Cyber-Satan, Harvard und Sophia, der Roboter hinter dem verborgenen, dunkelsten Geheimnis von Epstein, über das niemand spricht!

NBC erklärte kürzlich: „ Kein anderes Thema hat die Verbundenheit der MAGA-Basis zu Trump so auf die Probe gestellt wie die Epstein-Akten.“

Der verstorbene Jeffrey Epstein ist dieser Tage in aller Munde und es besteht die ernsthafte Möglichkeit eines massiven Bruchs in Trumps Regierung und der MAGA-Bewegung im Zusammenhang mit dieser Krise, wenn Trump nicht die Wende schafft. Artikel von Leo Zagami

Für diejenigen, die in den letzten Tagen auf einem anderen Planeten waren, werden die jüngsten Nachrichten über Epstein im Wesentlichen von der Nichtveröffentlichung der angeblichen „Epstein-Akten“ durch das Justizministerium und der offiziellen Überprüfung der Ergebnisse des Falls durch das FBI dominiert.

Dies ist das erste Mal, dass Trumps Regierung Verschwörungstheorien über Epsteins kriminelle Aktivitäten offiziell widerlegt hat.

Das ganze Debakel hat zu einer offensichtlichen Gegenreaktion eines großen Teils der MAGA-Welt und von Trumps Anhängern geführt, die zu Recht Transparenz fordern und weiterhin die offizielle Darstellung rund um Epsteins mysteriösen Tod und die Existenz einer angeblichen Klientenliste in Frage stellen.

Am Samstag schlug Trump einen scheinbar verärgerten Ton an, als er seine Anhänger ermahnte. „Seit Jahren geht es immer wieder um Epstein“, sagte er. (Maxwell bricht ihr Schweigen im Gefängnis: „Epstein lebt und erpresst US-Politiker“ – Trump: „Ich verstehe nicht“ die Faszination seiner Anhänger für Epstein)

„Lasst uns … keine Zeit und Energie mit Jeffrey Epstein verschwenden, jemandem, der niemanden interessiert“, schrieb Trump.

US-Medien berichteten jedoch, dass Dan Bongino, der von Trump zum stellvertretenden FBI-Direktor ernannt wurde, aufgrund des Umgangs der Regierung mit dem Fall mit seinem Rücktritt gedroht habe.

Trump sieht sich offenbar mit wachsender Revolte innerhalb der MAGA gegen Epstein konfrontiert. Ihm wird zunehmend vorgeworfen, Beweise für seine Anwesenheit in den „Epstein-Akten“ zu unterschlagen. Gleichzeitig behaupteten einflussreiche konservative Persönlichkeiten wie Tucker Carlson öffentlich, der verurteilte Sexualstraftäter sei ein Geheimdienstmitarbeiter des Mossad gewesen. CIA-Whistleblower John Kiriakou stimmt Carlsons Einschätzung zu.

Darüber hinaus räumten sogar prominente Verteidiger Israels wie der ehemalige Epstein-Anwalt Alan Dershowitz ein, dass es möglich sei , dass der israelische Geheimdienst den berüchtigten Kinderschänder benutzt habe.

Für meine Leser ist das jedoch keine Überraschung, da ich in Band 7 meiner „Bekenntnisse“ erklärt habe , wie Ghislaine Maxwell, der inzwischen verstorbene Freund von Jeffrey Epstein und sogar ihr verstorbener Vater Robert Maxwell“, der für seine Verbindungen zum Mossad bekannt ist, „alle der berüchtigten „jüdischen Häresie namens Frankismus“ gefolgt zu sein schienen“ und wie all dies „den ehemaligen Präsidenten Trump kompromittiert haben könnte, der öfter mit Jeffrey Epsteins privatem Jet „Lolita Express“ geflogen ist, als bisher bekannt war“.

Doch wie Bill O’Reilly, ein ehemaliger Fox- Moderator, der Anfang des Jahres mit Präsident Trump über Epstein sprach, kürzlich erklärte, „werden viele Namen mit Epstein in Verbindung gebracht, die nichts mit Epsteins Verhalten zu tun hatten“ [1], und Trump erklärte während eines Auftritts im „Lex Fridman Podcast“ im September 2024 ohne zu zögern, dass er die berüchtigte Privatinsel des Sexhändlers nie besucht habe, obwohl er sehr wohl weiß, dass „viele wichtige Leute“ es getan haben.

