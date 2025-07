Die Welt-Illusion: Kontrolliere das Spiel!

Kontrolliere das Spiel!

Also, wie geht es dir in deinem „Leben“? Es ist doch nur ein Spiel, weißt du – ein Videospiel! Klingt natürlich verrückt, aber was hast du, wenn du ein Videospiel spielst? Kontrolle – du hast die Kontrolle! (Leseprobe aus dem Buch „Die Welt-Illusion“)

Das bedeutet, dass Ihr „Charakter“ – SIE – das Spiel ändern können. Sie können Ihr Leben ändern.

Wenn Sie verstehen, wie man ein Spiel spielt, können Sie gut darin werden, aber wenn Sie es nicht verstehen, werden Sie nicht sehr gut darin sein. Wir haben alle schon einmal Videospiele gespielt – verstehen Sie Ihr Leben als solches, und es wird sich in das verwandeln, was Sie sich immer erhofft und gewünscht haben, aber nie für möglich gehalten haben.

Wenn wir den Videospiel-Controller in unseren Händen halten (bewusst werden – aufwachen), können wir die „Realität“ beeinflussen, die auf dem Bildschirm existiert, der das Videospiel (das Leben) anzeigt.

Natürlich gibt es Teile des Spiels (des Lebens), die wir nicht ändern können, aber wir können den Charakter oder Avatar (menschlichen Körper) beeinflussen, den wir steuern. Während wir ein Videospiel spielen, können wir den Charakter die „Realität“ innerhalb des Spiels beeinflussen lassen.

Genau so funktioniert auch das „echte“ Leben: Wir können die Kontrolle über unseren menschlichen Körper (Charakter im Spiel) übernehmen und damit machen, was wir wollen, und wir können die „Realität“ (holografisches Virtual-Reality-Videospiel) beeinflussen, in der wir uns befinden – die sogenannte „echte Welt“.

Die Leute reden davon, „seine eigene Realität zu erschaffen“. Ja, das tun wir – aber nicht auf die Art, wie die Leute denken. Sie erschaffen Ihre eigene Realität, indem Sie entscheiden, was Sie tun und wie Sie auf die unveränderlichen Aspekte Ihres Lebens reagieren. Sie können wahrscheinlich nicht aus dem Nichts eine Million Euro herbeizaubern, wie es die Europäische Zentralbank tut.

Sie können jedoch mit genügend Arbeit, Zeit, Hingabe, Disziplin und Ausdauer die Realität beeinflussen und sie in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken … Sie können wahrscheinlich nicht eine Million Euro herbeizaubern, aber Sie können wahrscheinlich ein Leben im Überfluss herbeizaubern.

Wir müssen unsere Absicht ständig zum Ausdruck bringen und konsequent in die Tat umsetzen – das führt schließlich zur Verwirklichung unserer Wünsche. (Mehr dazu im Buch „Sprachmagie – Die Macht der Worte“ von Anya Stössel.) Die Verwirklichung der Realität ist kein schneller Prozess, ebenso wenig wie die Veränderung unseres Lebens. Diese Dinge gehen langsam, sind mühsam und dauern im Allgemeinen lange (Geduld ist eine Tugend).

Wir erschaffen unsere eigene persönliche Realität, aber wir erschaffen nicht die Grundstruktur der kollektiven Realität (Matrix): Wir sehen alle dieselbe Sonne, denselben Mond, denselben Himmel, dasselbe Meer, denselben Baum, denselben Vogel, dasselbe Auto und so weiter, denn diese Dinge sind Teil der Grundkonstruktion des Virtual-Reality-Spiels, die wir nicht kontrollieren können, aber wir erschaffen unsere eigene persönliche Realität, indem wir kontrollieren, wie unser Charakter (menschlicher Körper) darauf reagiert.

Manche Menschen interessieren sich überhaupt nicht für den Mond, andere verbringen ihr ganzes Leben damit, ihn zu studieren – das ist gemeint mit „wir erschaffen unsere eigene Realität“.

Sie können sich entscheiden, ob Sie eine gute oder eine schlechte Zeit haben wollen. Sie können sich von dem, was falsch ist, unterkriegen lassen oder darüber hinwegkommen – es liegt ganz bei Ihnen.

