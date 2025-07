Geopolitikanalyst warnt: Schaffen Sie sich einen Lebensmittelvorrat für zwei Jahre an!

Teile die Wahrheit!

Der bekannte Radiomoderator, Filmemacher, Buchautor und Experte für archäologische Ausgrabungen Steve Quayle sagt, die jüngsten Erfolge vor dem Obersten Gerichtshof in Bezug auf landesweite einstweilige Verfügungen, den Biden- Autopen-Skandal und die Bombenanschläge im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm bereiten Amerika schwere Zeiten.

Die Globalisten des Tiefen Staates seien zunehmend verzweifelt und müssten nun zu gewaltsameren Kriegsführungen greifen, um Amerika zu zerstören.

Quayle sagt: „Jeder sollte den Begriff ‚asymmetrische Kriegsführung‘ lernen.“ Das sieht man, wenn man über Terrorismus spricht: Raffinerien explodieren und Waldbrände breiten sich so schnell aus wie nie zuvor.

Diese Leute tauchen nicht an Ihren Grenzen auf. Wir werden von Feinden aus dem Inneren weichgespült. Dieses Interview sollte die Menschen auf den schlimmsten Fall vorbereiten … tun Sie, was getan werden muss, um Ihre Familie zu schützen … überrascht es irgendjemanden, dass sich all die Wut, die Sie hier sehen, in den blauen Städten entlädt?

Die Vereinigten Staaten von Amerika erleben gerade eine kommunistische Machtübernahme und Zerschlagung dieses Landes. Diese Unruhen sind nicht friedlich, und sehen Sie, wie die Demokratische Partei kein Geld mehr hat, nachdem sie wie verrückt Geld ausgegeben hat.“

Quayle behauptet, das Finanzsystem stehe am Rande des Zusammenbruchs. Sowohl Japan als auch Deutschland stecken in großen Schwierigkeiten, und Amerika und der Rest der Welt sind nicht weit dahinter.

Quayle sagt: „Japan hat Geld zu einem Zinssatz von 0 % verliehen. Das nennt man Yen-Carry-Trade. Das Problem ist nun, dass alle Sicherheiten, die das abgesichert haben, versagen. … Ich denke, das ganze System ist dabei, zusammenzubrechen. Sehen Sie sich Versicherungen und große Investmenthäuser an.

Sie alle haben große Investitionen und sind stark mit Gewerbeimmobilien belastet. … Wenn das zugrunde liegende Kapital, auf dem die Kredite vergeben wurden, versagt, ist das wie ein Dominostein, und die Dominosteine ​​fallen bereits.

Die Leute achten nur auf den Aktienmarkt, aber die ganze Macht liegt auf dem Anleihenmarkt. … Die globale Finanzlage ist gefährlich, riskant, und um Gerald Celente zu zitieren: ‚Wenn alles andere versagt, führen sie dich in den Krieg.‘“

Quayle sagt, der Krieg mit dem Iran sei noch lange nicht vorbei, und Fahrradexperte Martin Armstrong ( ein regelmäßiger Gast bei USAWatchdog) stimmt ihm zu.

Armstrong prognostiziert, dass der Iran-Israel-Krieg im August wieder eskalieren wird. Quayle sagt: „Alle Hintergrundinformationen, die ich erhalte, sprechen nur von einem ‚Boah‘. Das bedeutet, dass die gesamten Terror- und Cyber-Teams daran arbeiten, das Stromnetz lahmzulegen.

Wenn sie das Netz lahmlegen, gibt es kein Wasser mehr, außer man ist an seinen eigenen Brunnen angeschlossen. Aber man sollte Strom haben, um die Brunnenpumpe zu betreiben.

Mein wichtigstes Argument ist, dass uns alles, was wir unter dem Segen des lebendigen Gottes genossen haben, alles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, genommen wird.“

Quayle erwartet Nahrungsmittelknappheit und weltweiten Hunger, weil Terroristen die Lebensmittelversorgung angreifen werden. Auch von weiteren Kriegen ist die Rede. Quayle sagt:

„Diese Menschen sind dämonisch beeinflusst und belehrt. Deshalb steuert die ganze Welt auf eine Kernschmelze zu, die das Weltfinanzsystem zum Einsturz bringen wird. … Wir befinden uns gerade an einem Punkt:

Der Strom fällt aus. Die Finanzen brechen zusammen. Lebensmittel werden nicht mehr erhältlich sein, es sei denn, man geht auf den Schwarzmarkt. Alles, was in US-Dollar denominiert ist, ist gefährdet. Ich spreche von Versicherungspolicen, IRAs, 401(k)s, leistungsorientierten Pensionsplänen und Ihren Hypotheken. … Niemand wird Sie retten außer Jesus.“

