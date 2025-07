Die Entvölkerung der Weltelite ist keine „geheime Verschwörung“ mehr!

Teile die Wahrheit!

Auch wenn mir der Dampf aus den Ohren strömt, liegt da eine glühende Kartoffel, die dringend geschält werden muss, bevor sie im Schnellkochtopf des Vergessens zu Püree zerstampft wird.

Ein einziges Wort, das kaum Aufsehen erregte, obwohl es einen stürmischen Orkan hätte entfesseln sollen. Das Wort „Entvölkerung“ ist gefallen.

Ein Wort, das klingt wie „Krebs“ in der sonst so nüchternen Diagnose eines Internisten. Wie „Todesstrafe“ nach der routinemäßigen Aufzählung der bewiesenen Tatsachen in einem Gerichtsurteil.

Was jahrelang von der breiten Masse als morbide Verschwörungstheorie verspottet wurde, entwickelte sich – wie so oft – von einer empört abgetanen Fiktion für Narren und Verrückte zu einer schwarz-weißen, in Stein gemeißelten, knallharten Realität.

Bei ihrem streng geheimen Treffen in Stockholm setzte die globale Elite zum ersten Mal seit Wannsee offen das Thema „Entvölkerung“ auf die Tagesordnung. („Etwas Unerwartetes ist passiert“ – UNO senkt stillschweigend Bevölkerungsprognosen)

Die Endlösung der Menschheit.

Sie stand auf der Tagesordnung der Bilderberg-Konferenz; der alljährlichen, alles entscheidenden „Eyes Wide Shut Party“, bei der die scheinbar unantastbare Elite bei einer Gabel voll Wagyu-Rindfleisch über Freiheit und Sklaverei, Massenvermehrung und die Eindämmung des einfachen Volkes entscheidet.

Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge, wie sie mit ihren manikürten merowingischen Daumen über ihren gebratenen Lammseelen mit Petersilie auf und ab kreisen und über humane und unterhaltsamere Methoden der Masseneuthanasie philosophieren.

Sie üben, wie man die Herde still und leise ausmerzt, ohne dass das schwarze Schaf zu viel Ärger wittert, Aufruhr verursacht und dem Rudel unter seiner Führung erlaubt, den unsichtbaren Stacheldraht zu durchbrechen.

Die Bilderberg-Konferenz. Gegründet von Bernhard zur Lippe im gleichnamigen Hotel in Oosterbeek, dem Ort, wo während des Krieges schwangere Frauen aus dem schwelenden Ruhrgebiet Zuflucht fanden, mitten im Epizentrum der Operation Market Garden; Montys militärische Heldentat, wo, so das Gerücht, Benno, der fröhliche Gentleman-Gangster, des Führers charmantester Geheimagent, Ian Flemings Vorbild für 007, der Hyperopportunist, der vor Flagge und Banner floh, aber als Held des Widerstands verkauft wurde, eine bemerkenswerte Rolle bei der Niederlage der Alliierten spielte.

Bennos gemütliche Konferenz der Malteserritter und Rosenkreuzer, an der selbst Spongebob- und Ferrari-Fan selbst seine Pfeife in den Flammen des Fegefeuers anzündet, wird noch immer treu von der gleichen Familie Zur Lippe besucht. Unter ihnen sind die bemerkenswert unsterbliche Beatrix und in diesem Jahr Willem Alexander sowie Karin Ollongren und David van Weel.

Daneben prominente Vertreter anderer fragwürdiger Raubritterfamilien aus den Niederlanden und dem Ausland, wie die Rappardjes und die Wallenbergjes, flankiert von Albert Bourla, dem Pfizer-Boss.

„Entvölkerung…“ Da steht es.



Die Elite will uns nicht einfach loswerden. Sie haben jetzt die Dreistigkeit, uns das offen zu zeigen. Obwohl sie als Mundatmer niemals die morbiden Details preisgeben werden, wie sie dieses Kunststück vollbringen. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wie sie die Weltbevölkerung auf überschaubare 500 Millionen Sklaven, Sklaven und Arbeiterameisen für die Elite reduzieren wollen.