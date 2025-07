Teile die Wahrheit!

Donald Trumps mysteriöses Debakel um Blutergüsse ist wieder aufgetaucht, als der Präsident bei seiner letzten Pressekonferenz scheinbar die Flecken an seinen Händen mit Make-up überdeckte.

Donald Trump sorgte für Verwirrung in der Öffentlichkeit, als er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit einer Art Make-up erschien, das einen Fleck auf seinem Handrücken verdeckte.

Am Dienstag, dem 15. Juli, traf sich der 79-Jährige mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. Während der Pressekonferenz am Dienstag sprach Trump zahlreiche Themen an, bevor er auf dem Südrasen des Weißen Hauses an Bord der Marine One ging.

In seiner Sendung ging Trump auf dringende Anliegen der Amerikaner ein, darunter die wachsende Neugier auf die Jeffrey-Epstein -Akten.

Doch aufmerksamen Zuschauern fiel auf, dass seine Hand bei einer Nahaufnahme mit hellbrauner Flüssiggrundierung bedeckt zu sein schien.

Diese Enthüllung folgt auf frühere Bedenken über wiederkehrende Blutergüsse an Trumps Händen, die erstmals im Frühjahr 2024 aufgefallen waren.

Nach dem Auftauchen dieses beunruhigenden Bildes spekulierten einige, es könnte das Ergebnis seines festen Händedrucks mit Macron sein, während andere vermuten, es könnte auf altersbedingte gesundheitliche Probleme hinweisen.

Als diese Bedenken ans Licht kamen, wurde Trumps Pressesprecherin im Weißen Haus, Karoline Leavitt, zu einer Erklärung für die schwere Prellung des Präsidenten gedrängt. Karoline antwortete: „Präsident Trump ist ein Mann des Volkes. Sein Engagement ist unerschütterlich, und das beweist er jeden Tag.“

In einer anschließenden Erklärung fügte der 27-Jährige hinzu: „Präsident Trump hat blaue Flecken an der Hand, weil er ständig arbeitet und den ganzen Tag lang Hände schüttelt“, berichtet der Irish Star. (Das Klonen der Elite – Wie tief ist der Kaninchenbau? (Video))

Medizinische Experten haben nun Videoaufnahmen der Konferenz ausgewertet und ihre Einschätzung dazu abgegeben, warum Trumps Hand verletzt sein könnte. Dr. Neal Patel, Allgemeinmediziner aus Orange County, Kalifornien, sagte: „Zu viele Hände zu schütteln, ist etwas übertrieben.

Präsident Trump hat in der Vergangenheit schon einmal so etwas erlebt, und aufgrund meiner Erfahrung und der meiner Patienten würde ich das auf der Liste der Möglichkeiten eher nach unten einstufen.“

Dr. Patel fügte hinzu, dass Blutergüsse nach einer einfachen Blutentnahme bei jemandem in Trumps Alter völlig normal seien und bei Senioren weitaus häufiger vorkämen.

Dr. Boback Berookhim, ein in New York ansässiger Urologe und Spezialist für männliche Sexualgesundheit, sagte der Daily Mail: „Höchstwahrscheinlich hat er einige Blutergüsse an der Hand, und sie versuchen, sie zu verbergen.

Es könnte von einer Blutentnahme, einem Insektenstich oder möglicherweise davon stammen, dass er mit der Hand gegen etwas gestoßen ist.“

Dr. Berookhim fügte hinzu: „Es könnte sich um eine einfache Routineuntersuchung handeln. Vielleicht nimmt er Medikamente, die überwacht werden müssen; vielleicht hatte er Beschwerden und sie wollten genauer hinschauen.“

Trump erklärte, er habe seine körperliche Untersuchung im April im Walter Reed National Military Medical Center gut absolviert. Dort wurde er umfangreichen Tests unterzogen, darunter auch einer kognitiven Beurteilung. Die Untersuchung, die von Dr. Sean Barbabella durchgeführt wurde, dauerte fast fünf Stunden.

Was verbirgt er?

Wurde Donald Trump durch einen Deep State Klone ersetzt?

Verschwörungstheorie zum Ersatz von Melania Trump

Im Jahr 2017 kam eine Verschwörungstheorie auf, wonach Melania Trump , die First Lady der Vereinigten Staaten , durch ein Double ersetzt worden sei und die „echte“ Melania tot sei, sich weigere, gelegentliche Veranstaltungen zu besuchen oder sich ganz aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen habe.

Befürworter dieser Theorie behaupten, dass es zwischen der ursprünglichen und der vermeintlichen „Ersatz“-Melania Unterschiede in den Gesichtszügen, Körpermaßen oder im Verhalten gebe und dass sich Präsident Donald Trumps Ausdrucksweise in Bezug auf Melania geändert habe.

Theorien dazu kamen während Trumps Präsidentschaft mehrmals auf, insbesondere im Oktober 2017, Mai-Juni 2018, März 2019, und Oktober 2020. Trump selbst ging in Tweets und Kommentaren an Reporter auf die Theorie ein und verurteilte sie als falsch und „ Fake News “.

Mehrere Mainstream-Medien bezeichneten die Theorie als falsch, manche nannten sie eine „lächerliche Verschwörungstheorie“ und eine „Nicht-Geschichte“. Vox beschrieb die Theorie als Übereinstimmung mit verschiedenen Narrativen rund um die First Lady, die Melania entweder als jemanden darstellen, der nicht bereit ist, Teil der Regierung zu sein, oder als jemanden, der seinen Mann so sehr hasst, dass er sich einen Double als Ersatz gesucht hat.

