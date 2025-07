Forscher verblüfft: So führen Schumann-Frequenzen den großen Wandel herbei

Teile die Wahrheit!

Laut einem Bericht des Journal of Geophysical Research entdeckten Forscher der NASA am Rand unseres Sonnensystems eine Welle hochenergetischer Emissionen. Diese Veränderungen deuten auf eine bislang unbekannte Energiequelle hin. Könnte diese kosmische Strahlung auch die Schumann-Frequenz beeinflussen? Von Frank Schwede

Vor einigen Jahren entdeckten Forscher der NASA am Rande unseres Sonnensystems eine Welle energiegeladener Teilchen. Diese Veränderungen, über die unter anderem auch im Journal of Geophysical Research berichtet wurde, weist auf eine unbekannte Energiequelle hin, die aufgrund der zunehmend schwächer werdenden Heliosphäre auch die Erde trifft.

Eine Reihe von Forschern vermutet, dass diese bislang unbekannte Energie zu tiefgreifenden Veränderungen auf der Erde führen wird. Es ist also denkbar, dass diese kosmische Strahlung auch die Schumann-Frequenz beeinflusst.

Die Schumannresonanz-Frequenz wurde 1952 von dem deutschen Physiker Winfried Otto Schumann entdeckt. Er konnte nachweisen, dass die Resonanzfrequenz als konstante Wellenlänge im Bereich zwischen Oberfläche und Ionosphäre wirkt, die dem Erdumfang entspricht.

Sie bewegt sich zwischen sechs und fünfzig Zyklen. Vier der insgesamt acht Frequenzen finden sich im ELF (Extrem Low Frequency) -Bereich und wirken unmittelbar auf unser Gehirn: F1, F2, F3 und F4 – wobei F1 als Leitfrequenz gilt, deren Mittelwert bei 7,83 Hertz liegt.

Wissenschaftler bezeichnen F1 auch als Pulsschlag oder Taktgeber der Erde. Um den Hintergrund besser zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, in welchem Frequenzebereich unsere Gehirnwellen arbeiten: Alpha-Wellen = 7 bis 14 Hertz, Beta-Wellen = 14 bis 30 Hertz, Theta-Wellen = 3 bis 7 Hertz und Delta-Wellen = 0,5 bis 3 Hertz.

Alles, was sich um uns herumbewegt, schwingt in einem zugeordneten Frequenzbereich, wobei sich die Frequenzen gegenseitig beeinflussen, wenn sie synchron auf Resonanz abgestimmt sind.

Bisher sind Wissenschaftler immer von der Vermutung ausgegangen, dass uns die Erd-Felder mit allen lebenswichtigen Informationen und Energien versorgen. Nun haben Forscher herausgefunden, dass noch ein weiterer wichtiger Parameter hinzukommt.

Informationen aus dem Erdmagnetfeld

Die Rede ist von den Informationen, die wir in das Erdmagnetfeld senden. Diese Informationen beeinflussen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen jeden Einzelnen der sich in diesem Feld aufhält.

Das zeigt auf geradezu faszinierende Weise, dass Informationen nahezu ausschließlich nur durch Resonanz vermittelt werden. Das heißt, wenn der geistige Fokus der Bevölkerung auf ein ganz bestimmtes Thema gelenkt wird, das beispielsweise Angst und Wut erzeugt, gehen ähnlich empfindende Menschen mit diesem Zustand in Resonanz. Das nennt man Kohärenz.

Soziale Kohärenz erfordert, dass Gruppenmitglieder aufeinander eingestimmt und emotional miteinander verbunden sind, sodass die emotionale Energie der Gruppe durch die Gruppe im Ganzen organisiert und reguliert werden kann.

Das geht aus einer Studie des „HeartMath Institute“ hervor, die unter der Überschrift Der neueste Stand in der Forschung zur Herzfrequenzvariabilität und soziale Kohärenz veröffentlicht wurde.

Aus diesem Grund variieren die Frequenzen von einem Ort zum anderen. In den Gebieten wo Hunger herrscht und Tiere leiden, sind die Schwingungen niedriger als in den Gebieten, in denen Harmonie und Respekt der Tierwelt gegenüber herrscht.

Die Wälder der Erde weisen sehr hohe Frequenzen auf. So hat die Elite, die unseren Planeten kontrolliert, versucht sie zu senken, indem sie Bäume fällt und große Landstriche verbrennt.

Die menschlichen Trägerhirnwellen schwingen auf einer Frequenz zwischen 4 und 8 Hertz. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass dies eine der wesentlichen Bedingungen für eine gute körperliche und geistige Gesundheit ist.