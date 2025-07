Das britische Parlament debattiert über Geoengineering und Chemtrails; sie wollen uns manipulieren

Im Dezember 2024 wurde eine Petition an das britische Parlament eingereicht, in der ein Verbot jeglicher Geo-Engineering-Maßnahmen im Vereinigten Königreich gefordert wurde. Die Petition wurde am 23. Juni im Unterhaus debattiert.

Wie erwartet wurde die von Abgeordneten der Liberaldemokraten geführte Debatte genutzt, um den Klimawandel-Schwindel voranzutreiben und zu leugnen, dass in Großbritannien Techniken zur Kontrolle der Sonneneinstrahlung, zu denen auch Chemtrails gehören, eingesetzt würden.

Ein wichtiges Ergebnis der Debatte ist, wie die Abgeordnete Roz Savage anmerkte, dass der Erzählung von der „Klimakrise“ tatsächlich ein Kultglaube zugrunde liegt.

Am 23. Juni debattierte das britische Unterhaus über eine E-Petition zum Thema Geoengineering (auch Geo-Engineering genannt) und Umwelt.

Anthony Webber gab in einem Artikel des Unity News Network ( hier zu lesen ) einige persönliche Einblicke . Die Debatte war das Ergebnis einer Petition von Antoinette Taylor vom 23. Dezember 2024, in der sie forderte, alle Formen des Geo-Engineerings, die die Umwelt beeinträchtigen, für illegal zu erklären.

Nachdem die Petition die erforderlichen 100.000 Unterschriften erreicht hatte, wurde sie vom Petitionsausschuss für eine Debatte im Unterhaus in Erwägung gezogen.

Roz Savage , Abgeordnete der Liberaldemokraten für South Cotswolds, habe sich „bereit erklärt, diese Verantwortung zu übernehmen“, so Webber, und die Petition am 23. Juni 2023 zur Debatte im Parlament eingebracht.

„Dies war das erste Mal, dass es eine parlamentarische Debatte zu diesem Thema gab, und es war ein historischer Moment“, sagte er. (Chemtrails-Taskforce deckt Biowaffen auf: „Seltene Krebsarten breiten sich in Sprühgebieten aus“ (Video))

Parlamentarisches Forschungsbriefing

In der Zusammenfassung eines Forschungsbriefings, das im Vorfeld der Debatte für das Parlament veröffentlicht wurde, heißt es:

Atmosphärisches Geoengineering ist die gezielte Veränderung des Klimasystems, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern oder auszugleichen.

Dazu kann der Einsatz von Technologien zur Entfernung von Treibhausgasen (GGRs) gehören. Auch die Modifizierung der Sonnenstrahlung (SRM) kann dazu gehören.

Es gibt Derzeit wird in Großbritannien oder darüber kein SRM praktiziert Im Jahr 2020 veröffentlichte die Regierung ihre Sicht auf Technologien zur Treibhausgasentfernung und zum Solarstrahlungsmanagement , in dem die Unterstützung für GGRs dargelegt und betont wurde, dass „die Regierung kein SRM einsetzt und auch keine Pläne dazu hat“. In Antwort auf eine PQ [Parlamentarische Anfrage oder schriftliche Anfrage eines Abgeordneten] im Januar 2025 Klimaministerin Kerry McCarthy bekräftigte dies und fügte hinzu, dass die Regierung „Modellforschung finanziert, um die potenziellen Auswirkungen des SRM-Einsatzes zu verstehen.“

Das Met Office hat außerdem seine Position zur Geoengineering-Forschung (2025) und kommt zu dem Schluss, dass „noch viel mehr Forschung nötig ist, um alle potenziellen Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Techniken zu verstehen und sicherzustellen, dass jede Debatte in diesem Bereich auf soliden Beweisen beruht.“

Forschungsbriefing: Debatte über eine E-Petition zum Thema Geo-Engineering und Umwelt , House of Commons Library, Britisches Parlament, 20. Juni 2025

Sie können das vollständige 25-seitige Forschungsbriefing, das 11 Seiten mit weiterführender Literatur sowie andere Ressourcen wie die Parlamentsberichterstattung und PQs umfasst, HIER lesen .

