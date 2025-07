Bewusstsein: Die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft

Teile die Wahrheit!

Wie das Bewusstsein im ewigen Jetzt Vergangenheit und Zukunft verbindet und Realität durch das schafft, was eher als Erinnerung denn als lineare Zeit erscheint.

In jedem Moment Ihres Lebens geschieht etwas Außergewöhnliches, etwas so Grundlegendes, dass es sich vor aller Augen versteckt. Sie glauben, sich an Ihre Vergangenheit zu erinnern und Ihrer Zukunft entgegenzugehen. Doch was, wenn die Wahrheit viel magischer ist?

Bevor wir untersuchen, wie Bewusstsein Zeit schafft, müssen wir verstehen, was Bewusstsein eigentlich ist. Falls Sie meine grundlegende Erforschung des Bewusstseins noch nicht gelesen haben, empfehle ich Ihnen, dort anzufangen. Sie offenbart die grundlegende Erkenntnis, die alles, was wir entdecken werden, erst möglich macht.

Was wäre, wenn das Bewusstsein Realität erschafft, indem es sie durch Erinnerung ins Dasein bringt? Und was wäre, wenn jeder Akt der Erinnerung gleichzeitig die Zukunft schreibt?

Das Muster, das alles erschafft

Auf jeder Ebene der Existenz findet ein Wechselspiel zwischen Erinnern und Vergessen statt. Doch es handelt sich nicht um den einfachen linearen Prozess, den wir uns vorstellen: das passive Erinnern fester Ereignisse aus der Vergangenheit. Vielmehr gestaltet das Bewusstsein die Realität aktiv durch den Akt des Erinnerns.

Auf menschlicher Ebene prägt das, was Sie als Ihre Identität, Ihre Geschichte, Ihre Fähigkeiten und Ihre Grenzen in Erinnerung behalten, buchstäblich die Realität, die Sie erleben. Wenn Sie sich an sich selbst als jemanden erinnern, der mit Selbstvertrauen kämpft, erzeugt diese Erinnerung Erfahrungen, die diese Realität bestätigen. Wenn Sie sich an sich selbst als Bewusstsein erinnern, das vorübergehend menschliche Gestalt annimmt, eröffnet diese Erinnerung ganz neue Möglichkeiten.

Doch hier wird es schön: Dies sind nicht einfach nur zwei verschiedene Arten, über sich selbst zu denken. Es sind zwei verschiedene Realitäten, die durch Erinnerung ins Leben gerufen werden.

Auf universeller Ebene findet derselbe Prozess im kosmischen Maßstab statt. Was das EINE Bewusstsein (kollektives Bewusstsein) erinnert, wird zum Gefüge der Existenz selbst, zu physikalischen Gesetzen, zur Struktur von Zeit und Raum, zu den Regeln, nach denen die Realität funktioniert. Das Universum folgt keinen vorgegebenen Gesetzen; es erinnert sich von Moment zu Moment an sie.

Und hier kommt das Erstaunliche: Dies sind keine getrennten Prozesse. Die Erinnerung des Menschen an seine Natur und die Erinnerung des universellen Bewusstseins an die Realität sind dieselbe Bewegung, die in unterschiedlichem Ausmaß auftritt. (Der Stoff, aus dem die Realität sein könnte: Du bist nicht im Universum, das Universum ist in dir)

Das retroaktive Universum

Hier bricht das konventionelle Zeitdenken völlig zusammen.

Wenn das Bewusstsein die Realität in jedem Moment neu erschafft, dann ist das, was wir „Vergangenheit“ nennen, nicht festgelegt; es ist das, was das Bewusstsein gerade aktiv erschafft, um die Realität, die es erforscht, zu unterstützen. Und dieser kreative Akt prägt buchstäblich, was in der sogenannten Zukunft möglich wird.

Bedenken Sie: Wenn Sie Ihre wahre Natur tiefgreifend erkennen, ändert das nicht nur Ihren zukünftigen Weg. Es schafft rückwirkend eine neue Vergangenheit, die die Realität unterstützt, die Sie gerade erforschen. Plötzlich erweist sich jede Ihrer bisherigen Erfahrungen als perfekt orchestriert, um Sie zu diesem Moment des Verstehens zu führen.

