 Bitcoins?

Der Kryptomarkt befindet sich seit Jahren im Aufwind. Auch wenn es immer wieder heftige Korrekturen gegeben hat, so sind die Preise der digitalen Währungen seit Jahren im Aufwind – lag der Bitcoin etwa noch Anfang 2020 bei rund 4.500 US Dollar, so ging es dann im Dezember 2024 erstmals auf über 100.000 US Dollar.

Wer zu den Anfangszeiten eingestiegen ist, konnte den Bitcoin noch für unter 10 US Dollar – und weniger – kaufen. Mit den Jahren ist nicht nur der Preis gestiegen, sondern auch die Akzeptanz. Wir haben die besten Bitcoin Casinos getestet und festgestellt, dass es immer mehr Anbieter gibt, die Bitcoin und Co. akzeptieren.

Nicht nur Online Casinos akzeptieren Bitcoin, auch etablierte Größen verweisen darauf, dass Transaktionen mit Bitcoin möglich sind. Auch die Zahl der Online Shops steigt, in denen Bitcoin und Co. akzeptiert werden. Zudem haben auch die Banken erkannt, dass es ratsam ist, Kryptowährungen anzubieten, wenn es um Veranlagungen geht.

Was wären heute 8.000 Bitcoins wert? Laut aktuellem Preis – der Bitcoin liegt bei rund 105.000 US Dollar – würde das einem Wert von rund 840 Millionen Euro entsprechen.

Das weiß auch James Howell, ein 39-jähriger aus Wales. Und genau das ist auch der Grund, wieso er eine Mülldeponie ausheben lassen will. Denn der IT-Ingenieur hat vor zwölf Jahren seine Festplatte mit 8.000 Bitcoins verloren bzw. wurde diese unabsichtlich entsorgt.

Demnächst zu sehen? „The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howell“

Die Story rund um Howells Geschichte wird nun der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Denn nachdem es in den letzten Jahren über 200 Anfragen gegeben hat, die Geschichte im Rahmen einer Dokumentation aufarbeiten zu wollen, hat er nun endlich einer namhaften Produktionsfirma die Zustimmung erteilt. Bislang hat er alle Anfragen kategorisch abgelehnt.

LEBUL, eine Produktionsfirma mit Sitz in Los Angeles, hat dann Ende April die Zustimmung erhalten, dass die Geschichte auf die Leinwand gebracht werden kann.

In „The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howell“ soll die tragische Geschichte des Walisers und seiner verlorenen Festplatte beleuchtet werden.

Derzeit gibt es jedoch noch keine Details, wie man die Geschichte umsetzen will.

Kauft Howell jetzt das Gelände?

Alles begann im Jahr 2009: Der Bitcoin, eine neue Erfindung von Satoshi Nakamoto, war in den Anfangszeiten vor allem bei risikoreichen und techaffinen Anlegern sehr beliebt.

Durch das Mining wurden Bitcoins geschürft bzw. konnte man um geringe Summen auch direkt Coins kaufen. So war das auch bei Howell der Fall. Er hat auf seiner Festplatte einen Private Key zu einem Wallet gespeichert, auf dem 8.000 Bitcoins verwahrt sind.

Ein Ex-Partner hat im Zuge einer Aufräumaktion die Festplatte unabsichtlich entsorgt. Anstelle der wertlosen Festplatte, die entsorgt werden sollte, warf er jene mit dem Private Key in den Müll.

Seither befindet sich auf der Mülldeponie in Newport eine Festplatte, die einen Wert von rund 840 Millionen US Dollar hat.

Seither befindet sich auf der Mülldeponie in Newport eine Festplatte, die einen Wert von rund 840 Millionen US Dollar hat.

Seit Jahren versucht Howell, die Festplatte auf der Deponie zu finden. Im Jänner wurde auch entschieden, er dürfe die öffentliche Mülldeponie nicht mehr weiterdurchsuchen. So hat der Oberste Gerichtshof entschieden, ihm sei der Zugang zur Deponie zu verwehren – auch die Entschädigungssumme von 495 Millionen Pfund wurde abgelehnt. Es gebe derzeit keinen „vernünftigen Grund" mehr für die Klage, zudem gebe es auch keine „realistische Aussicht auf Erfolg". Dennoch könnte jetzt noch die große Wendung kommen: Im Februar wurde von Seiten der Stadt Newport verkündet, man werde die Mülldeponie schließen. Auf dem Gelände soll ein Solarpark entstehen. Howell plant nun, das Gelände selbst zu kaufen. Bislang gab es von Seiten des Stadtrats von Newports aber keine Informationen darüber, wie hier der Stand der Dinge sei. Vielleicht wird man in der Serie mehr darüber erfahren?

