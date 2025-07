CERN öffnet Portale und erhält interdimensionale Kontakte

Teile die Wahrheit!

Laut einigen Berichten hat CERN es geschafft, ein Portal in eine interdimensionale Realität aufzubauen und kommunizieren bereits mit den dortigen Bewohnern…

Was ist mit Spider Man’s „No Way Home“ oder „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ oder die Animationsserie „Rick und Morty“ und der uralte Film „Buckaroo Bonzai“?

Sie alle bewegen sich darin durch ein seltsames elektromagnetisch erzeugtes Portal hinüber in eine alternative Realität und erleben dort die seltsamsten Dinge. Sind dies Vorläufer oder indirekte Zugeständnisse, dass wir ebenso in eine andere Realität gewechselt haben…?

CERN und der Large Haldron Collider

CERN ist nicht nur ein Ort, an dem mit einem Teilchenbeschleuniger herumgespielt wird, sondern eine fortschrittliche Technologie, um dimensionale Barrieren niederzureißen und neue Realitätsebenen zu betreten.

Viele glaubten bisher, CERN bastele unentwegt an einem Teilchenbeschleuniger, um Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu schießen, um zu gucken, was sich dabei ergibt. Weit gefehlt, denn sie experimentieren nicht wirklich damit, sondern sie versuchen einen Kontakt zu einer Nachbardimension, d.h. mit einer Nachbarrealität aufzubauen.

CERN für den Mandela Effekt verantwortlich?

Einige Hobbyforscher gehen nun davon aus, dass diese dubiosen Experimente bereits einigen Schaden verursacht haben. Man denke zum Beispiel an den Mandela-Effekt.

Dies bedeutet im Klartext, dass wir durch CERN unsere gewohnte Alltagsrealität zerstört haben und daraufhin in eine neue übergewechselt sind.

Dies erkläre auch, warum sich viele Menschen an andere Dinge erinnern, als sie im Internet zu recherchieren sind, wie beispielsweise das Herz, das sich in unserer ursprünglichen Realität stets das Herz auf der linken Brustseite befunden hat, aber es nun in der Brustmitte liegt. (CERN ändert Zeitlinie: Portale und der Tag, an dem die Realität ausfiel (Video))

Sicherlich erinnert man sich ebenso an das Märchen Schneewittchen, in dem die böse Hexe stets vor ihren Spiegel trat und sprach: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“. Durch den Zeitlinienwechseln hat sich nun auch dieser Zauberspruch verändert und heißt nun: „Magischer Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“.

Dieser Realitäts- bzw. Zeitlinienwechsel soll durch CERN’s Experimente verursacht worden sein, als sie das erste Mal den „Large Hadron Collider“ (LHC) am 10. September 2008 eingeschaltet hatten. Zu dieser Zeit kursierten danach viele Memes, in denen die Welt dargestellt wurde, die von einem schwarzen Loch aufgefressen wird.

Die Effekte des Realitätenwechsels

Für die Menschheit war dieser Realitätswechsel nicht spürbar, aber dafür dessen Nachwirkungen: Unterschiedliche Massen-Erinnerungen, Déjà vues en masse, ausgetauschte Persönlichkeiten bei Politikern und diverse andere seltsamen und unerklärlichen Vorkommnisse.

Das zweite Mal war es am 4. Juli 2012, als CERN für neue Schlagzeilen sorgte, denn sie erklärten, dass sie endlich das Gottesteilchen, das so genannte das Higgs-Teilchen entdeckt hätten.

Die meisten Menschen bemerkten zu dieser Zeit nichts, aber einige schon, denn sie nahmen wahr, dass sich die Realität, in der sie normalerweise zu leben glaubten, sich erneut verändert hatte. Die Mandela-Effekte häuften sich um ein weiteres Mal an und die Mainstream Medien erklärten dies als harmlosen psychologischen Effekt, dass man sich eben nur falsch erinnere und dass das normal sei.

Doch die Tatsache, dass sich Millionen Menschen an dasselbe erinnern und dann feststellen müssen, dass es eigentlich ganz anders gewesen war, lässt große Zweifel an eine solche psychologische Erklärung zurück.

