Drei neue Kläger wollen sich der Klage gegen Bill Gates wegen COVID-Impfschäden anschließen

Drei Opfer von Impfschäden gegen COVID-19 möchten sich einer niederländischen Klage gegen Bill Gates , Pfizer-CEO Albert Bourla und 15 weitere Angeklagte anschließen . Ihnen wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe in die Irre geführt zu haben.

Die Klage wurde letztes Jahr von sieben Opfern von Impfschäden durch COVID-19 eingereicht , von denen eines inzwischen verstorben ist.

Laut einer Stellungnahme des Anwalts der Kläger, Peter Stassen, handelte es sich bei den drei neuen Opfern um „gesunde Menschen“, bei denen nach der Verabreichung von mRNA- Impfstoffen gegen COVID-19 gesundheitliche Probleme auftraten .

„Die Antragsteller sind der Ansicht, dass die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die nach den Covid-19 (mRNA)-Injektionen auftraten, eine direkte Folge des Inhalts/der Zusammensetzung dieser Covid-19 (mRNA)-Injektionen sind“, heißt es in der Anmeldung.

Die Ärzte hätten sich wiederholt geweigert, einen Zusammenhang zwischen der Impfung und ihren Verletzungen zu diagnostizieren, sagte Stassen. (Anwalt der Kläger gegen Bill Gates, Pfizer-Chef Bourla und NATO-Chef Rutte verhaftet – ohne Anklage)

Während einer heutigen Anhörung vor dem Bezirksgericht Nordniederlande in Leeuwarden beantragte Stassen außerdem die Zulassung von fünf Sachverständigen, die über die Risiken und Gefahren der COVID-19-Impfungen aussagen sollen:

Ein weiterer vorgeschlagener Zeuge, Dr. Francis Boyle, JD , der sich im Januar bereit erklärt hatte, im Namen der Kläger auszusagen, ist inzwischen verstorben. Boyle war Professor für Völkerrecht an der Universität von Illinois und Biowaffenexperte. Er war der Verfasser des Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 .

Der niederländischen Zeitung „De Andere Krant“ zufolge nahmen acht Anwälte im Namen der Angeklagten an der heutigen Anhörung teil. Zu ihnen gehören auch der niederländische Staat, der ehemalige niederländische Premierminister und derzeitige NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie mehrere Mitglieder des Ausbruchsmanagementteams der niederländischen Regierung während der Pandemie.

Gates ist ein prominenter Investor in der mRNA-Impfstofftechnologie und investierte in BioNTech, ein deutsches Pharmaunternehmen, das gemeinsam mit Pfizer einen COVID-19-Impfstoff entwickelte. Gates verkaufte seine BioNTech-Aktien später mit erheblichem Gewinn.

Die Anwälte der Angeklagten argumentierten, das Gericht dürfe die Aussage der vorgeschlagenen Zeugen nicht zulassen. Sie stellten deren Sachkenntnis und Unparteilichkeit in Frage und argumentierten, der „allgemeine wissenschaftliche Konsens“ bestehe darin, dass die COVID-19-Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien.

„Wissenschaftlicher Konsens? Was ist das überhaupt?“, fragte Stassen das Gericht und warf der Verteidigung vor, sie verwende „falsche Argumente ad hominem, um die Sachkenntnis ihrer Zeugen zu untergraben.“

Der niederländische Journalist Ido Dijkstra, der der Anhörung beiwohnte, sagte, die Argumente des Angeklagten „ignoriere den offensichtlichen Schaden, den die Impfstoffe anrichten“ – und das in Anwesenheit mehrerer Opfer von Impfschäden, die die Klage eingereicht hatten und bei der Anhörung anwesend waren.

Dijkstra sagte, keiner der Kläger habe während der Anhörung gesprochen.

Im vergangenen Jahr beantragten die Anwälte von Gates die Abweisung der Klage mit der Begründung, das Gericht sei nicht zuständig .

In seinem Urteil vom 16. Oktober 2024 erklärte das Gericht jedoch, es sei für Gates zuständig, da es „ausreichende Beweise“ dafür vorfinde, dass die Klagen gegen Gates und die anderen Angeklagten „zusammenhängend“ seien und auf demselben „Tatsachenkomplex“ beruhten.

