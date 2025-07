Dieses Duo hat die Aufgabe, den Plan der Illuminaten von 1871 auszuführen

1911 wanderten meine Großeltern aus Anatolien in der Osttürkei in die USA aus, wenige Jahre vor dem ersten Völkermord des letzten Jahrhunderts , den die Türken unter dem Deckmantel des Ersten Weltkriegs verübten und bei dem in den letzten Tagen des Osmanischen Reiches bis zu 1,5 Millionen Armenier umkamen. Der berüchtigte, völkermörderische sowjetische Diktator und gebürtige Georgier Josef Stalin revidierte 1923 als sowjetisch-kommunistischer Nationalitätenkommissar die Kaukasusregion Georgien, Armenien und Aserbaidschan.

Er revidierte die Entscheidung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion aus dem Jahr 1921, wonach Arzach Teil der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik bleiben sollte. Die Motivation hinter dieser unfairen und problematischen Entscheidung bestand darin, bewusst einen Konflikt zwischen zwei unterdrückten ethnischen Gruppen zu säen, damit Moskaus zentralisierte Macht eine vermittelnde Oberhand behalten konnte.

Als der Völkermord an den Armeniern in den Nachkriegsjahren langsam zu Ende ging, sprach Aserbaidschan die autonome armenische Enklave Bergkarabach zu, obwohl die Armenier (laut Volkszählung von 1926) über 94 % der Bevölkerung stellten. Damit beschwichtigte und erfreute es sowohl die Aserbaidschaner als türkische Brüder als auch die Türkei, die gerade ihren Völkermord an den Armeniern hinter sich hatte, und hielt die Feindseligkeit zwischen Aserbaidschan und Armeniern unter autoritärer Herrschaft aufrecht, um sie in Schach zu halten.

Vor dem Zerfall des Sowjetreichs 1991, als beide Republiken nach Unabhängigkeit strebten, zeigte die Volkszählung von 1989, dass die Armenier in Bergkarabach immer noch eine Mehrheit von 77 % stellten. Doch bereits 1988 drangen die Aserbaidschaner in die Enklave ein, in einem Krieg, den Aserbaidschan 1993 verlor.

Als armenisch-amerikanischer Journalist habe ich ausführlich über die umstrittene Geopolitik geschrieben, die sowohl den kleinen Binnenstaat Armenien als auch seine viel kleinere Enklave Arzach im Kaukasusgebirge umgibt.

Diese Enklave liegt zwischen dem islamischen Aserbaidschan im Osten, der islamischen Türkei im Westen, einem mehrheitlich orthodoxen Georgien im Norden und teilt sich einen südlichen Grenzkorridor mit der Islamischen Republik Iran.

Der lebenslange aserbaidschanische Diktator Ilham Alijew, der nach dem Tod seines Vaters während des ersten großen Krieges 1993 die Macht übernahm, befand sich im April 2016 tatsächlich auf dem Rückflug nach Hause, nachdem er sich in Washington mit Obamas Außenminister John Kerry getroffen hatte, der Alijew die amerikanische Unterstützung für einen Angriff auf Berg-Karabach zugesagt hatte.

Darüber wurde in einem Artikel berichtet, den ich für Global Research geschrieben habe und der den Titel trägt: „Die Geschichte von Berg-Karabach, die die USA nicht wollen, dass Sie sie kennen.“

Vor Aserbaidschans Invasion in Arzach im November 2020, seinem zweiten großen Krieg, hatten die Armenier aus Arzach seit dem Zerfall der Sowjetrepublik Anfang der 1990er Jahre alle periodischen Kriege, die in diesem umstrittenen Gebiet ausbrachen, entscheidend gewonnen und ihre alte Heimat erbittert verteidigt.

Bis zur aserbaidschanischen Invasion Ende 2020 waren die Armenier aus Arzach in allen 32 Jahren, die sie immer wieder gegen Aserbaidschan führten, stets stolze Sieger und kämpften auf ihrem Heimatboden, der ihnen seit biblischen Zeiten rechtmäßig gehört.

Doch im November 2020 änderte sich schlagartig alles, als Aserbaidschan die weltweiten Covid-Lockdowns nutzte, um eine 44-tägige Überraschungsoffensive gegen die armenische Enklave zu starten, die zur gewaltsamen Übernahme des größten Teils dieser abtrünnigen Region führte.

Der finale Schlag folgte dann weniger als zwei Jahre später, im September 2022, als der sogenannte aserbaidschanische Blitzangriff zur ethnischen Säuberung führte, bei der fast 120.000 Armenier aus Arzach in die nahegelegene Republik Armenien flüchteten. Ein Artikel, den ich für countercurrents.org schrieb , dokumentiert dies .