In der Unterrichtung wurde darauf hingewiesen, dass die britische Regierung ihre Unterstützung für Treibhausgasemissionen (GGRs) zum Ausdruck gebracht hat, die Großbritannien helfen können, sein Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Das Erreichen von Netto-Null-Emissionen ist der erste Schwachpunkt der Regierungspolitik. Wie wir im Laufe der Jahre mehrfach geschrieben haben, ist die Ideologie, dass menschliche Aktivitäten die globale Erwärmung verursachen, ein Mythos , und Kohlendioxid (CO2 ) beispielsweise ist das Gas des Lebens. Die Dämonisierung von CO2 als schädlich ist ein Angriff auf das Leben selbst.

Das Briefing weist darauf hin, dass das unabhängige Climate Change Committee („CCC“) die Regierung bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels berät und erklärt hat, dass Treibhausgasemissionen (GGRs) für die Erreichung des Ziels für 2050 unerlässlich seien, insbesondere für den Ausgleich von Restemissionen in schwer dekarbonisierbaren Sektoren wie der Luftfahrt. Die Beratung durch das CCC ist der zweite große Fehler in der Strategie der Regierung.

Wir haben letztes Jahr in einem Artikel darauf hingewiesen, dass der CCC keiner Rechenschaftspflicht unterliegt, voller Interessenkonflikte steckt, inkompetent, undurchsichtig, defensiv und heuchlerisch agiert. Und dass die Kosten der katastrophalen Modellierungsfehler und irreführenden Beratung des CCC in die Billionen gehen könnten.

Umfrage unter 77 „Experten“

Das Forschungsbriefing des Parlaments erläutert Kondensstreifen und Chemtrails. Der Begriff „Chemtrails“, so heißt es in dem Briefing, bezieht sich auf unbewiesene Theorien, denen zufolge Kondensstreifen durch das gezielte Versprühen von Chemikalien in die Atmosphäre entstehen. Ein Gremium aus 77 internationalen Atmosphärenforschern und Geochemikern fand 2016 jedoch keine Beweise für diese Theorie. Das Forschungsbriefing verweist dazu auf einen Artikel des Smithsonian Magazine aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „ Wissenschaft entlarvt Chemtrails offiziell, aber die Verschwörung wird wahrscheinlich weiterleben “. Darin heißt es:

In der Studie, die in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Umweltforschungsbriefe wurden die Wissenschaftler gefragt , ob sie bei ihren Untersuchungen jemals auf mögliche Hinweise auf ein Chemtrail-Programm der Regierung gestoßen seien. Von den 77 Wissenschaftlern verneinten 76 dies.

Die Wissenschaft widerlegt offiziell Chemtrails, aber die Verschwörung wird wahrscheinlich weiterleben , Smithsonian Magazine, 22. August 2016

Der Artikel basierte auf einem in Environmental Research Letters veröffentlichten Brief . Die Autoren des Briefes befragten „zwei Expertengruppen – Atmosphärenchemiker mit Expertise zu Kondensstreifen und Geochemiker, die sich mit atmosphärischen Staub- und Schadstoffablagerungen beschäftigen –, um die Behauptungen der SLAP-Theoretiker [des geheimen groß angelegten Atmosphärenprogramms] erstmals wissenschaftlich zu bewerten.“

Die Untersuchungen wurden von Forschern der University of California, Irvine, und der Carnegie Institution for Science durchgeführt, mit Unterstützung der kalifornischen Non-Profit-Organisation Near Zero. Near Zero besteht aus Experten, die glaubwürdige, unparteiische und umsetzbare Bewertungen erstellen, mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen auf nahezu Null zu senken.

„Das einzige Ziel von Near Zero besteht darin, Wege zu finden, die Treibhausgasemissionen schnell auf nahezu Null zu senken“, heißt es auf der Website . Auf der Near Zero-Website finden sich keine Informationen darüber, wer die Organisation finanziert oder wer die „Experten“ sind. Eines ist jedoch sicher: Wenn sie sich ausschließlich auf „nahezu Null“ konzentrieren, sind sie nicht unparteiisch und damit möglicherweise auch nicht glaubwürdig.

Die Verwendung dieses Briefes als Beweismittel ist offensichtlich problematisch. Erstens besteht die Möglichkeit einer Voreingenommenheit bei der Auswahl der befragten „Experten“, die bereits im Brief selbst deutlich wird:

Die teilnehmenden Experten wurden mithilfe des ISI Web of Science ausgewählt, um die Autoren der am häufigsten zitierten, von Experten begutachteten Veröffentlichungen zu diesen Themen zu ermitteln, die in den letzten 20 Jahren (1994–2014) erschienen sind. Im ersten Fall suchten wir nach Artikeln zum Thema „Kondensstreifen“. Für Experten zu atmosphärischen Ablagerungen verwendeten wir die Suchbegriffe „atmosphärische Ablagerung“ UND („Aluminium“ ODER „Barium“ ODER „Strontium“). Dadurch wurden die Ergebnisse auf Experten eingegrenzt, die sich mit den Elementen befassen, die in den Analysen der SLAP-Befürworter am häufigsten als Hinweis auf Sprühmaßnahmen genannt wurden. Andere Arten von Ablagerungsereignissen wie saurer Regen und Stickstoffabfluss wurden ausgeschlossen. Für die Zwecke dieser Studie definieren wir „Kondensstreifen-Experte“ und „Experte für atmosphärische Ablagerungen“ als Personen, die bei jeder Suche an einem oder mehreren der 100 am häufigsten zitierten Artikel Mitautoren waren.

Quantifizierung des Expertenkonsenses gegen die Existenz eines geheimen, groß angelegten atmosphärischen Sprühprogramms , Environmental Research Letters, 10. August 2016

Während der Covid-Ära haben wir gelernt, dass wissenschaftliche Arbeiten, die nicht dem vorherrschenden Narrativ folgen, Schwierigkeiten haben, in Fachzeitschriften veröffentlicht zu werden, und dass viele überhaupt nicht veröffentlicht werden. Wir haben auch gelernt, dass Forschung, die ein Narrativ unterstützt, gut finanziert ist, Forschung, die es in Frage stellt, hingegen nicht.

Zweitens gibt es die Umfrage selbst:

In den Umfragen wurden die beiden Expertengruppen gebeten, Daten zu bewerten, die auf Websites als Beweis für SLAP präsentiert wurden. Die erste Frage in beiden Umfragen lautete: „Sind Sie in Ihrem Berufs- oder Privatleben jemals auf Beweise gestoßen, die Ihrer Meinung nach auf die Existenz eines geheimen groß angelegten Sprühprogramms in der Atmosphäre hinweisen?“

Quantifizierung des Expertenkonsenses gegen die Existenz eines geheimen, groß angelegten atmosphärischen Sprühprogramms , Environmental Research Letters, 10. August 2016

Die Verwendung des Wortes „geheim“ ist eine Inszenierung; sie ist subjektiv. Was für den einen geheim ist, ist für den anderen kein Geheimnis. Sie pflanzt zudem den Gedanken einer „Verschwörungstheorie“ ein, mit der die meisten „Experten“ nicht in Verbindung gebracht werden möchten, wenn sie ihre Position oder ihren Ruf in der Wissenschaft wahren oder verbessern wollen.

Auch die „Daten“, zu denen die „Experten“ Stellung nehmen sollten, sind fragwürdig. Weiter im Brief geben die Autoren zu, dass sich die „Daten“ auf den Websites auf vorab ausgewählte und begrenzte Fotos oder Laborergebnisse beschränkten, und baten die „Experten“ anschließend um ihre „einfachste Erklärung“:

Abbildung 2 zeigt die vier von Kondensstreifen-Experten bewerteten Fotos. In jedem Fall gaben 100 % der Experten an, dass die einfachste Erklärung für die Kondensstreifen auf dem Foto nicht auf ein geheimes, groß angelegtes Sprühprogramm in der Atmosphäre zurückzuführen sei.

Abbildung 3 zeigt die Reaktionen auf Fotokopien dreier verschiedener Laboranalysen, die laut SLAP-Befürwortern hohe und abnormale Konzentrationen aufweisen, die auf das Versprühen von Chemikalien hindeuten. Für jede Analyse wurden die Experten zunächst gefragt, ob die einfachste Erklärung für die Spuren auf dem Foto ein geheimes, groß angelegtes Sprühprogramm in der Atmosphäre sei.

Quantifizierung des Expertenkonsenses gegen die Existenz eines geheimen, groß angelegten atmosphärischen Sprühprogramms , Environmental Research Letters, 10. August 2016

Bei dieser Befragung von 77 „Experten“, deren Namen am Ende des Briefes veröffentlicht werden, handelt es sich kaum um eine wissenschaftliche Auswertung der Beweise, wie die Autoren des Briefes behaupten; sie gleicht eher einem Schulprojekt im Rahmen eines Dorffestes.

