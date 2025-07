Der Stoff, aus dem die Realität sein könnte: Du bist nicht im Universum, das Universum ist in dir

Teile die Wahrheit!

Ich habe letzte Woche dieses unglaublich immersive VR-Spiel gespielt und hatte einen dieser seltsamen Momente, in denen ich völlig vergaß, dass ich einen physischen Körper habe. Vielleicht zehn Minuten lang war ich der Avatar. Als ich das Headset schließlich abnahm, überkam mich eine seltsame Desorientierung, als würde ich mich daran erinnern, dass ich außerhalb der digitalen Welt existierte, in die ich so vertieft war.

Das brachte mich zum Nachdenken über etwas, womit ich mich in letzter Zeit auseinandergesetzt habe. Was wäre, wenn etwas Ähnliches mit unserem gesamten Leben passiert? Was wäre, wenn das Bewusstsein nicht wirklich in unserem Gehirn lebt, sondern unser Gehirn eher wie … Schnittstellen ist? Wie biologische VR-Headsets, die uns die physische Realität erleben lassen?

Ich weiß, das klingt ziemlich abwegig. Aber da ist dieser neue Ansatz in der Bewusstseinsforschung, der mich beschäftigt und den ich nicht ganz loswerde.

Zwei Welten, in denen wir offenbar leben

Die moderne Physik offenbart immer wieder diese seltsame Spaltung der Realität, die ich immer noch nicht ganz begreifen kann. Es gibt die klassische Welt, das Reich der Alltagsgegenstände, in dem alles vorhersehbaren Regeln folgt. Ihr Computer arbeitet hier mit Informationen, die definitiv entweder 1 oder 0, an oder aus sind.

Dann gibt es noch die Quantenwelt, die … nun ja, bizarr ist. Teilchen existieren in mehreren Zuständen gleichzeitig, bis jemand sie beobachtet. Informationen können auf mysteriöse Weise über riesige Entfernungen hinweg verknüpft sein. Das Ganze fühlt sich an, als wäre die Realität viel seltsamer und fließender, als unsere Alltagserfahrung vermuten lässt.

Die meisten Physiker betrachten nur die klassische Welt als „real“, was mir immer unvollständig vorkam. Was aber, wenn beide Welten gleichermaßen real sind? Und was wäre, wenn Lebewesen etwas Besonderes wären, weil sie irgendwie in beiden Welten gleichzeitig existieren?

Quantenphysik ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber die Grundidee fasziniert mich immer wieder. (Die Kraft des Glaubens an die Heilung)

Eine einzelne Zelle, die eigentlich nicht möglich sein sollte

Es gibt da etwas, das mich beschäftigt, seit ich eine Dokumentation über Pantoffeltierchen gesehen habe. Ein Pantoffeltierchen ist im Grunde ein einzelliger Organismus von der Größe eines Salzkorns. Unter dem Mikroskop beobachtet, macht es Dinge, die eigentlich unmöglich sein sollten.

Es schwimmt zielstrebig, weicht Hindernissen aus, sucht Nahrung, findet Partner und vermehrt sich, indem es perfekte Kopien seiner selbst erstellt. Denken Sie einmal kurz darüber nach: Das ist, als würde ein Computer einen weiteren vollständigen Computer in sich selbst aufbauen und sich dann in zwei voll funktionsfähige Systeme aufspalten.

300x250

Aber was mich wundert: Dieses Ding hat kein Gehirn, kein Nervensystem, keine Computerchips. Es ist angeblich nur ein „Sack voller Chemikalien“. Dennoch verarbeitet es Informationen und trifft Entscheidungen mit einer Intelligenz, die unsere beste KI ehrlich gesagt in den Schatten stellt.

Wie genau funktioniert das? Wie organisiert sich unbewusste Materie zu etwas so offensichtlich Sinnvollem?

Vielleicht ist das nicht der Fall. Vielleicht ist das Bewusstsein auf einer bestimmten Ebene bereits vorhanden, und was wir „Leben“ nennen, ist lediglich Quantenbewusstsein, das lernt, mit klassischer Materie zu interagieren. Wobei ich zugeben muss, dass ich hier nur spekuliere.

300x250 boxone

Der Stoff, aus dem die Realität sein könnte