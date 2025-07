Die verborgene Welt des Prana: Gedanken reisen weit

Teile die Wahrheit!

„Wir sind, was unsere Gedanken aus uns gemacht haben. Achte also darauf, was du denkst. Worte sind zweitrangig. Gedanken leben; sie reisen weit.“ – Swami Vivekananda

Was ist der Geist?

Wir neigen dazu, die äußere, materielle Welt als Ursprung aller Dinge zu betrachten. Diese Welt wird durch unsere Sinne definiert. Was wir berühren, sehen, schmecken, fühlen und hören, definiert diese Welt, und solange unsere Sinne sie erfassen können, ist sie „real“.

Können unsere fünf Sinne sie nicht erfassen, ist sie „nicht real“ oder „imaginär“. Und genau diese Regel haben wir uns selbst geschaffen.

Solange wir in dieser Denkweise verharren , sehen wir Grenzen zwischen den Dingen: Dämme, die das Wasser zurückhalten, die Erde als vom Himmel getrennt, jeder Baum im Wald, der getrennt vom nächsten steht, jeder Stern am Himmel als völlig individuell und einzigartig, ohne jegliche Wechselwirkung mit dem Kosmos.

Dies ist jedoch nur oberflächliches Leben. Wenn wir ein wenig nach innen gehen, über die fünf Sinne und die materielle Welt hinaus, erkennen wir, dass der Geist eine Rolle bei den Sinnen spielt. (Bewusstsein: Die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft)

Die fünf Sinne des Körpers werden durch den Geist wahrgenommen. Mit diesem Verständnis können wir den Geist als sechsten Sinn betrachten (dies gilt auch für buddhistische Denkschulen).

Wenn Sie beginnen , den Geist als einen sechsten Sinn zu betrachten , der die anderen fünf Sinne in sich vereint, stellt sich eine weitere Frage: „Wer nimmt den Geist wahr?“

Nun gehen wir noch ein wenig tiefer in uns hinein. Die fünf Sinne nehmen die materielle Welt wahr, und der Geist nimmt sie als eine Art „Informationsfeld“ wahr.

Doch es gibt noch etwas anderes, Subtileres als das Subtile, das durch diesen Filter des Geistes hindurchsieht. Es trägt den Geist gewissermaßen wie eine Maske. Und dies ist das reine und opulente Selbst oder der „Herr der Liebe“ der Mundaka Upanishad.

Hell, aber verborgen, wohnt das Selbst im Herzen.

Alles, was sich bewegt, atmet, sich öffnet und schließt,

lebt im Atman. Er ist die Quelle der Liebe

und kann durch Liebe, aber nicht durch Gedanken erkannt werden.

Er ist das Ziel des Lebens. Erreiche dieses Ziel!

~Die Mundaka Upanishad, Teil II v.2

Prana entdecken: Der Geist als Feld

Geist ist nicht wie die fünf Sinne, die mit der materiellen Welt interagieren.

Der Geist nimmt diese Sinne wahr, erfährt jedoch keine Barriere zwischen sich und der materiellen Welt. Im Geist bilden innere Wahrnehmung und äußere Materie einen kontinuierlichen Strom von Informationen .

Diese Informationen sind sehr subtil. Es ist das Licht des Wissens, das das Universum durchdringt, ein Ozean, in dem der Geist spielt, dessen wir uns jedoch kognitiv selten bewusst sind.

In diesem Zustand können wir uns den Geist als „Prana“ vorstellen. ( In anderen Traditionen wird Prana auch „Chi“, „Mana“, „Geist“ oder „Essenz“ genannt. Sie alle beziehen sich auf dieselbe Energie oder „Substanz“ des Geistes. )

Es ist nicht einfach eine amorphe Wolke aus Gedanken, sondern eine sehr subtile Energie namens „Prana“, die die langsameren und raueren Energien von Zeit, Raum, solarem Licht, Schwerkraft, Materie usw. beeinflussen kann.

Und so muss der Geist oder „Prana“ sein, denn der Geist nimmt Zeit, Raum, Sonnenlicht, Schwerkraft, Materie usw. durch sein Wahrnehmungsfeld wahr. Damit der Geist diese Dinge durch die Sinne wahrnehmen kann, muss er daher größer sein als diese Dinge.

