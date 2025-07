Der schockierende Rückgang der menschlichen Schädelkapazität in den letzten 12.000 Jahren

Teile die Wahrheit!

Eine der Geschichten, die die meisten von uns in ihrer Kindheit gehört haben, ist die, dass sich die menschliche Spezies durch einen allmählichen Evolutionsprozess durch natürliche Selektion kontinuierlich zu höheren Intelligenzstufen entwickelt.

Es wurde uns buchstäblich eingebläut, dass sich die moderne menschliche Spezies, der Homo sapiens, über Millionen von Jahren aus affenähnlichen Vorfahren entwickelt hat. Von Bibhu Dev Misra

Der grundlegende physikalische Faktor, der den Evolutionsprozess vorantrieb, war die Zunahme des Gehirnvolumens bzw. der Schädelkapazität, die im Lauf der Zeit zu einer Reihe von Innovationen führte, wie etwa Feuer, Werkzeugen, Waffen, Kleidung, Booten, Unterkünften, Bestattungen, Felskunst, Musik, Sprache usw.

Die Schädelkapazität gilt als der wichtigste Indikator für den IQ, da in zahlreichen Studien mittels Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns von Personen, deren IQ getestet wurde, signifikante Zusammenhänge zwischen der Größe der Gehirnstrukturen und Intelligenzmaßen festgestellt wurden.

Wäre diese Geschichte wahr, dann müssten wir selbst heute feststellen, dass unser Gehirnvolumen mit der Zeit stetig zunimmt. Doch zahlreiche Studien haben das genaue Gegenteil bewiesen! Das menschliche Gehirn hat in den letzten rund 12.000 Jahren, seit dem Ende der letzten Eiszeit, kontinuierlich an Volumen verloren. Wir sind heute dümmer als jemals zuvor im Holozän!

In einer der ersten Studien mit dem Titel „Abnahme der menschlichen Schädelgröße im Holozän“, die 1988 in der Zeitschrift Human Biology veröffentlicht wurde , berechneten Wissenschaftler die Schädelkapazität (CC) von fast 9500 männlichen und 3300 weiblichen Schädeln aus Europa und Nordafrika. Die Studie ergab:

Bei den männlichen Proben wurde der höchste Wert des Schädelvolumens (CC) im Mesolithikum (1593 cm³) erreicht, der niedrigste Wert in der Neuzeit (1436 cm³); bei den weiblichen Proben ist der zeitliche Verlauf identisch: mesolithisches Maximum von 1502 cm³ und modernes Minimum von 1241 cm³.

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist der Rückgang im Zeitverlauf gleichmäßig, statistisch signifikant und umgekehrt exponentiell. Ein Rückgang von 157 cm³ (9,9 % des höheren Wertes) bei Männern und von 261 cm³ (17,4 %) bei Frauen ist beträchtlich und liegt in der Größenordnung der Differenz zwischen den Durchschnittswerten von H. erectus und H. sapiens.[1]

Separate Studien an großen Stichproben aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und Australien haben diesen allgemeinen Trend bestätigt. Das menschliche Schädelvolumen hat seit dem Spätpleistozän bis zum frühen 20. Jahrhundert um ca. 10 % seines Durchschnittswerts (d. h. 100-150 cm³) abgenommen.[2] (26-Millionen-Jahre-Zyklus des Massenaussterbens, Evolutionslügen und der Tag und die Nacht von Brahma)

Wenn die Evolution durch natürliche Selektion uns immer intelligenter macht, warum haben wir dann einen so großen Teil unseres Gehirns verloren, und das zu einer Zeit, als die Menschen angeblich zum ersten Mal von einem Jäger- und Sammlerleben zu sesshaften, landwirtschaftlichen Gemeinschaften übergingen, die die Blüte der ersten großen Zivilisationen der Welt ermöglichten?