Abgesehen von der amateurhaften Vorgehensweise bei solchen Umfragen sollten wir bei jeder Umfrage oder jedem Fragebogen darauf achten, ob die Delphi-Methode zum Einsatz kommt. Im Wesentlichen dient die Delphi-Methode dazu, Umfragen zu manipulieren; die Fragen werden so formuliert, dass der Umfrageteilnehmer den Grundannahmen der Fragesteller zustimmt.

Was wurde während der Debatte gesagt?

Sie können sich unten die Petitionsdebatte ansehen, die am 23. Juni 2025 in der Westminster Hall stattfand, und HIER ein Transkript im Hansard lesen .

Savage eröffnete die Debatte mit der Aussage , sie habe kein Problem mit der Kohlendioxid-Entfernung und unterstützte damit die konstruierte Erzählung von der „Klimakrise“. Sie lehnt jedoch SRM ab, weil „SRM kein Kohlenstoff entfernt. Es stoppt die Versauerung der Meere nicht. Es reduziert nicht den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Es verschleiert die Symptome, während die eigentliche Ursache, unsere Kohlenstoffemissionen aus fossilen Brennstoffen, unkontrolliert bleibt.“

Obwohl sie sich der Klimaalarm-Agenda angeschlossen hat, brachte Savage einen guten Punkt zur wissenschaftlichen Kontrolle vor. „Wir können mit SRM kein kontrolliertes Experiment durchführen. Wir haben nicht zwei Planeten, einen, auf dem wir SRM durchführen, und einen, auf dem wir es nicht tun. Es gibt keinen Planeten B, auf dem wir es testen könnten. Sobald SRM eingesetzt ist, starten wir praktisch ein planetarisches Experiment, das wir nicht rückgängig machen können, wenn etwas schiefgeht“, sagte sie.

Savage bestreitet, dass SRM bereits seit Jahrzehnten im Einsatz sei, und sagt: „Was die in SRM verwendeten Chemikalien betrifft, so enthalten die betrachteten Aerosole Sulfate und sogar Aluminium.“

Anschließend erläuterte sie, warum wir ihrer Meinung nach den Klimawandel eindämmen und die Klimaalarmisten bestärken müssen. „Weltweit stoßen wir immer noch jährlich etwa 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus. Wenn wir unseren derzeitigen Kurs beibehalten – und als Umweltaktivistin hoffe ich das sehr –, steuern wir bis Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von etwa 2,7 Grad Celsius zu“, sagte sie. „Es wird immer deutlicher, dass wir von fossilen Brennstoffen wegkommen müssen.“

Sie bediente sich dann der Rockefeller-Aussage über die Knappheit „fossiler Brennstoffe“ und sagte: „Fossile Brennstoffe sind endlich und die Kosten ihrer Förderung steigen. Da wir also wissen, dass wir früher oder später umsteigen müssen, warum tun wir es dann nicht schon früher?“

Savages Rede im Parlament ist ein Paradebeispiel für kontrollierte Opposition. Hat sie sich deshalb freiwillig bereit erklärt, diese Verantwortung zu übernehmen? Um sicherzustellen, dass die schändliche Erzählung vom Klimawandel auf Kurs bleibt?

Pippa Heylings, Abgeordnete der Liberaldemokraten für South Cambridgeshire, trat im Vorprogramm von Savage auf und verbreitete im Anschluss an Savage dieselbe falsche Geschichte über den Klimawandel, die ihm von den Vereinten Nationen diktiert wird.

Nick Timothy, konservativer Abgeordneter für West Suffolk, brachte den dringend benötigten gesunden Menschenverstand ein, um der Klimaideologie der Liberaldemokraten entgegenzuwirken. „[Heylings] nutzte die Gelegenheit, um über den Klimawandel zu sprechen. Obwohl sie und ich wahrscheinlich zutiefst unterschiedlicher Meinung über die Sinnhaftigkeit des Netto-Null-Ziels und des Plans sind, das gesamte Stromnetz bis 2030 zu dekarbonisieren, bin ich sicher, dass sie, wie ich, die riesigen Solar- und Batterieparks ablehnt, die die Regierung sowohl unseren Wahlkreisen als auch dem Großteil Ostenglands aufzwingen will“, sagte er .

„Die Position meiner Partei zum Thema SRM ist klar. Wir lehnen alle Versuche ab, den Himmel zu impfen, und wir müssen alles daran setzen, die Natur und unseren Planeten zu respektieren. Die Verfolgung solch hirnrissiger wissenschaftlicher Pläne zur Beeinflussung von Klima und Atmosphäre wird uns keine Antworten auf aktuelle politische Dilemmata geben“, fügte er hinzu.

