Geld als Energie: So aktivierst du deinen Geldfluss

Teile die Wahrheit!

Am besten steigen wir mit einem symbolischen Bild in dieses Thema ein: Stellen Sie sich einen majestätischen Fluss vor, der sich kraftvoll seinen Weg durch eine Landschaft bahnt.

Sein Wasser ist rein, unerschöpflich, kraftvoll und nährt alles, was mit ihm in Berührung kommt. Doch was geschieht, wenn Sie mit Steinen und anderen Barrieren versuchen, ihn aufzuhalten?

Er wird sich einen anderen Weg suchen, vielleicht versickern oder zumindest stagnieren.

Genauso verhält es sich mit Geld: Es ist nichts anderes als Energie, die frei und ungehindert fließen muss (und will!). Doch viele Menschen – und vielleicht sind Sie einer davon – errichten unbewusst in ihrem Bewusstsein Barrieren, die diesen Fluss aufhalten.

Sie wundern sich dann, warum das Geld sie regelrecht meidet, warum sie immer wieder in finanziellen Engpässen landen oder warum Wohlstand für sie stets eine ferne Illusion bleibt.

Das Problem ist nicht das Geld, sondern Ihr Mindset!

Wie Sie den Fluss Ihres Geldsegens blockieren

Der erste Schritt zur Veränderung besteht darin, sich bewusst zu machen, dass Geld nicht einfach nur ein materielles Mittel zum Zweck ist. Es ist vielmehr eine lebendige, pulsierende Kraft, die in Resonanz mit Ihren Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen tritt.

Wenn Sie Geld für etwas Negatives halten – beispielsweise für eine Quelle von Gier, Streit oder moralischer Verderbnis – dann senden Sie damit unbewusst eine energetische Botschaft an das Universum: »Ich will nichts mit Geld zu tun haben.« (Der kosmische Wandel zur Sommersonnenwende 2025: Ein Tor zur Transformation

Und so geschieht es.

Viele Menschen haben, was durchaus bis zu einem bestimmten Grad verständlich ist, Angst um ihr Geld. Sie fürchten, nicht genug zu haben, sie sorgen sich um Verluste oder plagen sich mit dem Gedanken, dass Wohlstand nur wenigen Auserwählten vorbehalten sei.

Doch genau diese Angst ist der größte Feind des Geldflusses. Angst engt ein, Angst lähmt, Angst blockiert – Angst macht aus dem mächtigen, fließenden Strom einen ausgetrockneten Flusslauf.

Wenn Sie also ständig besorgt sind, ob Sie genug Geld haben oder ob Sie es behalten können, dann errichten Sie damit eine energetische Mauer, die den natürlichen Fluss des Geldes von Ihnen wegleitet.

Ein weiteres Problem sind Schuldgefühle. Manche Menschen haben tief verankerte Glaubenssätze, die besagen, dass Geld etwas Schlechtes sei, dass Reichtum nur durch Ausbeutung entstehen könne oder dass es edler sei, in Armut zu leben.

Doch in Wahrheit ist Geld neutral! Es verstärkt lediglich das, was bereits in Ihnen existiert. Ein gütiger, großzügiger Mensch wird mit viel Geld noch mehr Gutes bewirken können.

Ein gieriger, selbstsüchtiger Mensch wird mit Reichtum sein Ego weiter nähren. Geld ist ein Verstärker der eigenen Energie, nicht die Quelle der moralischen Verderbnis.

Wie Sie den Geldfluss freisetzen

Wenn Sie wirklich einen Geldsegen in Ihrem Leben empfangen möchten, dann beginnen Sie damit, Ihre alten und sicherlich festgefahrenen Überzeugungen hinsichtlich Geld zu hinterfragen.

Welche Gedanken haben Sie über Wohlstand? Glauben Sie, dass es schwer ist, Geld zu verdienen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie es nicht verdienen, finanziell frei zu sein? Denken Sie insgeheim, dass Wohlstand nur mit harter, entbehrungsreicher Arbeit einhergeht?

Lösen Sie sich von diesen destruktiven Überzeugungen! Erkennen Sie an, dass Wohlstand Ihr Geburtsrecht als Mensch ist. Es ist nicht sündhaft, in Fülle zu leben, und es ist nicht tugendhaft, im Mangel zu verharren.

Das Universum ist unermesslich reich! Es kennt keinen Mangel, nur unendlichen Überfluss. Der einzige Grund, warum Sie sich selbst davon abschneiden, liegt in den Begrenzungen Ihres Geistes.