„Ich glaube nicht – ich meine, ich bin nicht involviert“, sagte der damalige republikanische Präsidentschaftskandidat, als Moderator Lex Fridman andeutete, er habe „ein gewisses Zögern“ gezeigt, was die Veröffentlichung von Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein angeht.

„Ich war glücklicherweise nie auf seiner Insel, aber viele andere waren dort.“ Während sich nun alle auf den möglichen Grund für das Zögern bei der Veröffentlichung der angeblichen Liste konzentrieren und auf Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell, die möglicherweise endlich bereit ist, die „Wahrheit“ über die Liste der pädophilen Kunden zu enthüllen, gibt es eine noch dunklere Seite:

Nur wenige wissen, was erst kürzlich in einem Interview mit dem weltbekannten Denker Eric Weinstein erwähnt wurde. Weinstein ist ein amerikanischer Mathematiker, Ökonom, Investor, Finanzmanager und Redner, der Jeffrey Epstein persönlich traf, bevor er erkannte, wer er wirklich war …

In dem betreffenden Interview schlägt Eric Weinstein Alarm wegen der Bedrohung durch künstliche Intelligenz, korrupter Wissenschaft, Drohnenkrieg, Atomkrieg und geheimen Informationen des tiefen Staates wie Epstein.

Er erwähnt Jeffrey Epsteins Verbindung zum inzwischen aufgelösten Program for Evolutionary Dynamics (PED ), einer Elite-Forschungsgruppe der Harvard University, die sich unter der Leitung von Martin Nowak mit dem Verständnis evolutionärer Prozesse anhand mathematischer Modelle beschäftigte .

Das PED erforschte ein breites Themenspektrum, darunter die Evolution der Kooperation, die Dynamik von Viren, die Krebsentwicklung, die Entstehung des Lebens und vieles mehr. Das Programm nutzte mathematische Formalismen, insbesondere stochastische Prozesse, um die Evolutionsdynamik zu analysieren.

Trotz Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 im Zusammenhang mit der Anstiftung Minderjähriger zur Prostitution hielt er enge Verbindungen zu Nowak aufrecht und besuchte PED zwischen 2010 und 2018 häufig. Er erhielt sogar ein Büro in der PED-Einrichtung, nachdem er Harvard großzügige Spenden für die Gründung von PED zukommen ließ.

Geleitet wurde die Einrichtung vom berüchtigten Professor Martin Nowak, der nach Epsteins Tod von Harvard schließlich als Sündenbock benutzt und für Epsteins Beteiligung bestraft wurde, obwohl einer kurzen Fußnote in einem Universitätsbericht zu dieser Angelegenheit vom Mai 2020 zufolge zahlreiche Harvard-Fakultätsmitglieder Epsteins Privatresidenz auf den Virgin Islands besuchten .

Wie der Harvard Crimson erklärte : „Kein Fakultätsmitglied wurde im Zusammenhang mit diesen Reisen namentlich genannt (oder offenbar untersucht). Wir gehen davon aus, dass Harvard ihnen nachgegangen ist – angesichts der Bedeutung der Vorwürfe hoffen wir das zumindest. Wie es möglich ist, dass die Universität nicht nach den Gründen für den Besuch von Epsteins Kinderhandelsinsel durch Dozenten gefragt hat, ist uns schleierhaft. Wir warten jedoch weiterhin auf Antworten.“ [2]

Diese Antworten kamen nie, aber wir alle wissen, wie Trump der Harvard University den Krieg erklärt, die ihrer Verpflichtung gegenüber Studierenden, Lehrenden und amerikanischen Steuerzahlern nicht nachgekommen ist. [3] Zwischen 1998 und 2018 spendete Epstein dem Program for Evolutionary Dynamics 6,5 Millionen Dollar.

