Die atlantische „Halle der Aufzeichnungen“ befindet sich unter dem alten Sphinx-Tempel

„…eine Entität im atlantischen und ägyptischen Land – unter denen, die in die ägyptische Erfahrung kamen, um die Aufzeichnungen dieser Aktivitäten zu bewahren – wurde zum Aufseher der Ausgrabungen – beim Studium der alten Aufzeichnungen und bei der Vorbereitung und dem Bau des Hauses der Aufzeichnungen für die Atlanter sowie zu einem Teil des Hauses der Eingeweihten – oder der Großen Pyramide.“ (Lesung 2462-2)

Cayce lieferte genaue Angaben zum genauen Standort der Halle der Aufzeichnungen in Ägypten. Er sagte, sie sei durch einen Gang erreichbar, der sich in der Nähe der rechten Vorderpfote der Sphinx öffnet. Die Halle der Aufzeichnungen muss in den Fels gehauen worden sein, da sie auch als „Grab“ bezeichnet wurde. Den Lesungen zufolge liegt die versiegelte unterirdische Kammer auf der Ost-West-Achse, die zwischen den Pfoten der Sphinx verläuft, die, wie wir alle wissen, direkt nach Osten zur aufgehenden Sonne blickt . Sie befindet sich jedoch nicht senkrecht unter der Sphinx, wie manche glauben. Sie liegt zwischen der Sphinx und dem Nil.

„Von der rechten Vorderpfote (der Sphinx) führt eine Kammer oder ein Durchgang zu diesem Eingang der Urkundenkammer oder des Urkundengrabes.“ (Lesung 5748-6)

… die Öffnung der Aufzeichnungen, die wie Kopien des versunkenen Atlantis wirken; denn mit dem Wandel muss es wieder auferstehen. Diese Position liegt, wie die Sonne über dem Wasser aufgeht, zwischen den Pfoten der Sphinx, die später als Wächter oder Bewacher eingesetzt wurde und von den Verbindungskammern der Sphinxpfote aus erst betreten werden darf, wenn die ZEIT erfüllt ist, in der die Veränderungen in dieser Sphäre menschlicher Erfahrung wirksam werden müssen. Dann [liegt sie] zwischen der Sphinx und dem Fluss.“ (Lesung 378-16)

Heute verläuft der Nil fast 8 km vom Gizeh-Plateau entfernt, doch während der Zeit des Alten Reiches und früher floss ein Nilarm am Fuße des Gizeh-Plateaus vorbei, direkt vor der Sphinx.

Der Ägyptologe Mark Lehner hatte auf der Grundlage archäologischer Funde, Spuren antiker Landschaftsmerkmale, Sedimentproben aus tief vergrabenen Oberflächen sowie bester Vermutungen und Schlussfolgerungen umfangreiche Arbeit geleistet, um die Uferpromenade von Gizeh aus der 4. Dynastie am Fuße des Gizeh-Plateaus zu rekonstruieren.[2]

Der geplante Nilkanal aus dem Alten Reich folgt dem Verlauf des Libeini-Kanals, einem Relikt des Nilkanals. Bei den Nilüberschwemmungen füllte das Hochwasser die Kanäle und Häfen, die die Ägypter zur Anlieferung von Materialien und Vorräten für den Pyramidenbau angelegt hatten.

Dies bedeutet, dass gemäß den Lesungen von Cayce die Halle der Aufzeichnungen in den Fels vor der Sphinx gehauen ist, zwischen der Sphinx und dem Nil, entlang der Ost-West-Achse, die zwischen den Pfoten der Sphinx verläuft.

Direkt vor der Sphinx befinden sich die erodierten Ruinen des alten Sphinxtempels, der aus der Zeit stammt, als die Sphinx erbaut wurde. Die Kalksteinblöcke, aus denen die Mauern des Tempels gebaut wurden, stammten aus dem Graben, der die Sphinx umgab. Arbeiter müssen die Steinblöcke für den Bau des Tempels abtransportiert haben, während die Sphinx aus dem Stein gehauen wurde. Der Sphinxtempel wurde auf einer Terrasse errichtet, die acht Fuß tiefer lag als der Boden der Sphinx. Er ist heute stark verfallen, und alle Inschriften, die ihn einst trugen und uns über seinen Zweck hätten informieren können, sind längst verschwunden.