Einer der ersten erkennbaren Vertreter der Gattung Homo ist der Homo erectus (was „aufrechter Mensch“ bedeutet). Sein frühestes Auftreten in Fossilienfunden erfolgte vor etwa 2 Millionen Jahren. Homo erectus gilt als der früheste Vorfahr des Menschen, der Feuer nutzen, in koordinierten Gruppen jagen und sammeln, verletzte oder kranke Gruppenmitglieder versorgen, Seefahrt betreiben und möglicherweise auch Kunst schaffen konnte.

Der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Schädelvolumen von Homo erectus und Homo sapiens entspricht in etwa dem Schädelvolumenverlust der letzten 12.000 Jahre im Holozän.

Lassen Sie das einmal sacken. In nur 12.000 Jahren haben wir dieselbe Menge an Intelligenz verloren, deren Entwicklung angeblich fast 2 Millionen Jahre gedauert hat! Wie kommt das? Und warum schrumpft das Schädelvolumen zu einer Zeit, als angeblich die bedeutendsten Fortschritte der menschlichen Zivilisation stattfanden?

Hier stimmt offensichtlich etwas nicht. Die Daten lügen nicht. Es scheinen unbegründete Annahmen über die menschliche Evolution und die Ursprünge der Zivilisation getroffen worden zu sein, die nicht mit dem rapiden Rückgang der menschlichen Schädelkapazität im Holozän vereinbar sind. Als ich diese verblüffenden Daten entdeckte, fragte ich mich unter anderem: Wie erklären Evolutionisten und Anthropologen das?

Es war schwierig für mich, einen gut geschriebenen Aufsatz oder Artikel zu diesem Thema zu finden, bis ich auf diesen Beitrag im Discover Magazine mit dem Titel „Wenn der moderne Mensch so schlau ist, warum schrumpft dann unser Gehirn?“[3] stieß.

Darin schildert die Wissenschaftsautorin Kathleen McAuliffe, wie bestürzt sie war, als ihr der Anthropologe John Hawks von der Universität Wisconsin erzählte, dass sich das durchschnittliche Volumen des männlichen menschlichen Gehirns in den letzten 20.000 Jahren von 1.500 auf 1.350 Kubikzentimeter verringert hat und damit ein Stück von der Größe eines Tennisballs verloren hat. „Dies geschah in China, Europa, Afrika – überall, wo wir hinschauen“, informierte Hawks sie.

Als Kathleen andere Experten kontaktierte, um herauszufinden, ob sie vom Schrumpfen des menschlichen Gehirns wussten, kam sie zu einer verblüffenden Erkenntnis. Es war ein streng gehütetes Geheimnis. „Nur ein enger Kreis von Paläontologen scheint in das Geheimnis eingeweiht zu sein, und selbst sie scheinen in dieser Angelegenheit etwas verwirrt zu sein“, schrieb sie zu ihrer völligen Überraschung.

Einer der Experten, die sie konsultierte, war Christopher Stringer, ein Paläoanthropologe am Natural History Museum in London. Stringer erzählte ihr etwas ziemlich Erstaunliches: „Die Wissenschaftler haben dieser Angelegenheit nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdient.

Viele ignorieren sie oder halten sie für ein unbedeutendes Detail.“ Ich konnte es kaum glauben. Dieses absolut umwerfende wissenschaftliche Ergebnis, das die Darwinsche Theorie der allmählichen Evolution durch natürliche Selektion auf den Kopf stellt, wird von manchen Wissenschaftlern als „unbedeutendes Detail“ behandelt. Was ist dann wirklich wichtig? Wie der Homo erectus lernte, in der Nase zu bohren?

Und warum wird diese Information so geheim gehalten? Warum weiß nur ein „enger Kreis von Paläontologen“ davon, während alle anderen scheinbar im Dunkeln tappen? Ist es nicht die Pflicht von Wissenschaftlern, Hochschulen und Medien, diese schockierenden Informationen weit zu verbreiten und Debatten und Diskussionen darüber anzuregen?

