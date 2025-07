Die US-Wirtschaft ist noch fragiler als es scheint

Teile die Wahrheit!

US-Wirtschaft durch Arbeitslosigkeit und sinkende Unternehmensgewinne geschwächt.

Die US-Wirtschaft taumelt wie ein Frosch im kochenden Wasser, schreibt die Financial Times. Der Arbeits-, Immobilien- und Einzelhandelsmarkt schwächelt und steht kurz vor einem Wendepunkt. Trumps neues „schönes“ Gesetz wird die ohnehin schon prekäre Lage der Haushalte nur noch verschlimmern.

Willkommen zurück! Donald Trumps zweite Amtszeit ist bereits seit sechs Monaten vorbei. Trotz aller Befürchtungen rund um die vom US-Präsidenten so beliebten Zölle fühlen sich Optimisten, die an eine positive Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft glauben, durch die neuesten Statistiken gerächt.

Das Beschäftigungswachstum übertraf im Juni die Erwartungen, und die Inflation stieg aufgrund der Zölle nur geringfügig. Der S&P 500 schloss am Donnerstag auf einem Rekordhoch. Auch die Gewinne der größten amerikanischen Unternehmen im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen.

Ich behaupte jedoch, dass die US-Wirtschaft viel fragiler ist, als diese rosigen Schlagzeilen vermuten lassen.

Beginnen wir mit dem Arbeitsmarkt. Die jüngsten monatlichen Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft übertrafen die Konsensschätzungen und gaben dem Aktienmarkt Anlass zum Steigen.

Doch die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ist irreführend. Die US-Wirtschaft hat seit Februar 671.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, doch zwei Drittel davon entfielen auf weniger dynamische Sektoren wie das Gesundheitswesen, den öffentlichen Dienst und das Bildungswesen.

Im Juni fiel der private Beschäftigungsindex des Bureau of Labor Statistics unter 50. Das bedeutet, dass in den Branchen mehr Arbeitsplätze verloren gehen als neu geschaffen werden. Außerhalb einer Rezession kommt das selten vor.

Untersuchungen von Peter Berezin, dem Chefstrategen für Globale Angelegenheiten bei BCA Research, zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt kurz vor dem Punkt steht, an dem ein weiterer Rückgang der Nachfrage den Anstieg der Arbeitslosigkeit deutlich beschleunigen könnte.

„Bisher reagierten amerikanische Arbeitgeber auf die hohe Unsicherheit und die hohen Zinsen mit der weitgehenden Schließung offener Stellen“, so Berezina. „Doch jetzt nähern sich die offenen Stellen dem Normalmaß an, und entlassene Arbeitnehmer finden zunehmend schwerer eine neue Anstellung.“

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Qualität der amerikanischen Beschäftigungsdaten, unter anderem aufgrund sinkender Umfragebeteiligungsquoten. Die monatlichen Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für 2024 wurden im Durchschnitt um 75.000 Stellen überschätzt.

Tatsächlich wurden die höher als erwartet ausgefallenen Beschäftigungszahlen für dieses Jahr in späteren Schätzungen nach unten korrigiert. (Der Markt bemerkt diese Korrekturen allerdings nicht sofort.)

Zweitens der Immobilienmarkt. „Immobilien sind der zinsempfindlichste Wirtschaftszweig und haben daher in der Vergangenheit Rezessionen verursacht“, erklärt Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s. „Das ist bisher nicht der Fall, aber da die Zinsen keine Anzeichen sinkender Zinsen zeigen, könnte sich das ändern.“

Während Hypotheken mit 30-jähriger Festzinslaufzeit in Amerika seit langem üblich sind, ist der Anteil neuer Hypotheken mit variablem Zinssatz seit Ende der 2000er Jahre stark gesunken. Das bedeutet, dass hohe Zinsen mit der Zeit die Realwirtschaft beeinflussen (und sich in den Statistiken niederschlagen).