Archäologen glauben, dass der Sphinx-Tempel ein antiker „Sonnentempel“ gewesen sein könnte. Die vierundzwanzig Säulen deuten darauf hin, dass es für jede Stunde des Tages und der Nacht eine gab. Es gab auch zehn bis zwölf Statuen, was darauf schließen lässt, dass für jede Stunde des Tages eine Statue stand.[3]

Der wahrscheinlichste Standort der Halle der Aufzeichnungen befindet sich daher im Felsgestein unter dem Boden des Sphinxtempels. Die Sphinx könnte später ausgehöhlt worden sein, um als Beschützerin der Aufzeichnungskammer zu dienen. Viele antike Tempel – wie der Sonnentempel (Coricancha) in Cuzco, Peru – verfügen über ein verborgenes Netzwerk von Tunneln und Kammern unter dem Tempel, die zur Aufbewahrung wertvoller Artefakte und Aufzeichnungen, insbesondere in Zeiten von Invasionen oder Katastrophen, errichtet wurden. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass sich auch im Boden des Sphinxtempels Tunnel und Kammern befanden.

Cayces Lesungen deuten darauf hin, dass es drei Aufzeichnungen von Atlantis gab. Die erste wurde in einem Tempel in Atlantis aufbewahrt, der im Meer versank. Eine weitere wurde in einem von Iltar erbauten Tempel in Yucatan aufbewahrt, während die dritte in Ägypten aufbewahrt wurde. Cayce sagte, dass die Aufzeichnungen in Atlantis in Zukunft gefunden werden, da Atlantis wieder aus dem Meer auferstehen wird. Tatsächlich könnten alle drei Hallen der Aufzeichnungen etwa zur gleichen Zeit geöffnet werden, wenn große Veränderungen im Bewusstsein unserer Welt bevorstehen.

„Der eine im Atlantischen Land, das versank, der wieder auferstehen wird und wieder aufersteht; ein anderer am Ort der Aufzeichnungen, der von der Sphinx zur Halle der Aufzeichnungen führt, im Ägyptischen Land; und ein anderer im Arier- oder Yucatan-Land, wo der dortige Tempel denselben überschattet.“ (Reading 2012-1)

Doch wenn die Zeit der Veränderungen naht, könnten die drei Orte, an denen die Aufzeichnungen vereint sind, für diejenigen geöffnet werden, die in die Erkenntnis des Einen Gottes eingeweiht sind. Der Tempel von Iltar (in Yucatan) wird dann wiedererstehen. Auch der Tempel oder die Halle der Aufzeichnungen in Ägypten wird geöffnet, und die Aufzeichnungen, die im Herzen des atlantischen Landes aufbewahrt wurden, könnten dort ebenfalls gefunden werden – für diejenigen, die dieser Gruppe angehören. Die AUFZEICHNUNGEN sind EINS. (Lesung 5750-1)

Dies sind einige der Lebenslesungen von Cayce, die die verborgene Halle der Aufzeichnungen in der Nähe der Sphinx und die Umstände ihrer Entstehung beschreiben. Dies wirft natürlich die Frage auf, ob in der Nähe der Sphinx Gänge oder Kammern entdeckt wurden, die Cayces Prophezeiungen bestätigen könnten. Sind wir der Lösung dieses langjährigen Rätsels heute näher als vor fast 80 Jahren, als diese Lesungen erstmals diktiert wurden?

Die mit der Sphinx verbundenen Gänge und Schächte

Es gibt fünf Schächte, Löcher oder Gänge, die in den Körper der Sphinx oder in das darunterliegende Felsgestein führen und die bereits fotografiert und dokumentiert wurden.

1. Auf dem Kopf der Sphinx

Ein Schacht befindet sich auf dem Kopf der Sphinx. Es handelt sich um einen kurzen, etwa 1,80 Meter tiefen Sackgassenschacht. Ein Foto aus dem Jahr 1925, als Émile Baraize mit seinen elfjährigen Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten an der Sphinx begann, zeigt einen Mann im Loch. Baraize hatte das Loch 1926 mit einer Metallklappe verschlossen.[4] Das Loch könnte ein Ankerpunkt für die Krone der Sphinx gewesen sein, da einige Stelen aus dem Neuen Reich die Sphinx mit einer Krone darstellen.[5]

Mann steht im Loch auf dem Kopf der Großen Sphinx von Gizeh. Foto aufgenommen am 15. Dezember 1925. Bildnachweis: Archives Lacau, Centre Golenischeff, EPHE, PSL, CC BY 4.0

Die von Baraize angebrachte Metallluke am Kopf der Sphinx. Quelle: adaptiert von airpano.com

2. Die Rumpfpassage

Ein weiterer tiefer Gang, der sogenannte Rumpfgang, befindet sich ebenerdig auf der Rückseite der Sphinx, an der Nordseite des Rumpfes. Dieser Tunnel wurde 1926 von Baraize entdeckt und versiegelt. Mehr als fünfzig Jahre später berichteten drei Männer, die mit Baraize als Korbträger gearbeitet hatten, von der Existenz des Ganges. Der Rumpfgang wurde 1980 wiedereröffnet und von Mark Lehner und Zahi Hawass erforscht.