Im Jahr 2017 behauptete die Guardian- Kolumnistin Marina Hyde, die Theorie versehentlich in Umlauf gebracht zu haben, und twitterte am 13. Oktober: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass Melania heutzutage von einem Melania-Imitator gespielt wird. Theorie: Sie hat ihn vor Wochen verlassen.“

Business Insider verwies jedoch auf Tweets aus dem Monat vor Hydes Tweet, in denen über ein Double spekuliert wurde. Ein Facebook- Post der Schauspielerin Andrea Wagner Barton, der ebenfalls am 13. Oktober veröffentlicht wurde und die Theorie unterstützte, wurde fast 100.000 Mal geteilt.

In Social-Media-Beiträgen, in denen diese Theorie diskutiert wurde, wurde auf ein Foto hingewiesen, auf dem Melania einer neben ihr abgebildeten Frau, offenbar einer Agentin des Secret Service , sehr ähnlich sieht, während in anderen Beiträgen hervorgehoben wurde, dass Trump laut von „meiner Frau Melania, die zufällig genau hier ist“, gesprochen habe.

Am 14. Mai 2018 wurde bei Melania Berichten zufolge eine Embolisation durchgeführt , ein minimalinvasiver Eingriff , bei dem absichtlich ein Blutgefäß verschlossen wird, um eine gutartige Nierenerkrankung zu behandeln. Der Eingriff verlief erfolgreich und ohne Komplikationen.

Während dieses Zeitraums wurde Melania fünf Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Auch das Weiße Haus weigerte sich die meiste Zeit, sich zu ihrer Abwesenheit zu äußern, was zu weiteren Theorien führte. Als Trump einmal nach Melania gefragt wurde, sagte er Reportern, sie habe sie von einem Fenster aus beobachtet, und zeigte auf das fragliche Fenster, das offensichtlich leer war. Nach Melanias Berichten zufolgeer Rückkehr ins Weiße Haus nach ihrer Operation twitterte Trump eine Begrüßung, in der ihr Name falsch als „Melanie“ geschrieben war.

Eine alternative Theorie zu Melanias öffentlichen Auftritten, die nach ihrer Erholungsphase nach einer Operation aufgestellt wurde, besagt, dass Melania sich einer Schönheitsoperation unterzogen hatte , möglicherweise einem Facelifting oder einer Brustvergrößerung , wodurch sie anders aussah.

Die Theorie des Doppelgängers tauchte im Juli 2018 erneut auf, nachdem Melania in Brüssel die Air Force One verlassen hatte . [ 21 ] 2019 wurde sie erneut aufgeworfen, nachdem Trump ein Tornado-Gebiet in Alabama besucht hatte . Die Fernsehsendung „The View“ berichtete in einem Beitrag über „eine Welle von Internet-Gerede über den Auftritt des ehemaligen Models in Alabama unter dem Hashtag #fakeMelania“.

Die Theorie tauchte im Oktober 2020 erneut auf, als Beobachter Unterschiede zwischen Melania und der Frau feststellten, die Trump zur letzten Präsidentschaftsdebatte begleitete. Regisseur Zack Bornstein twitterte: „Das Einzige, was ich von dieser Regierung vermissen werde, ist, dass sie neue Melanias einwechseln und so tun, als würden wir es nicht bemerken, wie ein Vierjähriger mit einem Guppy.“

Der ehemalige Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci , schien das Gerücht als Gast bei „ Have You Been Paying Attention? “ zu bestätigen , indem er erklärte: „Wissen Sie, Michael Cohen , der Anwalt des Präsidenten, besteht darauf, dass es ein Double gibt, und dass ihre Schwester sie im Wahlkampf manchmal ersetzt … Normalerweise, wenn Sie jemanden sehen, der Herrn Trump gegenüber zärtlicher ist.“

Die Theorie kam in der Wahlnacht 2024 erneut auf, als viele berichteten, sie glaubten, die Frau, mit der Trump zur Wahl erschien und die eine Sonnenbrille trug, sei nicht Melania.

Nach seiner Reise nach Alabama im März 2018 twitterte Donald Trump: „Die von Fake News bearbeiteten Bilder von Melania haben Verschwörungstheorien befeuert, denen zufolge sie in Wirklichkeit nicht an meiner Seite in Alabama und anderswo steht.“Trump lieferte keine Beweise für bearbeitete Bilder. Melanias Sprecherin nannte den Beitrag in The View „beschämend“ und „mehr als kleinlich“.

Die Geschichtsprofessorin Sophia Rosenfeld von der University of Pennsylvania stellte fest, dass die Verschwörungstheorie um Melanias Ablösung einer langen Reihe ähnlicher Behauptungen namhafter Persönlichkeiten folgt: „Pornografische Schmähschriften mit einer sexbesessenen Marie-Antoinette aus den Jahren vor der Französischen Revolution sind lediglich die Vorläufer der heutigen ‚Nachrichtengeschichten‘, in denen behauptet wird, Michelle Obama oder Melania Trump seien in Wirklichkeit ein Mann, ein Double, eine Lesbe oder sonst etwas Anstößiges.“