Timothy bemerkte, dass die öffentliche Besorgnis durch die Bereitstellung von 56,8 Millionen Pfund öffentlicher Gelder durch die Advanced Research and Innovation Agency („ARIA“) zur Erforschung der Theorie der Klimakühlung ausgelöst wurde. „Nachdem ich die Position der Konservativen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht habe, fordere ich den Minister auf, eine klare Erklärung abzugeben, dass die Regierung SRM nicht unterstützen wird“, sagte er.

Kerry McCarthy, Parlamentarischer Staatssekretär für Energiesicherheit und Netto-Null-Emissionen der Labour-Partei, beharrte auf der künstlich geschaffenen Klimakrise und der Notwendigkeit, ihre fiktiven Auswirkungen durch den Einsatz von „Technologien zur Entfernung von Treibhausgasen“ zu mildern.

„Wir arbeiten mit naturbasierten Ansätzen … Wir wissen jedoch, dass naturbasierte Ansätze durch technische Lösungen ergänzt werden müssen, um Kohlendioxid mit der Geschwindigkeit und in dem Umfang zu entfernen, die erforderlich sind, damit wir unsere Ziele erreichen“, sagte er .

Er fügte hinzu: „Ich möchte hiermit klarstellen, dass die Regierung keine Maßnahmen zur Modifikation der Sonneneinstrahlung einsetzt und dies auch nicht plant. Über Großbritannien werden keine Chemikalien für SRM, Geo-Engineering oder Klimasanierung versprüht. Unsere Priorität ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch menschliche Aktivitäten und die Anpassung an die unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels.“

„Es gibt keinen Ersatz für die Dekarbonisierung, deshalb setzen wir unsere Missionen für saubere Energie und Netto-Null-Emissionen fort“, sagte er. „Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir ohne schnelles Handeln irreversible Schäden an der Biosphäre unseres Planeten riskieren. Um die globale Erwärmung zu stoppen, muss die Welt Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreichen, einschließlich der Emissionen Großbritanniens.“

Bei einem bestimmten Politiker lässt sich nur schwer sagen, ob er den Unsinn, den er über den Klimawandel von sich gibt, auch wirklich glaubt oder ob er bewusst lügt, um seine Vorgesetzten zufriedenzustellen oder seine eigenen Taschen zu füllen.

Savage beendete die Debatte mit der Bemerkung : „Diese Debatte scheint eine der seltenen Gelegenheiten zu sein, bei denen wir einen parteiübergreifenden Konsens finden.“

Die Öffentlichkeit, die sich über alle Geo-Engineering-Projekte Sorgen macht, wurde erneut von Politikern manipuliert. Es gab keine wirkliche Debatte; es war lediglich eine Gruppe von Politikern, die den demokratischen Prozess und das Unterhaus missbrauchten, um eine globale Agenda voranzutreiben.

Savages heidnischer Kultglaube

„Während meiner jahrelangen Alleinfahrt über die Ozeane, um das Bewusstsein für unsere Klima- und Naturprobleme zu schärfen, habe ich auf die harte Tour gelernt, dass wir Mutter Natur nicht bekämpfen können. Wir können ihre Gesetze nicht missachten und erwarten, zu gewinnen“, sagte Savage in ihren Ausführungen zum Abschluss der Unterhausdebatte über Geo-Engineering.

Savages Verwendung des Begriffs „Mutter Natur“ sollte uns alles sagen, was wir über den Kult wissen müssen, dem sie und ihre Mitverschwörer folgen.

„Mutter Natur“ ist eine Abwandlung von „ Mutter Erde “ oder „Erdmutter“; beides sind Namen für die griechische Göttin Gaia. Der griechischen Mythologie zufolge entsprang Gaias fruchtbarem Schoß alles Leben, und zu Mutter Erde müssen alle Lebewesen nach Ablauf ihrer Lebensspanne zurückkehren.

