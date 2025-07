Gerüchte kursieren, dass die HAARP-Anlage in Alaska demontiert werden soll! (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Military Intel Brief 07.2025 bestätigt, was viele befürchtet haben: Die HAARP-Anlage in Alaska wird nicht stillgelegt – sie wird neu stationiert. Hochfrequenz-Atmosphärenwaffen, einst geleugnet und verspottet, verschwinden nun still und leise aus dem Untergrund.

Das ist keine Deaktivierung, sondern eine taktische Verlagerung. Die Kriegsakten sind offengelegt, und der unsichtbare Krieg ist bereits in die nächste Phase eingetreten.

HAARP: DIE WAFFE, ÜBER DIE SIE JAHRZEHNTELANG LACHTEN

Jahrelang wurde HAARP von Medien und Regierungsvertretern als harmlose Forschungsanlage abgetan. Ein Instrument für „Atmosphärenstudien“.

Nur eine weitere Antennenfarm irgendwo im Nirgendwo. Doch unabhängige Forscher, Whistleblower und Militärflüchtlinge wussten die Wahrheit: HAARP ist kein Labor. Es ist ein Skalarwaffensystem – in der Lage, das Wetter zu manipulieren, Erdbeben auszulösen und sogar neurologische Aktivitäten in großen Bevölkerungsgruppen zu stören.

Mit der Fähigkeit, bestimmte Schichten der Atmosphäre zu erhitzen und zu ionisieren, fungiert HAARP als Präzisions-Energiekanone und sendet Hochfrequenzsignale aus, die globale Jetstreams, tektonische Platten und sogar menschliche Gehirnströme beeinflussen.

Von plötzlichen Hurrikanen und unerklärlichen Waldbränden bis hin zu Massenmigrationen und unerklärlichen Krankheiten – HAARP hat an jeder Front der modernen „Naturkatastrophe“ seine Fingerabdrücke hinterlassen.

Der Tiefe Staat möchte Sie glauben machen, dass er stillgelegt wird. Aber ist das wirklich so?

GERÜCHTE ÜBER EINE DEMONTAGE: WAHRHEIT ODER VERTUSCHUNG?

Jüngste Leaks und Berichte aus der Praxis deuten darauf hin, dass die HAARP-Anlage in Alaska zum Teil abgebaut werden soll. Doch wie bei jeder hochrangigen militärischen Anlage ist die Stilllegung oft gleichbedeutend mit Verlegung, Verschrottung oder Modernisierung .

Viele vermuten, dass es sich bei der Zerschlagung von HAARP lediglich um ein PR-Manöver handelt – eine Möglichkeit, das Misstrauen der Öffentlichkeit zu zerstreuen und gleichzeitig die Operationen an tiefer gelegene, dunklere Orte außerhalb des öffentlichen Bewusstseins zu verlagern.

Fortgeschrittene Versionen von HAARP, die mittlerweile vollständig mobil oder tief unter der Erde arbeiten, sind möglicherweise bereits unter Grönland, in der Antarktis oder sogar auf Plattformen im Meer aktiv, die vor ziviler Überwachung geschützt sind.

Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt : Angesichts der weltweiten Beobachtung von „Naturkatastrophen“ wissen die Verantwortlichen, dass sichtbare Anlagen eine Gefahr darstellen – versteckte Anlagen hingegen eine völlige Abstreitbarkeit ermöglichen .

Deshalb fragen wir: Wenn sie die sichtbare Struktur zerstören, was genau verbergen sie dann? (HAARPs Energiegitter bombardieren Amerika gerade mit Energiepulsen (Video))

WARUM HAARP IMMER NOCH WICHTIG IST: WEIL DER KRIEG NIE AUFHÖRTE

Der wahre Zweck von HAARP war, mit Alaska nicht zu enden. Es war ein Prototyp – der Beginn der atmosphärischen Dominanz . Ein Mittel zur Kontrolle:

Wettermuster , die Volkswirtschaften zerstören oder Bevölkerungsverschiebungen verursachen,

Magnetfelder , die GPS, Satelliten oder die globale Infrastruktur stören,

Mentale Zustände , um Angst, Wut, Schlafzyklen und Aggression in ganzen Bevölkerungen zu manipulieren.

Selbst wenn die HAARP-Anlage in Alaska geschlossen wird, geht der Krieg, für den sie gebaut wurde, weiter. Ob in Form von Energiewaffen , 5G-kompatiblen Plattformen oder Frequenzmodulatoren in der Tiefe der Erde – die Agenda bleibt: Kontrolle durch unsichtbare Gewalt .

Dies ist nicht das Ende von Haarp. Es ist nur Phase zwei.

Sie wollen, dass Sie feiern. Dass Sie denken, das Monster sei besiegt. Doch der Tiefe Staat tötet seine Waffen nicht. Er entwickelt sie weiter .