Die Wahrheit ist – und viele haben darüber geschrieben –, dass Wissenschaftler und Akademiker keine Pluspunkte sammeln, wenn sie die ruhige Oberfläche des „Sees des Konsenses“, wie John Anthony West es formulierte, aufwühlen. Es besteht eine starke Tendenz, am Status quo festzuhalten, und sehr oft werden abtrünnige Akademiker, die sich nicht an die offizielle Linie halten, in die Schranken gewiesen, indem ihnen Stipendien, Positionen und andere akademische Privilegien verweigert werden.

Infolgedessen werden selbst gravierende Anomalien in einer Theorie, die bereits Konsens erreicht hat, ignoriert oder stillschweigend aus der Öffentlichkeit verbannt. Diese Art der Wissensfilterung findet kontinuierlich statt, und was wir als Wahrheit kennen, ist lediglich ein „Konsens“ und nichts weiter.

Kathleen schrieb weiter, dass einige Wissenschaftler versucht hätten zu erklären, warum unser Gehirn schrumpft, ihre Erklärungen jedoch vage, verworren und inkonsistent seien. Laut Christopher Stringer könnte die Verringerung des Schädelvolumens auf den Rückgang der menschlichen Körpergröße seit dem Holozän zurückzuführen sein, da ein größeres Gehirn erforderlich sei, um eine größere Körpermasse zu kontrollieren. John Hawks widersprach dieser Annahme jedoch und behauptete, das Gehirn sei viel schneller geschrumpft als der Körper.

„Für ein so kleines Gehirn wie das eines durchschnittlichen europäischen Mannes müsste der Körper auf die Größe eines Zwerges schrumpfen“, sagte Hawks.

Wissenschaftliche Daten deuten darauf hin, dass die menschliche Körpergröße bis zum Ende der Bronzezeit abnahm und danach stetig zunahm. Das Gehirnvolumen hingegen nahm bis in die Neuzeit weiter ab. Das bedeutet, dass zwischen Körpergröße und Gehirngröße kein kausaler Zusammenhang bestehen kann.

Der Kognitionswissenschaftler David Geary von der University of Missouri glaubt, dass die Menschen im Holozän tatsächlich dümmer wurden. Seiner Ansicht nach mussten die Menschen mit zunehmender Bevölkerungsdichte und der Entstehung komplexer Gesellschaften nicht mehr so intelligent sein, um zu überleben; sie konnten mit Hilfe anderer zurechtkommen. Dies erzeugte den Selektionsdruck, das Gehirn kleiner zu machen.

Historische Fakten stützen seine Behauptung jedoch nicht. Erst um ca. 5000 v. Chr. kam es im östlichen Mittelmeerraum zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungsdichte, gefolgt von der Entstehung komplexer Gesellschaften der Bronzezeit. In vielen anderen Teilen der Welt entstanden komplexe Gesellschaften sogar noch später. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Schädelvolumen bereits deutlich verringert.

Das bedeutet, dass die Menschen erst mit zunehmender Verdummung begannen, große, komplexe Gesellschaften zu bilden. Infolgedessen konnten manche Menschen ohne besondere Fähigkeiten oder ausreichend graue Substanz auskommen.

John Hawks verdreht die Situation. Er glaubt, dass die Intelligenz des Menschen auf eine Neuverdrahtung des Gehirns zurückzuführen ist. Das Gehirn ist ein Energiefresser; es verbraucht fast 20 Prozent unserer Kalorienzufuhr. Ein größeres Gehirn verbraucht mehr Energie.

Daher benötigen wir optimalerweise ein Gehirn, das bei geringstem Energieverbrauch die größtmögliche Intelligenz vereint. Hawks glaubt, dass sich in den letzten 10.000 Jahren aufgrund einer Reihe vorteilhafter hirnbezogener Mutationen die neuronalen Verbindungen des Gehirns optimiert und die molekulare Aktivität an den Synapsen verbessert haben könnten, wodurch wir trotz kleinerer Gehirne intelligenter sind als unsere paläolithischen Vorfahren.

