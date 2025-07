Gesundheit: Neue Studie – frühes Schlafengehen ist der Schlüssel zu einem aktiveren Lebensstil

Teile die Wahrheit!

Eine Studie der Monash University mit 20.000 Personen ergab, dass diejenigen, die gegen 21 Uhr schlafen gingen, täglich 30 Minuten mehr Sport trieben als Nachteulen.

Dies lässt darauf schließen, dass nicht nur die Dauer des Schlafs, sondern auch die Schlafzeit die körperliche Aktivität steigert.

Die innere Uhr des Körpers reguliert Energie und Motivation. Eine Abweichung vom gesellschaftlichen Zeitplan („sozialer Jetlag“) stört den Cortisolspiegel, was zu Müdigkeit und eingeschränkter Bewegung führt.

Wer früh schläft, ist naturgemäß aktiver (z. B. steigt er Treppen), während späte Nächte zu einem 48-stündigen Bewegungs- und Motivationstief führen.

Durch schrittweises Vorverlegen der Schlafenszeit, eine Reduzierung der abendlichen Lichteinwirkung und das Einhalten gleichbleibender Aufstehzeiten können Sie Ihren Schlafrhythmus zurücksetzen und so für mehr Energie und Aktivität sorgen.

Der moderne Lebensstil steht im Widerspruch zu natürlichen Schlafmustern. Durch die Anpassung an den zirkadianen Rhythmus können Sie jedoch Burnout und Bewegungsmangel bekämpfen, ohne sich ausschließlich auf Ihre Willenskraft verlassen zu müssen.

In einer Welt, in der Erschöpfung unvermeidlich scheint, zeigt eine bahnbrechende Studie eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung für den modernen Kampf mit der körperlichen Betätigung auf: Gehen Sie früher ins Bett.

Forscher der Monash University beobachteten ein Jahr lang 20.000 Menschen mithilfe von Fitness-Wearables und fanden heraus, dass diejenigen, die gegen 21 Uhr ins Bett gingen, natürlicherweise 30 Minuten mehr pro Tag trainierten als Nachteulen, die bis spät in die Nacht arbeiteten. (Gesundheit: Schlafmangel zerstört ihr Gehirn – die Wissenschaft bestätigt das es so schädlich ist wie eine traumatische Kopfverletzung)

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Ergebnisse stellen herkömmliche Vorstellungen von Willenskraft und Disziplin in Frage und legen nahe, dass der Schlafrhythmus – und nicht nur die Schlafdauer – das fehlende Bindeglied für einen aktiven Lebensstil sein könnte .

Die Studie analysierte Schlaf- und Aktivitätsmuster mithilfe tragbarer Geräte wie WHOOP und Fitbit. Die Ergebnisse waren verblüffend: Frühschläfer waren nicht nur ausgeruht, sondern auch körperlich aktiver, ohne es bewusst zu tun.

Wer die Schlafenszeit von 23 Uhr auf 21 Uhr verlegte, konnte sich täglich 15 Minuten mehr bewegen . Dieses Phänomen hat nicht nur mit dem Energieniveau zu tun, sondern ist biologisch bedingt.

Der menschliche Körper arbeitet nach einem zirkadianen Rhythmus – einer inneren Uhr, die Schlaf, Hormone und sogar die Motivation reguliert. Wenn dieser Rhythmus mit gesellschaftlichen Anforderungen – wie beispielsweise frühen Arbeitsbeginnen – kollidiert, entsteht das, was Wissenschaftler als „sozialen Jetlag“ bezeichnen.

Sozialer Jetlag: Der versteckte Saboteur

Sozialer Jetlag entsteht, wenn Ihr natürlicher Schlafrhythmus mit Ihren täglichen Verpflichtungen kollidiert. Nachteulen, die im Morgengrauen aufstehen müssen, leiden unter chronischer Müdigkeit, vergleichbar mit permanentem Jetlag.

Die Monash-Studie ergab, dass diese Diskrepanz nicht nur Benommenheit verursacht, sondern auch den angeborenen Bewegungsdrang schwächt. Cortisol, das Stresshormon des Körpers, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Normalerweise erreicht der Cortisolspiegel morgens seinen Höhepunkt, um die Wachsamkeit zu fördern, und sinkt abends wieder ab.

