Corey Feldman sagt, Gott sei sein Beschützer während der Traumata und der „Dunkelheit“ seiner Hollywood-Karriere gewesen

Der ehemalige Kinderstar schreibt dem Glauben an Gott zu, dass er ihn während seiner 50-jährigen Karriere beschützt habe, die seiner Aussage nach von Missbrauch geprägt war.

Corey Feldman sagt, dass sein Glaube an Gott ihn beschützt und ihm geholfen hat, eine „positive Einstellung“ zu seinem Leben und seiner Karriere zu bewahren, obwohl er behauptet, auch die dunklere und zwielichtigere Seite der Unterhaltungswelt gesehen zu haben.

Feldman, der in beliebten 80er-Jahre-Klassikern wie „Die Goonies“, „Stand By Me“ und „Die Vorstadtdörfer“ mitspielte, sprach mit Fox News Digital darüber, wie sein Glaube ihm die Kraft gegeben hat, während seiner 50-jährigen Karriere in Hollywood durchzuhalten. In dieser Zeit erlebte er einige der hässlichsten Seiten der Branche.

„Wissen Sie, was ich gelernt habe, ist, dass Gott gut ist. Gott ist mein Beschützer, Gott gibt mir Kraft“, sagte Feldman gegenüber Fox News Digital.

Der Schauspieler und Musiker hat vor Kurzem den 50. Jahrestag seiner Karriere in der Unterhaltungsbranche begangen. Er blickt mit Dankbarkeit und positiver Einstellung auf diese Zeit zurück, gesteht aber gleichzeitig auch das Trauma und den Missbrauch ein, den er und seine berühmten Freunde durch räuberische Menschen erlitten haben.

Als langjähriger Whistleblower über sexuellen Missbrauch in Hollywood schilderte er in seinem 2013 erschienenen Buch „Coreyography“ detailliert den grassierenden sexuellen Kindesmissbrauch, der ihm und anderen während seiner Karriere widerfuhr. Darin schilderte er, wie er ohne starke familiäre Unterstützung in ein hartes Geschäft gedrängt wurde. (Flucht aus Hollywood: Mel Gibson zu Besuch auf dem heiligen Berg Athos)

Laut Feldman hatte er eine depressive, drogenabhängige Mutter, ein Playboy-Model, und einen Musiker, der seinen kleinen Sohn regelmäßig dazu ermutigte, mit ihm high zu werden.

Feldman hat oft davon erzählt, wie er als jugendlicher Schauspieler zwei Jahre lang der Drogensucht verfiel und behauptet, er und sein Jugendfreund und Schauspielkollege, der verstorbene Corey Haim, seien von mächtigen Männern der Branche missbraucht worden.

In den darauffolgenden Jahren hat sich Feldman für Veränderungen in der Branche eingesetzt, um Kinderschauspieler vor ähnlichem Missbrauch zu schützen .

Auf die Frage, ob in Hollywood noch immer jene unterschwellige Dunkelheit präsent sei, der er selbst Jahrzehnte zuvor zum Opfer gefallen sei, antwortete er: „Absolut.“

Er sagte: „Wo Macht ist, da ist auch Korruption. Das wissen wir doch, oder? Wo Macht ist, da ist auch Korruption, und wo Korruption ist, da ist auch Dunkelheit. Wo Dunkelheit ist, da ist auch Licht.

Es geht also immer darum, sich dessen bewusst zu sein, was vor sich geht, unser Bestes zu geben, aufmerksam zu sein und die Brände zu löschen, sobald wir sie sehen.“

Feldman ging im Gespräch mit Fox nur kurz auf seine Probleme in Hollywood ein. „Wissen Sie, natürlich habe ich einiges über Hollywood gesagt, weil mir und meinem besten Freund in Hollywood einige schlimme Dinge passiert sind. Aber es gibt auch viele schöne Menschen in Hollywood, die nichts davon wissen.“

Der Schauspieler wies darauf hin, wie viel Kritik er einstecken musste – und immer noch einstecken muss –, weil er mit seinen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs in der Branche an die Öffentlichkeit gegangen war.

„Das ist es doch, was Geheimgesellschaften zu Geheimgesellschaften macht, oder? Sie verstecken sich im Verborgenen und versuchen dann, Leute zu manipulieren, die versuchen, sie zu entlarven .

Genau das ist mir passiert. Ich musste jede Menge Gegenwind einstecken, weil ich mich zu erkennen gegeben habe – jede Menge Beschimpfungen.“

Obwohl Feldman sagte, dass er „immer“ den Druck dieser negativen Kräfte spüren könne, die versuchen, ihn aus der Bahn zu werfen, erwähnte er, dass er gelernt habe, dass Gott ihn durch all das hindurch beschützen werde.

Solange man daran glaubt, sich von seiner besten Seite zeigt, ein Lächeln auf den Lippen hat und eine positive Einstellung bewahrt, glaube ich, dass wir all diese Dinge überwinden können. Und ich glaube, dass das Gute immer über das Böse siegt, und so ist es nun einmal.

An anderer Stelle sagte er Fox, dass sein Leben trotz seines Leidens und seiner dunklen Vergangenheit heute „gut“ sei.

„Als Produzent bin ich ziemlich zufrieden. Auch als Künstler bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe eine wunderbare Freundin. Mein Kind ist 20 Jahre alt und erwachsen. Ich denke, ich habe mir ein ganz gutes Leben aufgebaut und habe vor, das fortzusetzen“, sagte er.

×Mein Leben ist gut. Ich bin Gott dankbar, dass er mir heute die Möglichkeit gibt, durchzuatmen und unser Leben jeden Tag besser zu machen. Und ich denke, wir sollten alle dankbar bleiben und daran denken, Gott dankbar zu sein, denn das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Glück, mehr als alles andere.“

Rückblende 10. März 2020:

Nur wenige Hundert Menschen haben Corey Feldmans aufsehenerregende Dokumentation in voller Länge gesehen, nachdem der Streaming-Dienst, der den Film hostet, wiederholt abstürzte. Immer wieder wurde behauptet, die Vorführung sei von Kräften gehackt worden, die verzweifelt versuchten, die Informationen zu unterdrücken.

Diejenigen, die bei der Premiere in LA anwesend waren, haben Feldmans Film My Truth: The Rape of Two Coreys jedoch vollständig gesehen.

Laut Aussagen von Zuschauern handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter, von dem Feldman versprach, dass „ jeder auf dem Planeten es wissen wird “, um den Schauspieler Charlie Sheen, der laut Feldman in den 1980er Jahren seinen Kinderstar-Kollegen Corey Haim vergewaltigt haben soll.

Sheen hat die Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den verstorbenen Haim in der Vergangenheit „ kategorisch zurückgewiesen “, nachdem ein anderer Schauspieler dieselben Anschuldigungen erhoben hatte.

Feldman, 53, der zusammen mit Haim in mehreren Filmen berühmt wurde, in denen sie als Kinder zusammen die Hauptrolle spielten, sagte, er werde die Namen von sechs Personen nennen, die ihn und Haim angeblich missbraucht hätten, und zwar über „ My Truth: The Rape of Two Coreys“ .

Auf seiner Website wurde den Zuschauern, die für den Zugriff auf den Streaming-Dienst bezahlt hatten, jedoch ein Fehler angezeigt.