Diese Summe machte den größten Anteil der insgesamt 9,1 Millionen Dollar aus, die Epstein der Harvard University zukommen ließ, nachdem Epsteins Stiftung (die Jeffrey Epstein VI Foundation) der Universität 2003 30 Millionen Dollar zugesagt hatte. Nowak, ein Katholik und Jesuitenvertreter, argumentierte 2007 in einer Vorlesung in Harvard, dass Wissenschaft und Religion in der menschlichen Suche nach Sinn unterschiedliche, aber sich ergänzende Rollen spielten, und erklärte:

„Wissenschaft und Religion sind zwei wesentliche Komponenten bei der Suche nach der Wahrheit. Eines von beiden zu leugnen, ist ein unfruchtbarer Ansatz.“

PED war jedoch aufgrund seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein erheblichen Kontroversen ausgesetzt, und nachdem eine Untersuchung von Harvard im Jahr 2021 ergab, dass Nowak gegen die Richtlinien der Universität verstoßen hatte, indem er Epstein trotz Epsteins Verurteilung wegen Sexualverbrechen umfassenden Zugang zu PED-Einrichtungen gewährte, darunter über 40 Sprechstunden, schloss Harvard PED, und Nowak wurde mit Sanktionen belegt, darunter einem zweijährigen Verbot, neue Forschungsarbeiten zu betreuen oder Studierende zu betreuen.

In Anbetracht Epsteins Interesse an mathematischer Modellierung und seiner Rolle im Vermögensverwalter könnte er sich mit Wissenschaftlern wie Nowak beraten haben, um EGT-Konzepte (z. B. Replikatordynamik) für Handelszwecke anzupassen, da diese den Strategiewettbewerb zwischen Händlern modellieren können.

Seine in seinem Kalender vermerkten Treffen mit Forschern wie George Church und Joi Ito im Jahr 2014 deuten auf ein anhaltendes Interesse an fortgeschrittenen Computermethoden hin, darunter das Account Balance Monitoring System (ABMS) – die Anwendung der Reserve Bank, die elektronisch mit Fedwire verbundene Institute mit Echtzeit-Zugriff auf Kontostands- und Sicherheiteninformationen versorgt.

Sein finanzieller Scharfsinn und sein Zugang zu modernster Wissenschaft machen es plausibel, dass er die im Finanzwesen verwendeten stochastischen Modelle kannte.

Obwohl dies in der Branche Standard ist, steckt hinter Epsteins Arbeit und seinem Umgang mit Wissenschaftlern viel mehr. [4] „Jeffrey hat den Verstand eines Physikers“, sagte Martin Nowak 2002 dem New York Magazine . „Es ist, als würde man mit einem Kollegen aus demselben Fachgebiet sprechen.“

Dies scheint Eric Weinstein in seinem jüngsten Interview hervorzuheben, indem er erklärt, dass Epstein nicht der war, für den er sich ausgab, sondern vielmehr die Schöpfung von jemandem oder etwas viel Mächtigerem war, das nicht nur ein Produkt der Geheimdienste, sondern auch der Wissenschaft war, und meines Wissens nach könnte diese Beschreibung nur auf den Cyber-Satan passen.

Die Jeffrey Epstein VI Foundation war nicht nur an der Cyber-Satanic-Forschung in Harvard beteiligt, sondern auch an der Finanzierung des OpenCog-Projekts, einer Open-Source-Software-Initiative für künstliche Intelligenz, die von Hanson Robotics in Sophias KI integriert wurde.

Das heißt, das Geld half bei der Entwicklung des von Sophia verwendeten Frameworks, auch wenn es nicht direkt für sie bestimmt war.

Der Verdacht, Hanson Robotics „verbirgt“ etwas, rührt von dieser Überschneidung und der Tatsache her, dass Goertzel eine Brücke zwischen beiden Einrichtungen schlug. Ein Forbes -Artikel aus dem Jahr 2013 (später entfernt, aber archiviert) nannte Epstein als Unterstützer der OpenCog-Software, die bereits Auswirkungen auf die menschenähnlichen Roboter von Hanson Robotics hatte.

Wie ich Ihnen gerade erzählte, sagte Epstein außerdem 2013 dem Journalisten Edward Jay Epstein, er finanziere eine Hongkonger Gruppe, um „den intelligentesten Roboter der Welt“ namens Sophia zu bauen. Dies legt nahe, dass er seine Investition als mit ihrer Entwicklung verbunden ansah, wenn auch indirekt über OpenCog.

