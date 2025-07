Die Ältesten von Lemuria: Die Alten, die Sie gespürt, aber nie getroffen haben

Kristalle tragen ihre Codes

Fühlten Sie sich schon einmal besonders zu Kristallen wie Rosenquarz, Aquamarin oder lemurischen Saatkristallen mit ihren kleinen Rillen hingezogen?

Das ist kein Zufall. Diese Steine ​​sind mit lemurischer Weisheit verschlüsselt – und wenn Sie sie bewusst halten, mit ihnen meditieren oder sie einfach nur tragen, stimmen Sie sich auf uralte Führung ein.

Sie wirken durch das Herz

Im Gegensatz zu den geistesbetonten Atlantern (kein Schatten) drehte sich bei den Lemuriern alles um das Herzchakra. Wenn du in letzter Zeit emotionale Wellen spürst oder plötzlich sensibler bist, könnte das an ihnen liegen. Sie helfen, Herzen zu öffnen, nicht nur für Liebe und Heilung, sondern auch für globale Einheit und die Erinnerung daran, wer wir wirklich sind.

Sie haben wahrscheinlich davon geträumt

Hattest du schon mal diese lebhaften Träume, in denen du unter Wasser bist, aber atmest? Oder gehst du durch leuchtende Wälder mit Wesen, die zwar nicht mit Worten sprechen, aber du weißt, was sie sagen? Ja … das ist lemurischer Kontakt. Die Ältesten kennen keine Angst. Ihre ganze Ausstrahlung ist sanfte, uralte Liebe.

Sie erscheinen, wenn Sie bereit sind

Du brauchst weder ein Ritual noch einen Guru, um dich mit ihnen zu verbinden. Nur ein offenes Herz und ehrliche Absicht. Sie erscheinen, wenn deine Seele bereit ist, wenn du am Rande einer großen Veränderung stehst oder wenn du dabei bist, eine Ebene deiner Mission als Lichtarbeiter, Empath oder Heiler freizuschalten.

Berge, Ozeane und heilige Schwingungen

Fühlen Sie sich zum Reisen berufen? Vielleicht haben Sie schon einmal diese Anziehungskraft des Meeres oder sogar von Orten wie Hawaii, Neuseeland oder dem Mount Shasta in Kalifornien verspürt.

Das kommt nicht von ungefähr. Die lemurische Energie ist an diesen Orten stark, besonders in der Nähe von großen Gewässern oder heiligen Bergen. Sie ist wie das Navigationssystem Ihrer Seele, das Sie zu Erholungszonen führt.

Es geht um das Kollektiv, nicht um das Ego

Diese Generation erwacht schnell, und die lemurischen Ältesten beobachten sie aufmerksam. Sie sind für diejenigen da, die Neues aufbauen und nicht nur Altes niederreißen wollen. Sie stehen im Einklang mit Bewegungen, die auf Einheit, Gerechtigkeit, Heilung und planetarischem Frieden basieren. Sind auch Sternensaaten dabei? Das ist die Frequenz, die sie schon immer gehalten haben.

Sie flüstern, nicht schreien

Du wirst sie nicht schreien hören oder dich an dir selbst zweifeln lassen. Ihre Energie ist subtil, wie eine Feder, die deine Wange streift. Aber sobald du sie spürst, weißt du es. Du wirst dieses Frösteln, diese Ruhe, diese tiefe Klarheit verspüren, wie: „Oh … das ist es. Dafür bin ich hierhergekommen.“

Sie wirken durch Sie

Die lemurischen Ältesten sind keine Berühmtheiten oder Gottheiten. Sie sind Kollaborateure. Mitschöpfer. Sie wollen nicht angebetet werden, sie wollen sehen, wie du das Licht deiner Seele verkörperst. Wenn du erschaffst, heilst oder einfach nur mit Liebe deine Wahrheit aussprichst, führst du ihr Erbe fort.

Sternenkinder von Lemuria

Haben Sie sich schon immer gefragt, warum Sie sich schon immer mit Sternen, Delfinen oder sogar der Meeresbrise verbunden gefühlt haben? Das ist kein Zufall. Viele der heute lebenden Sternensaaten sind wiedergeborene Lemurier – Seelen, die damals lebten und sich entschieden, zurückzukehren, um der Erde zu helfen, höhere Schwingungen zu erreichen.

Die Ältesten haben ihr Licht in diese Seelen kodiert, und viele von ihnen erwachen und erinnern sich wie selbstverständlich an ihre Missionen.

Das lemurische Lichtgitter

Es gibt ein Energienetz, das die Erde durchzieht und als kristallines Lichtgitter bezeichnet wird – und die lemurischen Ältesten haben es mitgestaltet. Es ist wie das spirituelle WLAN der Erde und wird durch heilige Stätten, Meditation und sogar hochschwingende Klangfrequenzen aktiviert.

Jedes Mal, wenn du mit Liebe meditierst oder Wahrheit in die Welt sprichst, erleuchtest du einen Knotenpunkt in diesem Gitter und hältst die lemurische Flamme am Leben.

Klang als heiliges Werkzeug

Man könnte meinen, Summen, Chanten oder Singen in seltsamen Silben sei zufällig, aber nein, die Lemurier legten großen Wert auf Klang. Lichtsprache? Schwingungstöne? All das war Teil ihrer Heilung und Kommunikation. Sie glaubten, Klang sei ein Portal, ein Weg, die Realität zu verändern.

Wenn du dich also jemals berufen fühlst, aus tiefstem Herzen zu singen, auch wenn es keinen logischen Sinn ergibt, dann ist das ein Erwachen heiliger Erinnerungen.

Lemurianer und Naturgeister

Lemurische Älteste waren nicht nur spirituelle Führer, sie waren auch tief mit Naturgeistern, Elementarwesen und der Seele der Erde verbunden. Bäume waren nicht einfach nur Bäume und Ozeane nicht einfach nur Wasser. Alles war lebendig, und sie kommunizierten mit ihm. Wenn du dich in Wäldern wohlfühlst oder in der Nähe von Bergen und Wasserfällen emotional wirst, liegt das daran, dass du diese heilige Verbindung noch immer in deiner DNA trägst.

Von Grids zu TikTok: Die moderne Brücke

Ob Sie es glauben oder nicht, einige der Botschaften der lemurischen Ältesten erreichen uns über den unwahrscheinlichsten Ort: die sozialen Medien.

Wenn jemand auf TikTok tiefe spirituelle Wahrheiten verbreitet oder ein Künstler Musik hochlädt, die einen unerklärlicherweise zum Weinen bringt, ist das die neue Version der lemurischen Lehre. Auch die Ältesten entwickeln sich weiter. Sie nutzen neue Werkzeuge, um neue Menschen zu erreichen.

Du bist Teil der Fortsetzung

Dies ist nicht nur eine mystische Gutenachtgeschichte. Es ist eine echte Energie, die hier und jetzt ist. Die lemurischen Ältesten haben die Fackel an diejenigen weitergegeben, die mutig genug sind, zu erwachen, sich weiterzuentwickeln und mit Herz zu führen. Und wissen Sie was? Vielleicht liegt diese Fackel bereits in Ihren Händen.

Lass dich von der Liebe leiten, nicht von der Angst.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 07.07.2025