Es kippt! Warum du jetzt NACH HAUSE umkehrst (Video)

Viele Menschen sind gerade an einen Punkt angelangt, wo sie feststellen müssen, dass ihr Leben eine Wende braucht, dass sie alte Pfade verlassen müssen. Manche glauben, dass sie sich in einer Lebenskrise befinden – doch ist das wirklich so? Diese Frage versucht Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey in einem aktuellen Video zu klären. Von Frank Schwede

Manche Menschen vergleichen ihren Alltag gerne mit einem Hamsterrad, aus dem sie irgendwann versuchen auszubrechen. Vor allem jetzt, in Zeiten von Krisen und Entropie, sprich Chaos und Unordnung, wo nichts mehr so ist, wie es noch vor ein paar Jahren war.

Auch Susanne Lohrey macht als Kommunikationstrainerin diese Erfahrung. In einem aktuellen Video berichtet sie, dass sie in ihrer Praxis von immer mehr Menschen zu hören bekommt, dass sie Nase gestrichen voll haben von Gesellschaft und Politik, dass sie aus ihrem systemischen Alltag ausbrechen wollen, hin an einen Ort, wo sie sich wohl fühlen, wo die Wahrheit und Gerechtigkeit finden.

Sehr viele Menschen scheinen gerade das Limit erreicht zu haben und befinden sich an einen Punkt, wo sie glauben, dass es nicht mehr weitergeht. Oft äußert sich das Gefühl in Symptomen wie Müdigkeit, Lustlosigkeit und sozialen Rückzug. Betroffen hiervon sind auch sehr viele junge Menschen. Lohrey:

„Tatsächlich sind gerade sehr viele Menschen an einem Punkt, wo sie fühlen, dass es nicht mehr weitergeht. Viele fühlen sich ohnmächtig und spüren eine innere Leere, weil jetzt die Koordinaten wegfallen, weil man nichts und niemanden mehr vertrauen kann. Egal ob Behörden, Institutionen oder die Politik. Das heißt, die Seele kriegt die große Sinnkrise.“

Die Kommunikationstrainerin sieht einen Großteil der Menschen gerade am Ende ihrer Reise angekommen. Menschen, die der Plage und Mühe müde sind und nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. Das ist nach Worten von Susanne Lohrey ein ganz natürlicher Prozess, wenn man das Leben auf der Erde als Erfahrungsreise betrachtet. Sie sagt:

„Bildlich gesehen heißt das, wir haben einen Ausflug gemacht. Wir sind hier runter gebeamt worden, sind als kleines Menschenkügelchen auf die Erde geprallt und haben uns dann auf die Reise gemacht, um uns zu entwickeln.

Dass unser Leben nur eine Reise ist, wird auch in vielen Erzählungen und Märchen berichtet, wo irgendwann der Kipppunkt kommt und der Held nach Hause zurückkehrt.

Die Wende tritt meistens dann ein, wenn die Krise am größten ist und man sich irgendwann besinnt, ich muss wieder nach Hause.“ (Die Kraft des Glaubens an die Heilung)

Die Wende kommt oft schon Mitte vierzig

Während der erste Teil der Lebensreise darin besteht, zu kämpfen, Erfahrungen zu sammeln, Probleme zu lösen, Karriere zu machen, kommt es im zweiten Teil zu einer meistens überraschenden Wende, die oft schon mit Mitte vierzig durch eine Sinnkrise eingeläutet wird. Lohrey:

„Das kann eine schwere Krankheit sein, die Trennung vom Partner oder ein Burnout. Du wirst quasi gezwungen, durch diesen Chaoszustand eine Wende herbeizuführen. Das heißt, wir kommen an einen Punkt, den wir uns nicht freiwillig ausgesucht haben, auch wenn dieser Punkt von Angst begleitet ist, weil ja niemand weiß, wo die Reise hingeht.

Das heißt, bei vielen sorgt die Reise zunächst für Unbehagen, weil es darum geht, ganz viel loszulassen. Freunde, Illusionen, Träume, oft auch berufliche Ziele. Doch dieser Rückwärtsmarsch ist nun mal dazu da, dass wir viel Gepäck, das unsere Seele belastet, loslassen.“

Loslassen wird auch häufig mit etwas loswerden in Verbindung gebracht. Übertragen auf die geistige Ebene würde loslassen dementsprechend bedeuten, dass wir ein Gefühl oder ein Gedanke los werden können.

Loslassen und in seiner eigenen Mitte bleiben ist eine Kunst. Viele sehen darin einen Kontrollverlust – doch der Vorteil des Loslassens besteht darin, die Leichtigkeit und die Unbeschwertheit zu spüren, die darauf folgt, was Susanne Lohrey von vielen ihrer Klienten immer wieder bestätigt bekommt:

„Das Loslassen ist eine Art Rückanbindung an die göttliche Essens. Wer sich auf diesem Pfad befindet, erkennt, dass die Werte sich verändern und die Sehnsucht, heim zu kommen, da, wo man hingehört, immer größer wird. Das äußert sich in der Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, dass man raus in die Natur will, dahin, wo man Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit findet.“