Und sie beißen bereits an. Erstkäufer geben einen größeren Teil ihres Durchschnittseinkommens für Hypothekenzahlungen aus als 2006, als die Immobilienblase ihren Höhepunkt erreichte. Der Anteil der ausstehenden Hypotheken mit Zinssätzen über 6 % ist seit dem Ende der Pandemie stark gestiegen.

Auch die Zahl der fertiggestellten, nicht verkauften Wohnungen erreichte ihren höchsten Stand seit Mitte 2009.

Drittens: Der Konsum. Obwohl er die Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie befeuert hatte, sind die realen monatlichen Konsumausgaben seit Dezember 2024 rückläufig.

Haushalte mit niedrigem Einkommen waren zuerst von den hohen Zinsen und dann von Preissteigerungen aufgrund von Zöllen und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit betroffen.

Bislang wurden die Gesamtausgaben allerdings von den wohlhabenderen Bürgergruppen bestimmt – Zandy schätzt, dass die oberen 20 Prozent (diejenigen, die mehr als 250.000 Dollar im Jahr verdienen) für mehr als 60 Prozent der persönlichen Ausgaben verantwortlich sind.

Doch das ändert sich. „Der jüngste Rückgang der Konsumausgaben spiegelt die Vorsicht wohlhabender Haushalte wider“, warnt Zandi. „Die Preiserhöhungen durch Zölle werden die Armen künftig noch härter treffen. Da die schwierigere Wirtschaftslage aber auch die Reichen trifft, wird sich der Rückgang der Konsumnachfrage beschleunigen.“

Laut Pantheon Macroeconomics sind Haushalte aller Einkommensklassen kurz davor, ihre während der Pandemie angehäuften überschüssigen Ersparnisse aufzubrauchen (hauptsächlich dank staatlicher Unterstützung und Quarantänemaßnahmen), die den jüngsten Anstieg der Ausgaben befeuert haben.

Trumps „großes und schönes“ Gesetz dürfte den Verbrauchern kaum helfen. Im Gegenteil: Laut einem Haushaltsmodell der Wharton School der University of Pennsylvania würde das Gesetz die Einkommen der beiden untersten Quintile – also zwei Fünftel der Steuerzahler – bis 2030 senken.

Haushalte mit höherem Einkommen würden zwar etwas profitieren, aber hauptsächlich indirekt: durch höhere Unternehmensgewinne, die sie ebenfalls sparen, anstatt sie auszugeben.

Viertens: der Aktienmarkt. Im letzten Jahrzehnt hat sich der S&P 500 zunehmend von realwirtschaftlichen Variablen abgekoppelt und verliert seine Aussagekraft als Indikator für die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft.

„Der Anteil der glorreichen Sieben und des gesamten Technologiesektors an den US-Aktienindizes ist im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen – weit über seinen tatsächlichen Anteil am US-BIP hinaus“, erklärt Jonas Goltermann, stellvertretender Chefmarktökonom bei Capital Economics. „Hinzu kommt, dass rund 40 Prozent der Gewinne aus dem Ausland stammen.“

Der S&P 600, eine Liste von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen, die stärker von den lokalen Konjunkturbedingungen abhängig sind, ist seit Trumps Amtsantritt für eine zweite Amtszeit gefallen, während der S&P 500 gestiegen ist.

Auch die US-Technologie- und Softwarebranche ist von den aktuellen Zöllen relativ verschont geblieben (die Regierung arbeitet allerdings an sektoralen Abgaben).

Einer aktuellen Umfrage der Federal Reserve Bank of New York zufolge haben jedoch bereits mehr als 40 Prozent der Unternehmen, die sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor importierte Waren verwenden, einen Rückgang ihrer Nettogewinne gemeldet.

Schließlich gibt es auch prosaischere Gründe für die wachsende Besorgnis über Trumps politische Pläne und die Fragilität der US-Wirtschaft.

