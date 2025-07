Chronik von 13 katastrophalen Überschwemmungen in nur 13 Tagen – und Meteorologen sagen uns, dass weitere bevorstehen

Es gab noch nie einen Monat wie den Juli 2025. Wir sind erst etwa zur Hälfte des Monats, und weltweit gab es bereits mehr als ein Dutzend katastrophale Überschwemmungen.

Wie Sie unten sehen werden, ereigneten sich viele dieser Überschwemmungen in den Vereinigten Staaten, und nun warnen uns Meteorologen vor weiteren Überschwemmungen.

Gestern habe ich darüber berichtet, wie ein prominenter Meteorologe das Jahr 2025 zum „Jahr der Überschwemmungen“ erklärt hat – und er übertreibt nicht im Geringsten. Von Michael Snyder

In diesem Artikel wollte ich eine vollständige Zeitleiste der Ereignisse zusammenstellen, um meinen Lesern ein umfassenderes Bild der weltweiten Ereignisse zu vermitteln. Was wir erlebt haben, ist völliger Wahnsinn und nicht im Entferntesten „normal“. Nachfolgend finden Sie eine Zeitleiste mit 13 katastrophalen Überschwemmungen in nur 13 Tagen …

#1 4. Juli – Texas

Ein „Jahrtausendsturm“ ließ den Guadalupe River in nur 45 Minuten um 26 Fuß ansteigen …

Die Überschwemmungen begannen am Morgen des 4. Juli, nachdem sich in Zentraltexas erhebliche Regenfälle angesammelt hatten. Am selben Tag wurden sechs Sturzflutwarnungen herausgegeben, darunter auch für die Städte Kerrville und Mason. Der Guadalupe River stieg innerhalb von 45 Minuten um etwa 7,9 Meter an.[4] Im Gebiet Hunt stieg er schätzungsweise um 8,8 Meter an, wo mehr als 20 Kinder aus einem Sommercamp als vermisst gemeldet wurden.

#2 6. Juli – North Carolina

Ein „Jahrtausendsturm“ brachte innerhalb von 24 Stunden fast 30 Zentimeter Regen …

Einige Tage später, am Sonntag, verwüstete der tropische Sturm Chantal Teile North Carolinas. Im zentralen Teil des Bundesstaates wurden schwere Überschwemmungen gemeldet. In einigen Gebieten fielen innerhalb von nur 24 Stunden fast 30 Zentimeter Regen. Die örtlichen Behörden bestätigen noch immer die Gesamtzahl der Todesopfer durch die Überschwemmungen, während die Region am Donnerstag erneut unter Hochwasserwarnung steht.

#3 8. Juli – New Mexico

Ein „Jahrtausendsturm“ verursachte Sturzfluten, bei denen in der Stadt Ruidoso mehrere Menschen ums Leben kamen …

In New Mexico kamen am Dienstag mindestens drei Menschen bei verheerenden Sturzfluten ums Leben, die das abgelegene Bergdorf Ruidoso, etwa 290 Kilometer südlich von Albuquerque, überfluteten.

#4 8. Juli – Chicago

Ein „Jahrtausendsturm“ ließ in nur 90 Minuten 12,7 Zentimeter Regen über der Windy City niedergehen …

Und am selben Tag fielen in Chicago innerhalb von nur 90 Minuten 12,7 cm Regen über dem Garfield Park, was im Westen der Stadt zu zahlreichen Rettungseinsätzen führte.

#5 10. Juli – Japan

100 Millimeter Regen verursachten schreckliche Überschwemmungen in Tokio …

Auf Videoaufnahmen vom Donnerstag (10. Juli) ist zu sehen, wie Autoschlangen in einer Unterführung in Shibuya, Tokio, durch riesige Überschwemmungen fahren, nachdem sich in der Hauptstadt 100 mm Regen angesammelt hatten.

