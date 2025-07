Die Flache Erde: Die Entfernung zwischen dem nördlichen und südlichen Längenrad beweist, die Erdkrümmung existiert (Video)

Das gängigste Argument der Anhänger der Flacherde-Theorie ist, dass die Erde aufgrund der fehlenden Krümmung am Horizont flach ist. Beweise dafür können sie nicht vorlegen.

Anders Will Duffy und sein Final Experiment Team. Im Rahmen ihrer Expedition in die Antarktis konnten sie anhand von Messungen beweisen, dass die Erdkrümmung existiert. Von Frank Schwede

Alle Behauptung einer flachen Erde lassen sich leicht widerlegen, sagt der Leiter des Final Experiment, Will Duffy. Will Duffy, ein ehrenamtlicher christlicher Pastor der Agape Kingdom Fellowship in Denver im US Bundesstaat Colorado und Ex-Investmentmakler.

Im Dezember 2024 lud er im Rahmen des Final Experiment Anhänger der Flacherde-Theorie und Vertreter des Globus-Modell in die Antarktis ein, um die Mitternachtssonne zu beobachten.

Will Duffy wollte damit und mit zahlreichen weiteren Experimenten die Diskussion um die flache Erde beenden. Im Rahmen eines Experiments konnte auch bestätigt werden, dass es eine Erdkrümmung gibt.

Die nötigen Beweise lieferten Messungen zwischen den Längenraden der Erde, die alle Orte auf der Erde verbinden, die von Pol zu Pol verlaufen, an denen die Sonne zur gleichen Zeit ihren mittäglichen Höchststand erreicht. (Die Theorie der Flachen Erde – Tricks und PsyOps)

Die Längengrade stellen einen der bedeutendsten Unterschiede zwischen dem Globus und der flachen Erde dar, erklärt Will Duffy:

„Auf der kugelförmigen Erde rückt alles südlich des Äquators immer näher zusammen und erreicht schließlich einen einzigen geografischen Punkt, den Südpol. Auf einer flachen Erde hingegen erstreckt sich alles südlichen des Äquators in ein immer größeres Gebiet bis ins Unendliche.“

Eric Dubay, Anhänger der Flacherde-Theorie erläutert, was Längengrade bewirken würden, wenn wir auf einer flachen Erde und nicht auf einer Kugel leben würden:

„Wäre die Erde eine Kugel, würden die Längengrade am Äquator hervortreten und an den Polen zusammenlaufen. Wäre die Erde hingegen eine ausgedehnte Ebene, müssten die Längengrade einfach gerade vom Nordpol nach außen verlaufen. Was ist also tatsächlich der Fall?

Nähern sich die Längengrade südlich des Äquators einander an und laufen schließlich an einem geografischen Südpol zusammen, oder bewegen sie sich voneinander weg, sodass sich der Abstand zwischen ihnen nach Süden hin ständig vergrößert?

Flacherdlern mangelt es an Beweisen

Nathan Oakley, Anhänger der Flache-Erde-Theorie behauptet, dass bei der MC Tunes Challenge Messungen der flachen Erde verwendet werden. Sein Argument ist, dass Höhenwinkelmessungen eine flache Erde erfordern. Er geht sogar so weit und behauptet, dass der Globus aus Messungen der flachen Erde entstanden sei. Nathan sagt in einem Video:

„Willkommen auf der flachen Erde. Was mich interessiert, sind die Höhenwinkel, mit denen wir die Erde messen, sie dann kartieren und mit horizontalen Bezugsebenen vermessen. So vermessen wir die Erde. Ich bin hier als Anhänger der Theorie der flachen Erde und erkläre ihnen, wie die Erde gemessen wird.“

Tatsache ist, Nathans Argument komplett falsch ist. Das heißt, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nathan glaubt, dass in der Astronavigation Dreiecke verwendet werden und dass die Erde die Basislinie bei der Bestimmung von Höhenwinkeln ist. Will Duffy hält dagegen:

„Es gibt nur ein großes Problem. Bei der Astronavigation gibt es keine Dreiecke und die Erde ist nicht die Basislinie für Höhenwinkelmessungen. Seine gesamte Argumentation bricht von Anfang an zusammen.

Jeder, der sich schon einmal mit Astronavigation beschäftigt hat oder einen Sextanten verwendet hat, weiß, dass dabei keine Dreiecke verwendet werden. Und sie wissen auch, dass die Basislinie des Höhenwinkels nie die Erde berührt, dass es sich um einen Winkel handelt, der durch die Horizontale des Beobachters und das, worauf der Beobachter blickt, gebildet wird.

Die Horizontale des Beobachters liegt an der Stelle, an der er steht, über der Erdoberfläche und befindet sich mit größerer Entfernung vom Beobachter über dem Horizont, da die Erde in alle Richtungen vom Beobachter abfällt.“

Allein die Tatsache, dass bei der Astronavigation keine Dreiecke verwendet werden und dass die Erde bei der Ermittlung von Höhenwinkeln nicht die Basislinie ist, macht Nathans Argumentation völlig hinfällig.

