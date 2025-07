Die erste Gehirnscan-Studie mit ChatGPT-Benutzern ist abgeschlossen und die Ergebnisse sind erschreckend

Teile die Wahrheit!

Eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit dem Titel „Ihr Gehirn auf ChatGPT: Anhäufung von kognitiven Schulden bei der Verwendung eines KI-Assistenten für Aufsatzschreibaufgaben“ kommt zu alarmierenden Ergebnissen:

Die wiederholte Nutzung von ChatGPT beim Schreiben von Texten führt zu messbaren kognitiven Beeinträchtigungen – nachweisbar durch EEG-Gehirnscans.

ChatGPT beeinträchtigt das Gedächtnis und unterdrückt dauerhaft die Gehirnaktivität, was dringende Bedenken hinsichtlich kognitiver Entlastung und langfristiger neuronaler Schäden aufwirft.

Eine neue Studie des MIT mit dem Titel „ Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task“ (Ihr Gehirn auf ChatGPT: Anhäufung kognitiver Schulden bei der Verwendung eines KI-Assistenten für das Verfassen von Aufsätzen) hat ergeben , dass die Verwendung von ChatGPT zur Unterstützung beim Verfassen von Aufsätzen zu langfristigen kognitiven Schäden führt, die durch EEG-Gehirnscans messbar sind.

Bei Schülern, die wiederholt auf ChatGPT zurückgriffen, war die neuronale Konnektivität geschwächt, das Erinnerungsvermögen war beeinträchtigt und das Gefühl der Eigenverantwortung für ihre eigenen Texte war vermindert .

Während die von der KI generierten Inhalte oft gute Ergebnisse erzielten, schalteten die Köpfe dahinter ab.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Grok helfen Schülern nicht nur beim Schreiben – sie trainieren das Gehirn auch, sich abzukoppeln. Folgendes fanden die Forscher heraus:

Die Gehirnkonnektivität nimmt mit der Nutzung von KI ab

EEG-Scans zeigten eine systematische Reduzierung der neuronalen Konnektivität im Gehirn mit zunehmender Abhängigkeit von externen Hilfsmitteln: Nur-Gehirn-Gruppe: stärkste, am weitesten verbreitete Konnektivität. Suchmaschinengruppe: Mittelstufe. LLM-Gruppe: schwächste Konnektivität über Alpha-, Beta-, Delta- und Theta-Bänder.

Die Verwendung von LLM führte zu einer Unterauslastung der kritischen Aufmerksamkeit und der visuellen Verarbeitungsnetzwerke, insbesondere in Sitzung 4, als die Teilnehmer versuchten, ohne KI zu schreiben.

LLM-Benutzer vergessen, was sie gerade geschrieben haben

In Interviews nach der Aufgabe: 83,3 % der LLM-Nutzer waren nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Satz aus dem Aufsatz zu zitieren, den sie gerade geschrieben hatten. Im Gegensatz dazu konnten 88,9 % der Such- und Brain-Only-Benutzer korrekt zitieren.

0 % der LLM-Benutzer konnten ein korrektes Zitat erstellen , während die meisten Brain-Only- und Search-Benutzer dazu in der Lage waren.

KI-Einsatz stört Gedächtnis und Lernprozesse

Teilnehmer, die zuvor LLMs verwendet haben (und dann in Sitzung 4 ohne sie geschrieben haben), zeigten: Schwächeres Erinnerungsvermögen Geringere neuronale Aktivierung der Alpha- und Beta-Rezeptoren Anzeichen einer kognitiven Anpassung hin zu Passivität und „Effizienz“ auf Kosten des mühsamen Lernens.



LLM-Benutzer fühlten sich von ihrer Arbeit losgelöst

Auf die Frage nach der Urheberschaft: LLM-Benutzer gaben Antworten wie „50/50“ oder „70 % von mir“. Einige behaupteten überhaupt kein Eigentum. Fast alle Teilnehmer der Nur-Gehirn-Gruppe gaben an, die volle Verantwortung zu übernehmen.



Der Wechsel vom LLM zur Nutzung des Gehirns stellt die Funktion nicht vollständig wieder her

Sitzung 4: Die Teilnehmer von LLM-to-Brain zeigten anhaltende kognitive Defizite und konnten nicht zu ihren ursprünglichen Gehirnaktivitätsmustern (Sitzung 1) zurückkehren.

Ihre neuronale Aktivität blieb unter dem Ausgangswert, selbst nachdem die KI-Nutzung eingestellt wurde.

Suchmaschinennutzer zeigten eine gesündere Gehirnaktivität

Bei den Suchbenutzern waren die Exekutivfunktionen, die Gedächtnisaktivierung und das Zitat-Erinnerungsvermögen stärker.

EEG-Daten zeigten eine robustere okzipitale und parietale Aktivierung, die die visuelle Verarbeitung und kognitive Anstrengung unterstützte.

KI-Abhängigkeit führt zu „Cognitive Offloading“

Forscher haben einen Trend zur Anpassung der neuronalen Effizienz festgestellt: Das Gehirn lässt im Wesentlichen von der Anstrengung „los“, die für die Synthese und das Gedächtnis erforderlich ist.

Diese Anpassung führte zu Passivität, minimaler Bearbeitung und geringer Integration von Konzepten.

Kurzfristige Gewinne, langfristige kognitive Schulden

Obwohl die Arbeit der LLM-Gruppe von den Juroren gute Bewertungen erhielt, lautete ihr Fazit: Es fehlte an strategischer Integration. Es wurden weniger unterschiedliche Strukturen verwendet. War kürzer und roboterhafter.

Im Laufe der Zeit zeigte die Gruppe einen stetigen Rückgang des Engagements, der Leistung und der selbstberichteten Zufriedenheit .

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 29.06.2025