Es wurden mehrere Warnungen vor „rekordverdächtigem, kurzzeitigem Starkregen“ herausgegeben, vor allem in der Region Kanto-Koshin, wo es zu rekordverdächtigen Regenfällen kam.

Der Regenguss führte außerdem dazu, dass der Meguro-Fluss den „Hochwasserrisiko-Wasserstand“ erreichte, die Schwelle, bei der die örtlichen Behörden Evakuierungsbefehle erteilen können.

#6 10. Juli – Vermont

Die Stadt Sutton in Vermont wurde am 10. Juli zum dritten Mal in Folge von einer „biblischen Überschwemmung“ heimgesucht …

Eine malerische Stadt in Vermont wurde zum dritten Mal in Folge am selben Tag von einer Flut biblischen Ausmaßes heimgesucht, was für die Einheimischen verheerende Schäden anrichtete.

In einem unheimlichen Fall von Déjà-vu wurde die Stadt Sutton am Donnerstagnachmittag innerhalb weniger Stunden von 12,7 Zentimetern Regen heimgesucht, wie der Nationale Wetterdienst (NWS) mitteilte.

Der plötzliche Regenguss verursachte Sturzfluten und hinterließ in Teilen der Gemeinde schwere Schäden.

#7 11. Juli – Spanien

„Sintflutartige Regenfälle“ verursachten im Nordosten Spaniens so heftige Überschwemmungen, dass Autos hochgehoben und wie Spielzeuge durch die Gegend geschleudert wurden …

Starkregen und heftige Winde haben im Nordosten Spaniens zu massiven Überschwemmungen geführt, die Straßen in Flüsse verwandelten und Häuser beschädigten.

Auf Videoaufnahmen wurden Autos aufgenommen, die nach dem Anschwellen des Flusses El Cardener in Katalonien trieben, während andere Fahrzeuge vollständig unter Wasser standen.

Zwei Personen werden Berichten zufolge vermisst, nachdem Zeugen berichteten, sie hätten gesehen, wie sie in den Fluss Foix in Cubelles, etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt, fielen. Lokale Reporter berichteten, die Feuerwehr gehe davon aus, dass sie vom Fluss mitgerissen wurden. Die Suche nach den beiden Personen läuft. Mindestens 71 Patienten wurden während der Sturzfluten aus einem Krankenhaus in der Nähe von Barcelona evakuiert.

#8 11. Juli – Iowa

Extreme Regenfälle zwangen die Behörden, den Notstand einer Sturzflut auszurufen …

Am 11. Juli traf eine Reihe schwerer Stürme Ost-Iowa mit heftigen Regenfällen, Sturzfluten, starkem Hagel und zerstörerischen Winden. Der Nationale Wetterdienst (NWS) gab mehrere Warnungen heraus, darunter auch eine seltene Sturzflutwarnung für Teile der Quad Cities Metropolregion.

Diese erhöhte Warnstufe ist für Situationen vorgesehen, in denen Sturzfluten eine ernste und unmittelbare Gefahr für Leben und Eigentum darstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sturzflutwarnungen wird eine Notfallstufe nur dann ausgegeben, wenn schnell steigendes Wasser Gebäude überschwemmt, Fahrzeuge festsitzen lässt und Entwässerungssysteme überlastet. Obwohl die Region in den letzten Jahrzehnten von Überschwemmungen in Städten und Flüssen betroffen war, sind offizielle Sturzflutnotfälle selten.

#9 14. Juli – New York City

Die zweitnasseste Stunde in der aufgezeichneten Geschichte von New York City führte dazu, dass Hochwasser in das U-Bahn-System des Big Apple strömte …

Ein schockierendes Video zeigte, wie während der Regenfälle am Montagabend Wasser in das U-Bahn-System in Manhattan eindrang.

Auf einem Video, das ein Augenzeuge an der Ecke 23. Straße und 28. Straße der U-Bahnlinie 1 aufgenommen hatte, war zu sehen, wie das Wasser sogar in die U-Bahn-Wagen eindrang, weil die Fahrgäste auf den Sitzen standen, um dem Wasser auszuweichen.

