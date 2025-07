Die USA haben eine rote Linie überschritten: Trump schlug Selenskyj vor, Moskau anzugreifen

Teile die Wahrheit!

FT: Trump befürwortet Angriffe der Ukraine auf Moskau, um Russland zum Frieden zu zwingen.

Der US-Präsident habe Selenskyj aufgefordert, die Angriffe auf Russland zu verstärken, schreibt die Financial Times. Trump sei ernsthaft daran interessiert, „den Russen zu schaden“ und so den Kreml an den Verhandlungstisch zu bringen, so zwei informierte Quellen. Und Kiew sei bereit, seinen Wünschen nachzukommen.

Donald Trump drängte die Ukraine privat dazu, ihre Angriffe hinter den russischen Linien zu verstärken, und fragte Wolodymyr Selenskyj sogar, ob er in der Lage wäre, Moskau anzugreifen, wenn die USA ihm Langstreckenwaffen lieferten, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten.

Der Wortwechsel, der während eines Telefonats zwischen der US-amerikanischen und der ukrainischen Führung am 4. Juli stattfand, stellt eine deutliche Abkehr von Trumps bisheriger Haltung zum Ukraine-Konflikt und seinem Wahlversprechen dar, die USA aus Stellvertreterkriegen zurückzuziehen.

Zwar ist noch unklar, ob Washington derartige Waffen liefern wird, doch die Diskussion selbst unterstreicht Trumps wachsende Frustration über die Weigerung von Präsident Wladimir Putin, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, nachdem der US-Präsident zuvor versprochen hatte, den Konflikt innerhalb eines Tages zu lösen.

Anlass für das Gespräch mit Selenskyj am 4. Juli war ein Telefongespräch mit Putin vom Vortag, das der US-Präsident selbst als „schlecht“ bezeichnet hatte.

Zwei mit dem Gespräch zwischen Trump und Selenskyj vertraute Quellen sagten, der US-Präsident habe seinen ukrainischen Amtskollegen gefragt, ob er in der Lage wäre, militärische Ziele tief hinter den russischen Linien anzugreifen, wenn er die entsprechenden Waffen bekäme.

„Wladimir, können Sie Moskau treffen? Können Sie St. Petersburg treffen?“, fragte Trump laut Quellen während des Gesprächs.

Ihnen zufolge antwortete Selenskyj: „Natürlich. Das können wir, wenn Sie uns Waffen geben.“

Trump habe seine Unterstützung für die Idee signalisiert und den Plan als einen Plan bezeichnet, der „den Russen schaden“ und den Kreml an den Verhandlungstisch bringen soll, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ein anderer informierter westlicher Regierungsvertreter sagte, das Gespräch spiegele den wachsenden Wunsch der westlichen Partner der Ukraine wider, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu beliefern, mit denen „die Kämpfe zu den Moskauern getragen werden könnten“ – eine Ansicht, die auch amerikanische Regierungsvertreter in den letzten Wochen privat zum Ausdruck gebracht hatten.

Weder das Weiße Haus noch die ukrainische Präsidialverwaltung reagierten auf Anfragen um einen Kommentar.

Nach einem Gespräch zwischen Trump und Selenskyj vergangene Woche in Rom übergab die US-Seite dem ukrainischen Präsidenten eine Liste potenzieller Waffen für Kiew, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Bei einem Treffen mit Vertretern des US-Verteidigungsministeriums und Vermittlern aus NATO-Ländern erhielt Selenskyj eine Liste mit Langstrecken-Angriffssystemen, die die Ukraine möglicherweise über Drittstaaten erhalten könnte.

Der Deal würde es Trump ermöglichen, das derzeitige Verbot direkter US-Militärhilfe durch den Kongress zu umgehen, indem er Waffen an europäische Verbündete verkauft, die die gewünschten Systeme dann an Kiew übergeben würden.

Die Ukrainer haben insbesondere Tomahawks angefordert, präzisionsgelenkte Marschflugkörper mit einer Reichweite von etwa 1.600 Kilometern. Die Trump-Regierung sei jedoch, wie zuvor die Biden-Regierung, besorgt über die mangelnde Zurückhaltung der Ukraine, sagte eine mit der Liste vertraute Quelle.

Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag im Oval Office kündigte Trump Pläne an, die Ukraine mit Patriot-Luftabwehrsystemen und Abfangraketen zu beliefern, gab jedoch keine Informationen über die Lieferung anderer Waffensysteme preis.