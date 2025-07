Gerichtsverfahren gegen Bill Gates in den Niederlanden wird trotz der Inhaftierung des leitenden Anwalts fortgesetzt (Video)

Obwohl Bill Gates zu behaupten versuchte, ein niederländisches Gericht sei für ihn nicht zuständig, wurde der Prozess gegen ihn und 16 weitere Angeklagte am Mittwoch fortgesetzt.

Zwei Anwälte vertraten sieben Kläger, die durch Impfschäden geschädigt wurden: Arno van Kessel und Peter Stassen. Im Juni, einen Tag nach Einreichung der Unterlagen für das erste Verfahren, wurde van Kessel verhaftet und von einem Team halbmilitärischer Polizisten mit verbundenen Augen abgeführt.

Er wird weiterhin im niederländischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten. Daher vertrat Stassen die sieben Kläger am Mittwoch allein.

Nach der Anhörung erklärte das unabhängige niederländische Medienunternehmen Pinch of Soot : „Wenn van Kessels Verhaftung Stassen einschüchtern sollte, bewirkte sie das Gegenteil.

Als hätte er nichts mehr zu verlieren, nahm Stassen kein Blatt vor den Mund, packte den Stier bei den Hörnern und nannte die Verbrechen der Angeklagten beim Namen: Biowaffen, Völkermord, Massenmord, Betrug und Körperverletzung.“

Der Richter wird sein Urteil in sechs Wochen verkünden.

Zwei niederländische Anwälte, Arno van Kessel und Peter Stassen, reichten Klage ein und vertraten sieben Kläger, die behaupteten, durch Covid-Impfungen geschädigt worden zu sein. Das Verfahren gegen Bill Gates, Pfizer-CEO Albert Bourla und 15 weitere Personen wurde von der Stichting Recht Oprecht Foundation unterstützt . (Drei neue Kläger wollen sich der Klage gegen Bill Gates wegen COVID-Impfschäden anschließen)

Das Verfahren begann offiziell am 14. Juli 2023. Gerichtsvollzieher reisten durch die Niederlande, um den 17 Angeklagten Vorladungen zuzustellen. Die erste Verhandlung des Falles war für den 22. November 2023 geplant.

Bis zum 22. November 2023 reichten die Anwälte aller Angeklagten, mit Ausnahme von Gates, ihre Schriftsätze ein. Gates behauptete arrogant, das niederländische Gericht sei für ihn nicht zuständig. Das Gericht widersprach jedoch und erklärte, dass alle Parteien, einschließlich Gates, am 18. September 2024 persönlich zu einer mündlichen Anhörung vor Gericht erscheinen müssten.

Gates erschien nicht wie angeordnet vor Gericht. „Gates, der am 18. September nicht vor dem Bezirksgericht Leeuwarden erschien, sondern von einem Anwalt von PelsRijcken vertreten wurde, erklärte, dass er glaube, dass ein niederländischer Richter nicht befugt sei, über ihn zu urteilen, da Gates amerikanischer Staatsbürger sei“, sagte die unabhängige Forscherin und Reporterin Penny Maries .

Am 16. Oktober 2024 verkündete der Richter sein Urteil. „Der Richter erklärte am 16. Oktober, dass Gates im Unrecht war. Der niederländische Richter ist zuständig“, sagte Maries.

Das Gericht entschied, dass Gates, der versucht hatte, die Klage abzuweisen oder die Zuständigkeit des Gerichts anzufechten, im Unrecht war.

Seine Klage wurde abgewiesen, und er wurde daraufhin zur Zahlung der Anwaltskosten der Kläger verurteilt“, so The Gateway Pundit . „Eine neue Anhörung ist für den 27. November 2024 angesetzt.“

Anfang Juni 2025 gab das Bezirksgericht Nordniederlande in Leeuwarden schließlich bekannt, dass die erste Hauptverhandlung des Falles für den 9. Juli 2025 angesetzt sei.

Am Mittwochmorgen, dem 11. Juni, kam es zu einer völlig unerwarteten Wendung der Ereignisse. Arno van Kessel wurde frühmorgens mit massiver Gewalt von einem Spezialeinsatzkommando aus dem Bett geholt.

Der Anwalt, seine Tochter und seine Frau wurden sogar kurzzeitig mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Einen Tag später veröffentlichte die Polizei über die Website politie.nl eine Erklärung, in der van Kessel mit einem „kriminellen Netzwerk“ in Verbindung gebracht wurde.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft wurden an diesem Morgen acht Personen festgenommen, die „einer antiinstitutionellen Ideologie anhängen und möglicherweise Gewalt anwenden wollen“.

Erinnern Sie sich an das Verfahren gegen Bill Gates und den niederländischen NATO-Chef in den Niederlanden? Der Anwalt (Arno van Kessel) wurde ohne Anklage verhaftet und kann den Fall nicht vor Gericht vertreten. , Public Health Policy Journal, 1. Juli 2025

Das niederländische Medienportal „De Andere Krant“ berichtete am 27. Juni , dass van Kessel weitere 90 Tage in Haft bleibt und daher nicht in der Klage gegen Gates, Mark Rutte und ihre Mitangeklagten auftreten kann.

„Die Staatsanwaltschaft wird ihn vorerst weiterhin als ‚Verdächtigen im Rahmen der Ermittlungen gegen ein kriminelles Netzwerk‘ betrachten, ohne Beweise vorzulegen.“

„Das bedeutet, dass der Anwalt aus Leeuwarden mit Sicherheit nicht an der öffentlichen Anhörung am 9. Juli vor dem Bezirksgericht Leeuwarden teilnehmen wird, wo die erste Hauptverhandlung der international umstrittenen Klage unter anderem gegen den niederländischen Staat, Mark Rutte und Bill Gates angesetzt ist“, sagte De Andere Krant .

