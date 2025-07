Fragt sich sonst noch jemand, ob das Erdbeben in Russland von Menschen verursacht wurde? (Video)

Teile die Wahrheit!

Hier zunächst eine naturwissenschaftliche Erklärung:

Ein Megabeben der Magnitude 8,8 erschütterte gestern Abend um 23:25 Uhr UTC die Ostküste der sibirischen Halbinsel Kamtschatka. Das Epizentrum befand sich 136 Kilometer östlich von Petropawlowsk-Kamtschatski.

Das Hypozentrum wurde in 20 Kilometern Tiefe lokalisiert. Der extrem starke Erdstoß löste nicht nur eine Serie von Starkbeben aus, sondern auch Tsunamis, die zunächst gegen die Küsten Kamtschatkas und der Kurilen brandeten und nun über dem Pazifik unterwegs sind, wo in vielen Staaten Tsunamialarm gegeben wurde.

In Severo-Kurilsk auf Paramushir Island überfluteten die gefürchteten Hafenwellen tatsächlich den Hafen und Teile der Stadt. Bilder zeigen, wie ein vergleichsweise schmaler Küstenabschnitt unter Wasser steht. Die Anwohner wurden laut offiziellen Behördenangaben vorher evakuiert, obwohl eigentlich nur wenig Zeit dafür geblieben sein dürfte.

Auf der japanischen Nordinsel Hokkaido wurden Tsunamis bis zu 3 m Höhe erwartet. Sirenen heulten und forderten die Bevölkerung auf, sich in höher gelegenes Areal zu evakuieren. Tatsächlich erreichten die gefürchteten Hafenwellen in Japan nur eine Höhe von 50 Zentimetern.

Auch im weiter südlich gelegenen Fukushima, wo das Atomkraftwerk im Jahr 2011 von einem noch stärkeren Erdbeben als heute und von einem Tsunami beschädigt wurde, bereitete man sich auf einen Tsunami vor und evakuierte die Arbeiter. (Gerüchte kursieren, dass die HAARP-Anlage in Alaska demontiert werden soll! (Video))

Tsunamialarm wurde auch für Taiwan, die Philippinen, Indonesien, die Inselwelt Ozeaniens und Hawaii ausgegeben. Auch in vielen Orten an der US-Westküste heulten die Sirenen, darunter San Francisco, wo ich nächste Woche hinreisen werde.

In Petropawlowsk-Kamtschatski selbst wurden nur leichte bis moderate Schäden gemeldet.

So stürzte das Dach eines Kindergartens ein. Es gab mehrere verletzte Personen: Meldungen über Todesfälle liegen nicht vor.