Im Jahr 2020, als die USA mit dem ölreichen Aserbaidschan zusammenarbeiteten, das erstmals mit Drohnen ausgerüstet war , die sowohl von Israel als auch von Aserbaidschans wichtigstem Verbündeten, dem NATO-Mitglied Türkei, an die Regierung in Baku geliefert wurden, wurden hochentwickelte Drohnen in die moderne Kriegsführung eingeführt.

Dies verschaffte Aserbaidschan einen entscheidenden Vorteil, da die westlichen/amerikanischen Verbündeten ihre Waffen gegen die Armenier ohne Drohnen stapelten. Wie Oberst Doug MacGregor in seinem jüngsten X-Beitrag betont, wurde Baku bei den letzten Invasionen in Arzach unterstützt:

Israel lieferte Aserbaidschan im letzten siegreichen Feldzug gegen Armenien wichtige Drohnentechnologie, und Aserbaidschan unterstützte vermutlich auch die israelischen Operationen gegen den Iran.

Obwohl Aserbaidschan und der Iran muslimische Staaten sind, sind die ölreichen Aserbaidschaner im Laufe der Jahre zu einem immer engeren Verbündeten und Handelspartner Israels geworden und agieren als islamischer Intrigant gegen die Interessen des Iran. Viele der Drohnenangriffe auf den Iran im Juni wurden vom aserbaidschanischen Militär gestartet.

Nach dem Prinzip „Gleiches zieht Gleiches an“ sind die beiden völkermörderischen Turkstaaten Türkei und Aserbaidschan mit dem ebenfalls völkermörderischen Intriganten Israel eng verbunden. Beide liegen im weitaus kleineren christlichen Armenien und hegen bis heute Pläne, Armenien und die Armenier endgültig von der Landkarte zu tilgen .

Während sich die räuberischen, hungrigen Wölfe versammeln, schreibt Douglas Macgregor :

Aserbaidschans Ziel ist ein Großaserbaidschan durch die gewaltsame Annexion der turkisch-aserbaidschanischen Bevölkerung im nordiranischen Täbris. In Washington, Jerusalem und Baku herrscht die stillschweigende Annahme, dass die aserbaidschanischen Türken im Nordiran die Gelegenheit, sich mit ihren aserbaidschanischen Nachbarn zu vereinen, begrüßen werden. Die Staatsoberhäupter aller drei Staaten sehen in dieser Operation einen Beitrag zur Zerschlagung der iranischen nationalen Einheit sowie zu den gewünschten Regimewechseln in Teheran.

Obwohl die USA und Israel diesen vorläufigen Waffenstillstand in einem verzweifelten Versuch nutzen, ihre jüngsten Verluste an Raketenlieferungen auszugleichen, erinnert uns Oberst Macgregor daran, dass die USA, Israel und Aserbaidschan sich derzeit in der Planungsphase für einen gemeinsamen Angriff auf den Iran befinden, der jederzeit beginnen könnte.

Um die USA in einen umfassenden Krieg gegen den Iran zu verwickeln – wie es historisch üblich ist, unpopuläre Kriege zu führen –, nutzen die USA bekanntermaßen eine inszenierte falsche Flagge, um dem Feind die Schuld zu geben und den Tod weiterer junger Amerikaner auf fremdem Boden zu rechtfertigen. Der alte Flugzeugträger USS Nimitz , der kurz vor der Stilllegung steht, liegt im Persischen Golf und ist ein leichtes Opfer.

Oberst Macgregor weist zudem darauf hin, dass dieser neue, lange Krieg, der uns aufgezwungen wird, ein extrem hohes Risiko des Scheiterns birgt, da jeder weitere Angriff auf den Iran auch islamische Nationen, Russland und China involvieren würde, zusätzlich zum unmittelbaren Widerstand einer misstrauischen US-Bevölkerung, die einen heißen Dritten Weltkrieg gegen die stärksten und nuklear bewaffneten Nationen der Welt ablehnt. Zudem sind die USA heute gespaltener als jemals zuvor seit dem Bürgerkrieg.

Die jüdischen Mossad-Mitglieder Israels sind Meister darin, politische Führer zu vertuschen. Ein gutes Beispiel hierfür ist John F. Kennedy , der Israels Atombombenentwicklung behinderte und sowohl er als auch sein ermordeter Bruder, Generalstaatsanwalt Bobby, wegen Bestechungsgeldern gegen den US-amerikanischen Foreign Agent Registration Act (FARA) gegen Israel vorgingen.

