Bill Gates enthüllt Plan, alle Babys weltweit vor ihrer Geburt mit einem Mikrochip zu versehen (Video)

Teile die Wahrheit!

Bill Gates hat erklärt, dass der Impfplan der CDC für Kinder – 72 Impfungen und es werden immer mehr – bei weitem nicht ausreicht. Jetzt will er noch einen Schritt weitergehen und Babys mRNA injizieren, bevor sie geboren werden. Genau – im Mutterleib.

Wenn das – insbesondere nach den tödlichen Folgen der COVID-Impfstoffeinführung – keine Alarmglocken schrillen lässt, ist es an der Zeit, einen Blick darauf zu werfen, was Gates bereits in den Entwicklungsländern tut. Denn dort wird der Plan gerade perfektioniert.

In Ländern wie Kenia und Indien unterstützt Gates Programme, die biometrische Identifikationssysteme einführen und den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Kommunikation – und sogar Lebensmitteln – an die Einhaltung einer wachsenden Liste obligatorischer Impfungen knüpfen. Das sind keine Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit. Es sind Kontrollsysteme – getarnt als humanitäre Hilfe.

Und plötzlich wurde das, was die sogenannten Faktenprüfer als Verschwörungstheorie abgetan hatten,

zur Verschwörungsfakten. (Israelische Studie schockiert die Welt: Fehlgeburten steigen bei Covid-geimpften Frauen um 43 %)

Was heute an den Schwachen getestet wird, wird morgen still und leise für den Rest von uns vorbereitet.

Und wenn das System erst einmal festgeschrieben ist, sind Sie – und Ihre Kinder – als Nächstes an der Reihe.

Sie haben sich 20 Jahre Zeit gegeben. Das ist der Zeitplan, den sich die Gates-Stiftung gesetzt hat, um das abzuschließen, was viele mittlerweile als die letzte Phase der globalistischen Agenda bezeichnen. Die weltweite Einführung von Impfpflicht, biometrischen digitalen Ausweisen und einer derart invasiven Überwachungsinfrastruktur lässt Orwell wie einen Optimisten erscheinen.

Und es bleibt nicht bei den Lebenden.

Laut Bill Gates selbst beinhaltet die Zukunft der „öffentlichen Gesundheit“ die Zwangsimpfung ungeborener Kinder – die Injektion von mRNA-Technologie in die Gebärmutter und das Einpflanzen von Mikrochips, die ab dem Moment der Geburt direkt mit der digitalen Identität des Kindes verknüpft sind. Keine Einwilligung. Keine Wahl. Ein Klick genügt, und man ist im System – für immer.

Das ist keine Spekulation. Das ist ihr Plan. Ihre Mission. Und wie lautet der interne Slogan der Gates-Stiftung für diese Phase? „Einfach weitermachen.“

Denn genau das haben sie vor – bis die Menschheit keinen Ort mehr hat, an dem sie sich verstecken kann.

300x250

In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung kündigte die Gates Foundation den dystopischen Plan an, Babys im Mutterleib zu impfen, und lobte gleichzeitig die Arbeit von Dr. Shabir Madhi, einem südafrikanischen Vakzinologen, der derzeit das entwickelt, was Gates als „neue Grenze“ der Immunisierung bezeichnet: mütterliche Impfungen – Spritzen, die Babys im Mutterleib verabreicht werden.

Das Promovideo lässt es offen. Es ist vage. Für die Öffentlichkeit aufpoliert und beschönigt. Doch wer auf der Website der Gates-Stiftung etwas genauer nachforscht, wird es finden: Die erste sogenannte „Intervention“ in ihrem Plan ist geradezu dystopisch.

Zwangsimpfungen bei Babys. Im Mutterleib. Mithilfe der mRNA-Technologie. Dieselbe mRNA-Technologie, die, wie die FDA kürzlich zugab, nach 2021 weltweit für einen Anstieg der Herzinfarkte verantwortlich ist.

300x250 boxone

Als ob der 72-Dosen-Impfplan der CDC für Kinder nicht schon überwältigend genug wäre, arbeiten Bill Gates und seine globalen Gesundheitsverbündeten nun an einem pränatalen Impfplan – einem Impfplan für Ungeborene. Klingt das für Sie nach Fortschritt?