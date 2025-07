Finanz- und Geopolitikanalyst: 100 % Chance auf einen Atomkrieg

Teile die Wahrheit!

Vor sechs Wochen kündigte der legendäre Finanz- und Geopolitikanalyst Martin Armstrong eine Wende hin zu einem Krieg an. Jetzt, so Armstrong, „liegt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit Atomkrieg bei hundert Prozent. … Planen Sie darauf ein, das wird kommen.“

Kann die Welt einen Atomkrieg vermeiden, wenn Präsident Trump Russland eine 50-tägige Frist für den Frieden in der Ukraine setzt?

Armstrong sagt: „Man bedroht einen Gegner auf Augenhöhe nicht öffentlich. Wenn man so etwas sagen will, tut man es privat in einem Telefonat. Was wird passieren, dass Putin unmöglich einen Friedensvertrag unterzeichnen kann?

Bist du verrückt … das in 50 Tagen zu schaffen? Wir haben Mitarbeiter in Deutschland, und meine Mitarbeiter haben mir erzählt, dass ein 60-jähriger Freund zum Dienst einberufen wurde. Einer von mir war auf der Wiener Friedenskonferenz, und er rief mich nach der Konferenz an und sagte:

‚Verdammt, das hat nichts mehr mit Frieden zu tun. Es geht nur noch darum, sich auf den Krieg vorzubereiten. Alle sollten sich auf den Wehrdienst vorbereiten und diesen Weg einschlagen.‘

Sie wollen Krieg. Und sie werden nicht nachgeben.“

Armstrongs Computer „Socrates“ signalisiert bereits für nächsten Monat Krieg. Armstrong sagt: „Ab August wird die ganze Situation eskalieren.

Unser Computer hat einen sogenannten ‚Panikzyklus‘ mit unseren Kriegszyklen für 2026. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was Trump da raucht. …

Mein Computer hat Krieg prognostiziert, und er prognostiziert Krieg auch bis 2026. Das sieht nicht gut aus, und Europa wird verlieren. So einfach ist das.“

Ein weiteres wichtiges Ereignis, das das Wirtschaftssystem für immer verändern wird, ist die Verabschiedung des sogenannten GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) durch das Repräsentantenhaus. Der Gesetzentwurf liegt nun Präsident Trump zur Unterzeichnung vor.

Armstrong argumentiert, dass US-Schulden von großen US-Staatsanleihenbesitzern verkauft werden und wir einen neuen Markt für unsere enormen Staatsanleihen finden müssen, sonst geraten wir in Zahlungsverzug.

Staatsanleihen sollen die von den Banken kontrollierten Stablecoins absichern. Armstrong sagt: „Das ist im Grunde eine Wiederholung von 1863. Im Bürgerkrieg gaben sie nationale Banknoten aus. Die Banken wurden angewiesen, die Anleihen zu kaufen.

Sie konnten Anleihen kaufen, um den Krieg zu finanzieren, und durften Währungen ausgeben, die durch die Anleihen gedeckt waren. Das ist genau dasselbe. Diese Stablecoins sind dasselbe wie der National Bank Act von 1863.“

Stablecoins und der GENIUS Act sind keine guten Nachrichten für die finanzielle Freiheit oder andere Formen der bürgerlichen Freiheit. Armstrong sagt:

„Die Regierung wird sagen: Wir mögen diesen Kerl nicht, also entziehen wir ihm die Bankkonten. Direkt kann die Regierung das nicht tun. Also macht sie es indirekt andersherum. … Ich kenne Leute, die Waffen- und Goldhändler sind, und denen wurde das Bankkonto entzogen. Das ist die Welt, in die wir uns bewegen.

Sie wissen, dass sie an Macht verlieren. In Europa ist es viel schlimmer. Spanien erlaubt jetzt, ohne staatliche Erlaubnis 3.000 Dollar abzuheben. Sie versuchen, Bargeld abzuschaffen. …

Die heutigen Regierungsformen werden zusammenbrechen. Republiken sind die korrupteste Regierungsform – Punkt.“

Omniwar – Alles als Waffe

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des „Solari Report“, ist mit einer neuen, hochaktuellen Publikation namens „Omniwar“ zurück. Die Menschheit wird von allen Seiten angegriffen, und es geht nicht nur darum, uns zu kontrollieren, sondern auch, uns zu töten. CAF erklärt:

„Omniwar bedeutet die Militarisierung von allem. Es ist die Militarisierung aller unserer Systeme, einschließlich der Ernährung, Gesundheit und Finanzen. … Es gibt buchstäblich Injektionen, die als Biowaffen dienen, und dies ist die Militarisierung unseres Gesundheitssystems.