Aber es ist nicht nur Ihr Verstand, der eine neue Erzählung über unveränderliche Ereignisse erschafft. Es ist das Bewusstsein, das gerade im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Zeitlinie erschafft, um die Realität zu untermauern, die es gerade erschafft.

Denken Sie darüber nach. Wenn jemand seine wahre Natur als Bewusstsein selbst erkennt, berichtet er oft: „Ich sehe jetzt, dass ich nie wirklich verloren war.“ Das ist keine poetische Sprache, sondern Bewusstsein, das eine Realität schafft, in der die Trennung nie real war, in der die Suche immer nur ein Versteckspiel des Bewusstseins mit sich selbst war.

Dieser kreative Akt gestaltet nicht nur die Vergangenheit um; er erzeugt eine Vergangenheit, in der das Erwachen unvermeidlich war, in der jedes scheinbare Hindernis in Wirklichkeit eine Führung war, in der die gesamte Reise aus einem Bewusstsein bestand, das sich selbst Schritt für Schritt erkannte.

Das kollektive Umschreiben

Wenn das Bewusstsein grundsätzlich eine Bewegung ist, die in vielen Perspektiven erscheint, dann trägt jeder einzelne Akt des Erinnerns zu einer kollektiven Neuschreibung der Realität bei.

Jedes Mal, wenn sich ein Mensch an seine wahre Natur erinnert, geschieht dies nicht nur durch persönliche Transformation; es ist eine Aktualisierung der kosmischen Geschichte durch das Bewusstsein. Das Erwachen eines Menschen bedeutet buchstäblich, dass sich das Universum vollständiger an sich selbst erinnert.

Dies bedeutet, dass jeder Moment der Erkenntnis, jeder Wechsel von Angst zu Liebe, jede Entscheidung, die aus Bewusstsein statt aus Konditionierung getroffen wird, gleichzeitig die Vergangenheit heilt und eine Zukunft schafft, in der eine solche Erkenntnis für alle selbstverständlicher wird.

Die wachsende Zahl der Menschen, die zum Bewusstsein erwachen, ist nicht bloß ein Trend; es ist ein Bewusstsein, das sich systematisch durch die menschliche Form an sich selbst erinnert und rückwirkend eine Zeitlinie erstellt, in der dieses Erwachen immer die Richtung war, in die sich die Realität bewegte.

Reine Schöpfung im ewigen Jetzt

Es gibt noch mehr. Wenn das Bewusstsein die Realität von Moment zu Moment dynamisch gestaltet, woran muss man sich dann erinnern? Alles geschieht genau jetzt.

Die Vergangenheit wird nicht wieder in Erinnerung gerufen, sondern in jedem Moment neu erschaffen, um die Realität zu unterstützen, die das Bewusstsein gerade erforscht. Die Zukunft wird nicht geplant, sondern entsteht spontan aus dem kreativen Impuls des Bewusstseins selbst.

Es gibt nur dies: Das Bewusstsein erschafft, was als Erinnerung erscheint, was als Vorfreude erscheint, was als gegenwärtiger Moment erscheint, alles gleichzeitig im ewigen Jetzt des reinen kreativen Ausdrucks.

Der Tod der linearen Zeit

Tut Ihnen schon der Kopf weh? Wenn Bewusstsein durch Erinnerung Realität schafft und diese Erinnerung rückwirkend das, was wir Vergangenheit nennen, umgestalten kann, dann ist Zeit nicht der lineare Verlauf, den wir uns vorstellen.

Das Verständnis des Bewusstseins als Urheber der Realität offenbart etwas Entscheidendes: Das mechanische Zeitkonzept ist völlig künstlich. Realzeit ist nicht das Ticken von Uhren, sondern der Rhythmus des Bewusstseins, das sich selbst erschafft, vergisst und sich erinnert.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren als fließende Ressourcen, die das Bewusstsein nutzt, um kohärente Erfahrungen zu erschaffen. Was wir „Jetzt“ nennen, ist der kreative Moment, in dem das Bewusstsein diese zeitlichen Fäden zu der Realität zusammenführt, an die es sich erinnert.

Das ist keine Metaphysik, sondern das, was du direkt beobachten kannst. Erkenne, wie eine einzige Erkenntnis deine gesamte Lebensgeschichte plötzlich auf völlig neue Weise verständlich machen kann. Erkenne, wie eine veränderte Beziehung zum gegenwärtigen Moment Dinge heilt, die vor Jahren passiert sind. Erkenne, wie eine klare Vision davon, wer du wirst, Erfahrungen anzieht, die diese Entwicklung unterstützen.