Und fügte hinzu: „Viele vermuten, dass Anwalt van Kessel in der Corona-Akte der Wahrheit zu nahe gekommen ist.“

Am Dienstag twitterte Jim Ferguson einen Artikel, der mit den Worten begann: „Morgen könnte in der niederländischen Stadt Leeuwarden Geschichte geschrieben werden.

Ein Gerichtsprozess wie kein anderer steht bevor – einer, der das Schweigen über Impfschäden brechen, den Schleier der Korruption in der Pandemie-Ära lüften und die globalen Eliten unter die Lupe der Justiz nehmen könnte.“

Am Mittwoch fand wie geplant die Anhörung vor dem Bezirksgericht Leeuwarden statt. Unmittelbar im Anschluss interviewte Pinch of Soot den Geschäftsmann und Unternehmer Jim Ferguson , die niederländische Anwältin Meike Terhorst , den niederländischen Allgemeinmediziner Berber Pieksma und den pensionierten Richter Barend van Tiel. Nachfolgend finden Sie die Beschreibung unter dem Video von Pinch of Soot auf YouTube.

Wenn Sie diesen Antrag ablehnen, wird dasselbe Blut, das an den Händen der Angeklagten klebt, auch an Ihren kleben. Dieser Fall verdient eine öffentliche Debatte vor höchster Instanz: dem Gerichtssaal. Ich wünsche Ihnen viel Weisheit.

Mit diesen Worten schloss der niederländische Rechtsanwalt Peter Stassen sein besonders eindrucksvolles Plädoyer und seine Ansprache an den Richter während einer bemerkenswerten Vorverhandlung am Bezirksgericht Leeuwarden am 9. Juli.

Während des Prozesses hatte Stassen das Gericht gebeten, Zeugenaussagen unter anderem der Finanzexpertin Catherine Austin Fitts, des medizinischen Experten Mike Yeadon und Alexandra Latypova, einer Expertin für Gesundheitswirtschaft und Unternehmertum, anzuhören.

Dies geschah auf Antrag von drei Mandanten, die durch die experimentellen gentherapeutischen Impfungen gegen Covid-19 geschädigt worden waren.

Dieser Antrag wurde von insgesamt acht Anwälten angefochten. Sie vertraten Bill Gates, den Chefredakteur der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ und des niederländischen Fernsehsenders NOS , Albert Bourla, sowie eine Reihe hochrangiger niederländischer Beamter und Politiker wie Mark Rutte, der für die Bewältigung der Coronakrise verantwortlich war.

Stassen sollte diesen Fall gemeinsam mit seinem Kollegen Arno van Kessel vortragen. Am 11. Juni, einen Tag nach Einreichung der Unterlagen zum ersten Verfahren, wurde van Kessel verhaftet und von einem Team halbmilitärischer Polizisten mit verbundenen Augen abgeführt. Er wird mindestens drei weitere Monate im höchstgesicherten Gefängnis der Niederlande festgehalten, weit weg von seiner Familie. Die genaue Anklage ist unbekannt – höchstwahrscheinlich, weil die Staatsanwaltschaft noch immer versucht, eine Straftat festzustellen.

Sollte van Kessels Verhaftung Stassen einschüchtern sollen, so bewirkte sie das Gegenteil. Als hätte er nichts mehr zu verlieren, nahm Stassen kein Blatt vor den Mund, packte den Stier bei den Hörnern und nannte die Verbrechen der Angeklagten beim Namen: Biowaffen, Völkermord, Massenmord, Betrug und Körperverletzung.

Obwohl das Anwaltsteam der Angeklagten in der Justiz hohes Ansehen genießt, stellte Stassen seine Präsentationen im Alleingang in den Schatten.

Zudem hatte die Darstellung der vorgeschlagenen Zeugen als „Verschwörungstheoretiker“ und „unqualifiziert“ durch die Angeklagten jeglichen Zauber auf ein Publikum verloren, das fünf Jahre voller Lügen, Vertrauensmissbrauch, Körperverletzung und zahlloser Todesfälle satt hatte.

„Keiner der Anwälte der Angeklagten hat auf meinen Antrag inhaltlich reagiert. Sie wiederholen törichterweise die offizielle Darstellung – die Voraussetzung für die Wahl als Testamentsvollstrecker durch die Angeklagten. Der Anwalt des niederländischen Staates hat sogar die Dreistigkeit, hier erneut „sicher und wirksam“ zu wiederholen, obwohl Fakten und Daten die offizielle Darstellung längst überholt haben“, so Stassen.

Das Urteil folgt in sechs Wochen, also spätestens am 20. August.

[Hinweis: Teile des folgenden Videos sind auf Niederländisch. Wenn Sie das Video auf YouTube ansehen, können Sie die Untertitelfunktion aktivieren, um die englische Übersetzung zu lesen.]

https://t.co/8VflfgzNbN

🚨 BREAKING: THE FIRESTORM HAS BEGUN IN LEEUWARDEN 🚨

By Jim Ferguson – Reporting from the Netherlands

Yesterday, I witnessed history unfold inside a Dutch courtroom.

Arno van Kessel — the brave lawyer arrested without charge, blindfolded, and thrown in… pic.twitter.com/cfBIb0nkCJ

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) July 10, 2025