„Ein Fluss schneidet sich durch den Fels, nicht wegen seiner Kraft, sondern wegen seiner Beharrlichkeit.“ (James Watkins)

So erschaffen wir unsere eigene Realität – durch Beharrlichkeit. Und wir müssen beharrlich sein.

Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen?

Die Leute suchen ständig nach Ausreden, während andere unbeirrt durchs Leben segeln, egal was passiert. Durchhalten oder scheitern – das ist die Entscheidung. Sie können ein gutes oder ein schlechtes Leben haben. Sie haben die Entscheidung.

Es gibt jemanden, dem es im Moment schlechter geht als Ihnen, der seine Zeit jedoch damit verbringt, dankbar zu sein für das Leben, das er erleben durfte. Wie verbringen Sie Ihre Zeit? Gehen Sie so sorgsam damit um, wie Sie Ihr Geld ausgeben? Sie können die Zeit, die Sie investiert haben, nie zurückbekommen. Eines Tages ist sie aufgebraucht – verschwenden Sie sie nicht!

Manche Menschen haben von allem das Beste und mehr Geld auf der Bank, als wir alle jemals sehen werden, aber sie hassen sich selbst und erfahren kein Glück in ihrem Leben. Sie verbringen jede Sekunde ihres erbärmlichen Lebens in absolutem Elend. Warum sollte sich irgendjemand dafür entscheiden, seine Zeit so zu verbringen?

Sie können nicht erkennen, dass das alles eine Illusion ist. Wenn sie erkennen würden, dass es ein Spiel ist, über das sie die Kontrolle haben, wären sie vielleicht nicht so traurig.

Kollektive Realität / Individuelle Realität

Es gibt absolut unveränderliche Aspekte der Realität, die wir erleben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sollten uns auch immer darüber im Klaren sein, dass einige dieser unveränderlichen Aspekte der Realität negativ sein werden, aber wie wir darauf reagieren, liegt immer an uns.

Wir alle erleben die kollektive Realität, aber jeder von uns hat seine individuelle persönliche Erfahrung innerhalb dieser Realität.

Die kollektive Realität ist, wie Morpheus die Matrix beschrieb: „Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst oder in die Kirche und wenn du deine Steuern zahlst.

Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken… dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand.“

Das ist die kollektive Realität, deren Teil wir sind, aber unsere individuelle Rea-lität kann ganz anders sein. Die gesamte kollektive Realität ist wie die Matrix. Wenn unser Gehirn / Körper die Informationen entschlüsselt, scheinen sie außerhalb von uns zu sein – aber das ist nicht der Fall, jedenfalls nicht in der Form, in der wir sie erleben. Die Wahrheit: Es gibt nichts „da draußen“, es gibt nur „hier drinnen“.

Da ist kein Löffel

Wissenschaftler, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, haben die Ansicht vertreten, dass nichts tatsächlich existiert, bis man seine Existenz beobachtet. Dies lässt sich leicht verstehen, wenn wir ein digitales Video als Beispiel nehmen: Der Bildschirm zeigt nicht alle in der Datei enthaltenen Informationen gleichzeitig an.

Er zeigt nur die Informationen an, die in diesem Moment dekodiert werden. Genau so dekodiert unser Gehirn / Körper die Realität: Der Bildschirm zeigt nur die Informationen an, die zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachtet werden sollen – der Rest der Datei ist nur digitaler Code. Genau so erschafft das menschliche Gehirn / der menschliche Körper unsere wahrgenommene Realität.

Interessant zu bedenken: Im Gehirn herrscht völlige Dunkelheit. Es gelangt überhaupt kein Licht hinein – wenn doch, könnte es sich um einen Notfall handeln! Wenn also kein „Licht“ ins Gehirn gelangt, wie „sehen“ wir dann Licht? Es gibt kein Licht im Gehirn. Wie gelangt es dort hinein?

