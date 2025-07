Das Wendejahr – Ihr werdet eure Welt nicht wiedererkennen (Video)

Teile die Wahrheit!

Beobachter und Analysten sehen in 2025 als ein Wendejahr, das die Weichen für die Zukunft stellt. Bereits das erste Halbjahr wartete mit großen Ereignissen auf.

Der Amtsantritt von Donald Trump als 47. Präsident der USA, die Papstwahl und der Rücktritt von Klaus Schwab. Dennoch lässt der große Durchbruch weiter auf sich warten.

Was steht im zweiten Halbjahr noch bevor? Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis wirft mit Krisenrat-Gründer und Autor Peter Denk einen Blick auf die zweite Jahreshälfte. Von Frank Schwede

2025 wurde bereits zu Beginn des Jahres als das entscheidende Wendejahr gesehen. Analysten und hellsichtige Menschen lehnten sich weit aus dem Fenster und glaubten, dass die großen Veränderungen nicht mehr lange auf sich warten lassen und bereits im ersten Halbjahr geschehen können.

Der Amtsantritt von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten, der Tod von Papst Franziskus an Ostern, kurz darauf der plötzlich Rücktritt von Klaus Schwab und dann die Wahl eines amerikanischen Papstes – all diese aufeinanderfolgenden Ereignisse lösten unter Beobachtern Euphorie aus, weil sie glaubten, jetzt bewegt sich was in Richtung Veränderung, doch bis heute steckt die Welt im Chaos fest. Geplagt durch Krisen und Kriegen.

Dennoch zeigt sich Krisenrat-Gründer Peter Denk im Gespräch mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis optimistisch, weil er glaubt, dass das Beste noch kommt, dass dieses Jahr über die Zukunft entscheiden wird. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Denk sieht Parallelen zu 1989, als der Ostblock zusammenbrach und glaubt, dass sich dieses Ereignis im Wertewesten wiederholt. Denk erklärt, woran er das zu erkennen glaubt:

„1989 hatten wir, wie auch in diesem Jahr, das Jahr der Schlange. Das Jahr der Schlange ist charakteristisch für weltbewegende Ereignisse, da sind immer Dinge passiert, die lange Zeit nachgewirkt haben. Und ich vermutete, dass das, was damals im Osten passiert ist, jetzt im Wertewesten geschieht. Das ging damals im Osten auf einmal ganz schnell.

Das war aber lange im Voraus geplant. Auch das ist charakteristisch für das Jahr der Schlange, dass große Dinge im Hintergrund von langer Hand geplant werden. Und ich bin sicher, dass das, was hier gerade passiert, auch geplant ist.“

Denk sagt, dass in diesem Jahr bereits sehr viele seltsame Dinge in Deutschland passiert seien, die nun auch den letzten wachrütteln sollten. Er nennt das Schuldenpaket, die gescheiterte Kanzlerwahl und den Bericht des Verfassungsschutzes über die AfD an. Denk:

„Das sind schon Ereignisse, die es in Deutschland bislang noch nicht gab. Und man darf auch nicht vergessen, dass sich mit der Wahl von Donald Trump auch hier einige Dinge extrem verändert haben.

300x250

Die Globalisierung ist beendet und im Gesundheitswesen wird in den USA gerade richtig aufgeräumt. Daran sieht man, 2025 ist definitiv ein Wendejahr. die großen Räder haben begonnen, sich zu drehen.“

Geheimnisvolle Zahlencodes

In diesem Zusammenhang wirft der Autor und Krisenrat-Gründer auch einen Blick auf den Vatikan. Plötzlich ein amerikanischer Papst, auffällige Zahlencodes wie 17, 88 und 33 und der Tod von Papst Franziskus zur exakt passenden Kalenderwoche sind nach Worten von Denk extrem auffällige Zeichen:

300x250 boxone

„Es war in der Kalenderwoche 17, in der Papst Franziskus gestorben ist und es war 17 Stunden nach dem Besuch von US Vizepräsident JD Vance. Dann war natürlich der Heilige Stuhl 17 Tage vakant.