Beispielsweise: Wenn ein Starwars-Fan den berüchtigten Film von Starwars hundert Mal gesehen hat und ein Psychologe maximal nur einmal, dann ist es ziemlich arrogant zu behaupten, der Fan würde an Erinnerungsverfälschung leiden.

Somit liegen mittlerweile hunderte von Indizien vor, dass die Experimente von CERN dafür gesorgt haben, dass unsere gewohnte Alltagsrealität rudimentär und in vielen kleinen Details verändert wurde, aber wirklich stichhaltig beweisen kann es niemand.

Doch wie man sicherlich mittlerweile mitbekommen hat, verlangt man stets nur von der Wahrheit Beweise und niemals von der Mainstream-Medien- und der Staats-Wissenschaft. Tatsache ist, dass sich Firmenlogos, geschichtliche Ereignisse, berühmte Filmszenen, Bücher, biologische Gegebenheiten, geografische Angaben und vieles mehr plötzlich verändert hatten.

Manche Menschen erinnerten sich ohne jeden Zweifel, dass bestimmte Gebäude, die immer dort gewesen waren, plötzlich verschwunden sind.

CERN baut weiter

CERN, die pro Stunde 1,3 Terrawatt verbrauchen, um ihren Teilchenbeschleuniger einzusetzen, beinhaltet eine unfassbar gr0ße Energiemenge.

Allein die Energie für den LHC stieg von 6,5 auf 6,8 Tetra-Elektronenvolt für den 3. Durchlauf am 22. April 2022 und dauerte bis ins Jahr 2024. Somit ist CERN in der Schweiz der größte Energieverbraucher und wird trotz der so genannten Europäischen Energiekrise weiterhin eingesetzt.

Doch CERN ist da nicht der einzige Ort, an dem solcherlei Experimente durchgeführt werden, sondern China und Japan bauen ebenso an Teilchenbeschleunigern, die noch größer und stärker sein wollen. Europas neues Projekt soll 27 Milliarden kosten und über 90 Kilometer lang sein, der so genannte FCC Teilchenbeschleuniger.

Dieser wird Energien benötigen, die den LHC um ein Siebenfaches übersteigt. Gegenwärtig ist der LHC der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Er befindet sich in einem Tunnel 175 Meter tief unterhalb der Oberfläche und ist 27 Kilometer lang in der Nähe von Genf.

Im Internet kursiert bereits eine flüchtige Videoaufnahme mit einem Handy, das die Aktivierung eines Dimensionsportals darstellt. Nachdem das Portal geöffnet war, konnte der Filmende durch das Portal gehen und befand sich plötzlich an einem anderen Ort.

Dort befanden sich Wege, Bäume und Wiesen, doch sie wirkten leicht verzerrt. Auch der Himmel wirkte sehr seltsam, als wäre er übersät mit Luftblasen und seltsamen Mustern.

Natürlich kann es sich hierbei um eine Fälschung handeln, aber unabhängig davon liegen immer mehr Beweise vor, dass CERN es geschafft haben soll, ein Portal zu öffnen und mittlerweile sogar mit Wesen aus einer anderen Dimension kommunizieren.

CERN und die Suche nach dem Higgs-Teilchens

Es existieren viele Berichte darüber, dass CERN und auch DESI auf der Suche nach dem Gottesteilchen sind, das Higgs-Teilchen, auf dem alle Existenz zurückzuführen sei.

Doch mehr noch, manche ehemaligen Mitarbeiter von CERN berichteten, dass sie an der Generierung an einem schwarzen Loch mitgearbeitet hätten. Ein Portal, das erzeugt wird, um Zutritt zu einer anderen Realität zu erhalten. Ich kam in den Genuss, selbst mit einer solchen ehemaligen Mitarbeiterin zu sprechen und sie hat dies durchaus bestätigen können.

Ihre Tätigkeit bei DESI, eine Art Filiale von CERN, ist bereits über 20 Jahre her. Dies bedeutet, dass sie viel Zeit hatten, um ihr Ziel zu erreichen.

Interessanterweise behaupten, dass es nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens es losging mit den Realitätsverschiebungen. Mehr noch, einige Wissenschaftler, die bei CERN arbeiten, deuteten an, dass sie auch daran interessiert seien, Zugänge zu anderen Realitäten zu erschaffen. Kein Wunder, dass dies ausreichend Zunder darstellt, um sich seine Gedanken zu machen.