Erstens ist das präsidentielle Zollprogramm noch nicht vollständig in Kraft getreten. Laut dem Yale Budget Lab liegt der durchschnittliche Zollsatz in den USA derzeit bei 16,6 Prozent und wird am 1. August, der letzten Frist des Präsidenten für „gegenseitige“ Zölle, auf 20,6 Prozent steigen.

Doch heute liegt die Rate bereits rund siebenmal höher als im Vorjahr. Die Auswirkungen der hohen Preise auf die Realwirtschaft werden allerdings dadurch gemildert, dass die Unternehmen ihre angesammelten Reserven noch nicht aufgebraucht haben.

Dennoch wächst laut dem Pricing Lab der Harvard Business School die Kluft zwischen den Einzelhandelspreisen von Waren, die Zöllen unterliegen, und solchen, die nicht davon betroffen sind. In den monatlichen Inflationsberichten, die sowohl Daten zu importierten als auch zu inländischen Waren enthalten, ist dies schwieriger nachzuvollziehen.

Selbst wenn Trump die Zölle weiter hinauszögert, werden die vorhandenen Vorräte irgendwann aufgebraucht sein, und die Preise werden angesichts der bereits bestehenden Zölle steigen. (Analysten prognostizieren, dass der Großteil der Vorräte in den Sommermonaten aufgebraucht sein wird.)

Mit anderen Worten: Die jüngste Entwicklung der Unternehmen im zweiten Quartal spiegelt weder die Auswirkungen der Zölle auf die Unternehmen an sich wider, noch kann sie als Indikator dafür dienen, wohin sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickeln wird.

Die hohe Bewertung des S&P 500 hingegen spiegelt eher Zukunftsspekulationen als aktuelle Wirtschaftsdaten wider. Berezina bezeichnete den Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz als „starken Treiber“ für Investoren.

Da Trump zudem seine anfänglichen Drohungen immer wieder verzögert und abschwächt, scheinen Analysten begonnen zu haben, das zu berücksichtigen, was sie als „TACO“ (Trump Always Chickens Out) bezeichnen .

Diese optimistische Prognose könnte sich jedoch nicht bewahrheiten. Wie ich bereits in meinem Artikel vom 27. April anmerkte, könnte überbewerteten US-Aktien eine schmerzhafte Korrektur bevorstehen.

Die Unsicherheit der letzten Monate wird auch die künftige Geschäftstätigkeit belasten, selbst wenn der Präsident seine Zollpläne erneut mäßigt. So ist beispielsweise der von BCA Research ermittelte Indikator für die Investitionsabsichten von Unternehmen in den USA in den Rezessionsbereich gerutscht. Auch die Einstellungspläne gehen zurück.

Liest man also zwischen den Schlagzeilen, gleicht die US-Wirtschaft einem Frosch im kochenden Wasser. Die Arbeits-, Immobilien- und Einzelhandelsmärkte verlangsamen sich und stehen kurz vor dem Kipppunkt. Ein bullischer Aktienmarkt und die großen Akteure der amerikanischen Wirtschaft verschleiern die allgemeine Schwäche nur.

Auch das politische Klima trägt nicht gerade dazu bei. Die Unsicherheit erschwert es der Federal Reserve, die Zinsen zu senken. Die Regierung könnte die Lösung in der Entlassung von Fed-Vorsitzendem Jay Powell sehen.

Doch wie jüngste Gerüchte über seinen Rücktritt zeigen, würde dies nur die langfristigen Zinsen in die Höhe treiben und überbewertete US-Aktien schädigen. Schließlich wird Trumps kürzlich verabschiedeter Haushaltsentwurf voraussichtlich keinen großen Konjunkturschub bringen.

Wenn der US-Präsident nicht in naher Zukunft entschieden von seiner protektionistischen Agenda abweicht, ist schwer vorstellbar, was den Zusammenbruch dieses Kartenhauses verhindern soll.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 23.07.2025