Bis heute wird die zionistisch besetzte US-Regierung durch AIPAC-Bestechungsgelder und vom Mossad betriebene Epstein- und P. Diddy -Operationen sexuell erpresst , um ihren schmutzigen Machenschaften nachzukommen. Israel hingegen mordet ungestraft und ist bis heute vor jeglicher Verantwortung geschützt.

Als Nachbarstaat Armeniens war der Iran hingegen nie dessen Feind. Im Mai 2024 waren die Aserbaidschaner höchstwahrscheinlich für die Ermordung des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und des armenischen Außenministers Hossein Amir Abdollahian verantwortlich, als diese im Hubschrauber aus Aserbaidschan nach Hause reisten. Auch der derzeitige iranische Reformpräsident Masud Pezeshkian ist Armenier.

Da auch in der christlichen Gemeinde des Irans seit Jahrhunderten ein beträchtlicher armenischer Bevölkerungsanteil lebt, gehört der Nachbarstaat zu den wenigen Verbündeten Armeniens in dieser instabilen Weltregion.

Nach dem von den USA angeführten Putsch im Jahr 2014 zur Unterstützung des Neonazi-Maidan, als Russland damit konfrontiert war, dass die Ukraine im Donbass 14.000 ihrer ethnischen Landsleute tötete, bevor es im Februar 2022 seine spezielle Militäroperation begann. Der heutige Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine ist eine weitere US-Katastrophe.

Im April 2018 braute sich in der benachbarten Republik Armenien eine weitere von den USA unterstützte Farbrevolution zusammen. Die von der CIA inszenierten gewaltsamen Proteste ermöglichten die plötzliche Machtübernahme des von den USA unterstützten Nikol Paschinjan als neuem armenischen Premierminister und einem weiteren von den USA installierten Dorn im Auge der russischen Grenze. Die einst engen Beziehungen, die Armenien nach seiner Unabhängigkeit 1991 unter Paschinjans Amtszeit jahrzehntelang zu Moskau pflegte, sind längst vorbei .

Diese Woche ließ der armenische Staatschef aus Angst vor einem Putsch die höchsten religiösen Führer der Armenischen Apostolischen Kirche festnehmen und verhaften.

Unterdessen führte der junge prowestliche Politiker Michail Saakaschwili 2008 die Republik Georgien in einen Krieg gegen das autonome Südossetien, in den russische Streitkräfte eingreifen und ihn unterwerfen mussten. Der westliche Implantationer Saakaschwili verbüßt ​​derzeit eine 12,5-jährige Haftstrafe wegen Unterschlagung, nachdem er kürzlich illegal nach Georgien zurückgekehrt war.

In den letzten Monaten haben die USA versucht, in die Wahlen in der Republik Georgien einzugreifen, da Russland den USA offen vorwarf, eine weitere Farbrevolution anzetteln zu wollen . Die Regimewechsel-Besessenheit der CIA ist ein typisches US-Muster entlang der Grenzen ihrer im Kalten Krieg 2.0 ins Visier genommenen östlichen Feinde Russland, Iran und China. Sie hört nie auf.

Aus dieser kurzen Darstellung der jüngsten geopolitischen Geschichte entlang der turbulenten Grenze Russlands wird deutlich, wie die Elite die tief verwurzelte kriminelle Fixierung der US-Außenpolitik auf aggressive Verstöße gegen das Völkerrecht manipuliert und prägt. Im Mittelpunkt steht die Destabilisierung gezielter US-Gegner, die durch subversive Regimewechsel gegen die östlichen Feinde Russland, Iran und China ständig Grenzkonflikte schaffen, um diese zu isolieren und zu schwächen.

Dies tun die USA/NATO in den letzten Tagen der sterbenden unipolaren Hegemonie der USA/des Westens zunehmend. Sie verliert rasch ihre geopolitische und wirtschaftliche Macht, während ihr kriegerischer, tyrannischer und zwanghafter Einfluss auf den Rest der Welt schwindet und verschwindet.

Heute folgen die politischen Marionetten des Westens – Nordamerika, Europa und Australien/Neuseeland – den strengen, selbstmörderischen Diktaten ihrer Geldwechsler aus der Londoner City und betreiben eine ununterbrochene Außenpolitik, die auf subversiver Provokation basiert und gezielt Feindseligkeiten anheizt, die unwiderruflich zu größeren geopolitischen Konflikten und einem drohenden Dritten Weltkrieg gegen östliche Feinde führen. Diese gewinnen nun absichtlich die entscheidende Oberhand – militärisch, politisch und wirtschaftlich. Der Westen ist dem Untergang geweiht.