Ein weiteres häufiges Argument von Nathan ist, dass für die Astronavigation und die Bestimmung von Höhenwinkeln eine horizontale Ebene nötig ist. Was Nathan anscheinend vergessen hat, ist, dass die horizontale Ebene in der Astronavigation imaginär ist. Will Duffy:

„Ja, die horizontale Ebene, die zur Bestimmung eines Höhenwinkels verwendet wird, ist imaginär. Das liegt daran, dass es auf der tatsächlichen Erdoberfläche keine horizontale Ebene gibt. Auf unserer natürlichen Erde gibt es keine einzige horizontale Ebene.

An Land gibt es Gelände wie Hügel, Berge und Täler. Sie werden also nirgendwo auf dem Land eine horizontale Ebene finden. Der Ozean hat Gezeiten und Wellen und ist in ständiger Bewegung. Also auch dort gibt es keine horizontale Ebene.

Aber was noch wichtig ist, wenn sie auf See einen Sextanten verwenden und den Horizont als stabilen Bezugspunkt für die Astronavigation und die Ermittlung eines Höhenwinkels nutzen, müssen sie eine Neigungskorrektur vornehmen, da der Horizont in alle Richtungen von ihnen abfällt. Das liegt daran, dass wir auf einer Kugel leben und die Horizontale des Beobachters über dem sichtbaren Horizont liegt.“

Der Horizont sinkt, je höher der Beobachter steigt

Das erinnert Will Duffy an eine weitere Behauptung der Anhänger der Flacherde-Theorie, dass der Horizont bis auf Augenhöhe reicht. In Wahrheit aber bewirkt der Horizont genau das Gegenteil von dem, was Anhänger der Flacherde-Bewegung behaupten.

Tatsache ist, dass es eine Horizontabsenkung gibt. Der Horizont sinkt mit zunehmender Höhe ab. Das lässt sich mit einem einfach Gerät, das es in jedem Baumarkt gibt, relativ einfach feststellen. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Der Horizont sinkt, je höher der Beobachter steigt. Will Duffy:

„Die Behauptung, die Erde sei flach, der Horizont reiche bis auf Augenhöhe, ist nachweislich falsch. Aus diesem Grund ist die horizontale Ebene, die in der Astronavigation und für Höhenwinkel verwendet wird, imaginär. Es existiert nicht.

Und deshalb müssen sie, wenn sie den Horizont zum messen eines Höhenwinkels verwenden, auch eine Neigungskorrektur verwenden, um die Höhe des Beobachters und die Neigung des Horizonts berücksichtigen, da wir auf einer Kugel leben.“

Die Anhänger der Flacherde-Theorie haben noch weiteres Argument, mit dem sie beweisen wollen, dass die Erde flach ist. Die anfangs erwähnte Behauptung – nämlich dass die Längengrade unendlich weit auseinanderdriften würden auf einer flachen Erde, wenn wir Richtung Südpol reisen. Eric Dubay argumentiert:

„Auf unserer ebenen Erde laufen die Längengrade nur am Mittelpunkt des Nordpols zusammen und von dort geradeaus nach Süden.“ Doch welche Beweise haben die Anhänger der Flacherde-Theorie, dass der Abstand zwischen den Längengraden nach Süden hin immer größer wird? Auch diese Behauptung konnte das Team um Will Duffy mit einem Experiment auf seiner Reise an den Südpol widerlegen. Duffy: „Wir haben Messungen sowohl in Puna Arenas in Chile als auch Union Glacier in der Antarktis durchgeführt. Unser Hotel in Chile lag an einer Straße, die über einen langen Abschnitt fast genau in Ost-Westrichtung verlief. Wir haben sowohl ein GPS-Gerät als auch ein Messrad verwendet, um die Entfernung von Ost nach West zu messen. Wir waren so weit im Süden, bei 53° Süd, dass die Entfernung zwischen den Längengraden im Vergleich zum Äquator deutlich kürzer ist.“ Experimente liefern den nötigen Beweis Basierend auf einem Globusradius von 6.371 Kilometern, prognostiziert das Globusmodell an dem Standort in Puna Arenas bei 53° Süd einen Abstand von rund 67 Kilometer zwischen den Längengraden. Duffy: „Vergleichen sie dies mit der flachen Erde, wie sie auf der Gleason-Karte dargestellt wird. Diese sagt einen Abstand von etwa 278 Kilometern zwischen den Längengraden in dem südlichen Bereich voraus. Dies entspricht einem Unterschied zwischen den beiden Modellen von fast 211 Kilometern. Um es klar zu sagen: Wenn die Erde flach ist, müsste der Abstand zwischen den Längengraden bei 53° südlich des Äquators satte 211 Kilometer größer sein als vom Globus-Modellvorhergesagt. Das ist ein so großer Unterschied, dass es sehr einfach sollte, festzustellen, welches Modell richtig ist. Und bei so unterschiedlichen Zahlen, können nicht beide richtig sein.“ Das Final Experiment Team suchte sich den längsten Abschnitt aus, den es finden konnte, wo es in gerader Linie nach Osten und Westen laufen konnte. Sie liefen die Strecke viermal. Sowohl mit einem GPS-Gerät als auch mit einem Messrad. Duffy: „Basierend auf dem Globusmodell sollte die zurückgelegte Distanz zwischen den Längengraden ungefähr 263 Meter betragen. Auf einer flachen Erde wären das 1000 Meter. Nach viermaliger Messung betrug die durchschnittliche Distanz 265 Meter. Das bedeutet, dass die Berechnung des Globusmodells und unsere Messungen eine Fehlergröße von 0,99 hatten. Eine Fehlergröße von 1,0 bedeutet, dass die Ergebnisse mit der Berechnung identisch waren. Und die Fehlergröße für die Berechnung einer flachen Erde betrug 4,14. Das heißt, dass die Berechnung einer flachen Erde mehr als viermal größer war als das, was wir in Wirklichkeit vorfinden.“ Was bedeutet das? Die Erde ist gekrümmt. Anders als die Anhänger der Flacherde-Theorie, die keine Messungen oder Daten haben, die belegen können, dass die Erde flach ist, verfügt das Final Experiment-Team über Messungen und Daten, die die Erdkrümmung bestätigen können. Anhänger der Flacherde-Theorie können nun nicht länger behaupten, die Erde sei flach. Da aber das Final Experiment-Team noch weiter in den Süden reiste, bis fast zum 80. Breitengrad, konnten sie beweisen, dass die Längengrade auf dem Globus noch weiter zusammenrücken, während sie sich auf einer flachen Erde immer weiter voneinander entfernen. Duffy: „Im Union Glacier Camp in der Antarktis zeigte das Globusmodell nur 19,8 Kilometer zwischen den Längengraden, wo wir uns zwischen 79° und 80° Süd befanden. Vergleichen sie dies mit dem Modell der flachen Erde, das an dieser Stelle einen Abstand von 329 Kilometer zwischen den Längengraden zeigt. Das ist ein erstaunlicher Unterschied zur Berechnung von fast 310 Kilometer.“ Symmetrie zwischen Nord und Süd Nachdem das Final Experiment Team in der Antarktis einen geeigneten Messstandort gefunden hatte, führten sie die gleichen Messungen durch wie in Puna Arenas. Duffy: „Basierend auf dem Globusmodell sollte der Abstand zwischen den Längengraden ungefähr 68 Meter betragen. Auf einer flachen Erde würde diese Entfernung bei 1.130 Meter liegen. Das Messrad hatte auf dem verdichteten Schnee und Eis wirklich zu kämpfen. Und trotzdem konnten wir im Schnitt 63 Meter messen. Dies entspricht natürlich viel eher dem Globusmodell, hatte jedoch eine Fehlerquote von 1,08. Also führte das Team eine weitere Messung mit einem Laser-Entfernungsmessgerät durch und kam zu einem Messwert von 67,64 Meter. Nur drei Zentimeter von der allgemeinen Berechnung entfernt. Die Vorhersage für die flache Erde lag diesmal mit einer Fehlerquote von über 16 weit daneben. Die Zahlen lügen nicht, die Erde ist gekrümmt.“ Der Globus weist eine Symmetrie zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre auf, die auf einer flachen Erde niemals existieren würde. Ein Mitglied des Final Experiment Teams, das in der Nähe des 53° Breitengrads Nord in Großbritannien lebt, führte dort ebenfalls Messungen nach denselben Kriterien durch. Da zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre eine Symmetrie besteht, betrug die vom Globusmodell berechnete Entfernung zwischen den Längengraden bei 53° Nord ebenso circa 67 Kilometer, wie bei 53° Süd. Duffy: „Basierend auf dem Globusmodell sollte der gemessene lange Straßenabschnitt eine Distanz von 359 Meter zwischen den Breitengraden betragen. Daves Messgerät endete bei 363,2 Meter. Das wiederum entspricht einer Fehlerquote von 0,99. Warum? Ein gängiges Argument der Anhänger der Flacherde-Theorie lautet, die Erde sehe flach aus, eine Krümmung sei ja nicht zu erkennen, also ist die Erde flach. Andererseits besagt das Globusmodell nicht, dass man am Horizont eine Krümmung erkennt. Tatsächlich besagt es, dass keine Krümmung zu sehen ist, was sowohl an der Größe als auch an der Form des Globus, respektive der Erde liegt. Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2" und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand".

