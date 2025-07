Bohemian Grove 2025 im Gange – das sind die Themen

Teile die Wahrheit!

Die jährliche Veranstaltung im Bohemian Grove nördlich von San Francisco ist in vollem Gange. Die Bohemian Grove-Veranstaltungen 2025 finden voraussichtlich vom 13. bis 28. Juli statt. Von Catherine Austin Fitts

Peter Phillips von Project Censored würdigte die Veranstaltung bereits 2015 mit einer Kolumne: „Global One Percent Celebrate at the Bohemian Grove“.

(Titelbild: Der Haupteingang zu Bohemian Grove, in der Nähe von Monte Rio, Donnerstag, 17. Juli 2025)

Als ich 2019 über die Veranstaltung im Bohemian Grove in Solari schrieb, spekulierte ich, dass es zahlreiche mögliche Themen gäbe, von denen die meisten auch 2025 noch aktuell sind.

Zu den potenziellen Themen, die ich damals auflistete, gehörten: offene Fragen im Bundeshaushalt vor der endgültigen Mittelzuweisung im September;

die Verwaltung der geheimen Budgets unter Einhaltung von FASAB 56;

der JEDI-Vertrag des US-Verteidigungsministeriums, der voraussichtlich im August 2019 bekannt gegeben werden sollte (2022 wurde JEDI zum Joint Warfighting Cloud Capability [JWCC]-Vertrag);

wie ein Regimewechsel im Iran erreicht werden kann;

Ziel und Art von Handelskriegen;

die Planung der nächsten Piraterie-Runde nach der Wahl;

und der Ausbau des nördlichen Silicon Valley.

Ich stellte auch fest, dass wahrscheinlich Diskussionen über die nächsten Schritte im Bereich neuer Technologien stattfinden würden – von der Weiterentwicklung der Governance der Tech-Giganten über das Energiemodell bis hin zur Integration von Robotik, KI und Wetterkriegsführung.

Nicht zuletzt stellte sich die Frage, was die Anklage gegen Epstein erreichen würde, nachdem das Justizministerium die Kontrolle über alle Aspekte des Falls und die daraus resultierenden Beweise erlangt hatte. Kurz gesagt: Es gab viele Möglichkeiten, das verschwundene Geld zu verteilen und auszugeben.

Viele dieser Punkte sind auch heute noch Gegenstand von Diskussionen. Ganz oben auf der Liste für 2025 steht die Abstimmung der bis zum Herbst im Kongress zu verabschiedenden Gesetzespakete und die Anwendung von Stablecoins (man denke an privates CBDC), Sozialkreditsystemen und Bitcoin sowie der Tokenisierung von Vermögenswerten mit der Implementierung eines Kontrollnetzes im Westen und der globalen Ausweitung des Dollars und des Kreditwesens.

Um die Zukunft zu gestalten, müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Das bedeutet intensive Diskussionen und Konsens über die Herkunft und Verwendung von Mitteln in vielen Branchen, Regionen und bei vielen Investoren.

Es ist harte Arbeit, aber jemand muss sie tun.

Als ich Partner einer Wall-Street-Firma wurde, nahm ich an der jährlichen Strategieplanungskonferenz der Partner teil. Der Vorsitzende unserer Firma besuchte das Grove jedes Jahr regelmäßig.

Er begann seine Rede auf unserer Jahreskonferenz mit den Worten:

„Lassen Sie mich Ihnen sagen, was dieses Jahr passieren wird …“

sfgate.com schreibt weiter:

Klage: Milliardär im Bohemian Grove forderte Mitarbeiter auf, seine Unterwäsche mit der Hand zu waschen

Das berühmte Bohemian Grove-Camp, das jedes Jahr im Juli einige der reichsten und mächtigsten Männer Amerikas in die Redwood-Wälder von Sonoma County lockt, konnte kürzlich einen von drei seiner Mitarbeiter angestrengten Prozess wegen Lohndiebstahls beilegen. Zuvor kamen jedoch einige peinliche Anschuldigungen ans Licht.

Drei Mitarbeiter des Bohemian Grove verklagten 2023 den gemeinnützigen Bohemian Club und verbundene Unternehmen wegen angeblicher Verstöße gegen kalifornisches Arbeitsrecht, etwa durch das Fehlen von Essenspausen und die Nichtzahlung des Mindestlohns während der Veranstaltung, die ausschließlich Männern vorbehalten ist.