Wenn HAARP abgeschaltet wird, dann nicht, weil die Bedrohung vorüber ist. Sondern weil sie tiefer, leiser und düsterer wird . Das Schlachtfeld hat sich verändert. Und die Welt muss sich auf das konzentrieren, was als Nächstes kommt .

Der Frequenzkrieg ist real. Die Signale haben nie aufgehört. Haarp ist nicht tot. Es ist nur verstummt.

DIE HAARP-DOKTRIN: STILLE WAFFE. MEHRERE TÖTUNGEN.

HAARP ist keine einzelne Waffe. Es ist eine Multi-Vektor-Angriffsplattform , getarnt als Wissenschaft, finanziert aus schwarzen Kassen und unter völliger Verleugnung gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Es geht hier nicht um Theorie. Es ist eine Kampfdoktrin – entwickelt, um zu destabilisieren, zu desorientieren und zu dominieren.

Lassen Sie es uns mit militärischer Präzision aufschlüsseln:

1. Neurologische Kriegsführung – Gedankenkontrolle durch Frequenzmanipulation

HAARP kann ELF-Wellen (extrem niederfrequente Wellen) aussenden, die die menschlichen Gehirnwellenmuster stören und Verwirrung, Unruhe, Depression oder Unterwerfung hervorrufen.

Diese Signale können die natürliche Resonanz im Gehirn nachahmen und zu massenhaften Verhaltensänderungen führen – von Unruhen bis hin zu Schlaflähmungen, von Suizidgedanken bis hin zu völliger Apathie.

Es handelt sich nicht nur um psychologische Kriegsführung. Es handelt sich um eine neurologische Neuprogrammierung im großen Maßstab.

2. WETTER ALS WAFFE – GEOENGINEERING MIT GEWALT

Durch die Überhitzung der Ionosphäre kann HAARP Jetstreams lenken , Stürme erzeugen und sogar Wettersysteme zum Zusammenbruch bringen – und das alles unter dem Deckmantel des „Klimawandels“.

Denken Sie an den Hurrikan Katrina, den Texas Freeze, plötzliche Sturzfluten und Dürren in landwirtschaftlichen Hotspots – alles mit verdächtiger Symmetrie und punktgenauem Timing .

Dies ist kein zufälliges Chaos. Es ist Klimadominanz mit militärischen Zielen.

3. Tektonische Destabilisierung – Auslöser von Erdbeben und Vulkanausbrüchen

Mithilfe der HAARP-Technologie können Frequenzwellen auf Verwerfungszonen fokussiert werden, wodurch tektonische Spannungen erzeugt werden, bis auf Kommando seismische Ereignisse ausbrechen .

Erdbeben in der Nähe militärischer Ziele, strategischer Regionen oder wirtschaftlicher Engpässe? Zufall oder Kalibrierung?

Die Erde ist nicht wütend. Sie wird als Waffe eingesetzt .

4. Störungen des Satellitenverkehrs und Weltraumdominanz

Durch die Erzeugung lokaler Störungen in der Ionosphäre kann HAARP die Satellitenkommunikation stören , GPS-Netzwerke aus der Bahn werfen und Überwachungsplattformen nutzlos machen.

Es ist der perfekte cyber-physische Angriffsvektor – keine Explosion, keine Raketenspur, nur ein digitaler Blackout .

5. EMF-Belastung und Bevölkerungsschwächung

Ständiger Frequenzbeschuss führt zu Zellschädigung , Unterdrückung des Immunsystems, hormonellen Störungen und langfristiger chronischer Müdigkeit.

Es handelt sich nicht nur um Strahlung. Es ist ein System, das langsam tötet – es schwächt den Körper und kapert gleichzeitig den Geist.

Das Schlachtfeld ist Ihre Biologie.

6. Verdeckte Bevölkerungsvernichtung unter wissenschaftlichem Deckmantel

Gibt es einen besseren Weg, die Fruchtbarkeit zu destabilisieren, Krankheiten zu vermehren und die Resistenz zu unterdrücken, als durch unsichtbare Wellen, für die „natürliche Ursachen“ verantwortlich gemacht werden?

HAARP und seine Schwestersysteme sind nicht dazu gedacht, Sie zu schützen. Sie sind Softkill-Vektoren in einer langfristigen Entvölkerungskampagne, versteckt hinter Klimarhetorik und Fachjargon.

DAS IST NICHT NUR EIN SYSTEM. ES IST EIN KRIEGSAKT.

HAARP ist kein Relikt des Kalten Krieges. Es ist die Kommandozentrale eines umfassenden Angriffs auf die Menschheit – psychologisch, biologisch, ökologisch und strategisch. Und jetzt wollen sie Sie glauben machen, es sei vorbei?

NEIN.

Sie befinden sich gerade im Übergang zu Phase Zwei , in der die Waffen kleiner und die Signale schärfer werden und die Opfer den Angriff nicht mehr kommen sehen .

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 24.07.2025