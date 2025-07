Die Folgen verfehlter Migrationspolitik: Wenn Hilferufe verhallen: Das skandalöse Versagen im Freibad Gelnhausen

Teile die Wahrheit!

Was muss eigentlich noch passieren, bis die Verantwortlichen in diesem Land endlich aufwachen? Der jüngste Vorfall im hessischen Freibad Gelnhausen offenbart einmal mehr das komplette Versagen unserer Gesellschaft im Umgang mit importierter Kriminalität.

Neun Mädchen zwischen elf und 17 Jahren wurden am vergangenen Sonntag Opfer sexueller Übergriffe – und das Personal schaute nicht nur weg, sondern schickte die verzweifelten Opfer sogar zurück zu ihren Peinigern.

Die bittere Realität deutscher Freibäder

Vier syrische Staatsbürger im Alter von 18 bis 28 Jahren sollen die Mädchen im Strudelbereich des Bades gegen ihren Willen berührt und bedrängt haben.

Die Aufforderungen der Minderjährigen, damit aufzuhören, ignorierten die Männer einfach. Ein Szenario, das sich mittlerweile wie ein roter Faden durch deutsche Schwimmbäder zieht – von Düsseldorf über Berlin bis ins beschauliche Gelnhausen.

Doch was macht das Badpersonal? Statt sofort einzuschreiten und die Polizei zu rufen, werden die verängstigten Mädchen mit einem zynischen Ratschlag abgespeist: „Macht euch bitte bemerkbar, wenn was ist. Laut und stark in der Gruppe“, so Badeleiter Nils Tischer im Interview.

Man könne ja nicht genau sehen, was passiert sei. Eine Aussage, die einem die Sprache verschlägt. (Berliner Migrationschaos: Senat versagt beim Containerdorf-Bau – nur 342 statt 6100 Plätze)

Wegschauen als System

Die ersten Hilferufe der Mädchen erreichten das Personal bereits gegen Mittag. Doch statt die Täter des Bades zu verweisen, wurden diese lediglich „verwarnt“. Man habe mit ihnen gesprochen, „dass sie das bitte zu unterlassen haben“.

Bitte? Seit wann bittet man Sexualstraftäter höflich, ihre Übergriffe einzustellen?

„Immer bei hohen Temperaturen liegen die Gemüter manchmal blank“, relativiert Bürgermeister Daniel Christian Glöckner die Vorfälle.

Diese unfassbare Verharmlosung zeigt, wie tief die Verleugnung der Realität in den Köpfen mancher Politiker sitzt. Als ob sexuelle Übergriffe eine Art Wetterphänomen wären, das man bei Hitze eben mal hinnehmen müsse.

300x250

Erst als am späten Nachmittag eine weitere Gruppe von Mädchen gemeinsam mit einer Mutter Alarm schlug und eines der Opfer „stark weinte“, wurde endlich die Polizei verständigt.

Ein Muster, das sich wiederholt

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Kolja Saß bringt es auf den Punkt: „Die sexuellen Übergriffe wären vermeidbar gewesen.“ Seit Jahren gebe es Berichte über übergriffiges Verhalten im Freibad, die auch das Rathaus erreicht hätten.

Als seine Fraktion das Thema auf die Tagesordnung setzen wollte, sei sie vom Bürgermeister als „den Ruf der Gelnhäuser Bäder schädigende Populisten“ beschimpft worden.

300x250 boxone

Diese Vogel-Strauß-Politik rächt sich nun bitter. Während die politisch Verantwortlichen die Augen vor der Realität verschließen, werden unsere Kinder zu Opfern.