Hawks meint also im Wesentlichen, dass das Gehirn, nachdem es sich fast zwei Millionen Jahre lang in die falsche Richtung bewegt und sich in einen energiefressenden SUV verwandelt hatte, am Ende der letzten Eiszeit ein plötzliches Erwachen erlebte und beschloss, den Kurs zu ändern und sich in einen Tesla zu verwandeln. Hawks selbst räumt ein, dass eine solche Kurskorrektur eine große Anzahl sehr seltener, vorteilhafter Mutationen erfordern würde, deren Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist.

Tatsache ist, dass zufällige Neumutationen die Intelligenz eher verringern als steigern. Eine Kurskorrektur des menschlichen Gehirns nach zwei Millionen Jahren Evolution in die falsche Richtung aufgrund des plötzlichen Auftretens extrem seltener, vorteilhafter Mutationen ist bestenfalls Wunschdenken.

Außerdem gibt es keine greifbaren Beweise dafür, dass die neuronalen Verbindungen im Gehirn nach Beginn des Holozäns plötzlich effizienter wurden. Es ist auch unwahrscheinlich, dass solche Beweise jemals gefunden werden, da Hirngewebe nicht über so lange Zeiträume erhalten bleibt. Gäbe es welche, hätten wir möglicherweise festgestellt, dass sogar die neuronalen Verbindungen abgebaut sind!

Die Wahrheit ist ganz einfach: Unsere abnehmende Schädelkapazität zeigt, dass wir im Laufe der letzten 12.000 Jahre dümmer geworden sind.

Unser Gedächtnis hat im Vergleich zu unseren Vorfahren, die sich riesige Datenmengen merken und diese mündlich an die nächste Generation weitergeben konnten, erheblich nachgelassen. Unser Urteils- und Unterscheidungsvermögen hat nachgelassen, weshalb wir nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden oder erkennen können, was wirklich unserem Wohl dient und was uns ins Unglück führt.

Unsere Ethik und Moral sind ebenso stark gesunken wie alle subtilen Fähigkeiten unseres Gehirns, die wir in vergangenen Zeiten besaßen, wie Intuition, Telepathie, Hellsehen usw.

Leider sind die meisten Menschen mit einer anderen Meinung erzogen worden. Sie glauben, wir seien die intelligenteste Generation aller Zeiten, weil ihnen diese Vorstellung von klein auf eingetrichtert wird.

Das Problem ist: Sobald Menschen mit einem bestimmten Glauben oder einer Ideologie indoktriniert wurden, können keine Beweise mehr diese widerlegen. Am schwierigsten ist es, tief verwurzelte Vorurteile loszuwerden, und Wissenschaftler bilden da keine Ausnahme.

Obwohl der Rückgang der Schädelkapazität während des Holozäns im Widerspruch zur darwinistischen Evolutionstheorie steht, passt er perfekt zur Lehre des Yuga-Zyklus oder Großen Jahres. Die letzten 12.000 Jahre umfassen den absteigenden Bogen des Yuga-Zyklus, in dem sich menschliches Bewusstsein, Gedächtnis und Intelligenz einem Zustand kontinuierlichen Verfalls befinden.

Im Mahabharata sagte der Weise Markandeya zu Yudhisthira: „Wisse, oh Yudhisthira, dass die Lebensdauer, die Energie, der Intellekt und die körperliche Stärke des Menschen in jedem Yuga abnehmen!“[4] Diese Aussagen, die allgemein als abstrus angesehen wurden, werden durch die wissenschaftlichen Daten der letzten Jahrzehnte hinreichend bestätigt.

Abbildung 1: Der 25.800-jährige Yuga-Zyklus, einschließlich der 1200-jährigen Perioden von Kataklysmos und Ekpyrosis. Bildnachweis: Bibhu Dev Misra.