In „Confessions of an Illuminati“, Band 9: Sieben Schritte zu den Geheimnissen der neuen Weltunordnung, von Transhumanismus und Unsterblichkeit bis hin zu gnostischem Jesus, UFOs und Insektenhexerei, erklärte ich die Bedeutung von „ Sophia , der ersten Roboter-Innovationsbotschafterin für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)“ und wie „der Roboter Sophia der altägyptischen Königin Nofretete, der Frau von Echnaton, nachempfunden ist, die von den Gnostikern als „gnostische Muse“ [5] beschrieben wurde .

Oder, um genauer zu sein, vielleicht eine satanische Muse“, da sie einmal sagte, sie würde „die Menschen vernichten“. [6] Hanson Robotics bestreitet, dass Epstein speziell Sophia finanziert hat und spielt verständlicherweise jede Verbindung zu Jeffrey Epstein herunter, angesichts der Kontroverse um seine Finanzierung und ihrer entschiedenen Dementis.

Lassen Sie uns die Sache also mit kritischem Blick analysieren, uns auf das beschränken, was bekannt ist, und Spekulationen vermeiden.

Hanson Robotics mit Sitz in Hongkong, geführt von David Hanson, hat stets betont, dass Epstein Sophia oder das Unternehmen nicht direkt finanziert habe. Epsteins finanzielle Zuwendungen seien an OpenCog, eine separate Organisation, für Projekte wie die Entwicklung von KI für Videospiele und nicht für Robotik geflossen.

Ben Goertzel, Gründer von OpenCog und von 2015 bis 2018 leitender Wissenschaftler bei Hanson Robotics, hat Epsteins Finanzierung der AGI-Forschung von OpenCog zwar anerkannt, schließt sich aber Hansons Ansicht an, Sophia nicht direkt unterstützt zu haben.

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass das KI-Framework von OpenCog explizit in Sophias kognitiver Architektur verwendet wird, wie Goertzel bereits 2015 und 2018 feststellte und die Rolle von OpenCog bei ihrer Sprach- und Emotionsverarbeitung beschrieb.

Dies stellt zumindest eine indirekte Verbindung her: Epsteins Geld unterstützte OpenCog, und die Technologie von OpenCog ist Teil von Sophia.

In einem Artikel für Air Mail , in dem er seine Beziehung zu Jeffrey Epstein über drei Jahrzehnte hinweg detailliert beschrieb, schrieb der Journalist Edward Jay Epstein (die beiden sind nicht verwandt), dass der verstorbene Geldgeber bereits 2013 gesagt habe, er habe einen Roboter namens Sophia finanziert.

Der investigative Journalist merkte an, Epstein habe gesagt, der von ihm finanzierte Roboter werde in Hongkong entwickelt (wo Hanson Robotics seinen Sitz hat) und Roboter wie Sophia könnten eines Tages zur Unterstützung älterer Menschen eingesetzt werden – Aussagen, die zusammen mit dem Namen Sophia nahelegten, dass Epstein behauptete, bei der Finanzierung von Sophia, dem Roboter, mitgeholfen zu haben.

Air Mail , das Online-Magazin, das den umstrittenen Artikel veröffentlichte, veröffentlichte später eine Notiz , in der es hieß, der Journalist stehe zu seiner Berichterstattung, behauptete jedoch verdächtigerweise zu seiner Verteidigung, der Name Sophia könne ein Zufall zwischen zwei verschiedenen Robotikprojekten sein, und merkte an, dass Hanson Robotics, das ihnen wahrscheinlich mit einer Klage gedroht hatte, sagte, es habe seinen Roboter erst 2016 Sophia genannt, also drei Jahre nach dem Gespräch zwischen dem Journalisten und Epstein.

Damit wurde der verstorbene Jeffrey Epstein als der verborgene Pionier hinter dem Projekt des berühmtesten humanoiden Roboters der Welt positioniert, der in den letzten Jahren die Welt mit seinem lebensechten Aussehen und seinen fortgeschrittenen Fähigkeiten in der künstlichen Intelligenz fasziniert hat und den der Mainstream derzeit als „jedermanns Lieblings-humanoiden Roboter“ bewirbt. [7]

Auf lange Sicht ist das in Bezug auf Jeffrey Epstein mit Sicherheit eine viel größere Sache als jede angebliche „Liste“, hoffen wir also, dass endlich jemand darüber spricht!

