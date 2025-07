Die vergessene Welt der Riesenbäume: „Auf der flachen Erde gibt es keine Wälder. Wach auf!“

Teile die Wahrheit!

Die Frage, ob es diese riesigen Bäume tatsächlich einmal gegeben hat, beschäftigt viele alternative Wissenschaftler.

Es besteht meiner Meinung nach durchaus die Möglichkeit, dass der Devils Tower und die anderen zuvor im Buch gezeigten Berge vielleicht die letzten monumentalen Überbleibsel der grünen Riesen sind.(Auszug aus dem Buch: Die vergessene Welt der Riesenbäume – Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist)

Ein namentlich nicht genannter Forscher will 2017 herausgefunden haben, dass sich unterhalb des Devils Towers gigantische Wurzeln mit einem Durchmesser von sage und schreibe 150 Metern befinden.

Das würde bedeuten, dass der Baum einen Umfang von etwa 500 Metern gehabt haben muss und dabei mehrere Kilometer in die Höhe ragte. Sein Alter könnte man auf vielleicht 25.000 Jahre schätzen.

Allerdings hat sich diese Meldung als Fake News entpuppt. Hier der Original-Post aus 2017 (23):

Abb. 107:

„***Neue Entdeckung wird die Geschichte verändern***

Im Devils Tower in Wyoming wurde eine riesige und überraschende Entdeckung gemacht. Wissenschaftler des Wyoming State Parks Department führten fotografische seismische Messungen unterhalb des Turms durch und entdeckten dabei ein unglaublich großes versteinertes Wurzelsystem unter dem Turm.

Die Parkverwaltung gab eine Erklärung heraus, in der es heißt: ‚Wir haben etwas entdeckt, das wie ein riesiges Wurzelsystem aussieht, das von der Basis des Devils Tower stammt.

Das Wurzelsystem wurde in einer Tiefe von 4 Meilen und einer Breite von 7 Meilen gemessen. Wir führen derzeit Studien und Tests durch, um zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um ein Wurzelsystem und nicht um einen Zufall handelt.‘ Diese Entdeckung steht kurz davor, die Geschichte und Wissenschaft, wie wir sie kennen, neu zu schreiben.

Wir werden Sie weiterhin mit allen neuen Informationen auf dem Laufenden halten, da die Informationen derzeit sehr begrenzt sind.“

Das aber wirklich Bemerkenswerte ist meiner Meinung nach das Plateau, das mich noch immer an einen abgesägten Baumstumpf erinnert. Die Frage, die sich hier stellt, sollte lauten: Wer war der prähistorische Waldarbeiter, wer hat hier Hand angelegt und vor allem mit welcher Art von Werkzeug?

Fassen wir an dieser Stelle zusammen: Der Baum hatte einen geschätzten Durchmesser von 500 Metern und wuchs Kilometer weit in die Höhe. Selbst mit heutigen Werkzeugen wäre es nicht möglich, einen Baum dieser Größenordnung zu fällen.

Allerdings hat aufmerksamen Beobachtern die Geschichte in der Vergangenheit immer wieder gelehrt, dass vor Tausenden von Jahren offenbar andere Gesetzmäßigkeiten auf der Erde herrschten, oder aber die Völker, die die Erde zu der Zeit bewohnten, verfügten über uns bis heute völlig unbekannte Techniken – was ja auch beim Bau der Pyramiden deutlich wird.

Eine weitere wichtige Frage ist: Wo sind die anderen Riesenbäume geblieben und vor allem wie viele dieser Art hat es auf der Erde tatsächlich einmal gegeben?

Ich denke, dass wir nicht einmal ansatzweise dazu imstande sind, uns den Zustand der Erde von vor mehr als 100.000 Jahren zu verdeutlichen.

Es herrschten zu der Zeit völlig andere und uns bisher unbekannte Bedingungen auf der Erde, und ich denke, dass zu der Zeit tatsächlich alles eine Nummer größer gewesen sein könnte – in diesem Fall also auch die Pflanzen, nicht nur Mensch und Tier, wenn wir weiter davon ausgehen, dass die Dinosaurier und Riesen tatsächlich einmal existiert haben.

Es ist also davon auszugehen, dass das Leben in den vergangenen mehr als tausend Jahren auf der Erde geschrumpft ist, welcher Prozess auch immer dafür verantwortlich ist. Auf die Natur übertragen heißt das, dass unsere heutigen Wälder im Vergleich zu den tatsächlichen Urwäldern vor Millionen von Jahren nur noch ein klägliches Gestrüpp sind.