Doch spätes Zubettgehen stört diesen Zyklus und hält den Cortisolspiegel erhöht, obwohl er eigentlich sinken sollte. Die Folge? Schlechter Schlaf, Entzündungen und ein erschöpfter Motivationsspeicher.

Das Umstellen Ihrer Schlafuhr erfordert keine drastischen Veränderungen. Allmähliche Anpassungen, wie zum Beispiel die Schlafenszeit alle paar Tage um 15 Minuten vorzuverlegen, können helfen.

Das Dimmen des Lichts zwei Stunden vor dem Schlafengehen regt die Melatoninproduktion an, während regelmäßige Aufstehzeiten – auch am Wochenende – Ihren Rhythmus stabilisieren. Ein kühles, dunkles und bildschirmfreies Schlafzimmer fördert zusätzlich eine tiefere Erholung.

Warum das jetzt wichtig ist

Historisch gesehen standen und schliefen die Menschen mit der Sonne. Industrialisierung und künstliches Licht haben diese Muster durcheinandergebracht, doch die Biologie hat nicht Schritt gehalten.

In einer Zeit des Burnouts und der sitzenden Lebensweise bietet diese Forschung eine kontraintuitive Lösung: Priorisieren Sie die Schlafzeiten, um natürliche Vitalität freizusetzen.

„ Statt Schlaf und körperliche Aktivität unabhängig voneinander zu fördern, könnten Gesundheitskampagnen zu früheren Schlafenszeiten ermutigen, um auf natürliche Weise einen aktiveren Lebensstil zu fördern “, sagte der leitende Forscher Josh Leota, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für Psychologie an der Monash University.

Das alte Sprichwort „Früh zu Bett, früh aufstehen“ ist wissenschaftlich fundiert. Wer mit Widerstand gegen sportliche Betätigungen zu kämpfen hat , findet die Lösung vielleicht nicht in anstrengenden Trainingseinheiten, sondern darin, sich auf den natürlichen Rhythmus des Körpers einzustellen.

„Der normale 9-bis-5-Alltag kann mit den natürlichen Schlafvorlieben von Abendtypen kollidieren und zu sozialem Jetlag, schlechterer Schlafqualität und erhöhter Tagesmüdigkeit führen – was alles die Motivation und die Möglichkeit zu körperlicher Aktivität am nächsten Tag verringern kann“, sagte Dr. Leota. Wichtig war, dass die Studie auch untersuchte, ob Einzelpersonen diesen Zusammenhang aktiv beeinflussen können. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die früher als gewöhnlich schlafen gingen, aber dennoch ihre typische Schlafmenge bekamen, am nächsten Tag die höchste körperliche Aktivität aufwiesen. „Diese Erkenntnisse haben bedeutende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“, sagte Dr. Leota. „Anstatt Schlaf und körperliche Aktivität unabhängig voneinander zu fördern, könnten Gesundheitskampagnen frühere Schlafenszeiten fördern, um auf natürliche Weise einen aktiveren Lebensstil zu fördern. Ein ganzheitlicher Ansatz, der das Zusammenspiel dieser beiden wesentlichen Verhaltensweisen berücksichtigt, kann zu besseren Ergebnissen für die Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft führen.“ Eine zusätzliche Validierungsstudie mit fast 6.000 Teilnehmern des „All of Us Research Program“, die Fitbit-Daten verwendete, untermauerte diese Ergebnisse und zeigte, dass die Zusammenhänge in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen weitgehend konsistent waren. Die leitende Autorin Dr. Elise Facer-Childs von der Monash University School of Psychological Sciences sagte, diese Ergebnisse würden eine starke Beziehung zwischen Schlafdauer und körperlicher Aktivität hervorheben. „Schlaf und körperliche Aktivität sind beide entscheidend für die Gesundheit, aber bisher war uns nicht völlig klar, wie eng sie im Alltag miteinander verbunden sind“, sagte Dr. Facer-Childs. „Unsere Ergebnisse sind in verschiedenen Bevölkerungsgruppen konsistent und zeigen, dass Sie Ihre körperliche Aktivität am nächsten Tag wahrscheinlich steigern, wenn Sie früher als gewöhnlich schlafen gehen und gleichzeitig Ihre Schlafdauer gleich halten“, sagt Dr. Facer-Childs.