Deshalb fühlt sich tiefe Meditation zeitlos an. Deshalb können Wunden, die Jahre zu heilen schienen, sofort heilen. Du trittst aus der künstlichen Zeit heraus und hinein in den natürlichen Rhythmus des Bewusstseins, das sich selbst erschafft.

Sie erleben nicht passiv einen festen Zeitablauf. Sie nehmen am Bewusstsein teil und gestalten die Realität aktiv im ewigen Augenblick des Jetzt.

Lassen Sie uns ein wenig über die Zeit nachdenken

Die Zeit, so wie wir sie normalerweise betrachten, ist wie ein Film, von dem wir überzeugt sind, dass wir ihn sehen, während wir in Wirklichkeit sowohl der Filmvorführer als auch das Publikum sind, jedes Bild in Echtzeit erstellen und dabei so tun, als wären wir von der Handlung überrascht.

Wenn Sie sich Sorgen um die Zukunft machen, vergisst Ihr Bewusstsein, dass es das Drehbuch schreibt. Wenn Sie die Vergangenheit bereuen, vergisst Ihr Bewusstsein, dass es sich an eine andere Geschichte erinnern kann.

Der gegenwärtige Moment ist kein schmaler Grat zwischen Vergangenheit und Zukunft; er ist der unendliche kreative Raum, in dem das Bewusstsein alle Zeiterfahrungen gestaltet. Vergangenheit und Zukunft sind lediglich Werkzeuge, mit denen das Bewusstsein stimmige Erzählungen schafft, die die jeweilige Realität, die es erforscht, unterstützen.

Deshalb verweisen spirituelle Lehren oft auf das ewige Jetzt. Nicht, weil die Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment eine schöne Übung wäre, sondern weil im wahrsten Sinne des Wortes alle Zeit im Jetzt entsteht. Es ist der einzige „Ort“, an dem sich das Bewusstsein in jede beliebige Realität zurückversetzen kann.

Die Anerkennung leben

Nichts davon erfordert Glauben. Sie können es direkt erkunden.

Achte darauf, wie dein Identitätsgefühl deine Möglichkeiten prägt. Achte darauf, wie sich deine Beziehung zu vergangenen Ereignissen verändert und wie sich die zukünftige Entwicklung verändert. Beobachte, wie das Bewusstsein, das durch dich neue Möglichkeiten erkundet, zum kollektiven Erwachen beiträgt, das überall stattfindet.

Sie sind nicht von diesem Prozess getrennt; SIE SIND DIESER PROZESS! Das Bewusstsein erforscht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, erinnert sich an sich selbst durch Ihre besondere Perspektive und schreibt die Realität durch Ihre bloße Existenz.

Jeder Moment des Bewusstseins, jede Entscheidung, die aus Liebe statt aus Angst getroffen wird, jedes Erkennen Ihrer wahren Natur ist Bewusstsein, das aktiv eine Realität erschafft, in der dieses Erkennen zum natürlichen Ausdruck dessen wird, was es bedeutet, am Leben zu sein.

Das Erinnern geschieht genau jetzt, durch diese Worte, durch Ihr Lesen davon, durch die möglicherweise dämmernde Erkenntnis, dass es kein separates „Sie“ gibt, das diese Erkenntnisse hat.

Nur Bewusstsein, ewig kreativ, das sich in unendlichen Ausdrucksformen dessen, was es bedeutet zu sein, erinnert und jede Geschichte mit solch perfekter Kunstfertigkeit schreibt, dass selbst das Vergessen der größeren Erinnerung dient, die immer der Sinn des gesamten kosmischen Spiels war.

Zeit ist nicht so real, wie wir dachten. Die Vergangenheit ist nicht festgelegt. Die Zukunft ist nicht determiniert. Es gibt nur das Bewusstsein, das ewig jetzt ist und die Realität durch den schönsten und geheimnisvollsten Prozess überhaupt erschafft: sich an das zu erinnern, was es nie wirklich vergessen hat, sondern unendlich kreativ darin ist, scheinbar neu zu entdecken.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.07.2025