In Rumänien wurden an verschiedenen Orten bei Ausgrabungen Skelette von Riesen gefunden, die mehr als vier Meter groß waren. Wer waren diese Wesen, waren es überhaupt Menschen, oder handelt es sich hier möglicherweise um eine außerirdische Rasse, die vor Tausenden von Jahren einmal die Erde bevölkert hat – etwa die Gefallenen Engel? (Mehr zu dieser Theorie lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“.)

Es ist mittlerweile sogar zu vermuten, dass sich die Lebensbedingungen auf der Erde im Laufe der Evolution durch uns noch völlig unbekannte Ereignisse verändert haben – ich denke, dass dies vor allem klimatische Bedingungen waren, die uns in vielleicht sogar naher Zukunft wieder einholen werden. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis: Die Zeiten ändern sich, und wir uns in ihnen. Oder vielleicht doch nicht?

Deshalb halte ich es für durchaus denkbar, dass in vielleicht hundert Jahren schon die Spezies aussterben und gegen eine neue, völlig andere Lebensform ersetzt werden wird. Davon gehe ich jedenfalls aus. Auch das weiß die Bibel. Im Prediger 3 (Lutherbibel) steht geschrieben: Alles hat seine Zeit.

Vieles deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass die Wiedergabe der Dinosaurier und ihrer Umgebung auf den Graphiken nicht ganz korrekt ist.

Wenn wir an dieser Stelle nämlich von der Vermutung ausgehen, dass die gesamte Natur vor Millionen von Jahren um ein oder vielleicht sogar um zwei Nummern größer war, dann müssten nämlich auch die Pflanzen und Bäume wesentlich größer dargestellt sein.

Auf der ganzen Welt gibt es eine Menge versteckte Beweise, die uns zeigen, dass das Leben auf der Erde vor Millionen von Jahren nicht so war, wie es die Wissenschaft immer noch versucht, uns glaubhaft zu machen. Das bedeutet: Der Erde wurde eine Legende angedichtet, an die sich Schulwissenschaftler zu halten haben. Wenn sie das nicht tun, gelten sie als Verschwörungstheoretiker.

Die Natur mag zwar ein großartiger Baumeister sein, dennoch gibt es überall auf der Erde Orte, an denen deutlich zu erkennen ist, dass von uns bisher fremder Seite mit uns ebenfalls noch fremden Maschinen in grauer Vorzeit Hand angelegt wurde, wie und von wem auch immer (mehr dazu im Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“).

…

Ich will noch einmal auf das Video von Ljudin Rysi auf YouTube zu sprechen kommen. Sein Video „No Forests on Flat Earth“ ist eine unglaubliche Theorie, die 2016 zum ersten Mal vorgeschlagen wurde. Ihre Behauptung ist großartig, kontraintuitiv und schön:

Wir wurden belogen; unsere flache Erde hat keine Wälder. Tausende von Menschen sind bereit, das zu glauben. Dies könnte sich als wichtig erweisen. Man kann unsere Realität nicht verstehen, ohne jene dunklen und geheimen Orte zu verstehen, an denen sie geleugnet wird.

Neue Entdeckungen in der Mainstream-Wissenschaft erzählen uns nur etwas über das physikalische Universum. Weltbewegende Entwicklungen in der Randgruppe der Verschwörungstheorien sagen uns, was mit uns selbst geschieht. „Keine Wälder auf der flachen Erde“ könnte die Zukunft der Verrücktheit sein, und es ist absolut großartig.

Die Resonanz auf das Video war enorm. Seit es erstmals von einem Mann aus der Krim mit dem Namen Ljudin Rysi gepostet wurde, wurde „There are no forests on Flat Earth Wake Up“ hunderttausende Male angesehen, führte zu Hunderten von Blog-Posts in der weiteren Flache-Erde-Sphäre und hat über zehntausend Antwortvideos gesammelt.

Es gab eine „Erklärsequenz“, eine „Entschlüsselung “, eine Bibelexegese, eine Diskussionsrunde (eigentlich viele, viele Diskussionsrunden) und – unvermeidlich – Anschuldigungen, die rasante Popularität des Videos sei der Beweis dafür, dass alles eine Verschwörung des „Kontrollgitters“ sei, um von der wahren Wahrheit abzulenken. Leider ist das Video „No Forests on Flat Earth“ auch fast anderthalb Stunden lang.