Beweise zu: Öffnet CERN Portale?

Im Juni 2016 tauchte eine Reihe unglaublicher Fotos vom Himmel über dem CERN online auf, die vom Fotografen Christophe Suarez zur Verfügung gestellt wurden. Zufällig – oder vielleicht auch nicht – wurden die Bilder nur zehn Tage nach dem Beginn des AWAKE-Experiments (Advanced WAKEfield Experiment) am 16. Juni 2016 an der CERN-Anlage aufgenommen.

Als Reaktion darauf behaupteten einige, der LHC habe ein „Portal über Genf“ erzeugt. Die Bilder waren tatsächlich ziemlich außergewöhnlich – hoch aufragende dunkle Wolken voller Blitze und darunter ein Regenschauer.

Tatsächlich wurden im Laufe der Jahre viele solcher Behauptungen aufgestellt. 2015 berichtete Yahoo News über Aufnahmen eines angeblichen Wirbels über Genf, der sich als „UFO-Tor“ bezeichnete.

In den Aufnahmen wirbeln Wolken zu einem Punkt zusammen, als wäre es ein schwarzes Loch, und mehrere kleine helle Kugeln sind zu sehen, die in diesen „eintreten“. Der Wirbel verschwindet anschließend. Das UFO-Portal soll direkt über dem Large Hadron Collider ausgebrochen sein. Leider stellte sich trotz Medienberichten heraus, dass es sich bei diesem Filmmaterial um CGI handelte.

Ein weiteres angebliches Portal erschien am 5. Juli 2016 über Genf, diesmal in Form von Wolken, die auf dem Radar einen „Ring“ bildeten.

Das „Wolkenportal“ fiel mit einer Notabschaltung des LHC zusammen, die erfolgte, nachdem ein Wiesel über den Zaun eines Umspannwerks gesprungen war, einen Transformator umgestoßen und den Strom abgeschaltet hatte. Zumindest stimmte das – ein Wiesel sprang tatsächlich über den Zaun und wurde unglücklicherweise von besagtem Transformator durch einen Stromschlag getötet.

Es wurde schließlich ausgestopft und im Naturhistorischen Museum Rotterdam in der Ausstellung „Tote Tiergeschichten“ ausgestellt. Ob seine Aktionen dazu führten, dass sich über dem Teilchenbeschleuniger ein Portal öffnete, überlasse ich dem Leser.

Möglicherweise steht der Vorfall vom November 2009 im Zusammenhang mit den seltsamen Aktivitäten am Himmel über dem CERN, als ein Airbus A330-300 der Iberworld-Klasse vorübergehend verschwand.

Der Geschichte zufolge befand sich die Maschine an Bord von 170 Passagieren auf dem Weg nach Santa Cruz, Bolivien, als sie scheinbar mitten im Flug verschwand. Berichten zufolge tauchte sie dann etwa 8800 Kilometer entfernt am Flughafen Teneriffa Nord auf der Kanarischen Insel Teneriffa wieder auf.

Laut einem 2016 veröffentlichten Inquisitr-Artikel vermuten einige, dass der Large Hadron Collider des CERN für diese mysteriöse Wendung der Ereignisse verantwortlich sein könnte, da er im Vorjahr erst mit der Strahlenzirkulation begonnen hatte und sich nun darauf vorbereitete, dies erneut zu tun.

Vor November 2009 war der LHC aufgrund einer Störung, die als „Quench-Vorfall“ bezeichnet wurde und sich am 19. September 2008 ereignete, vorübergehend außer Betrieb. Flüssiges Helium strömte in den Tunnel des Beschleunigers und beschädigte 53 supraleitende Magnete.

Vertreter der Airbus-Theorie gehen davon aus, dass sich das seltsame Ereignis während der Vorbereitungen für den Neustart des LHC Anfang November ereignet haben könnte.

Der Theorie zufolge hatten Wissenschaftler am CERN während eines der LHC-Starts versehentlich eine Art „Zeitsprung“ erzeugt.

Sie schalteten daraufhin alles ab. LHC-Maschinenkoordinator Dr. Mike Lamond erklärte offiziell, die Abschaltung sei durch einen Vogel verursacht worden, der ein Stück Baguette fallen ließ. Dadurch erhitzten sich die Magnete und hätten beinahe einen weiteren „Quench“-Vorfall verursacht, wie der Telegraph am 6. November 2009 berichtete.

Doch einige glaubten dieser Erklärung nicht und glaubten stattdessen an eine Vertuschung, um die Öffentlichkeit davon abzuhalten, dass der LHC „versehentlich ein Zeitportal geöffnet“ habe, so behauptete es zumindest der Inquisitr. Die so genannte „Zeitkrümmung“, so die Geschichte weiter, wurde dadurch verursacht, dass der LHC das Erdmagnetfeld verzerrte und eine „Zeitwelle“ erzeugte, die durch den Erdkern hallte.

Die Welle passierte das Sonnentor, einen alten megalithischen Steinbogen in Bolivien. Manche glauben, es handele sich um ein „Sternentor“, selbst ein Portal zu anderen Welten. Die „Zeitwelle“ setzte sich fort, bis sie den Iberworld Airbus traf und ihn vorübergehend in Zeit und Raum versetzte.

Der bizarren Geschichte zufolge teleportierten sich alle 170 Passagiere zusammen mit dem Flugzeug spontan 8800 Kilometer weit von Bolivien auf die Kanarischen Inseln, wo sie sicher, wenn auch verwirrt, landen konnten.

Die Tenno – Wesen aus anderen Dimensionen

Seit der LHC in Betrieb genommen wurde, kursieren Geschichten über Wissenschaftler, die auf Anomalien gestoßen sind: Plötzliche Schatten, seltsame Gestalten auf Überwachungskameras, unerklärliche Spannungsspitzen und Personen, die in der Nähe des Beschleunigers lebhafte, übernatürliche Visionen und in ihren Nächten die unterschiedlichsten Albträume hatten.

Einige Berichte berichten von menschenähnlichen Gestalten mit verlängerten Gliedmaßen, leuchtenden Augen und einer Energie-Signatur, die auf der Erde ihresgleichen sucht. Zeugen beschreiben ein Unbehagen, etwa als würden sie beobachtet, oder es kam zu plötzlichen Temperaturschwankungen.

Bestimmte Forscher, die selbstverständlich immer anonym bleiben, haben auf „kurze Kontaktereignisse“ hingewiesen und damit Entitäten beschrieben, die knapp außerhalb des sichtbaren Spektrums auftreten und nur mit Spezialgeräten erkannt werden können.

Eine Spezies solcher Wesen nennen sich Tennos. Daraus lässt sich vielleicht schlussfolgern, dass sie zumindest Informationen aus diesen anderen Dimensionen erhalten haben und CERN diese noch auswerten.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von CERN sagte, er wäre selbst Zeuge gewesen, als Wesen durch das erzeugte Portal gekommen seien. Die meisten seien wieder durch das Portal zurückgegangen, aber nicht alle.

Jedenfalls behaupten einige böse Zungen, dass die Öffnung dieses Portals einige Änderungen in unserer Welt ausgelöst hätten, beispielsweise die Verstärkung der Queer-Szene sowie die vielen hohen Politiker, die immer häufiger mit transsexuellen Ehepartnern auftreten. Man denke an Macron, Fauci, Gates und einige andere.

Daher denken einige, dass diese Wesen Zugang zu unserer Realität finden konnten und einige Politiker übernommen haben. Doch, wie man weiß, Spekulationen gibt es stets zuhauf.

Alles Absicht bei CERN?

Manche fragen sich, ob die angeblichen seltsamen Aktivitäten rund um das CERN absichtlich geschehen – dass Wissenschaftler gezielt versuchen, Portale zu anderen Welten zu öffnen – oder ob alles unbeabsichtigt geschieht, ein unerwartetes Ergebnis des Umgangs mit Kräften, die wir möglicherweise nicht kontrollieren können.

Im Januar 2019 enthüllten CERN-Vertreter ihren möglichen Plan für einen 100 Kilometer langen kreisförmigen Collider. Das Projekt, genannt „Future Circular Collider“, würde rund 10 Milliarden Dollar kosten. Verglichen mit dem LHC wäre es geradezu gigantisch.

