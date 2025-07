Teile die Wahrheit!

Die britische Mainstream-Presse in Form der DailyMail berichtet: Zwei Frauen, die wegen der Verleumdung der französischen First Lady Brigitte Macron mit der Aussage, sie sei „als Mann geboren“, verurteilt wurden, wurden heute in der Berufung auf sensationelle Weise freigesprochen.

Richter des Pariser Berufungsgerichts entschieden am Donnerstag, dass Amandine Roy, eine 53-jährige Hellseherin, und Natacha Rey, 49, eine Bloggerin, jedes gesetzliche Recht hätten, die Schwefelvorwürfe zu erheben.

Beide hatten behauptet, sie seien „Einschüchterungen durch die Behörden“ ausgesetzt gewesen, als „extrem geschützte“ Mitglieder des Pariser Establishments versuchten, ein „Staatsgeheimnis“ zu vertuschen.

Die Anwälte der 72-jährigen Frau Macron wiederum gaben an, dass sie angesichts der Entwicklung „am Boden zerstört“ sei und den Fall vor das französische Kassationsgericht bringen werde.

Frau Macron ist derzeit von einem Staatsbesuch in Großbritannien mit ihrem Ehemann, Präsident Emmanuel Macron , zurückgekehrt und war daher bei der heutigen Urteilsverkündung nicht vor Gericht.

Frau Roy und Frau Rey waren im Dezember 2021 in einem vierstündigen YouTube- Video aufgetreten, in dem sie behaupteten, Brigitte sei 1953 tatsächlich als kleiner Junge namens Jean-Michel Trogneux geboren worden.

Dies ist tatsächlich der Name von Brigittes Bruder, und Frau Macron hieß vor ihrer ersten Ehe Brigitte Trogneux. (Chirurg, der Brigitte Macrons Transgender-Vergangenheit aufdeckte, nach Sturz von einem Gebäude tot aufgefunden)

Die Angeklagten behaupteten außerdem, dass Brigittes erster Ehemann, André-Louis Auzière, vor seinem gemeldeten Tod im Jahr 2020 im Alter von 68 Jahren nie existiert habe.

Ein Richter im normannischen Lisieux verurteilte die beiden Frauen zunächst zu einer Geldstrafe von umgerechnet jeweils 1.700 Pfund, nachdem er sie beide der Verleumdung für schuldig befunden hatte.

Nach früheren Einsprüchen wurde Roys Geldstrafe auf 850 £ reduziert, während Rey 1300 £ ihrer 1700 £ hohen Geldstrafe zum Opfer fielen, sodass sie nur 400 £ zahlen musste.

Nun müssen beide Parteien nichts zahlen und können die Vorwürfe gegen Frau Macron wiederholen.

300x250

Maud Marian, Verteidigerin von Roy, sagte: „Wir sind freigesprochen!“, während auch François Danglehant, Verteidiger von Rey, seine große Freude über das Urteil zum Ausdruck brachte.

Die beiden Frauen, die bei der Urteilsverkündung nicht anwesend waren, wurden im Januar 2022 von Frau Macron wegen Verleumdung verklagt.

Im heutigen Gerichtsurteil heißt es, dass die 18 Passagen des betreffenden Videos „keine Verleumdung darstellen“, sondern vielmehr eine in gutem Glauben erfolgte freie Meinungsäußerung darstellen.

300x250 boxone

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Frau Macron zunehmend Angriffen ausgesetzt ist, nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt.