„Bis zum Jahr 2050 sollen durch begrenzte Kriege mindestens vier Milliarden ‚nutzlose Esser‘ eliminiert werden …“

Hierarchie der Verschwörer: Die Geschichte des Komitees der 300 , Dr. John Coleman, 1991

Weiter unten in seinem Buch zitierte Dr. Coleman aus H.G. Wells‘ vom Komitee der 300 in Auftrag gegebenem Werk, das Wells kühn „ Die offene Verschwörung – Pläne für eine Weltrevolution “ nannte. [1]

Einer der Absätze, die Dr. Coleman als Voraussetzung für die vollständige Umsetzung der Pläne des Komitees der 300 wiederveröffentlichte, war der Völkermord an vier Milliarden „nutzlosen Essern“ (Hervorhebung hinzugefügt):

Wie George Orwells „1984“ ist auch Wells‘ Bericht ein Massenaufruf für eine Weltregierung. Kurz gesagt, besteht die Absicht und der Zweck des Komitees der 300 darin, die folgenden Bedingungen zu schaffen: [S. 102]

Mindestens vier Milliarden „nutzlose Esser“ sollen bis zum Jahr 2050 durch begrenzte Kriege , organisierte Epidemien tödlicher, schnell fortschreitender Krankheiten und Hungersnöte eliminiert werden .

Energie, Nahrung und Wasser sollen für die Unterelite auf einem Existenzminimum gehalten werden, beginnend mit der weißen Bevölkerung Westeuropas und Nordamerikas und sich dann auf andere Rassen ausweitend.

Die Bevölkerung Kanadas, Westeuropas und der Vereinigten Staaten wird schneller dezimiert als auf anderen Kontinenten, bis die Weltbevölkerung ein überschaubares Niveau von einer Milliarde erreicht, von denen 500 Millionen Chinesen und Japaner sein werden, die ausgewählt wurden, weil sie seit Jahrhunderten reglementiert wurden und es gewohnt sind, Autoritäten bedingungslos zu gehorchen.“ [Seiten 104 und 105]

Hierarchie der Verschwörer: Die Geschichte des Komitees der 300 , Dr. John Coleman, 1991

Warum ist ein vom Komitee der 300 in Auftrag gegebener Bericht so bedeutsam? Wie Dr. Coleman am Ende seines Buches darlegt, liegt der Grund darin, dass diese 300 Personen erheblichen Einfluss oder Kontrolle über viele Organisationen haben, darunter die Vereinten Nationen und den britischen Geheimdienst MI6 (siehe Abbildung unten).

Notiz:

[1] Wir konnten online kein Exemplar von H.G. Wells‘ „ The Open Conspiracy – Plans For A World Revolution “ finden. Und soweit wir anhand einer kurzen Durchsicht der veröffentlichten Werke von H.G. Wells zu diesem Thema feststellen konnten, enthalten diese nicht den Text, den Dr. Coleman in seinem Buch „ Conspirators‘ Hierarchy “ wiedergegeben hat.

Laut Project Gutenberg of Australia wurde H.G. Wells‘ „ The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution “ erstmals 1928 veröffentlicht. The Open Conspiracy wurde 1930 überarbeitet und erweitert und mit dem Untertitel „ A Second Version of This Faith of a Modern Man Made More Explicit and Plain “ versehen. 1931 erschien eine weitere überarbeitete Ausgabe mit dem Titel „ What Are We to Do with Our Lives? “. Eine endgültige Version erschien 1933 unter ihrem Originaltitel (ausgewählte Zitate HIER ).

Viele der Ideen des Buches werden in Wells‘ Roman „ The World of William Clissold “ von 1926 vorweggenommen . Eine Liste der Werke von H.G. Wells, die in Project Gutenberg of Australia hochgeladen wurden, finden Sie HIER .

Dies bedeutet nicht, dass das Buch von Dr. Coleman ungenau ist; es bedeutet, dass es Versionen gibt, die öffentlich zugänglich gemacht wurden, während mindestens eine andere Version vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.

..

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 29.06.2025