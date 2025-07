Die ultimative Herausforderung: Ewiges Leben vs. digitale Täuschung

Scheint Ihr Smartphone Ihre Gehirnzellen zu überlisten?

Erlauben Sie sich zu glauben, dass der Weg zur Erlösung aus digitalen Nanopixeln gebaut werden könnte?

Sind Sie sich zunehmend unsicher, was in diesem globalisierten Täuschungsspiel real und was unwirklich ist?

Könnten Sie eine freundliche Hand gebrauchen, die Sie auf einen Weg führt, der Ihre tieferen Bedürfnisse erfüllt?

Diesem Ziel ist diese Mitteilung gewidmet. Ich hoffe, sie ist für Sie von Nutzen.

Wir kommen – und wir gehen. Es ist ein winziger – aber wichtiger Augenblick – den wir „unser Leben“ nennen.

Es ist so flüchtig wie der nächtliche Traum. Der Traum wird als eine Geschichte erlebt, die sich während unserer Schlafstunden abspielt. Tatsächlich manifestiert er sich jedoch nur für zwei bis drei Minuten dieser Zeit.

Unser individuelles körperliches Leben steht in einem gleichwertigen Verhältnis zur unendlichen Zeit. Unser geistiges Leben ist jedoch ewig.

Also, was sind wir?

Antwort: Wir SIND Geist und wir HABEN Körper als unsere temporären Vehikel – utilitaristische Mechanismen mit begrenzter Lebensdauer.

Aber unser ewiges Selbst wacht über diese körperliche Existenz von einem unsichtbaren Platz aus, den es in unserem körperlichen Wesen eingenommen hat.

Dieses ewige Selbst ist unser wahres „Ich“. Ein ätherischer Zustand endlosen Lebens: Ewigkeit.

Lassen Sie sich von Ihrem Verstand nicht täuschen und denken, er sei Ihr wahres Ich. Er tut sein Bestes, um dies zu tun. Aber Sie müssen ihn daran erinnern, seinen Platz einzunehmen.

Seine geschäftigen, aufmerksamkeitsheischenden Interventionen zu trainieren, sich zu beruhigen und sich auf seinen Schöpfer zu konzentrieren. Sich nicht selbst vorzumachen, er habe eine unabhängige Existenz. Das hat er nicht; aber er lebt davon, dass Sie ihm diese Möglichkeit bieten.

Die Realität ist, dass Sie die meiste Zeit verwirrt sein werden und denken , Ihr Geist und Ihr Körper seien eigentlich „Sie“.

Wohingegen das wahre „Du“ jenes unendliche Wesen (Zustand) ist, das von seinem ätherischen Thron aus in einem Zustand ungestörter Ruhe den Lauf der Zeit und der materiellen Existenz beobachtet; fernab von den Höhen und Tiefen, Ängsten und Aufregungen, die sich in unserem fühlenden Körper und Nervensystem abspielen.

Das wahre „Du“ ist immer hier, an diesem Ort der zentrierten Ruhe. Beobachten Sie die zeitliche Existenz aus der Unendlichkeit.

Unser wahres Selbst zu finden und diesen himmlischen Thron zu erreichen, erfordert harte Arbeit! Vieles, was wir „gelernt“ haben, blockiert unser Ziel der vollständigen Emanzipation. Wir wollen zu den unendlichen Wesen werden, die wir wirklich sind.

Der IT-basierte „technische Fortschritt“ ist derzeit eine der kritischsten Formen dieser erlernten Abweichungen, vor denen man sich beugen muss.

IT wird von hochintellektuellen Persönlichkeiten wie Yuval Noah Harari propagiert. Doch es ist allzu offensichtlich, dass diesem Intellekt eine spirituelle Dimension fehlt; er gehört daher in den Bereich seelenloser, linearer, mechanistischer und spaltender Systeme, die die Hauptursache für alles Übel in der heutigen Welt sind. Der Transhumanismus ist der Kernpunkt solcher Trends.