Weil es kein „Licht“ gibt – es existiert nicht! Was Sie als Licht wahrnehmen, ist das, was Ihr Gehirn- beziehungsweise Körper-Dekodierungssystem aus den Schwingungswelleninforma-tionen erstellt hat, die es wahrnehmen konnte. „Versuchen Sie nicht, den Löffel zu verbiegen, das ist unmöglich. Versuchen Sie stattdessen nur, die Wahrheit zu erkennen … es gibt keinen Löffel. Dann werden Sie sehen, dass es nicht der Löffel ist, der sich verbiegt, sondern nur Sie selbst.“ (Matrix)

Der einzige Ort, an dem Licht (der Löffel) in dieser Form existiert, ist in unseren Köpfen. Abb. 87: Wer verbiegt sich – der Löffel oder Sie selbst? Wunder können nur geschehen, wenn man erkennt, dass alles eine Illusion ist und wie man sich „beugen“ kann. Wenn man das erkennt, kann man alles tun. „Wunder“ sind nichts anderes als Dinge, die über das hinausgehen, was man für möglich gehalten hat. Was passiert, wenn wir unsere Vorstellungen von Möglichem ändern? Werden Wunder dann Wirklichkeit? Wie überleben Menschen die schlimmsten Umstände unbeschadet? Wie reißen Menschen mit bloßen Händen metallene Autotüren auf, um ein Leben zu retten? Wie können Menschen aus großer Höhe fallen und überleben? Wie können Menschen durchs Feuer gehen, ohne sich zu verbrennen? Es gibt unzählige Beispiele und Fälle von Menschen, die Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun können. Menschen haben alle möglichen Dinge getan, die für unmöglich gehalten werden. Das alles hat damit zu tun, was man für möglich hält. Wenn wir glauben, wir seien ewiges, unendliches Bewusstsein, das eine Erfahrung innerhalb aller Möglichkeiten macht … was könnte dann jemals „unmöglich“ sein? Alle Möglichkeiten Geist und Bewusstsein sind zwei völlig verschiedene Dinge: Bewusstsein ist alle Möglichkeiten – ALLES, was ist, war und immer sein wird. Geist ist das physische Gehirn … und das ist alles. Der Geist ist extrem begrenzt, aber das Allwissen des ewigen Bewusstseins ist unendlich. Der Verstand ist für unser Funktionieren in dieser Realität (der Matrix) zwingend erforderlich, aber ohne Bewusstsein ist er ungefähr so ​​nützlich wie ein Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Die Fähigkeiten von Computern, die nicht mit dem Internet verbunden sind, sind denen von Computern, die mit dem Internet verbunden sind, weit unterlegen. Der Verstand ist wie ein Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Er ist kaum mehr als ein Textverarbeitungsprogramm! Bewusstsein entsteht, wenn der Computer mit dem Internet verbunden wird – die beiden sind nicht vergleichbar. Stellen Sie sich vor, Sie erleben Ihr ganzes Leben als nicht verbundenes Computerterminal – so verbringen die meisten Menschen ihr Leben! Es ist Zeit für die Menschheit, sich mit dem Internet zu verbinden – mit dem Bewusstsein –, damit wir uns daran erinnern können, wer wir sind, was wir sind, wo wir sind, wann wir sind und warum wir hier sind. Ramana Maharshi sagte: „Der Geist ist Bewusstsein, das sich Beschränkungen auferlegt hat. Ursprünglich bist du unbegrenzt und vollkommen. Später nimmst du dir Beschränkungen auf und wirst zum Geist.“ Sie sind nicht Ihr Name, Ihre Rasse, Ihr Geschlecht, Ihre Nationalität, Ihre Religion, Ihr Beruf, Ihr Titel oder irgendetwas anderes, das Sie in der physischen Welt der Matrix zu sein scheinen! „SIE“ sind alle Möglichkeiten, unendliches Bewusstsein, ewiges Gewahrsein – ALLES, was jemals war, ist oder sein kann … das sind Sie! Sie können alles tun, was Sie tun möchten, und Sie können alles sein, was Sie sein möchten – alles, was Sie jemals gebraucht haben, steckt bereits in Ihnen! Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“. Hier bei Amazon erhältlich. Inhaltsverzeichnis Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4 Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6 Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

