Die Sagen und Mythen vom Untersberg (Video)

Wer sich dem Untersberg nähert kann leicht in dessen Bann gezogen werden: sei es durch die imposante Gestalt des zwischen Salzburg und Bayern liegenden Bergmassivs, oder auch durch den reichhaltigen Fundus an mysteriösen und faszinierenden Sagen, die sich um diesen Berg ranken.

Und nicht alle der Sagen rund um den Untersberg sind hunderte, oder wie manche vermuten sogar tausende Jahre alt. Es kommen selbst heute ständig welche dazu.

Untersberg-Mythen für jeden Geschmack und jedes Weltbild

Hier lässt dich für jeden Geschmack etwas finden: Von traditionellen Sagen über Untersbergmannderln und wilde Frauen, wilde Jagd, Geschichten über Kaiser Karl den Großen, der im Untersberg schlafen soll, bis hin zu verschiedensten Endzeitmythen, die sich immer wieder politisch deuten und weiterentwickeln ließen.

Zudem sollen am Untersberg Zeitanomalien auftreten. Es ist die Rede von geheimnisvollen Codes, verschwundenen Wanderern, von Illuminaten, Tempelrittern und von übriggebliebenen Nazis, die die Zeit im Inneren des Berges überdauert haben sollen.

Man könnte sagen, jeder wird auf dem Untersberg wohl das finden, das seinem Geschmack und Weltbild am ehesten entspricht.

Seit dem 16. Jahrhundert gibt es schriftliche Quellen die schildern, wie Menschen geschildert auf gar übernatürliche Weise im Untersberg verschwunden und wieder aufgetaucht sein sollen, um über ihre Erlebnisse im Berg zu berichten.

Schon früh gingen diese Erzählungen in das lokale Erzählgut rund um den Untersberg ein. Seit dem 18. Jahrhundert wurden immer wieder Sagensammlungen herausgegeben, die sich speziell dem Sagenkreis rund um den Untersberg widmeten, wie z. B. von den Brüdern Grimm.

Im 19. Jahrundert interessierten sich Strömungen der Nationalromantik besonders für Prophezeiungen und Endzeitmythen, die mit dem Untersberg in Verbindung stehen.

Die Geschichten über eine bevorstehende Endzeitschlacht und den Birnbaum auf dem Walserfeld erfreuten sich zunehmender Beliebtheit.

Der im Untersberg schlafende Kaiser

Braune Esoterik am Untersberg

Nationalistische Aspekte der der Sagen wurden immer stärker hervorgehoben und spielten auch während der Zeit des Nationalsozialismus eine Rolle.

Ebenso ist immer wieder die Rede davon, dass Adolf Hitler ein besonderes Interesse am Untersberg gezeigt haben soll, den er vom Berghof am gegenüberliegenden Obersalzberg aus, im Blick hatte.

Motive aus dieser Zeit spielen in Erzählungen, die heute von manchen Autoren und Verschwörungstheoretikern um den Untersberg in den Umlauf gebracht werden, eine entscheidende Rolle.

In solchen Theorien geht es mitunter um SS-Offiziere, die im Inneren des Untersbergs an Reichsflugscheiben oder anderer NS-Technologie basteln, die in der von manchen herbeigesehnten Endschlacht zum Einsatz kommen soll.

Nicht zuletzt solche Geschichten führen am Untersberg auch zu einer eher fragwürdigen Art von Tourismus.

Kraftplätze und der Dalai Lama

Gleichzeitig sehen viele Menschen den Untersberg heute auch als Kraftplatz, der für viele eine gewisse Energie verströmt. Hier wird immer wieder die Aussage des Dalai Lama zitiert, der den Untersberg einmal als das Herzchakra Europas genannt haben soll. Diese Aussage kann zwar nicht belegt werden.

Und für alle, die es nicht wissen: Das Herzchakra steht für universelle und bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Toleranz und Akzeptanz uns selbst und anderen gegenüber.

Doch tut das dem Ruf des Untersbergs, als Ort an dem die Natur auf besondere, für manche vielleicht magische, Art erlebt werden kann, keinen Abbruch. Vermutlich ist es auch gar nicht notwendig, den Dalai Lama zu bemühen, um dem Untersberg mystische Qualitäten zuzusprechen.

Der Berg hat jede Menge besonderer Orte zu bieten, die den einen zu Wandererlebnissen in der Natur, andere zur spirituellen Einkehr an Kraftorten oder auch zur abenteuerlichen Suche nach okkulten Geheimnissen einladen.