Die fast 150 Jahre alte Party ist geheimnisumwittert, findet aber in einem 1.100 Hektar großen Camp außerhalb von Monte Rio am Russian River statt und dauert etwa drei Wochen, bevor sie mit der angeblichen Verbrennung einer Menschenpuppe und einer riesigen Eule endet.

Die drei Mitarbeiter – Shawn Granger, Anthony Gregg und Wallid Saad – gaben an, während der Veranstaltung fast 100 Stunden pro Woche arbeiten zu müssen, wurden aber von ihren Arbeitgebern angewiesen, nur 40 Stunden zu arbeiten, wie aus einer Akte vom November 2023 hervorgeht.

Gregg sagte außerdem, er sei von den Clubmitgliedern verspottet worden, „weil er der Aufforderung des berühmten Milliardärs William Koch nachgekommen war, seine Unterwäsche mit der Hand zu waschen“.

William „Bill“ Koch ist ein milliardenschwerer Industrieller und der Zwillingsbruder von David Koch, einem weiteren Milliardär und republikanischen Großspender. Beide Männer erbten einen Teil der Firma Koch Industries ihres Vaters, obwohl William seine Anteile in den 1980er Jahren verkaufte. Forbes schätzt Williams Nettovermögen derzeit auf 2 Milliarden Dollar.

Brad Goldstein, ein Sprecher von William Koch, bestritt die Vorwürfe bezüglich des Unterwäschewaschens am Freitag in einem Interview mit SFGATE. Er sagte, es handele sich wahrscheinlich nur um einen Versuch, die Clubbesitzer zu einer Entschädigungszahlung zu drängen.

„Für den angeblichen Vorfall werden keine Daten genannt. Es gibt einfach keine Details“, sagte Goldstein. „Und da Herr Koch kein Clubmitglied ist und immer mit seinem Bruder verwechselt wird, bezweifle ich die Glaubwürdigkeit der Behauptung.“

William Koch wurde in der Klage nicht als Beklagter genannt. Sein Name war ursprünglich aus der Klageschrift entfernt worden, doch ein Reporter des Press Democrat konnte seinen Namen entfernen, indem er den Text der Klageschrift kopierte und in ein separates Dokument einfügte. SFGATE konnte die Feststellung des Press Democrat reproduzieren und William Kochs Namen auf dieselbe Weise offenlegen.

Gregg sagte, sein Kollege Saad habe sich laut der Akte vom November auch „regelmäßig“ mit „scheinbar rassistischen und religiös diskriminierenden Kommentaren“ von Clubmitgliedern auseinandersetzen müssen, weil er Muslim sei.

Die drei Mitarbeiter stimmten am 10. Juli 2025 einem vertraulichen Vergleich zu, der vom Gericht angenommen wurde. Laut Gerichtsbeschluss wurde die Klage später am 15. Juli abgewiesen.

Die Ausgabe 2025 des Camps, das der Bohemian Club mit Sitz in San Francisco seit fast 150 Jahren veranstaltet, findet derzeit in den Wäldern außerhalb von Monte Rio am Russian River statt. Hunderte Saisonarbeiter helfen bei der Durchführung der dreiwöchigen Veranstaltung.

Zu den Gästen des Bohemian Grove zählten die Rockefellers, Hearsts und alle republikanischen Präsidenten von Herbert Hoover bis George W. Bush.

Das Lager diente den Besuchern angeblich als Ort, um sich inmitten der Redwoods zu entspannen, die Künste zu feiern und erstklassigen Wein und Whiskey zu trinken.

Letztes Jahr machte der Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, Clarence Thomas, Schlagzeilen , als er einräumte, er sei verpflichtet gewesen, offenzulegen, dass ihn ein texanischer Immobilienmagnat 2019 nach Bohemian Grove geflogen hatte – dies jedoch nicht tat.

Viele Kritiker des Grove sind überzeugt, dass dort geheime Absprachen und Hinterzimmerallianzen stattfinden, die Einfluss auf die globale Staats- und Finanzwelt haben.

Dies ist ein Grund, warum es immer wieder Proteste gegen den Ort gibt.

Quellen: PublicDomain/solari.com/pressdemocrat.com am 22.06.2025