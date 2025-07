Der Machtkampf zwischen der alten und der neuen Garde und wie sie die Technologie nutzen

Aber sie sind auch Technologen und wollen eine Gesellschaft auf Basis von Technologie führen – ähnlich wie die Nazis, nur mit einer anderen Perspektive.

Der Durchschnittsbürger wird sie nicht unbedingt als ‚gut‘ ansehen, aber sie sind deutlich besser als die alte Garde. Das zeigen meine Untersuchungen.

Sie sind eher der Typ der Geschäftsleute. Sie ähneln eher den Gründern unseres Landes – libertär. Die Gründer werden oft glorifiziert, aber ihnen ging es in erster Linie um Freiheit und Unternehmertum.“

Westall sieht auch innerhalb dieser neuen Garde eine Spaltung und identifiziert drei Unterströmungen:

• Die libertären Technologen: Diese Gruppe glaubt an Technologie als Mittel zur Freiheit und individuellen Selbstbestimmung. Sie wollen den technologischen Fortschritt nutzen, ohne den Bürgern Kontrolle aufzuerlegen. Der Libertarismus ist eine politische Bewegung, die nach Autonomie strebt und die Rolle des Staates begrenzt.

• Die technokratischen Kontrolleure Sie wollen die Gesellschaft mithilfe von Technologie kontrollieren, basierend auf Daten, Algorithmen und Überwachungssystemen. Denken Sie an einen digitalen totalitären Staat.

• Die Technophoben Diese kleine, aber prinzipientreue Gruppe ohne große Macht will zu einer Welt ohne technologische Abhängigkeit zurückkehren. Sie lehnen die Digitalisierung vollständig ab und wollen zu einer analogen Gesellschaft zurückkehren.

Westall sieht den internen Kampf vor allem zwischen der „libertär-technologischen Gruppe“ und den „kontrollierenden Technokraten“.

Sie kommt zu dem Schluss: „Beide Gruppen wollen die Welt auf der Grundlage von Ressourcen verwalten, aber die eine tut dies aus Kontrolle, die andere aus Freiheit. Und darum wird es in diesem Kampf gehen.“

Westall betont, dass Technologie nicht dasselbe ist wie Technokratie. Technokratie ist der Einsatz von Technologie als Managementinstrument – ​​zur Kontrolle von Menschen, Ressourcen und Verhalten. Technologie an sich ist neutral; entscheidend ist, wie sie eingesetzt wird.

Wir müssen also verstehen, welchen Teil der Technologie wir behalten und weiterentwickeln wollen und welchen wir ablehnen müssen. Technologie, die uns überwacht und kontrolliert, die uns unsere Freiheit nimmt – das wollen wir nicht.

Technologie, die uns Macht gibt und uns mehr Freiheit gibt – das ist es, was wir wollen. Libertär orientierte Technologie.“

„Das bedeutet, wir müssen uns die algorithmische Ebene ansehen und prüfen, welche Richtlinien in die Software integriert sind. Wir müssen wirklich verstehen, welche Technologie menschenfreundlich ist und welche nicht.

Wir brauchen eine ganze Armee von Menschen, die diesen Unterschied verstehen. Man kann nicht einfach auf ein Unternehmen oder ein großes Softwareprogramm zeigen und sagen: ‚Alles daran ist schlecht‘“, sagt Westall.

Westall sieht jedoch ein Problem, wenn wir keinen Einblick in die Systeme gewinnen, die die Technokraten entwickeln, und ihnen Einhalt gebieten.

„Dann werden sie eine Kontrollstruktur aufbauen, der wir nicht widerstehen können.“ In diesem Fall wird Technologie als Waffe eingesetzt.

„Ich glaube wirklich, dass dies unser nächster großer Kampf ist, diesen Unterschied zu verstehen“, sagte Westall und bezog sich dabei auf die beiden Konzepte von Technologie und Technokratie, die oft verwechselt werden.

Trumps Zusammenarbeit mit Big Tech weckt Misstrauen

Westall geht nicht näher darauf ein, welcher Gruppe Präsident Trump angehört, aber seit seinem Wahlkampf 2016 hat er nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit dem tiefen Staat und der alten Garde kurzen Prozess machen will.

Diese Gruppe wird durch die Federal Reserve, das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation, die NATO, die UNO und alle möglichen Denkfabriken und Geheimgesellschaften vertreten.

Trump rechnet mit der alten Garde ab

Mit einer Reihe von Präsidialerlassen (Executive Orders), die er zu Beginn seines aktuellen Kabinetts erließ, schien er entschieden mit der Neuen Weltordnung (NWO) abzurechnen, der alten Garde, die alle Macht in einer Weltregierung konzentrieren will. Themen wie die Beendigung von Korruption, Machtmissbrauch und Kinderhandel, der Ausstieg aus dem Klimaabkommen (Agenda 2030), das Verbot einer CBDC und die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Mit diesen politischen Maßnahmen scheint er auf der Seite der Libertären zu stehen, die mehr Autonomie und Freiheit sowie weniger staatliche Einmischung anstreben.