„Was letzte Nacht passiert ist, ist für unser System Realität: Wenn es in Richtung Norden zu einer Wassertiefe von 2,8 cm innerhalb einer Stunde kommt, staut sich das städtische Abwassersystem, das Regenwassersystem wird überlastet und gräbt Tunnel in die Stationen“, sagte Janno Lieber, CEO und Vorsitzender der MTA.

#10 14. Juli – Tampa Bay

Ein „Jahrtausendsturm“, der 30 Zentimeter Regen ablud , verursachte großflächige Überschwemmungen …

Eine Böenfront schwerer Stürme fegte am späten Nachmittag durch die Bay Area und löste eine Tornadowarnung aus, mit bestätigten Schäden im Osten des Hernando County, sowie eine seltene Sturzflutwarnung in Plant City, das besonders stark betroffen war.

Das Dopplerradar schätzt, dass in nur wenigen Stunden bis zu 30 cm Regen auf die Stadt fielen, genauer gesagt, in nur drei Stunden fielen zwischen 20 und 25 cm.

So viel Regen in so kurzer Zeit erfüllt die Kriterien für einen Niederschlag, der nur einmal in 1000 Jahren vorkommt.

#11 15. Juli – Moskau

Große Teile der russischen Hauptstadt standen plötzlich unter Wasser, nachdem Moskau „in weniger als zwei Stunden so viel Regen abbekommen hatte wie sonst in einem Monat“ …

Heftige Regenfälle lösten am Dienstag in Moskau Sturzfluten aus, die Straßen überschwemmten und den Verkehr in der russischen Hauptstadt behinderten.

Auf in den sozialen Medien veröffentlichten Videos waren in trübem Wasser versunkene Autos, Staus auf überfluteten Autobahnen und Wasser zu sehen, das in Tunnel und Tiefgaragen eindrang.

Die Behörden gaben an, dass Teile der Stadt innerhalb von weniger als zwei Stunden so viel Regen abbekommen hätten wie sonst in einem Monat. Verletzte wurden nicht gemeldet.

#12 15. Juli – North Carolina

Nur wenige Tage nach den letzten historischen Überschwemmungen wurde North Carolina erneut heimgesucht. Diesmal waren Burlington, Mount Airy und Greensboro am stärksten betroffen.

Sturzfluten verursachten am 15. Juli 2025 in ganz North Carolina weitreichende Störungen und überschwemmten Straßen, Keller und Kreuzungen in Städten wie Burlington, Mount Airy und Greensboro. Rettungskräfte rückten wegen überfluteter Straßen, umgestürzter Bäume und mehrerer Dolinen aus. Der Stadtrat von Burlington sagte seine geplante Sitzung aufgrund der Wetterbedingungen ab.

#13 15. und 16. Juli – Mexiko

Hochwasser strömte in „Straßen, Häuser und Geschäfte“, nachdem sehr starke Regenfälle den Wasserspiegel sehr schnell ansteigen ließen …

Starke Regenfälle verursachten vom späten Dienstag, 15. Juli, bis Mittwoch, 16. Juli 2025, tödliche Überschwemmungen in La Martinica, Zapopan, Jalisco. Straßen wurden überflutet, ein Todesopfer und zwölf Verletzte forderten ihr Leben. Kommunalbeamte bezeichneten das Ereignis als die schwerste Überschwemmung in der Stadt seit zwölf Jahren.

Etwa 90 Minuten anhaltende sintflutartige Regenfälle lösten am späten Dienstag, dem 15. Juli, im Viertel La Martinica in Zapopan (Jalisco) schwere Sturzfluten aus. Durch das Überlaufen eines örtlichen Kanals stieg der Wasserspiegel rapide an und erreichte eine Tiefe von bis zu 4 m (13 Fuß). Straßen, Häuser und Geschäfte wurden überschwemmt.