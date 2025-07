Das siebte Experiment: Ein Reptil Lacerta enthüllt die Wahrheit über unsere Schöpfung (Video)

Teile die Wahrheit!

1999 behauptete ein gewisser Ole K., er habe ein Interview mit einem humanoiden Reptil namens Lacerta geführt. Das Treffen soll in einer abgelegenen ländlichen Gegend Schwedens stattgefunden haben. Später veröffentlichte K. das Transkript. Lacerta behauptet, Teil einer auf der Erde geborenen Reptilienart zu sein, die Millionen Jahre älter ist als der Mensch. Wie viel Wahrheit steckt in den Lacerta-Files? Ein Faktencheck von Frank Schwede

Im Dezember 1999 gab Schwedens berüchtigtster UFO-Skeptiker Ole K. ein Interview, das all seine Überzeugungen in Frage stellte. K. hatte seine Karriere damit verbracht, Falschmeldungen aufzudecken und paranormale Behauptungen zu widerlegen.

Dann traf K. angeblich auf eine Reptilienfrau namens Lacerta. Sie erklärte ihm den wahren Ursprung der Menschheit und warnte vor der bevorstehenden Rückkehr unserer Schöpfer und zeigte auf, wie die Menschheit enden würde. .

Von den Geheimnissen der Schöpfung bis hin zur Wahrheit über das Aussterben der Dinosaurier verbindet diese Geschichte uralte Mysterien mit modernen Fragen zum menschlichen Bewusstsein und zur Evolution.

Die Lacerta-Files sind Anfang 2000 online gegangen. Sie gehören mittlerweile zu den umstrittensten Dokumenten überhaupt. Die Transkriptionen von zwei Interviews stammen aus den Jahren 1999 und 2000.

Darin behauptet Lacerta unter anderem , die Menschen hätten sich nicht von selbst entwickelt, sondern wurden von Außerirdischen, den Elohim, erschaffen, weil diese Arbeiter zum Abbau von Kupfer auf der Erde brauchten.

Schließlich stießen sie primitive Affen und begannen an ihnen zu experimentieren, indem sie mehrfach die DNA veränderten. Erst der siebte Versuch soll zum gewünschten Erfolg geführt haben. Dann verließen die Schöpfer die Erde wieder. Lacerta sagt, dass sie jetzt zurückkehren werden, um ihren Fehler von damals zu korrigieren. (Die Rückkehr der Anunnaki 2025? (Video))

Faktencheck: Die menschliche Spezies könnte tatsächlich eine Art Studie, ein Experiment sein, dass vor Millionen Jahren begonnen hat und aktuell in eine weitere entscheidende Phase übertritt.

Für die unabhängige australische Forscherin Daniella Fenton steht zweifelsfrei fest, dass eine außerirdische Zivilisation in die Entwicklungsgeschichte des Menschen eingegriffen hat.

In ihrem 2018 veröffentlichten Buch Hybrid Humans schreibt Fenton, dass sich die nötigen Beweise für einen Eingriff von außen in der DNA finden lassen. Ein wichtiger Beweis ist das Chromosom-2, das aus 243 Millionen Basenpaaren besteht, die aktuell noch entschlüsselt werden.

Vorläufige Berechnungen zeigen, dass die Fusion vor rund 780.000 Jahren stattgefunden haben muss. Überraschenderweise findet sich das Chromosom beim Neandertaler, aber nicht bei Primaten.

Laut Fenton soll es erst dieses Chromosom ermöglicht haben, dass der Mensch denken und sich artikulieren kann, weil es direkt auf die Hirnfunktion und ihre damit verbundene Komplexität zu denken wirkt. Wie aber kam das Chromosom in unsere DNA?

Fenton fand heraus, dass Chromosom-2-Bereiche bestimmte Gene enthält, die so aussehen, als wurden sie kopiert und nachträglich eingefügt. Hat dieses einzigartige, nachträglich eingefügte Chromosom den Menschen erst zu einem denkenden Menschen gemacht?

Tatsache ist: Die Evolutionsgeschichte ist falsch. Das Leben auf der Erde begann nicht mit einzelligen Organismen im Meer und der Mensch stammt auch nicht vom Affen ab.

Viel wahrscheinlicher ist die Theorie, dass die ersten Bewohner der Erde aus verschiedenen spirituellen und bewusst fortgeschrittenen Zivilisationen stammten und jeder Mensch, jedes Tier und sogar jede Pflanze wusste, dass es einen sinnvollen Beitrag auf der Erde leistet. Menschen, Tiere und Pflanzen kommunizierten telepathisch und pflegten ein Einheitsbewusstsein.