Massenimpfprogramm gegen COVID „ein beispielloses Verbrechen“, argumentieren die Kläger

Während der Anhörung bezeichnete Stassen das COVID-19-Massenimpfprogramm als „den größten Völkermord an der Menschheit aller Zeiten“ und „ein beispielloses Verbrechen, das von Zwang, Täuschung und sogar Mord begleitet wird“, berichtete De Andere Krant.

Stassen sagte, wenn das Gericht die Aussage der vorgeschlagenen Sachverständigen ablehnen würde, würde dies bedeuten, dass „dieses Gericht die Wahrheit nicht wissen will“.

Stassen sagte:

Wenn Sie als Richter unseren Antrag auf Anhörung dieser Zeugen ablehnen – was ich bezweifle –, dann wird das Blut, das bereits an den Händen der Angeklagten klebt, bald auch an Ihren Händen kleben. Dieser Fall muss eine öffentliche Debatte werden, die nur vor Gericht gelöst werden kann. Die Politik hat bereits bewiesen, dass sie dazu nicht in der Lage ist.

Laut der niederländischen Journalistin Erica Krikke, die der Anhörung beiwohnte, äußerten sich die Anwälte der Verteidigung kaum und enthielten sich weitgehend jeglicher Kommentare zu Stassens Aussagen.

Die niederländische Anwältin Meike Terhorst, die ebenfalls an der Anhörung teilnahm, sagte, Stassen habe die Argumente der Angeklagten „ziemlich gut“ entkräftet. Terhorst wies darauf hin, dass zu den Verteidigern einige der bekanntesten niederländischen Juristen gehörten.

Sie sagte außerdem, dass sie davon überzeugt sei, dass das Gericht die Aussage der Sachverständigen zulassen werde.

„Das Gesetz sieht vor, dass die Anhörung von Sachverständigen zulässig ist, es sei denn, ein Missbrauch dieses Rechtsanspruchs kann nachgewiesen werden. Da der Missbrauchsvorwurf weder erhoben noch nachgewiesen wurde, muss das Gericht meiner Ansicht nach die Anhörung zulassen“, sagte Terhorst.

Anwalt der Kläger im vergangenen Monat „mit erheblicher Gewalt“ festgenommen

Die Anhörung fand einen Monat statt, nachdem ein weiterer Anwalt der Kläger, Arno van Kessel , im Rahmen einer landesweiten Razzia der niederländischen Polizei gegen mutmaßliche Mitglieder einer Bewegung „souveräner Bürger“ mit der „potenziellen Absicht, Gewalt gegen den niederländischen Staat anzuwenden “, in seinem Haus „mit erheblicher Gewalt“ festgenommen worden war.

De Andere Krant berichtete, dass van Kessel seit seiner Verhaftung am 11. Juni in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird. Ihm werden „ vage Anschuldigungen “ vorgeworfen, und er darf mit niemandem außer seinem Anwalt kommunizieren.

Terhorst sagte, van Kessels Verhaftung sei „ziemlich spektakulär und beispiellos in den Niederlanden, da die Gründe für seine Verhaftung nicht öffentlich gemacht wurden“. Sie fügte hinzu, van Kessel werde „weitere drei Monate“ festgehalten.

Laut Dijkstra hat die niederländische Anwaltskammer van Kessel suspendiert und dabei ihre üblichen Verfahren umgangen, indem sie nicht abgewartet hat, bis van Kessel formell einer Straftat angeklagt wird. Die Suspendierung hindert van Kessel daran, als Anwalt zu arbeiten. Dijkstra bezeichnete die Festnahme van Kessels als einen Akt der „Einschüchterung“. „Bis jetzt hat die Staatsanwaltschaft absolut keine Beweise vorgelegt“, sagte Dijkstra. „Sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen.“ Laut Der Andere Krant wurde van Kessels Verhaftung während der Anhörung nicht erwähnt. Hunderte von Unterstützern versammelten sich jedoch sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gerichtssaals und bereiteten Stassen nach der Anhörung einen „Heldenempfang“. Der Andere Krant berichtete, dass das Gericht innerhalb von sechs Wochen eine Entscheidung über die vorgeschlagenen Zeugen fällen werde.