Mit diesem Verständnis des Geistes – der nicht mit dem Gehirn verbunden ist, sondern als ein Feld, das den Körper durchdringt und nach außen ausstrahlt – wird jeder Gedanke zu einer Welle subtiler Energie, genannt „Prana“.

Jeder Gedanke reist grenzenlos auf diesem Ozean subtilen Lichts. Und von diesem Gedanken aus kräuselt sich der Ozean und reagiert auf uns.

Und das ist die Bedeutung von Swami Vivekenandas Zitat:

„Wir sind, was unsere Gedanken aus uns gemacht haben. Also achte darauf, was du denkst. Worte sind zweitrangig. Gedanken leben; sie reisen weit.“

Diese Gedanken des Geistes sind mächtiger als die materielle Welt. Auf subtiler Ebene üben sie Einfluss auf die materielle Welt aus. Beispielsweise kann der Geist, der einen Körper bewohnt, diesen zerstören, wenn er in der Stimmung ist, Dinge zu zerstören.

Der Geist, der einen Körper bewohnt, kann ihm Leben, Langlebigkeit und Heilung bringen, wenn er in der Stimmung ist, ihn zu beleben und zu erhalten.

Worauf wir unseren Geist richten, folgt der Körper und schließlich auch die materielle Welt. Jeder Gedanke strömt auf diesem Ozean des Lichts nach außen, zieht Dinge an und stößt andere ab.

Daher kann ein ungezähmter, chaotischer und frustrierter Geist sehr schädlich sein. Ein klarer, kontrollierter, reiner Geist hingegen ist äußerst kraftvoll.

Das Prana eines reinen Geistes kann die Ordnung der materiellen Welt stark beeinflussen, während das Chaos eines frustrierten Geistes weniger weitreichend ist, aber dennoch im Alltag Probleme bereitet.

Den reinen Geist manifestieren

Im Grunde genommen nennen wir das Manifestieren . Das Innere bringt das Äußere hervor. Viele Menschen denken daher: „Manifestieren“ bedeutet: „Wenn du dir Geld wünschst und es dir wünschst, wirst du viel Geld bekommen.“

Vielleicht trifft das auf manche Menschen zu, aber das geistliche Gesetz ist anders. Christus berührt es in der Bibel, wenn er uns das Gesetz der Propheten verkündet: „Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem andern zu.“

Gedanken sind lebendig und wir sollten die Welt wie einen Spiegel wahrnehmen.

Wenn du dir wünschst, dass die Welt großzügig zu dir ist, dann sei großzügig zu ihr, indem du einen großzügigen Geist entwickelst . Wenn du dir wünschst, dass die Welt freundlich zu dir ist, dann sei freundlich zu ihr, indem du ein liebevolles Herz entwickelst .

Wenn du dir Barmherzigkeit wünschst, dann sei barmherzig. Wenn du dir Schutz wünschst, dann beschütze. Wenn du dir Vergebung wünschst, dann vergib.

Und wenn du dir Erfolg wünschst, dann konzentriere dich darauf und arbeite hart! 🙂

Deshalb sollte die Kultivierung des Geistes Vorrang vor körperlicher Eitelkeit oder dem Anhäufen von „Schätzen der Erde“ ( Matthäus 6:19 ) haben.

Die Welt ist ein Spiegel, und unsere Gedanken bewegen sich frei. Denken Sie daran: Ein starker Geist nützt der Welt und führt zu einem starken Körper. Ein schwacher Geist schadet der Welt und schwächt den Körper.

Unsere Gedanken werden lebendig. Es gibt keine Barriere zwischen Innen und Außen. Der Geist ist ein kontinuierlicher Strom, und in welchem Zustand er sich auch befindet, wird zu der Welt, die wir erleben, und beeinflusst auch unsere Mitmenschen.

Unwissenheit und Erleuchtung beginnen und enden mit unserer Denkweise.

Das ist gemeint mit „Unsere Gedanken werden lebendig … und Gedanken reisen weit .“

Quellen: PublicDomain/medium.com am 26.07.2025