Bis heute ist nicht bekannt, wie lange diese glückselige Welt auf der Erde existierte, bevor böse Mächte in Gestalt einer Reptilienrasse die Erde eroberten und ein massives Kraftfeld dunkler Gedankenformen installierten, das sich um die Erde windet und Menschen anzieht, die nach Reichtum, Macht und Ruhm streben.

Diese Menschen wurden im Laufe von Millionen von Jahren zu Marionetten der Dunkelheit und haben nur noch den Funken Licht, der ihre Existenz auf der Erde ermöglicht.

Einige dieser Marionetten versetzten 10 der ursprünglich 12 DNA-Stränge außer Kraft. Außerdem implementierten sie den Menschen Wut, Unehrlichkeit, Kriegslust und Grausamkeit.

Das Geheimnis der inneren Erde

Lacerta behauptet weiter in dem Gespräch mit Ole K., dass das Innere der Erde seit Millionen von Jahren von den Echsen bewohnt wird.

Faktencheck: Über das Innere der Erde wird seit vielen Jahren diskutiert. Von spiritueller Seite wird gerne behauptet, dass die Erde im Innern bewohnt ist. Einer der ersten, der das behauptet haben soll, war der Leiter der „Operation Highjump“, Konteradmiral Richard E. Byrd, der in seinem umstrittenen Tagebuch von einer Rasse schrieb, die tief im Innern der Erde lebt. Bis heute ist nicht sicher, ob das Tagebuch echt ist.

Indes sind unterirdische Städte nichts Ungewöhnliches. Die Unterirdische Stadt Derinkuyu in Kappadokien in der Türkei ist eine von vielen. Bisher wurden acht Stockwerke freigelegt. Es wird vermutet, dass es noch mehr sind.

Die freigelegten Räume haben eine Fläche von 2500 Quadratmeter. Die Entstehungszeit der Stätte ist bis heute umstritten. Einige Archäologen glauben, dass sie mehr als viertausend Jahre alt ist.

Die Anlage verfügt über ein Belüftungs- und Frischwassersystem und Akustikkammern, die auf bestimmte Frequenzen ausgerichtet sind. Niemand weiß, wer die Anlage wirklich errichtet hat.

Laut Lacerta ist Derinkuyu keine antike menschliche Stadt, sondern ein Eingang zur braunen Zivilisation, ein ausgedehntes Netzwerk aus Städten, deren Hauptsiedlung sich 4.250 Meter unter der Erdoberfläche befindet.

Jede dieser Städte ist etwa 2,5 Kilometer breit und in massiven Fels gehauen. In der Mitte befindet sich die Säule, ein 700 Tonne schwerer Turm, der das Klima reguliert, künstliches Sonnenlicht erzeugt und den Luftstrom steuert.

Ein weiteres Rätsel ist das Hypogäum auf Malta, das 1902 entdeckt wurde. Es gilt als eines der ältesten Bauwerke der Welt, das vor mehr als sechstausend Jahren offenbar als Grabstätte errichtet wurde. Die Anlage ist älter als die Pyramiden von Gizeh.

Das Besondere dieser Anlage sind die runden Räume. Wenn man sich in die Mitte dieser Räume befindet, bilden sich über den Abstand zur Wand Frequenzen von 110 Hertz aus.

Der US-amerikanische Neuropsychologe Michael Mark fand heraus, dass bestimmte Frequenzen Auswirkungen auf bestimmte Hirnregionen haben. Probanden berichteten Mark, dass sie bei 110 Hertz das Gefühl hatten, den Körper verlassen zu haben. Das heißt, bestimmte Frequenzen führen zu Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins.

Auch wie die riesigen Steine geschnitten wurden, ist immer noch ein Rätsel. Wurde das Hypogäum möglicherweise von einer außerirdischen Zivilisation erbaut? Interessant ist, dass von den mehr als siebentausend vorgefundenen Skeletten viele ein längliches Schädeldach hatten.

Krieg um Kupfer

Ein weiteres Rätsel ist der Chicxulub-Krater auf der Halbinsel Yucatán, der vor 66 Millionen durch einen Asteroiden entstand. Er ist mit 180 Kilometern Durchmesser der größte bekannte Einschlagskrater auf der Erde. Es wird vermutet, dass der Asteroid die Dinosaurier ausgelöscht hat.

Lacerta behauptet, dass auf der Halbinsel eine Kupferfusionsbombe einschlug, die im Krieg um Kupfer zwischen zwei rivalisierenden außerirdischen Zivilisationen eingesetzt wurde.