Technologie wird als angeblicher Förderer des menschlichen Fortschritts stark überschätzt. Sie wird zunehmend mit ganzheitlicher Entwicklung verwechselt, wobei der Technologiefaktor nur ein Teilaspekt der vielfältigen psychischen und physischen kreativen Ausdrucksformen der Menschheit ist.

„Smart“ ist ein Wort, das gewählt wurde, um digitalisierte Mikrowellentechnologien zu beschreiben, von denen heute so viele Menschen abhängig sind.

Und „intelligent“ ist eine sehr mittelmäßige Eigenschaft, die von Propagandaregimen aufgebauscht wird, die falsche, „prüfungsbasierte“ staatliche Bildungsprogramme fördern, die von „intelligenten“ Menschen mit „intelligenten“ Telefonen verlangen, ein „intelligentes“ Leben in Sklaverei in größtenteils unternehmensbasierten Gehirngefängnissen zu führen.

Die Bewältigung des Strebens nach einer robotischen, algorithmischen und digitalen Zukunft ist eine gewaltige, aber absolut notwendige Aufgabe.

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Kampf gegen die sklavenartige konformistische Tendenz in der Gesellschaft ein Kampf ist. Für die meisten von uns ein langer Kampf. Aber er ist reich an Belohnungen. Nicht an materiellen Belohnungen, sondern an deren viel wertvollerem spirituellen Ausdruck.

Indem wir uns gegen alles wehren, was die grundlegenden Qualitäten des Lebens entwertet und zerstört, werden wir immer bewusster und allwissender. Wir finden unseren wahren Sinn im Leben.

Wir müssen täglich darüber nachdenken und meditieren. Dann ergreifen wir positive Maßnahmen auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse. Jeden Tag müssen wir mehr von dem Ballast abwerfen, der unser materielles und geistiges Leben – und die Welt als Ganzes – dominiert.

Wir müssen die gewaltige Täuschung durchschauen, die uns glauben lässt, wir seien etwas, was wir nicht sind. Sie lässt uns mit dem Lärm, der Hektik, der Angst und dem Adrenalinrausch einer Welt identifizieren, die von falschen Führern kontrolliert wird. Meistern der Täuschung, Agenten des Todes.

Dann müssen wir vorsichtig sein, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Man braucht die Nähe zu Menschen, die höhere spirituelle Absichten und Energie ausdrücken. Diese Schwingungen fördern die Bewusstwerdung.

Fast jeder, der pflichtbewusst den Diktaten des Status Quo des tiefen Staates folgt, wird Sie wieder nach unten ziehen.

Dasselbe gilt für das, was Sie essen, trinken und dem, was Sie auf einem flimmernden Bildschirm sehen. Wie Sie entweder die Manifestation positiver Lebenskräfte unterstützen oder sich schädlichen Aktivitäten hingeben, die die Quelle unserer gemeinsamen Nahrung zerstören. Dies wird umso wichtiger, je weiter man im Prozess des Lebendigwerdens voranschreitet und erkennt, wer man wirklich „ist". Und schließlich – und dieser Essay ist die kürzeste Einführung in dieses Thema – gehen Sie mutig voran und stellen Sie sich der aktuellen Realität dieser vom Krieg zerrissenen Welt. Verstecken Sie sich nicht. Sich zu verstecken, führt Sie in eine völlig regressive Sackgasse. Je mutiger wir uns für die Wahrheit, für das Leben und für die Beendigung von Korruption, Betrug und Lügen einsetzen, desto schneller werden wir unser volles Potenzial entfalten. Umso größer wird die Unterstützung unseres Schöpfers sein. Umso kraftvoller werden wir in allem, was wir tun. Um diesen Weg zu beschreiten, sind wir hierhergekommen. Es gibt keinen anderen Grund. Wie Sie sicher schon bemerkt haben, gibt es viel zu tun. Also legen wir los – solange wir schon mal hier sind! Quellen: PublicDomain/julianrose.info am 03.07.2025

