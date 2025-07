Flucht aus Hollywood: Mel Gibson zu Besuch auf dem heiligen Berg Athos

Hollywood ist zu einem gottlosen Imperium aus Schmutz, Lügen und antichristlicher Propaganda geworden – und Mel Gibson hat sich gerade von all dem abgewandt.

Jetzt versteckt er sich vor aller Augen, tief im Inneren des Berges Athos, der letzten wahren Hochburg des orthodoxen Glaubens . Dies ist kein Rückzug – es ist eine spirituelle Wiederaufrüstung.

Gibson rüstet sich mit der Wahrheit, und der Tiefe Staat weiß: Der nächste Schlag kommt nicht aus einem Drehbuch … er kommt von heiligem Boden.

DIE FLUCHT AUS DER MASCHINE

Während Hollywood weiterhin unter der Last ideologischen Schmutzes, Identitätskulten und als Unterhaltung getarntem satanischem Theater verrottet, hat ein Mann diesem glitzernden Gefängnis den Rücken gekehrt: Mel Gibson , der letzte trotzige Rebell einer Branche, die vom spirituellen Verfall gekapert ist.

Der heute 68-jährige Gibson hat den Berg Athos besucht, die klösterliche Hochburg des orthodoxen Christentums, wo er eine tiefere Verbindung zu Gott bekundet, als er sie innerhalb der vergifteten Mauern des globalisierten Amerikas je gekannt hat.

Das ist kein Tourismus. Das ist kein Promi-Stunt. Das ist ein Exil mit Sinn , ein ebenso symbolträchtiger wie machtvoller Schritt. Mel Gibson versteckt sich nicht – er bereitet sich vor. (Hollywood: Tom Hanks bricht sein Schweigen über die aufsehenerregenden Memoiren seiner Tochter und ihrer verstörende Kindheit (Video))

WARUM DER BERG ATHOS? WARUM JETZT?

Der Berg Athos ist nicht nur ein Berg. Er ist eine spirituelle Republik , isoliert, geschützt durch göttliche Fügung und jahrhundertealte orthodoxe Tradition. Frauen sind hier nicht erlaubt. Keine Politiker. Keine Publizisten. Keine Ablenkungen. Hier herrscht nur das Gebet.

Dies ist ein Ort, unberührt von Feminismus, Globalismus oder den Alphabet-Ideologien. Ein Ort, an dem die Jungfrau Maria die einzige Frau ist, die jemals auf Erden gelebt hat , und an dem das Feuer des wahren Christentums noch unvermindert brennt.

Und hier hat Mel Gibson beschlossen, zu verschwinden – um zu verlernen, sich neu zu bewaffnen und neue Verbindungen zu knüpfen.

DIE LEIDENSCHAFT WAR NUR DER ANFANG

Als Gibson 2004 „Die Passion Christi“ veröffentlichte, erklärte Hollywood ihm den Krieg. Nicht wegen schlechter Filmkunst. Nicht wegen Extremismus. Sondern weil er es wagte, Christi Leiden als real, heilig und ungefiltert darzustellen .

Dieser Film spielte ohne die Hilfe der Mainstream-Medien fast eine Milliarde Dollar ein und bewies damit, dass das Publikum nach Wahrheit lechzt , während die Industrie sie fürchtet.

Jetzt, zwei Jahrzehnte später, bereitet Gibson eine Fortsetzung vor – mit Fokus auf die Auferstehung , eine Botschaft von Sieg, Trotz und göttlicher Macht.

Und er inszeniert sie in den Mauern eines Klosters aus dem 12. Jahrhundert, nicht in einem Tonstudio in Malibu. Denn manche Filme werden nicht inszeniert. Sie werden enthüllt.

HOLLYWOOD GEGEN DAS KREUZ

Hollywood ist nicht nur eine Industrie. Es ist eine ideologische Waffe . Und das Christentum, insbesondere das orthodoxe, maskuline, traditionelle Christentum, ist sein Hauptziel. Bei einem kürzlichen Auftritt bei Joe Rogan sagte Gibson es ohne mit der Wimper zu zucken:

Das Christentum ist die einzige Religion, über die man sich in diesem Geschäft lustig machen darf. Warum? Weil es Struktur, Patriarchat, Glauben repräsentiert – alles, was sie auslöschen wollen.

Der Tiefe Staat betrachtet das Christentum als Rebellion gegen seine neue Weltordnung

Das Unterhaltungssystem belohnt Unterwerfung, nicht Überzeugung

Die Kultur ist darauf angelegt, das Heilige zu sterilisieren

Und doch bleibt Mel Gibson bestehen. Denn während Hollywood Superhelden und Drehbücher recycelt, die von Social Engineering durchdrungen sind, schreibt Gibson mit Blut, Gebet und Vision. Und das macht ihnen Angst.

Eine spirituelle Offensive

Machen Sie sich nichts vor: Gibson zieht sich nicht zurück. Er startet eine Gegenoffensive . Mit der Wahl des Berges Athos hat er sich für das Herz unverdorbenen spirituellen Feuers entschieden.

Er umgibt sich mit Mönchen, Reliquien, alten Sprachen und einem Christentum, das sich nicht entschuldigt.

Er bereitet eine Wiederauferstehung vor, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in der Kultur.

Er entflieht dem Überwachungskapitalismus, um nur auf Gott zu hören.

Er sendet eine Botschaft: Der nächste Streik wird nicht zensiert.

Und deshalb zittert Hollywood. Deshalb schweigen die Medien des Deep State. Weil sie wissen, dass dies nicht nur ein Film ist, der noch in Arbeit ist. Es ist eine Abrechnung, die im Feuer des heiligen Bodens geschmiedet wird .

ENDGÜLTIGES URTEIL

Mel Gibson ist nicht geflohen. Er ist aufgestanden. Er verließ den Zirkus der Heuchelei für das heilige Schweigen der Wahrheit. Er floh aus dem Reich der Lügen, um dort zu knien, wo die Heiligen geweint haben. Und nun kehrt er zurück – nicht mit Entschuldigungen, sondern mit Waffen des Lichts.

Die Passion Christi war nicht das Ende. Sie war eine Warnung. Der Berg Athos ist kein Zufluchtsort. Er ist eine Waffenkammer. Und Mel Gibson ist kein Schauspieler mehr. Er ist ein Botschafter. Er ist ein General. Und sein Krieg hat gerade erst begonnen.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 01.07.2025