Die griechische Medizin erklärt : „Gaia verkörpert als Mutter Natur das gesamte Ökosystem des Planeten Erde. Mutter Natur arbeitet stets daran, Harmonie, Ganzheit und Gleichgewicht in der Umwelt zu erreichen und zu erhalten. Mutter Natur heilt, nährt und unterstützt alles Leben auf diesem Planeten, und letztlich hängen alles Leben und alles Wohlbefinden von ihr ab. Mit der Zeit heilt die Natur alle Leiden.“

„In den 1960er Jahren formulierte James Lovelock die Gaia-Hypothese. Sie besagt, dass alles Leben und alle Lebewesen auf diesem Planeten Teil einer einzigen, allumfassenden globalen Einheit oder eines Bewusstseins sind, das er Gaia nannte. Es ist dieses globale Bewusstsein, Mutter Gaia, das unseren Planeten lebensfähig macht, während unsere nächsten Nachbarn im Sonnensystem unfruchtbar und leblos sind“, fügt Greek Medicine hinzu.

Conservapedia fasst „Mutter Natur“ zusammen und beschreibt sie als eine modernisierte heidnische Sicht der „Natur“, die im Pantheismus, Evolutionismus und der modernen kosmischen Religion beheimatet ist.

Der heidnische Kult, dem Savage – wissentlich oder unwissentlich – anhängt, wird seit Jahren unter dem Banner des „Klimawandels“ und des „Naturschutzes“ propagiert. Um zu verstehen, wie der Klimawandelkult Menschen zur Gaia-Verehrung indoktriniert, hören Sie sich Julia Roberts unten an, die spricht, als wäre sie „Mutter Natur“.

Conservation International: Die Natur spricht – Julia Roberts ist Mutter Natur, 6. Oktober 2014 (2 Min.)

Als christliche Nation, eine Nation, die auf christlichen Werten, Bräuchen und Gesetzen aufbaut, sollten wir uns entschieden gegen die Gaia-Verehrung stellen und nicht in die Falle tappen, Sektenterminologie zu verwenden, um eine Agenda zu fördern oder zu bekämpfen.

US-Umweltschutzbehörde EPA enthüllt Programme zur Wettermanipulation

Wenn Savage glaubt, dass es sich bei den öffentlichen Bedenken hinsichtlich SRM lediglich um „Verschwörungstheorien“ handelt, verweisen wir sie auf die jüngsten Ereignisse, insbesondere die verheerenden Überschwemmungen in Zentraltexas , USA.

„Nachdem der Guadalupe River in Zentraltexas über die Ufer getreten war und über 100 Menschenleben gefordert hatte, suchten die Amerikaner nach Antworten darauf, wie eine solche Tragödie so schnell passieren konnte“, berichtete Blaze Media gestern. „Die extremen Regenfälle deuteten auf eine mögliche Wetteränderung hin.“

Am Donnerstag erklärte der Leiter der US-Umweltschutzbehörde (EPA), Lee Zeldin, in einem Video , die EPA habe im Bemühen um vollständige „Transparenz“ Berichte sowohl zu Kondensstreifen als auch zu Geoengineering veröffentlicht.

Aus den Dokumenten der EPA geht hervor, dass neun US-Bundesstaaten aktive Programme zur Wettermanipulation betreiben. Kalifornien, Idaho, Nevada, Utah und Wyoming verfügen über Programme zur Wolkenimpfung. New Mexico und North Dakota verfügen über Programme zur Wolkenmanipulation, während Texas neben der Wolkenimpfung auch allgemeine Wettermanipulationen vorweisen kann.

Wolkenimpfung ist eine Methode zur Wettermanipulation, die durch die Einbringung von Substanzen in die Wolken Niederschlagsmengen erhöht und so Regen oder Schneefall fördert. Häufig verwendete Materialien sind Silberiodid, Salz oder Trockeneis.

Kürzlich hat sich ein Whistleblower zu Wort gemeldet und auf Bundeszuschüsse für Organisationen wie die University Corporation for Atmospheric Research („UCAR“) hingewiesen, die Geoengineering-Forschung in Bereichen wie dem Stratosphärenaerosol-Geoengineering betreibt, das von vielen als formeller Begriff für den umgangssprachlichen Begriff „Chemtrails“ bezeichnet wird.

Der Bericht des Whistleblowers in Verbindung mit den Recherchen der BlazeTV- Moderatorin Nicole Shanahan (siehe PDF unten) „legt die Vermutung nahe, dass einige Regierungsvertreter Wettermanipulation oder Geoengineering zwar als Mythos oder wilde Verschwörungstheorie abtun, Regierungsprogramme und staatliche Gelder jedoch für kleine und große Operationen genutzt wurden und weiterhin genutzt werden“, so Blaze Media .