Der Gang besteht aus einem oberen und einem unteren Abschnitt. Der untere Teil führt bis zu einer Tiefe von fast 5 Metern ins Grundgestein und endet in einer Grube auf Grundwasserniveau. Der obere Teil steigt bis zu einer Höhe von fast 4 Metern über dem Boden an und endet in einer kleinen Nische von 1,0 Metern Breite und 1,8 Metern Höhe.

Der Zweck der Gänge bleibt ein Rätsel. Handelte es sich um ein unvollendetes Grab, einen Erkundungsschacht oder wurde er später von Schatzsuchern gegraben? Niemand weiß es. Die Existenz des Rumpfgangs deutet jedoch darauf hin, dass die Ägypter möglicherweise ein Netzwerk von Tunneln und Kammern unter der Sphinx angelegt haben.

Der Eingang zum Rumpf der Sphinx auf Bodenhöhe, durch Steine ​​blockiert. Bildnachweis: Mark Lehner CC BY 4.0

Der untere Teil des Rumpfgangs der Großen Sphinx endet auf Grundwasserniveau. Bildnachweis: Lehner CC BY 4.0

Oberer Teil des Rumpfgangs der Sphinx. Bildnachweis: Mark Lehner CC BY 4.0

3. Ein natürlicher Riss durch die Taille der Sphinx

Ein großer natürlicher Riss im Felsgestein durchzieht die Taille der Sphinx. Am oberen Ende der Rückseite misst er bis zu 2 Meter. Der Boden des Risses besteht aus unregelmäßigem Felsgestein und liegt etwa 1 Meter über dem äußeren Boden. Baraize versiegelte 1926 die Seitenwände und deckte sie mit Eisenstangen, Kalkstein und Zement ab. Oben installierte er eine eiserne Falltür.[6]

Oberseite des Rückens der Sphinx vor modernen Restaurierungen. Ein großer natürlicher Riss durchzieht die Taille. Quelle: Archives Lacau, Centre Golenischeff, EPHE, PSL, CC BY 4.0

Eiserne Falltür über dem Spalt auf dem Rücken der Sphinx. Bildnachweis: Mark Lehner CC BY 4.0

4. Rechteckige Grube hinter der Traumstele

Der Raum hinter der Traumstele, zwischen den Pfoten der Sphinx, hatte eine kleine rechteckige Grube, die mit einem Eisenträger und einem Zementdach bedeckt und von Baraize mit einer Eisenfalle ausgestattet war.[7]

Die Traumstele wurde übrigens von Pharao Thutmosis IV. errichtet. Sie erzählt die Geschichte des jungen Königs Thutmosis, der in der Nähe der Sphinx einschlief und träumte, der Sonnengott Chepri-Re-Atum werde ihn zum Pharao von Ober- und Unterägypten machen, wenn er den Sand, der sich um die Sphinx angesammelt hatte, wegräume. Thutmosis IV. tat, was ihm aufgetragen wurde, und wurde Pharao des vereinten Ägypten.

Eiserne Falltür, die eine rechteckige Grube hinter der Traumstele abdeckt. Quelle: adaptiert von airpano.com

5. Perrings Loch

Schließlich befindet sich auf der Rückseite der Sphinx, etwa 1,2 Meter hinter ihrem Kopf, ein Loch, das „Perrings Loch“ genannt wird. Es ist jüngeren Ursprungs. In den 1840er Jahren wies der britische Ägyptologe General Howard Vyse seinen Ingenieur John Perring an, einen Tunnel in die Rückseite der Sphinx, direkt hinter ihrem Kopf, zu bohren. Die Bohrstangen blieben in 8,2 Metern Tiefe stecken, und Versuche, sie freizusprengen, hinterließen einen Krater. Das Loch wurde 1978 gesäubert. Unter den Trümmern befand sich ein Fragment des Nemes-Kopfschmucks der Sphinx. [8]