Live Ticker Erdbeben und Tsunami: Nur moderate Schäden in Petropawlowsk-Kamtschatka. Einige Häuser beschädigt, Möbel wackelten. Verletzte aber keine Todesopfer. Das Erdbeben Mw 8,8 war das stärkste seit dem Sendai-Beben 2011 als Fukushima havarierte. Erbeben unter den Top Ten der weltweit stärksten Erschütterungen seit Aufzeichnung der Erdbebentätigkeit. Mehrere Wellenzyklen ziehen durch den Nordpazifik. Jeder Zyklus dauert bis zu einer Stunde und umfasst mehrere Tsunami-Wellen. Höchste Wellenhöhe in Severo-Kurilsk auf Paramushir (Kurilen) betrug 3 m. Stadt teilweise überflutet, Schiffe auf Land gespült. In Japan gab es 4 Wellenzyklen. Maximale Wellenhöhe betrug bis jetzt 1,30 m. In San Franzisco kam es zu straken tidalen Schwankungen bei denen während Niedrigwasser der Wasserstand innerhalb weniger Minuten um 61 cm stieg. In Kalifornien sollen Wellenhöhen von bis zu 1.3 m aufgetreten sein In den meisten Regionen wurde der Tsunamialarm wieder aufgehoben Tektonisches Setting der Erdbebengebiets bei Kamtschatka Das Erdbeben manifestierte sich am Kamtschtka-Kurilen-Graben nur 45 km südöstlich des Epizentrums des ähnlich starken Megabebens von 1952 mit einer Magnitude von 9,0. Dieses Beben lag in geringerer Tiefe und verursachte einen Tsunami, der auf Hawaii bis zu 3 m hoch auflief. In der gleichen Region hatte es erst vor 10 Tagen ein starkes Erdbeben Mw 7,3 gegeben, dem zahlreiche Beben mit Magnituden im Sechserbereich folgten. Diese Bebenserie könnte man als Vorbeben ansehen. Das Beben lag in gleicher Tiefe etwas weiter nördlich, so dass hier Spannungen entlang der gleichen Bruchzone abgebaut wurden und werden. Weitere Starkbeben könnten folgen. Gestern Abend schrieb ich in Bezug auf ein starkes Erdbeben bei den Nikobaren, dass es entlang der Störungszonen des westlichen Feuerrings auffallend viele Erdbeben gab, die aber keinen gemeinsamen Ursprung hätten. Doch nun ist mir der Gedanke gekommen, dass diese Erdbebenhäufung entlang des Pazifiks auf das Megabeben hingedeutet haben könnte. Auf Reddit findet sich dieser Beitrag: Fragt sich sonst noch jemand, ob das Erdbeben in Russland von Menschen verursacht wurde? Kommentare: Nein. Dafür gibt es eine absolut plausible geologische Erklärung. Wir sollten die Sache nicht durch die Erfindung von Verschwörungen verkomplizieren, wenn es legitime Verschwörungen gibt, auf die wir uns konzentrieren können. … Ryo Tatsuki sagte vor über 25 Jahren ein schweres Erdbeben vor der Küste Japans im Juli 2025 voraus. Sie sagte auch Fukushima 2011 und den frühen Tod von Prinzessin Diana voraus, sie hat also eine Erfolgsbilanz. Diese Ereignisse könnten im Voraus geplant gewesen sein, es sei denn, man glaubt an Zeitreisen oder Remote Viewing (ich tue das nicht). Daher sind viele unserer Weltereignisse möglicherweise nur selbsterfüllende Prophezeiungen. HAARP ist wahrscheinlich dazu in der Lage. … Sie sagte für den 5. Juli einen Vulkanausbruch zwischen Japan und den Philippinen voraus. Doch genau das geschah nicht. Sie sagte außerdem voraus, dass ein gewaltiger Tsunami den Südwesten Japans treffen würde. Hokkaido, das betroffene Gebiet, liegt im Norden. … Ich schaue mir die USGS-Karte an und denke auch darüber nach. Was wäre, wenn diese Detonationen mit der Absicht durchgeführt wurden, verstrahltes Wasser entlang der Küste zu schleudern? Woher sollten wir das wissen? Oder waren vielleicht alle unsere U-Boote in der Nähe stationiert (weil die Scheißbriten das behaupteten) und sie haben sie einfach alle auf einmal explodieren lassen? Ich bin mir vielleicht 15 % sicher, dass so etwas möglich ist. … Ich habe den Leuten (die mir nicht glauben wollen) erzählt, dass Erdbeben und Tsunamis von Menschen verursacht werden. …. Nein, überhaupt nicht. Es gibt einen globalen Anstieg geologischer Aktivitäten, Erdbeben, Vulkanausbrüche und häufige Erdstöße. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit dem Sonnenmaximum zusammen, einem 11-12-Jahres-Zyklus, und wir befinden uns auf dem Höhepunkt. Wie oben, so unten. … Wahrscheinlich nicht. Wir werden noch viele solcher Ereignisse erleben. Es sind geophysikalische Realitäten, die etwa alle 11.000 Jahre aus verschiedenen Gründen auftreten. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen wird die Welt überleben. Zwar hofften westliche Regierungen, damit Menschenleben zu fordern, doch das wird ihnen nicht erlaubt sein.

…

Obwohl die Idee der Wettermanipulation nicht bewiesen ist, gibt es Belege dafür, dass sie möglich ist. Bill Gates besitzt ein Patent, das angeblich das Wetter verändern kann. Es gibt auch das Projekt Cirrus. Und die Why Files haben eine interessante Folge über Haarp gezeigt, in der ebenfalls solche Behauptungen aufgestellt werden.

2009 reichte Bill Gates zusammen mit mehreren Miterfindern fünf Patentanmeldungen zur Wettermanipulation ein, insbesondere zur Hurrikanbekämpfung.

Die vorgeschlagene Methode sieht den Einsatz einer Flotte von mit Pumpen ausgestatteten Lastkähnen vor, die kaltes Tiefseewasser an die Oberfläche befördern und mit wärmerem Oberflächenwasser vermischen.

Dieser Prozess soll die Meeresoberfläche abkühlen, die für die Entstehung von Hurrikanen verfügbare Energie reduzieren und so deren Intensität möglicherweise abmildern.

Das Projekt Cirrus entstand als Kooperation zwischen General Electric, dem Naval Research Laboratory und dem Army Signal Corps, um die Wolkenmodifikation durch Trockeneisimpfung zu erforschen. 1947 führte das Projekt Cirrus das erste Hurrikanimpfungsexperiment durch, bei dem Trockeneis in den Hurrikan Cape Sable geworfen wurde.

Der Hurrikan änderte daraufhin seine Richtung und traf in der Nähe von Savannah, Georgia, auf Land. Dies führte zu öffentlicher Kritik und zur Absage des Projekts.

Mehr über Wettermanipulation lesen Sie in den Büchern „DUMBs„, „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Why files HAARP-Folge

Quellen: PublicDomain/vulkane.net am 30.07.2025