Der Einschlag hinterließ in einer ungewöhnlich hohen Konzentration Iridium in den geologischen Schichten. Lacerta sagt, das Iridium kam nicht mit einem Asteroid aus dem Weltraum, sondern war Fallout jener Waffe.

Lacerta erklärt, wenn Kupfer unter bestimmten Voraussetzungen eine Kernfusion durchläuft, entstehen Elemente, die nicht existieren sollten:

„Wenn sie im richtigen Winkel ein hohes elektromagnetisches Feld induzieren, erzeugen sie eine Überkreuzung fluktuierender Felder. Die Fusion von Kupfer mit anderen Elementen in einer solchen magnetischen Strahlungskammer kann ein Kraftfeld besonderer Art erzeugen, sehr nützlich für verschiedene technische Aufgaben.“

Außerdem kann Kupfer kann Energiefelder erzeugen, die Schwerkraft, Raum und Zeit manipulieren können, behauptet Lacerta. Unter anderem nutzen UFOs diese für den Antrieb. Das Raumschiff erzeugt ein Feld, das entgegengesetzt zum Magnetfeld der Erde ausgerichtet ist.

Lacerta sagt, Wissenschaftler versuchen die Kupferfusionstechnologie nachzubilden, doch sie verstehen den Prozess noch nicht. Er erfordert tiefere Kenntnisse nicht nur physikalische Kenntnisse, sondern auch biologische, weil die wahre Kraft der Kupferfusion nicht darin besteht, Materie zu manipulieren, sondern darüber hinaus auch das menschliche Bewusstsein.

Faktencheck: Bisher war wenig bekannt über den Asteroiden, der den Chicxulub-Krater ausgelöst hat. Einer Forschergruppe ist es nun gelungen, herauszufinden, was für ein Asteroid das war und woher er kam.

Im Fachmagazin Science berichteten sie, dass der kohlenstoffhaltige Asteroid seinen Ursprung jenseits des Jupiters hatte. Die in dem Gebiet gewonnen Gesteinsproben weisen einen erhöhten Anteil von sogenannten Platinmetallen aus.

Das sind Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium und Platin. Diese Elemente kommen auf der Erde selten vor, sind aber häufig in Meteoriten zu finden. Deshalb vermuten Forschende, dass die Trümmer des Asteroideneinschlags sich weltweit ausgebreitet haben und für den erhöhten Anteil an Platinmetallen in proben aus der Kreide-Paläogen-Grenze verantwortlich sind.

Dass es eine Kupferfusionstechnologie gibt, ist bis heute zumindest nicht offiziell bekannt.

Angriff auf das Bewusstsein

Der magnetische Nordpol wandert schneller als jemals zuvor aufgezeichnet, etwa 35 Meter pro Jahr. Lacerta sagt, dass dies Teil des Plans der Elohim sei. Sie manipulierten die menschliche DNA so, dass das sich verändernde Magnetfeld Einfluss auf das menschliche Bewusstsein nimmt.

Faktencheck: Ja, der magnetische Nordpol bewegt sich seit den letzten Jahren mit rasender Geschwindigkeit. Das wird auch von Wissenschaftlern mittlerweile bestätigt. Tatsache aber ist, dass der magnetische Nordpol noch nie still stand. In den letzten hundert Jahren hat er sich immer weiter gen Norden verschoben, angetrieben vom flüssigen Erdkern, der in rund 2.9000 Metern Tiefe beginnt.

Es stimmt auch, dass das Magnetfeld der Erde Einfluss auf das Bewusstsein hat. Das konnte sogar mehrfach in Tests nachgewiesen werden, auch wenn offiziell nicht viel darüber berichtet wird. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Informationen, die wir über unser Bewusstsein in das Erdmagnetfeld senden, jeden beeinflussen.

Das heißt, wenn der geistige Fokus der Bevölkerung auf bestimmte Themen gelenkt wird, die Angst und Wut erzeugen, gehen besonders empfindende Menschen über das Magnetfeld mit den Emotionen in Resonanz.

Als die Lacerta-Files in den frühen 2000er Jahren im Internet veröffentlicht wurden, sorgten sie für Aufmerksamkeit. Dinosaurier durch Alienwaffen getötet, unterirdische Alienstädte und Magnetfelder, die das menschliche Bewusstsein kontrollieren.

Die Geschichte klingt noch immer unglaublich – und vielleicht ist sie das ja auch in gewisser Weise. Andererseits enthält sie, wie wir nun erfahren haben, auch viel Wahrheit, auch wenn es Lacerta nicht wirklich gibt.

PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.07.2025