Die Fürstenbrunnder Quelle am Fuße des Untersbergs

Warum gerade der Untersberg?

Er liegt an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Salzburg und Bayern. Seine Höhe von 1.972 m vermag im Vergleich mit anderen Bergen der Alpen nicht zu beeindrucken, doch wer sich dem Berg von Salzburg aus nähert, wird verstehen, welche Faszination der Untersberg auf die Menschen in seiner Umgebung auszuüben weiß.

Sein gewaltiges Massiv ragt exponiert und respekteinflößend aus der Ebene des Salzburger Beckens empor und bildet somit das nördlichste Massiv der Berchtesgadener Alpen.

Wirtschaftliche Bedeutung des Untersbergs

Von jeher hatte der Untersberg durch seine geologischen Voraussetzungen auch große wirtschaftliche Bedeutung für seine Umgebung. Zum Beispiel durch den Marmor, der dort immer noch abgebaut wird.

Der Stein, aus dem der Salzburger Dom oder die Wiener Pestsäule gebaut wurden, stammt vom Untersberg. Zudem wird das Trinkwasser aus der Fürstenbrunner Quellhöhle, die am Fuße des Untersbergs liegt für die Trinkwasserversorgung der Stadt Salzburg genutzt.

Höhlenlabyrinthe im Untersberg

Der Untersberg ist von weitverzweigten Höhlensystemen durchzogen. Ungefähr hundert Kilometer davon sind heute erschlossen.

Jedes Jahr dringen Höhlenforscher in weitere Bereiche vor, die noch nie zuvor ein Mensch zu Gesicht bekommen hat, und erkunden Stück für Stück die unbekannten Teile dieses Höhlenlabyrinths.

Im Jahr 2014 gerieten die Höhlen des Untersbergs in die internationalen Schlagzeilen: Ein Höhlenforscher verunglückte weit im Berginneren und musste in einer aufsehenerregenden Rettungsaktion evakuiert werden.

Diese Höhlen, Dolinen, sowie tiefe Felsspalten können auch Wanderern zum Verhängnis werden. Jedes Jahr gibt es einige die vom Untersberg nicht zurückkehren.

Die Schellenberger Eishöhle: eine der wenigen zugänglichen Höhlen des Untersberg

„Groß, mächtig und schicksalsträchtig“

So beschreibt ihn eine andere außergewöhnliche Persönlichkeit: Walpurgis Schwarzlmüller – „die gute Hexe vom Untersberg“- ist eine kleine Frau, mit langen, dunklen Haaren, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Als Erwachsene ist sie viel durch Indien gereist und zu vielen Orten, die als Kraftplätze gelten.

Aber immer wieder ist sie zum Untersberg zurückgekehrt, der für sie ein ganz besonderer Ort ist. Walpurgis beschreibt ihn als groß, mächtig, schicksalsträchtig… mit einem dunklen Geheimnis. Dieses Bild lässt sich auch gut nachvollziehen, wenn man in die sagenhafte Unterwelt des mächtigen Massivs eintaucht.

Denn das Innere des Berges beherbergt ein gigantisches Höhlensystem. Mindestens 350 verschiedene Höhlen gibt es in seinem Inneren. Davon ist nur die Schellenberger Eishöhle regelmäßig für Besucher geöffnet. Sie gibt aber einen guten Einblick in das bizarre Innenleben des Berges, der auch die tiefste Höhle Deutschlands beherbergt: die Riesending-Schachthöhle, die über 20 Kilometer lang ist.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass man sich seit jeher wundersame Geschichten über diesen Berg erzählt und darüber, was sich in seinem Inneren verbergen mag.

Im Untersberg verschwundene Menschen bilden eines der Kernthemen aller Untersbergsagen. In manchen Geschichten werden Menschen vom Untersbergvolk in den Berg eingeladen erleben dort allerhand wundersame Dinge, oft in Verbindung mit verborgenen Schätzen und natürlich Kaiser Karl dem Große (wahlweise auch Kaiser Friedrich Barbarossa).

Wenn sie nach vermeintlich wenigen Stunden wieder in die diesseitige Welt zurückkehren, sind in Wirklichkeit mehrere Jahre vergangen.

Ich möchte hier eine Reihe starten in der ich auf einige der hier genannten Aspekte noch ausführlicher eingehen möchte.

Ich will mich den Sagen rund um den Untersberg aus historischem und erzählforscherischem Blickwinkel nähern und der Herkunft und Entwicklung dieser Mythen und Geschichten ein wenig auf die Spur kommen und vielleicht ein wenig mehr Licht auf den einen oder anderen Zusammenhang.