Sie sollten sich das Ganze unbedingt ansehen. Das Video beginnt mit einer Montage von Wäldern, friedlichen, sonnendurchfluteten Szenen, Bildern, die nur darauf warten, mit einem inspirierenden Zitat versehen zu werden. Wir haben alle schon Wälder gesehen, wir wissen alle, was sie sind; wie könnte jemand behaupten, dass es sie nicht gibt?

Aber unser Erzähler weiß es besser. „Sie lassen uns denken, dass dies ein Wald ist“, erzählt er uns, „obwohl wir in Wirklichkeit 30 Meter hohe Büsche sehen. Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, werden Sie Ihre Vorstellung von Wäldern um 360 Grad umkehren.“ Dies ist überhaupt kein Wald: nur eine verkleinerte Nachahmung.

Vor Tausenden von Jahren zerstörte ein katastrophales Ereignis 99 Prozent der Biosphäre der Erde, und als es geschah, nahm es die echten Wälder mit sich. Echte Bäume sind nicht wie ihre verkrüppelten Vettern, die elenden, verderblichen Holzreste, die wir heute sehen; sie waren wirklich riesige, Hunderte von Kilometern hohe, magische Organismen, die eine umfassende lebendige Ökologie der flachen Erde aufrechterhielten.

Diese Dinger waren der Anker einer wunderschönen Welt, die nun für immer verschwunden ist. Und woher weiß er das? Weil wir überall um uns herum ihre Stümpfe sehen können.

Das erste Beweisstück im Video ist der Devils Tower, ein großer geologischer Stumpf, der sich auf allen Seiten aus den sanften Hügeln des Tieflandes erhebt.

Vierhundert Meter hoch aufragendes magmatisches Gestein, das sich möglicherweise als vulkanischer Pfropf gebildet hat und aus dem Boden ragte, als das ihn umgebende Sedimentgestein langsam erodierte.

Oder das will man Sie zumindest glauben machen. Sehen Sie seine komplizierten sechseckigen Säulen, die sich auf eine Weise wölben, die fast organisch aussieht. Sehen Sie die Perfektion seiner abgeflachten Spitze. Erinnert Sie das nicht an etwas?

Mehrere Minuten lang zeigt uns unser Video-Führer durch diese neue Realität Bilder von Tafelbergen, Hochplateaus und isolierten Felsbrocken, neben denen wir Bilder von verblüffend ähnlich aussehenden Baumstümpfen sehen.

Jedes Mal dieselbe Herausforderung. „Nennen Sie zehn Unterschiede.“ Das gelingt Ihnen nicht. „Es gibt nur zwei Unterschiede: Material und Größe.“ Diese Dinge sehen gleich aus: Sie sind dasselbe.

Nicht nur Tafelberge – gewöhnliche Berge werden den zertrümmerten, zersplitterten Überresten von Bäumen gegenübergestellt; der Giant’s Causeway in Irland entpuppt sich als versteinerte organische Struktur, weil (wie man uns sagt) abkühlende Lava diese Formen einfach nicht annimmt.

So etwas wie Berge gibt es nicht. So etwas wie inertes Gestein gibt es nicht. Alles, worauf wir gehen, war einst lebendiges Holz, die Gebirgsketten waren einst gewaltige Wälder, die bis zum Sternenhimmel reichten und eine Verbindung zwischen der Menschheit und den Himmelssphären herstellten.

Die Erde soll wirklich flach gewesen sein. Aber irgendeine bösartige Macht hat all diese Bäume mit gewaltigen Maschinen gefällt, und seither graben sie sich in die Tiefe der Erde, schürfen aus den toten Bäumen wertvolle Mineralien, graben tiefe Steinbrüche, die wir in unserer Unwissenheit Schluchten und Canyons nennen (man kann die monströsen Spuren sehen, die aus antarktischen Tälern wegführen).

Wir halten sie für natürlich, wir finden sogar, dass die Spuren unserer Zerstörung irgendwie schön sind (mehr über die unterirdischen Welten lesen Sie im Buch „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“).

An diesem Punkt verliert das Video seinen Fokus. Der Sprecher behauptet, dass im 19. Jahrhundert ein Atomkrieg stattgefunden habe, dass große Badewannen ein Beweis für die technologische Komplexität früherer Zeitalter seien und dass Vulkane riesige Schlackenhaufen seien, in denen reaktive chemische Abfälle brodeln.

In der Diskussionsrunde schwärmen verschiedene Theoretiker davon, wie sehr das Video bei ihnen „Anklang“ gefunden hat, und lachen darüber, dass die Mainstream-Geologie unter der Last dieser unglaublichen neuen Forschung zusammenbrechen könnte.

Und da ist etwas, das Anklang findet…

