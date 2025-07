Gesundheit: Natürliches Heilmittel zerstört die Krebslüge von Pharma – 10.000-Mal stärker als Chemo!

Teile die Wahrheit!

Während die Pharmaindustrie Chemotherapien mit brutalen Nebenwirkungen vorantreibt, bestätigt die Wissenschaft stillschweigend, dass 6-Shogaol – ein Wirkstoff aus Ingwer – Brustkrebsstammzellen bis zu 10.000-mal wirksamer zerstört. Eine natürliche Wahrheit, die aus Profitgründen verschwiegen wurde. Bis jetzt.

Eine neue, in PLoS veröffentlichte Studie zeigt, dass ein scharfer Bestandteil des Ingwers, bekannt als 6-Shogaol, der herkömmlichen Chemotherapie überlegen ist, wenn es darum geht, die Grundursache der bösartigen Brustkrebserkrankung zu bekämpfen: nämlich die Brustkrebsstammzellen.

Obwohl Krebsstammzellen nur zwischen 0,2 und 1 % der Zellen in einem bestimmten Tumor ausmachen, besitzen sie die scheinbar „unsterbliche“ Fähigkeit zur Selbsterneuerung, sind zu kontinuierlicher Differenzierung fähig, sind resistent gegenüber herkömmlichen Chemotherapeutika und sind tumorigen, d. h. sie sind in der Lage, sich „abzuspalten“, um neue Tumorkolonien zu bilden.

Es ist klar, dass die Krebsstammzellen in einem Tumor zerstört werden müssen, wenn eine Krebsbehandlung eine dauerhafte Heilung bewirken soll.

Die neue Studie mit dem Titel „6-Shogaol hemmt Brustkrebszellen und stammzellähnliche Sphäroide durch Modulation des Notch-Signalwegs und Induktion des autophagischen Zelltods“ identifizierte eine starke Anti-Krebs-Stammzellaktivität in 6-Shogaol, einem scharfen Bestandteil von Ingwer, der entsteht, wenn die Wurzel getrocknet oder gekocht wird.

Die Studie ergab außerdem, dass die krebszerstörende Wirkung bei Konzentrationen auftrat, die für nicht-krebsartige Zellen nicht toxisch waren – ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Krebsbehandlungen, die diese Art selektiver Zytotoxizität nicht aufweisen und daher dem Patienten großen Schaden zufügen können.

Die Autoren der Studie bekräftigen außerdem diese Punkte:

Krebsstammzellen stellen ein ernsthaftes Hindernis für die Krebstherapie dar, da sie für eine schlechte Prognose und Tumorrezidive verantwortlich sein können. Erschwerend kommt hinzu, dass nur sehr wenige Chemotherapeutika vielversprechend sind, um diese Zellen abzutöten.

Mehrere Forscher haben gezeigt, dass Krebsstammzellen gegen Paclitaxel, Doxorubicin, 5-Fluorouracil und Platinpräparate resistent sind.

CSCs stellen daher eine für die Chemotherapie nahezu unerreichbare Tumorpopulation dar. Daher ist jede Verbindung, die vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Krebsstammzellen zeigt, ein äußerst wünschenswerter Schritt in der Krebsbehandlung und sollte für die weitere Entwicklung weiterverfolgt werden.

Die Forscher identifizierten eine Reihe von Möglichkeiten, mit denen 6-Shagoal Brustkrebs bekämpft:

Es reduziert die Expression von CD44/CD24-Krebsstammzell-Oberflächenmarkern in Brustkrebs-Sphäroiden (dreidimensionale Zellkulturen, die stammzellähnlichen Krebs modellieren).

Es beeinflusst den Zellzyklus erheblich und führt zu einem erhöhten Tod von Krebszellen

Es induziert den programmierten Zelltod hauptsächlich durch die Induktion der Autophagie, wobei Apoptose ein sekundärer Auslöser ist

Es hemmt die Sphäroidbildung bei Brustkrebs, indem es den Notch-Signalweg durch Hemmung der γ-Sekretase verändert.

Es weist Zytotoxizität (zelltötende Eigenschaften) gegenüber Monolayer- (eindimensionales Krebsmodell) und Sphäroidzellen (dreidimensionales Krebsmodell) auf.

Bei der Bewertung der chemotherapeutischen Aktivität des letzten 6-Shagoals und dem Vergleich mit der Aktivität des herkömmlichen Chemotherapeutikums Taxol entdeckten die Forscher einen erstaunlichen Unterschied.