Perrings Loch. Der von Vyse hinterlassene Krater auf dem Rücken der Sphinx hinter dem Kopf. Rechts ein Fragment des Nemes-Kopfschmucks. Bildnachweis: Mark Lehner CC BY 4.0

Dies sind die fünf bekannten Gänge und Schächte der Großen Sphinx von Gizeh. Es ist ratsam, sich ihrer Existenz bewusst zu sein, denn hin und wieder stößt man im Internet auf Bilder einer der von Baraize installierten eisernen Falltüren oder eines der Schächte, begleitet von der hysterischen Behauptung, Ägyptologen würden die Öffentlichkeit absichtlich über die Existenz dieser Öffnungen im Dunkeln lassen. Das stimmt nicht. Alle diese Gänge wurden erforscht und dokumentiert, insbesondere vom Ägyptologen Mark Lehner.

Von allen bekannten Tunneln und Schächten ist es der Rumpfgang in der Nähe des Schwanzes, der das wahre Interesse weckt, denn er führt nicht nur ziemlich weit in den Körper der Sphinx hinein und unter das Grundgestein, sondern sieht auch wie eine antike Konstruktion aus, deren Zweck unbekannt ist.

Bedeutet das, dass Cayce mit seiner Vorhersage falsch lag? Nicht unbedingt. Cayce hatte gesagt, die Halle der Aufzeichnungen sei in den Fels vor der Sphinx gehauen, zwischen der Sphinx und dem Nil, entlang der Ost-West-Achse, die zwischen ihren Pfoten verläuft. Daher liegt der wahrscheinlichste Standort der atlantischen Halle der Aufzeichnungen unter dem Fels des Alten Sphinxtempels, der direkt vor der Sphinx liegt. Aber haben die Ägyptologen dort nachgesehen?

Unterirdische Kammern in der Nähe der Sphinx

Seit den 1970er Jahren haben Experten mithilfe von Bodenradar und anderer Fernerkundungsausrüstung eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, ob es im Felsgestein unter der Sphinx weitere Gänge und Kammern gibt.

1987 führte ein japanisches Team der Waseda-Universität in Tokio eine elektromagnetische Sondierungsuntersuchung im Heiligtum der Sphinx durch. Ihre Ergebnisse deuteten auf eine Wasserblase 2,5 bis 3 Meter unter der Erde nahe der südlichen Hinterpfote der Sphinx, einen weiteren Hohlraum nahe der nördlichen Hinterpfote und Hinweise auf einen Tunnel unter der Sphinx hin, der in Nord-Süd-Richtung verläuft.[9] Da Hohlräume und Risse in Kalksteingestein natürlich vorkommen können, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Anomalien natürlichen Ursprungs oder vom Menschen verursacht sind.

Die Große Sphinx. Bildnachweis: Radosław Botev CC BY 3.0

Eine weitere Untersuchung wurde 1991 von einem Team unter der Leitung von Robert Schoch und John Anthony West durchgeführt. Sie fanden unterirdische Hohlräume vor der linken Vorderpfote und von der linken Pfote nach hinten entlang der Südflanke.[10]

Die Florida State University führte 1996 in Zusammenarbeit mit der Schor Foundation seismografische Untersuchungen und Bodenscans rund um die Sphinx und an anderen Orten auf dem Gizeh-Plateau durch. Da die Schor Foundation von Joseph Schor, einem Multimillionär und lebenslangen Mitglied der ARE (Edgar Cayce’s Association for Research and Enlightenment), gegründet wurde, besteht kaum Zweifel daran, dass ihr Ziel die Lokalisierung der Halle der Aufzeichnungen war. Sie behaupteten, Räume und Tunnel vor der Sphinx und von deren Rückseite aus entdeckt zu haben.[11]

Alle bisher durchgeführten Bodenscans deuten eindeutig darauf hin, dass sich unter der Sphinx ein Netzwerk von Kammern und Tunneln in verschiedene Richtungen befindet. Die vor der Sphinx entdeckten Räume und Tunnel sind aus meiner Sicht besonders interessant, da die Halle der Aufzeichnungen laut Edgar Cayce in den Fels vor der Sphinx gehauen wurde, entlang der Ost-West-Achse, die zwischen ihren Pfoten verläuft. Es scheint mir jedoch, dass auf dem Boden des Alten Sphinxtempels, dem wahrscheinlichsten Standort der Halle der Aufzeichnungen, keine Bodenscans durchgeführt wurden .