Während die östlichen Mächte die wachsende BRICS-Allianz anführen, die sich aus der Mehrheit der Länder des Globalen Südens zusammensetzt, und eine stärkere , kohärentere multipolare Welt schaffen, stürzen sie gemeinsam die schwindende Macht der bewusst missbrauchten und schlecht geführten unipolaren Welt unter der Führung der USA. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate sind bereits Mitglieder der Allianz, und Dutzende weitere Bewerber sind in Vorbereitung.

Diese bestehenden Mitglieder erwirtschaften über ein Drittel des globalen BIP, und mit neuen Mitgliedern wird es bald über die Hälfte sein.

Unterm Strich ist das ultimative Ziel der City of London klar: Die Eliten verlagern ihre Produktion aus dem Westen in das Weltproduktionszentrum China. Die westliche Zivilisation muss geschwächt und zerstört werden. Die selbstmörderische Komponente der westlichen Marionetten, die verräterisch eine wahnsinnig selbstzerstörerische Politik verfolgen, ist daher dazu bestimmt, die USA/den Westen zu vernichten und zu ruinieren.

Der Hauptgrund, warum die Machtstrukturen den Westen ins Visier genommen haben und ihn zuerst gegen ihre stärkeren östlichen Gegner scheitern lassen, besteht darin, sicherzustellen, dass der historisch reichste Staatenblock der Welt, der die größte Freiheit genießt und die größte weiße, mehrheitlich christliche Mittelschichtbevölkerung beherbergt, von den kannibalistischen Dämonen als größter Widerstand gegen ihren feuchten Traum von einer Weltregierung angesehen wird.

So führen tyrannische luziferische Oberherren ihr digitales, neofeudales Versklavungssystem auf einem drastisch entvölkerten, dezimierten Planeten ein, der gleichzeitig vernichtet und rasch durch waffenfähige, menschenfeindliche KI-Roboter ersetzt werden soll .

Und wenn die Massen weltweit nicht heute aufwachen und diese Realität schnell begreifen, bleibt uns Menschen angesichts der knappen Zeit kaum eine Chance, die dämonischen Mächte voll zu mobilisieren und zu bekämpfen. Schon jetzt ist dies fraglich, da die Menschheit in diesem epischen Überlebenskampf auf der Verliererseite zu stehen scheint.

Joachim Hagopian ist Absolvent der West Point-Schule, ehemaliger Offizier und Autor des Buches „Don’t Let the Bastards Getcha Down“. Darin enthüllt er das fehlerhafte Führungssystem des US-Militärs, das auf dem Aufstieg in die Dienstaltersliste basiert und so die besten und klügsten Köpfe aussortiert. Mittelmäßige und befehlsgetreue Menschen gelangen als politisch-bürokratische Generäle an die Spitze, die nach dem Willen der Elite jeden modernen US-Krieg verlieren. Nach dem Militär erwarb Joachim einen Master-Abschluss in klinischer Psychologie und arbeitete über ein Vierteljahrhundert als Therapeut im Bereich der psychischen Gesundheit mit misshandelten Jugendlichen und Heranwachsenden. In Los Angeles kämpfte er gegen die größte Jugendschutzbehörde des Landes, die das völlig kaputte und korrupte amerikanische Jugendfürsorgesystem bildet.

Die Erfahrungen sowohl im Militär als auch im Kinderschutzsystem bereiteten ihn gut auf seine Tätigkeit als Forscher und unabhängiger Journalist vor, der die Übel der Big

Die Pharmaindustrie und das von den Rockefellers kontrollierte medizinische und psychiatrische System richten mehr Schaden als Nutzen an, wie die Falschmeldung zur Pandemie und der Völkermord durch die Todesspritzen zeigen. Als unabhängiger Journalist hat Joachim in den letzten zehn Jahren Hunderte von Artikeln für viele Nachrichtenseiten geschrieben, darunter Global Research , lewrockwell.com , derzeit https//jameshfetzer.org , Inteldrop.org und https://thegovernmentrag.com . Als veröffentlichter Autor einer fünfbändigen Reihe mit dem Titel „ Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy & the Deep State“ sind Joachims Bücher und Kapitel in den Kategorien Kinderschutz und Menschenrechte Amazon-Bestseller. Seine AZ-Quellenbuchreihe dokumentiert und entlarvt die globale Pädophilie-Plage umfassend und ist weiterhin kostenlos unter https://pedoempire.org/contents/ verfügbar . Joachim moderiert außerdem die wöchentliche Revolution Radio -Sendung „Cabal Empire Exposed“ am Freitagmorgen um 7:00 EST (ID: revradio, Passwort: rocks!).