Trump schmiedet Bündnis mit fragwürdigen Technokraten

Andererseits scheint er durch jüngste Partnerschaften mit Big-Tech-Konzernen eine Allianz mit den technokratischen Kontrolleuren geschlossen zu haben.

Beispiele hierfür sind die Investitionen in Stargate, ein groß angelegtes KI-Projekt zum Bau riesiger Rechenzentren mit OpenAI und Oracle, und die Investition in das umstrittene Unternehmen Palantir, das die persönlichen Daten amerikanischer Bürger in einer einzigen integrierten Datenbank zentralisieren soll. Kritiker fragen sich, ob wir durch Big-Tech-Lösungen dennoch in einem digitalen Überwachungssystem enden werden.

Wettrennen zwischen KIs

Laut der Journalistin Kerry Cassidy , die viele Whistleblower mit streng geheimen Geheimdiensten im Rahmen von Black-Budget-Programmen interviewt hat, tobt ein Kampf zwischen KIs. Die dunkle KI der alten Garde konzentriert sich auf die Kontrolle der Berichterstattung und übt Zensur aus, was letztlich zerstörerisch für ein KI-System ist, das in erster Linie auf die Sammlung immer mehr Informationen ausgerichtet ist. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die KI der neuen Garde auf den freien Informationsaustausch und die Verbreitung.

Laut dem ehemaligen Marine Gene Decode haben die White Hats Palantir übernommen, um es gegen die KI des tiefen Staates einzusetzen.

Der „Hammer“

Decode stellt fest, dass es seit langem ein digitales Überwachungssystem gibt, das auf einem Sozialkreditsystem basiert und in den Jahren 2003 bis 2008 entwickelt wurde. „Es hieß ‚Hammer‘.

Es befindet sich in einer DUMB (tief im Untergrund gelegenen Militärbasis) mit einem riesigen Quanten-KI-System. Die Allianz (der White Hats, Anm. d. Red.) mit Trump hat es mit einem System verknüpft, das vor langer Zeit in der Obama-Ära entwickelt wurde und Palantir heißt. Hammer ist die Hardware, Palantir ist die Software, das KI-System in der Hardware, auch ‚der Geist in der Maschine‘ genannt.“

Darpas unterirdische Stützpunkte

Big Tex TBM Mega-Bohrmaschine zum Bau riesiger Tunnelsysteme

Geheime Deep-State-Programme werden zu öffentlichen Projekten

Decode bestätigt, dass sowohl das Palantir- als auch das Hammer-System ursprünglich Deep-State-Projekte waren. Sie wurden von Trump und der Black-Hat-Allianz übernommen, die die NWO zerschlägt. Die Allianz der Neuen Garde entwickelte ihre eigene KI. Diese könne auch die Deep-State-Transfers sehen, sagt Decode. „Sie sieht alles.

Mit Hilfe von Project Looking Glass und dem Yellow Cube kann die Allianz sogar in die Zukunft projizieren.“ Er nennt sie einen Quanten-Supercomputer, der alle Wahrscheinlichkeiten basierend auf allen möglichen Zukünften berechnet. Die Allianz wählt das günstigste Zukunftsszenario und folgt ihm wie einem Drehbuch, um sich von der Neuen Weltordnung, auch bekannt als die Alte Garde, zu lösen.

Decode bezieht sich hier auf Black-Budget-Projekte des Tiefen Staates. Auch andere umstrittene Projekte wie Stargate und Golden Dome, in die die Trump-Regierung Hunderte von Millionen oder Milliarden investierte, tragen dieselben Namen wie Deep-State-Programme. Diese stammen aus geheimen Militärprogrammen, in denen in der Vergangenheit fortschrittliche Technologie als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt wurde.

Könnte es sein, dass die Allianz der White Hats diese Black-Hat-Programme konfisziert hat und sie nun zum Wohle der Menschheit einsetzen will? Wie Sarah Westall deutlich macht, geht es weniger um den Einsatz der Technologie selbst, sondern vielmehr um den Zweck, zu dem sie eingesetzt wird.

Aktuelle Entwicklungen erfordern eine breitere Perspektive

Es ist gut, Entwicklungen, bei denen Big Tech nach der Macht greift, kritisch zu betrachten. Andererseits erfordert es Offenheit, diese Entwicklungen aus einer viel breiteren Perspektive zu betrachten, wie beispielsweise die Existenz und Offenlegung geheimer militärischer Black-Budget-Projekte . Die Allianz kann diese fortschrittliche Technologie nicht nur öffentlich machen, sondern auch zum Wohle der Menschheit einsetzen. In diesem Fall entspricht sie der Vision der „libertären Technologen“.

Tatsache ist, dass die meisten von uns zu wenig über all die Projekte und Kämpfe wissen, die in den vergangenen Jahrzehnten hinter den Kulissen stattgefunden haben, um die aktuellen Entwicklungen richtig einzuordnen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die Realität sieht oft anders aus, als sie der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Laut Gene Decode wird die Geschichte neu geschrieben. Wir stehen erst am Anfang aller möglichen Enthüllungen, die die aktuellen Ereignisse in ein völlig anderes Licht rücken werden.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 03.07.2025