Dennoch deuten die bisher durchgeführten Fernerkundungsprojekte darauf hin, dass die Halle der Aufzeichnungen möglicherweise nicht nur eine Illusion ist. Leider wurden nach 1996 weder weitere Bodenuntersuchungen durchgeführt noch Ausgrabungen in Auftrag gegeben, um endgültig festzustellen, ob die von den Fernerkundungsprojekten entdeckten unterirdischen Kammern und Tunnel natürlichen oder künstlichen Ursprungs sind.

Die vorherrschende Meinung unter den etablierten Ägyptologen ist heutzutage, dass die Halle der Aufzeichnungen eine Fabel sei und die Bodenradare die natürlichen Risse im Felsgestein entdeckt hätten. Diese hartnäckige Weigerung, die verfügbaren Daten zu nutzen und weitere Untersuchungen und Ausgrabungen durchzuführen, hat eine Kluft zwischen etablierten Ägyptologen und alternativen Forschern geschaffen, und überall kursieren Vertuschungsvorwürfe.

Doch das Interesse an der Halle der Aufzeichnungen lässt nicht nach. Viele Historiker sind der Meinung, dass der Fels unter der Sphinx wichtige Gräber und Grabkammern enthalten könnte, die erforscht werden müssen. In einer Sendung auf Channel 5 aus dem Jahr 2019 heizte die bekannte britische Historikerin Dr. Bettany Hughes dieses langjährige Rätsel wieder an, als sie sagte: „Archäologen forschen unter der Statue, weil es verlockende Hinweise darauf gibt, dass die Sphinx direkt auf einem uralten Netzwerk von Kammern und Tunneln steht … und einige hoffen, dass diese verborgenen Tunnel uns zu neuen, unentdeckten Schätzen führen könnten.“[12]

Bei diesen Schätzen handelt es sich nicht um Gold- und Silberlager, sondern um unschätzbar wertvolle historische Aufzeichnungen von Atlantis, die unser Verständnis der Vergangenheit möglicherweise grundlegend verändern und Einblicke in eine verlorene Hochkultur der Eiszeit geben könnten. Vorausgesetzt natürlich, wir können die Aufzeichnungen entziffern, falls sie gefunden werden. In einer seiner Lebenslesungen hatte Cayce gesagt, dass die Aufzeichnungen in zwei verschiedenen Schriften verfasst waren: der Schrift der Atlanter und den Hieroglyphen der frühen Ägypter.

„… das Wesen schloss sich denjenigen an, die die Aufzeichnungen in einer Form verfassten, die teilweise den alten Schriftzeichen der alten oder frühen Ägypter und teilweise der neueren Form der Atlanter entsprach. Diese könnten gefunden werden, insbesondere wenn das Haus oder Grab der Aufzeichnungen in einigen Jahren geöffnet wird.“ [Reading 2537-1; 17. Juli 1941]

Wenn ein großer Teil der Aufzeichnungen in einer unbekannten „atlantischen Schrift“ vorliegt, könnte sich die Entzifferung als problematisch erweisen, sofern kein neuer Rosettastein gefunden wird.

Cayce war optimistisch, dass die Halle der Aufzeichnungen in Ägypten „in wenigen Jahren“ nach 1941 eröffnet werden würde. Dieses Datum ist natürlich längst vorbei. Cayce sagte jedoch auch, dass die Halle der Aufzeichnungen „nicht von den Verbindungskammern der Sphinxpfote aus betreten werden kann, bis die ZEIT gekommen ist, in der die Veränderungen in diesem Bereich der menschlichen Erfahrung wirksam werden müssen“. Ich glaube, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist, denn meine Analyse des Yuga-Zyklus zeigt, dass wir das Kali Yuga – das Zeitalter der Unwissenheit und Dunkelheit – im März 2025 verlassen haben und uns nun im aufsteigenden Bewusstseinszyklus befinden (dessen erste 1200 Jahre eine Periode der Reinigung durch Feuer, genannt Ekpyrosis, sind), in der viel Wahrheit an die Oberfläche kommen wird, die uns unsere alten Ursprünge und kosmischen Verbindungen bewusst macht.

Daher besteht Grund zur Hoffnung, dass die verborgene Halle der Aufzeichnungen eines Tages gefunden wird, die uns in eine verlorene Ära des einstigen Goldenen Zeitalters zurückversetzen wird, als hochentwickelte Zivilisationen auf der Erde blühten.

Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 07.07.2025