Während Taxol im eindimensionalen (flachen) Monoschicht-Versuchsmodell eine klare Zytotoxizität zeigte, hatte es praktisch keine Wirkung auf das Sphäroidmodell, bei dem es sich um ein realistischeres Modell handelt, das die Dreidimensionalität von Tumoren und ihren Stammzell-Subpopulationen widerspiegelt.

Erstaunlicherweise galt dies sogar, als die Taxolkonzentration um vier Größenordnungen erhöht wurde:

„Im Gegensatz [zu 6-Shagoal] zeigte Taxol, obwohl es in Monolayer-Zellen hochaktiv war, selbst bei einer 10.000-fach höheren Konzentration als 6-Shogoal keine Aktivität gegen die Sphäroide.“

Dies ist ein äußerst bedeutsamer Befund, da er ein allgemeines Thema in der Krebsforschung bestätigt, das die primäre Rolle von Krebsstammzellen anerkennt:

Während nämlich herkömmliche Techniken wie Operation, Bestrahlung und Chemotherapie die Größe eines Tumors wirksam reduzieren können, manchmal sogar bis zu dem Punkt, an dem er „verkleinert“, „verbrannt“ oder „vergiftet“ wird und aus dem Körper ausgeschieden wird, sogar unterhalb der Schwelle einer erneuten Erkennung, hat dieser scheinbare „Sieg im Kampf“ oft einen hohen Preis, da die Krebsstammzellpopulation den Tumor letztlich erneut wachsen lässt, nun mit gesteigerter Heftigkeit und metastasierender Invasivität, was dazu führt, dass der Krebs „den Krieg gewinnt“.

Das Monolayer-Modell, das die komplexe Immunität tatsächlicher, auf Krebsstammzellen basierender Tumore gegen Chemotherapeutika wie Taxol nicht berücksichtigt, stellt das alte präklinische Modell zur Prüfung von Krebsbehandlungen dar.

Das Sphäroid-Modell hingegen zeigt deutlich, dass selbst 10.000-fach höhere Konzentrationen von Taxol nicht in der Lage sind, diesen Ingwerbestandteil bei der gezielten Bekämpfung der Grundursache der Tumormalignität zu übertreffen.

In ihren abschließenden Bemerkungen weisen die Autoren auf einen äußerst wichtigen Unterschied zwischen natürlichen Mitteln gegen Krebs und konventionellen Mitteln hin, die erst im letzten halben Jahrhundert eingeführt wurden, nämlich:

„Nahrungsergänzungsmittel sind aufgrund ihrer bewährten Verträglichkeit für den menschlichen Körper eine willkommene Alternative bei Erkrankungen des Menschen.“

Im Gegensatz zu modernen synthetisch hergestellten und patentierten Chemikalien,

Ingwer

Kurkumin

grüner Tee,

…und Hunderte anderer Verbindungen, die natürlicherweise in der menschlichen Ernährung vorkommen, wurden in den größten und am längsten laufenden „klinischen Studien“, die bekannt sind, als für den menschlichen Körper verträglich „getestet“:

die Zehntausende Jahre direkter menschlicher Erfahrung, die Tausende verschiedener Kulturen aus der ganzen Welt umfassen und die menschliche Vorgeschichte ausmachen.

Diese erfahrungsbasierten „Studien“ werden nicht durch randomisierte kontrollierte Studien oder einen von Experten begutachteten Veröffentlichungsprozess validiert, sondern durch die Tatsache, dass wir alle diesen unermesslich langen Zeitraum überstanden haben, um heute hier zu leben.

Bedenken Sie auch, dass es tödliche Folgen haben konnte, wenn unsere Vorfahren sich falsch ernährten, indem sie eine essbare Beere mit einer giftigen verwechselten.

Dies unterstreicht noch stärker, dass die „Zeitprüfung“ von Nahrungsbestandteilen keine akademische, sondern eine lebensbedrohliche Angelegenheit war.

Folglich handelt es sich bei den in verschiedenen kulturellen Traditionen enthaltenen Informationen, die in Form von „Rezepten“ von Generation zu Generation weitergegeben werden, um „epigenetische Vererbungssysteme“, die für unsere Gesundheit und optimale Genexpression nicht weniger wichtig sind als die DNA in unserem eigenen Körper.

Letztlich ergänzt diese neue Studie eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen, die darauf hinweisen, dass Ansätze zur Bekämpfung von Krebsstammzellen unter Verwendung natürlicher Substanzen, die seit Tausenden von Jahren in der menschlichen Ernährung vorkommen, Chemotherapie und Bestrahlung weit überlegen sind, da beide Behandlungsmethoden die relative Population von Krebsstammzellen im Vergleich zu nicht-tumorigenen Zellen tatsächlich erhöhen.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 20.07.2025