Begrenzungen, die Sie sich wohlgemerkt selbst auferlegen!

Beginnen Sie deshalb, Geld als eine freundliche, wohltuende Energie zu betrachten. Segnen Sie es, wann immer es zu Ihnen kommt. Wenn Sie Geld ausgeben, tun Sie es mit Freude, nicht mit Angst.

Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass jeder Kauf eine ›Verlust‹-Erfahrung sei. Sagen Sie sich stattdessen Sätze wie: »Dieses Geld fließt von mir und kehrt in noch größerer Fülle zu mir zurück.«

Praktische Übungen, um Ihre finanzielle Energie zu harmonisieren

Eine der einfachsten, aber wirkungsvollsten Übungen besteht darin, sich täglich vorzustellen, wie Geld wie ein goldener Strom zu Ihnen fließt. Schließen Sie die Augen und visualisieren Sie, wie Sie in einem Regen aus goldenen Münzen oder Geldscheinen stehen.

Fühlen Sie die Dankbarkeit, die Freude, das Vertrauen in diesen Fluss. Lassen Sie jede Angst los, lassen Sie die Energie frei strömen.

Das Universum reagiert auf Ihre Schwingung – je mehr Sie innerlich im Einklang mit der Fülle sind, desto mehr materielle Entsprechungen wird es Ihnen senden.

Ein weiteres machtvolles Werkzeug ist das gesprochene Wort. Worte sind reine Schöpfungsenergie. Hören Sie auf, Sätze wie »Das kann ich mir nicht leisten« oder »Ich habe nie genug Geld« zu verwenden.

Jedes Mal, wenn Sie so etwas sagen, verstärken Sie den Mangel in Ihrem Leben. Ersetzen Sie derartige Worte und Sätze durch kraftvolle Affirmationen wie »Geld kommt in unendlichem Überfluss zu mir«, »Ich bin ein Magnet für Wohlstand« oder »Alles, was ich brauche, fließt leicht und mühelos zu mir«.

Dankbarkeit ist ein weiterer Schlüssel zur Fülle.

Wenn Sie Geld erhalten – sei es durch Gehalt, Geschenke oder auch nur eine gefundene Münze auf der Straße –, nehmen Sie es mit Freude und Dankbarkeit an.

Segnen Sie es und sagen Sie sich innerlich: »Danke, Universum, dass Du mir diesen Geldsegen schickst. Ich öffne mich für noch mehr.« Mit einer solchen Haltung des Vertrauens öffnen Sie den Kanal für weiteren Zufluss.

Die kosmische Harmonie zwischen Geben und Empfangen

Ein weiteres Geheimnis des Geldflusses liegt im Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen. Zahlreiche Menschen haben Schwierigkeiten, Geld anzunehmen. Sie fühlen sich unwohl, wenn ihnen jemand etwas schenkt, oder sie lehnen finanzielle Unterstützung ab.

Doch wer nicht bereit ist, zu empfangen, blockiert den Fluss. Wenn das Universum Ihnen etwas gibt, nehmen Sie es mit Freude an. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vertrauen in den natürlichen Kreislauf der Energie.

Gleichzeitig sollten Sie Geld mit Freude geben. Spenden Sie, gönnen Sie sich selbst etwas, investieren Sie in etwas Sinnvolles. Aber tun Sie es nicht aus Angst oder Pflichtgefühl, sondern aus Freude am Fluss der Energie. Wer Geld mit Liebe gibt, öffnet damit den Weg für noch mehr Reichtum.

Schlussgedanken

Machen Sie sich bewusst: Geld ist eine Energie, die Sie lieben, ehren und wertschätzen dürfen.

Lassen Sie Angst, Schuld und Mangeldenken hinter sich und öffnen Sie sich für den unendlichen Strom des Universums. Lassen Sie sich nicht länger von überholten Glaubenssätzen begrenzen, sondern vertrauen Sie darauf, dass Sie alles haben können, was Sie sich von Herzen wünschen.

Das Universum ist bereit, Ihnen unendlichen Reichtum zu schenken – die entscheidende Frage ist nur: Sind Sie bereit, ihn zu empfangen?

Erlauben Sie sich den Geldsegen, und Sie werden erleben, wie sich Ihr Leben in eine neue, wundervolle Dimension der Fülle verwandelt.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 27.06.2025