Da wir uns nun dem Ende des Kali Yuga nähern, hat die Schrumpfung des menschlichen Gehirns in einigen Bevölkerungsgruppen bereits begonnen. Es ist zu erwarten, dass unsere Gehirnkapazität nach dem Ende des Kali Yuga wieder allmählich zunimmt und im nächsten Goldenen Zeitalter (Satya Yuga) ihren Höhepunkt erreicht, nach weiteren 12.000 Jahren Evolution entlang des aufsteigenden Bogens des Yuga-Zyklus.

Was bedeutet das alles für die menschliche Evolution? Es bedeutet, dass die sinusförmige Schwankung von Schädelvolumen, Körpergröße und Lebensspanne seit Millionen von Jahren besteht, seit der Mensch auf der Erde erschien. Über einen Zeitraum von etwa 25.800 Jahren schwankt das Schädelvolumen mit einer Schwankung von 10 bis 15 Prozent.

Entgegen oft wiederholter Behauptungen hat das Schädelvolumen in den letzten zwei Millionen Jahren nicht allmählich zugenommen. Das ist eine Annahme, keine Tatsache. Wir haben weniger als 200 präholozäne Homininenschädel gefunden – 200 Schädel in einem Zeitraum von zwei Millionen Jahren!

Wie kann eine so spärliche Sammlung präholozäner Schädel das Muster der menschlichen Evolution offenbaren? Durch diese Datenpunkte wurde eine Regressionslinie gezogen, in der Annahme, das Schädelvolumen müsse linear zugenommen haben. Diese Annahme ist unzulässig. Über einen Zeitraum von zwei Millionen Jahren lässt sich praktisch jede beliebige Kurve durch eine Streuung von 200 Datenpunkten zeichnen. Die Grafik enthält Hunderttausende von Jahren ohne einen einzigen Datenpunkt!

Andererseits wurden Zehntausende holozäner Schädel gefunden, und diese Daten deuten darauf hin, dass das Schädelvolumen in den letzten 12.000 Jahren abgenommen hat und sich allmählich abflacht. Die wahre Natur der Schädelkapazitätskurve wird sich sicherlich dort offenbaren, wo die Datendichte am höchsten ist!

Die einzig sinnvolle Schlussfolgerung daraus ist, dass das menschliche Schädelvolumen in einem Zyklus von 25.800 Jahren sinusförmig schwankt. Meine These ist, dass alle verfügbaren Schädelproben des Homo sapiens dieser Sinuskurve zugeordnet werden können. Da ich keinen Zugang zu einer datierten Sammlung menschlicher Schädel habe, kann ich dies nicht selbst überprüfen. Es gibt jedoch eine bekannte Sammlung von Schädelproben des Cro-Magnon, die diese Argumentation stützt.

Die Cro-Magnon-Menschen zählten zu den frühesten Vertretern des modernen Homo sapiens in Westeuropa. Sie waren größer als der moderne Mensch, hatten robustere Knochen und ein Schädelvolumen von etwa 1600 cm³, vergleichbar mit dem höchsten Schädelvolumen der Mittelsteinzeit.[5] Ihre Fossilien wurden vor 30.000 bis 40.000 Jahren gefunden, also auf dem Höhepunkt eines früheren Goldenen Zeitalters um etwa 38.676 v. Chr. (vor der Gegenwart) bzw. 36.676 v. Chr.

Abbildung 2: Das Schädelvolumen schwankt während eines 25.800 Jahre dauernden Yuga-Zyklus. Bildnachweis: Bibhu Dev Misra.

Dies lässt sich anhand der Zeitlinie des Yuga-Zyklus leicht berechnen. Der Höhepunkt des letzten Goldenen Zeitalters wurde um 10.876 v. Chr. erreicht, und wir müssen 25.800 Jahre hinzufügen, um den vorherigen Höhepunkt, also 36.676 v. Chr., zu erhalten. Das bedeutet, dass die Cro-Magnons in einem früheren Goldenen Zeitalter und einem Teil des absteigenden Yuga-Zyklus lebten. Deshalb sind ihre Morphologie und ihr Schädelvolumen größer als die des modernen Menschen und vergleichbar mit dem Schädelvolumen des Mesolithikums, also des jüngsten Goldenen Zeitalters.

Abbildung 3: Schädel und Unterkiefer von Cro-Magnon, ausgestellt im Musée de l’Homme in Paris.

Abbildung 4: Forensische Gesichtsrekonstruktion eines Cro-Magnon-Menschen anhand eines Schädelabdrucks

Das bedeutet, dass unser Schädelvolumen in den letzten zwei Millionen Jahren, seit dem Auftauchen der ersten Homininenfossilien, in einem Zyklus von 25.800 Jahren schwankte, ohne dass es zu einer Nettozunahme oder -abnahme kam. Dies gilt nicht nur für die Schädel des Homo sapiens, sondern dürfte gleichermaßen für alle ausgestorbenen Mitglieder der Menschheitsfamilie gelten, einschließlich Neandertaler und Homo erectus.

Abbildung 5: Vergleich moderner menschlicher und Neandertalerschädel aus dem Cleveland Museum of Natural History. Der Neandertalerschädel ist der rechte.

So besaßen die Neandertaler beispielsweise einen größeren Schädel als der moderne Mensch mit einem durchschnittlichen Schädelvolumen von etwa 1500 Kubikzentimetern, vergleichbar mit dem Schädelvolumen von Menschen am Ende der letzten Eiszeit. Allerdings variiert selbst das Schädelvolumen der Neandertaler zwischen 1300 und 1600 Kubikzentimetern, und es ist durchaus möglich, dass diese Schwankung parallel zum 25.800-jährigen Präzessionszyklus auftritt. Bisher hat niemand dies getestet, aber wenn wir die verfügbaren Neandertalerschädel auf dieser Kurve darstellen, könnten wir überrascht sein.

Schädelproben müssen jedoch vor der Einordnung in die 25.800-Jahre-Sinuskurve genau datiert werden, da selbst ein kleiner prozentualer Datierungsfehler zu Fehlschlüssen führen kann. Der Unterschied zwischen den Spitzen und Tälern der Kurve beträgt nur 12.900 Jahre, was aus geologischer Sicht sehr gering ist. Idealerweise sollten die in den letzten 100.000 bis 200.000 Jahren entdeckten Homininen-Schädelproben für die Einordnung in diese Kurve verwendet werden, damit der Datierungsfehler nicht sehr groß ist.

Falls Sie sich fragen, was für den Rückgang unserer Schädelkapazität während des Holozäns verantwortlich sein könnte, deuten bestimmte Studien darauf hin, dass die Genetik der Hauptfaktor ist. In den letzten 12.000 Jahren haben wir schädliche Genmutationen erworben und an unsere Kinder weitergegeben, was zur allmählichen Degeneration der Menschheit geführt hat. In mehreren Artikeln, die 2012 in der Zeitschrift Trends in Genetics veröffentlicht wurden, zeigte Professor Gerald Crabtree von der Stanford University, dass unsere durchschnittliche Intelligenz als Spezies allmählich abnimmt, weil wir Mutationen anhäufen, die die Gehirnentwicklung oder -funktion beeinträchtigen.[6]

Professor John Sanford von der Cornell University ist fest davon überzeugt, dass sich die Menschheit im Prozess der Rückentwicklung befindet und dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die menschliche Evolution von den Kräften der natürlichen Selektion gesteuert wird. In seinem Buch „Genetic Entropy & the Mystery of the Genome“ (2008) argumentierte er, dass die minimale Mutationsrate beim Menschen auf 100 Neumutationen pro Generation geschätzt wird. Während die meisten Mutationen wirkungslos sind, sind einige schädlich. Dies führt zu einer genetischen Degradation, die im Laufe der Zeit zum allmählichen Aussterben einer Art führt. In einem Interview mit Jim Cantelon erläuterte er die neuen Erkenntnisse der Genetik:

Es ist so etwas wie ein Geschäftsgeheimnis unter Populationsgenetikern – jeder wirklich gut informierte Populationsgenetiker weiß, dass der Mensch degeneriert. Was passiert, ist, dass jedes Gen in jedem Chromosom jeder Zelle meines Körpers mutiert, und das garantiert mein Altern und meinen Tod. Das Problem ist jedoch, dass einige dieser Mutationen, die sich in meinem Körper ansammeln, an meine Kinder weitergegeben werden. Ich nehme all die Mutationen, die ich von meinen Vorfahren geerbt habe – Zehntausende schädlicher Mutationen in meinem Körper – und füge meinen eigenen Beitrag hinzu – mindestens 100 neue Mutationen – und gebe sie an die nächste Generation weiter. Das bedeutet, wir sind ein aussterbendes Volk in einer sterbenden Welt. Es gibt keinen Kreislauf des Lebens, in dem die Dinge einfach gleich bleiben, und es ist keine Aufwärtsspirale der Evolution, in der alles immer besser wird, sondern eine Abwärtsspirale.

Eine wahre Abwärtsspirale! Anders ausgedrückt: der absteigende Bogen des Yuga-Zyklus oder Großen Jahres, in dem der menschliche Intellekt allmählich abnimmt. Die Weisheit der Alten wird nun von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bestätigt. Doch warum herrscht so viel Geheimniskrämerei?

John Sanford sagte, die menschliche Degeneration sei ein „Geschäftsgeheimnis der Populationsgenetiker“, während Kathleen McAuliffe bemerkte, das Phänomen des schrumpfenden menschlichen Gehirns sei ein Geheimnis, das „nur einem kleinen Kreis von Paläontologen“ bekannt sei. Warum wird dieses Wissen vor der breiten Öffentlichkeit geheim gehalten? Warum sagt man nicht einfach: „Es ist bestätigt, Leute. Wir sind Idioten, wir werden immer dümmer und bringen deshalb die Welt durcheinander.“ Ist das zu viel verlangt?

Ich halte John Sanfords Aussage, wir seien „ein untergehendes Volk in einer sterbenden Welt“, für etwas zu pessimistisch, denn sie scheint zu suggerieren, es gäbe keine Hoffnung für die Welt. Das stimmt nicht ganz. Hätte der Verfall des menschlichen Gehirns in den letzten zwei Millionen Jahren unaufhörlich weitergedauert, hätten wir uns längst in Schimpansen verwandelt. Oder wären ausgestorben. Aber das ist nicht der Fall, oder? Das bedeutet, dass der Degenerationsprozess nicht einseitig verläuft, sondern sich in periodischen Abständen umkehrt. Die Menschheit steuert nicht auf die Ausrottung zu, sondern auf eine Transformation.

Irgendwann nach dem Abschluss des Kali Yuga werden die schädlichen genetischen Mutationen durch nützliche ersetzt, die sich dann weiter anhäufen und die Evolutionsspirale bis zum nächsten Goldenen Zeitalter vorantreiben. So funktioniert der Kreislauf der Zeitalter, und es ist schade, dass diese grundlegende Weisheit von der modernen Zivilisation verworfen wurde. Doch genau das geschieht im Kali Yuga, dem Zeitalter der Unwissenheit und Dunkelheit, in dem die Menschheit trotz fortschrittlicher Technologien ihre Ursprünge und ihren Zweck völlig vergisst.

Man könnte sich natürlich fragen, was die Ursache für die Schwankungen schädlicher und nützlicher genetischer Mutationen über einen Zyklus von 25.800 Jahren sein könnte. Könnte die Strahlung einer mächtigen kosmischen Quelle dieses Phänomen verursachen?

Mehr über die Gefälschte Zeitleiste lesen Sie in „Die Schlammflut-Hypothese“ und in „Die vergessene Welt der Riesenbäume“.