Der zukünftige Circular Collider im Vergleich zum LHC. Weitere Teilchenbeschleuniger befinden sich ebenfalls in der Planungsphase, es ist jedoch unklar, ob sie jemals realisiert werden. China plant einen Teilchenbeschleuniger mit einem Durchmesser von 32 Kilometern, während Japan Gespräche über die Beherbergung des International Linear Collider führt.

Der LHC selbst wird derzeit modernisiert, um seine Luminosität um den Faktor 10 zu erhöhen. Der Beschleuniger wurde 2018 für umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen abgeschaltet, die am CERN als „Long Shutdown 2“ bezeichnet werden. Zuvor war der LHC bereits von 2013 bis 2015 abgeschaltet und modernisiert worden. Dies ist also nicht das erste Mal, dass der 27 Kilometer lange Teilchenbeschleuniger in den Ruhezustand geht.

Der LHC soll 2021 wieder in Betrieb gehen, das neue High-Luminosity-LHC-Projekt startet demnächst im Jahre 2025.

Was ist wirklich vorgefallen in CERN?

Zigtausende an Videos auf Youtube, TikTok, Reddit, X und andere Social Media Plattformen berichten über ihre widersprüchlichen Erfahrungen im Umgang mit der neuen Realität.Und wir sprechen hier nicht von einigen Menschen, sondern mittlerweile von Millionen, die übereinstimmende Erfahrungen und Erinnerungen teilen können, die in ihrer neuen Realität keinerlei Bedeutung mehr besitzen und schlichtweg nicht mehr existieren.

Wie soll man etwas beweisen können, wenn man sich zwar hundertprozentig daran erinnert, aber nicht mehr existiert?

CERN gibt zumindest öffentlich zu, dass sie mit winzig kleinen schwarzen Löchern und deren Erzeugung herumexperimentieren, mit anderen Dimensionen und der dunklen Materie. Doch sicherlich würden sie niemals zugeben, dass sie vor kurzem eine Realität zerstörten und deshalb alle in einer andere wechseln mussten, die in ihres Basis minderwertiger aber ebenso real wie die vorherige scheint.

Jedenfalls verdächtig ist allein schon, dass sich von Anfang an Mainstream Medien einmischten und erklärten, dass ihre Faktenchecker eindeutig bestätigen hätten, dass CERN keine Portale öffnen kann und vor allem nicht in die Hölle.

Manche glauben, dass die enorme Energie, die für den LHC aufgewendet werden musste, letztlich unsere gewohnte Realität destabilisierte und sie zusammenbrechen oder sie mit einer sehr ähnlichen Realität verschmelzen ließ. Andere gehen davon aus, dass unsere alte Welt zerstört wurde und kollektiv in eine andere Nebenrealität gewechselt werden musste.

Einige erklären es sich so, dass CERN ein Portal erschuf, durch das unsere ganze Realität hineingezogen und auf einer alternativen Zeitline wieder ausgespuckt wurde.

Dieser Realitätenwechsel, so denken andere darüber, sei auch verantwortlich für all die verrückten Dinge, die seit einigen Jahren auf der Welt geschehen: Man denke an die Pandemie, die verrückten und widersprüchlichen Politiker, welche plötzlich aus dem Boden schossen, der Hype um Gendering und transsexueller Kindererziehung, der Krieg in der Ukraine und vieles mehr. Selbst Stephen Hawking warnte einst: „Wenn man mit schwarzen Löchern herumexperimentiert, kann das ganze Universum zusammenstürzen…“.

Nun, wirkliche Beweise gibt es nicht, ob CERN interdimensionale Risse, Zeitlinienwechsel oder Matrixfehler auslöst und bereits mit Wesen aus anderen Dimensionen kommuniziert, aber hier darf jeder selbst urteilen.

Vielleicht ist auch jeder selbst hierfür verantwortlich und Ursache des Realitätenwechsels, nur, um uns zu beweisen, dass unsere Realität sehr zerbrechlich ist und sich schnell ändern kann.

Mehr über weltweit geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs„, „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 31.07.2025