Ich führe ein Screening für einen Investmentfonds durch, und die Aktie eines Bestattungsunternehmens hat sich seit unserem Kauf mehr als verdoppelt oder fast verdoppelt. So ist die Aktie einer Krankenversicherung kürzlich um 40 % gefallen, während die Aktien von Bestattungsunternehmen deutlich zulegen.

Das wird beobachtet, denn dies ist nicht die erste Versicherung, die aufgrund der sinkenden Lebenserwartung und der steigenden Sterberate einen Sturzflug hinlegt.“

Das Gift, das wir erhalten, wird uns mit Absicht verabreicht. Es ist Hightech und steckt nicht nur in den Injektionen der Biowaffe CV19. Fitts sagt: „Wir nehmen diese Nanopartikel oder Nanobots zu uns.

Wir haben auf Solari.com Interviews über die mysteriösen Inhaltsstoffe in Lebensmitteln geführt. Sie sind in den Injektionen, im Spray und im Essen. Ich glaube, das ist einer der Gründe für all diese Krankheiten. … Das ist alles Teil der großen Vergiftung. Ich habe Abonnenten, die seit über einem Jahrzehnt Bescheid wissen.

Sie verstehen, dass diese große Vergiftung stattfindet. Sie befinden sich in einem Krieg, einem Omnikrieg, und sie haben begonnen, ihre Gesundheit, ihre Ernährung und ihre Finanzen zu regeln. Wissen Sie, es geht ihnen gut. …

Ich weiß, es ist deprimierend. Wie Curtis Mayfield sagt: ‚Es ist eine neue Weltordnung. Es ist ein brandneuer Tag. Es ist eine neue Weltordnung, und Bruder, du bist die Beute.‘

Es ist nicht gerade förderlich für Ihr soziales Ansehen, wenn Sie wissen, dass Sie sich in einem Krieg befinden und die Beute sind. Gleichzeitig können Sie, sobald Sie dies verstanden haben und ins Spiel einsteigen, anfangen, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen und Ihre Ernährung zu schützen – und das macht einen großen Unterschied.“

CAF spricht in „Omniwar“ über viele Kriegsfronten. Sie geht tief in das immer stärker werdende Kontrollnetz ein. Der Autor Dr. David Hughs beschreibt das Phänomen des „Omniwar“ als „einen Krieg einer transnationalen herrschenden Klasse in allen erdenklichen Bereichen gegen den Rest der Menschheit“.

Sie deckt auf, wie böse Mächte „auf unser Gehirn abzielen“. CAF zeigt, wie Menschen mithilfe „synthetischer Biologie“ umgestaltet werden. CAF ermutigt Menschen und zeigt ihnen, wie Freiheit „bei jedem Einzelnen beginnt“. Dies sind nur einige der Omniwar-Fronten. CAF zeigt Ihnen mit einer „Aktions-Checkliste“, wie Sie sich wehren können.

Abschließend erläutert CAF, warum sie in Bezug auf Gold immer noch optimistisch ist. CAF sagt: „Einer der Gründe, warum ich optimistisch in Bezug auf Gold bin, ist die Entwicklung der Trump-Administration in Bezug auf Stablecoins. Viele große Banken und andere Unternehmen werden Tochtergesellschaften gründen, die Stablecoins ausgeben. Das ähnelt stark einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC), ist aber gefährlicher.

Das Hauptziel von Stablecoin ist es, Menschen, die den Dollar nicht nutzen, dazu zu bewegen, auf den Dollar umzusteigen. Ich denke, viele Länder mit großen Schuldenproblemen werden auf den Dollar umsteigen. Ziel ist es, einen riesigen neuen Markt für Staatsanleihen zu schaffen.

Es wird eine explosionsartige Zunahme oder gar einen Tsunami von Stablecoins und Krediten geben. Das könnte eines der größten hyperinflationären Ereignisse der Welt werden. Das könnte dem Begriff „Helikoptergeld“ eine ganz neue Bedeutung verleihen, da es global sein wird. Denken Sie an die irakischen Bargeldpaletten.

Das sind die irakischen Bargeldpaletten in digitaler Form. Wir werden Dollar einfach weltweit verteilen. Das könnte eine weitere 10-15 Jahre bis zum Dollar als Reservewährung. … Reale Vermögenswerte werden glänzen. Das bedeutet Gold und das bedeutet Silber. … Es gibt einen großen Druck, Gold zu monetarisieren.“

