Gesundheit: Vitamin B12 – Hilfe bei Schmerzen

In Zusammenhang mit Krebs und anderen Krankheiten wie Neuropathie treten chronische Schmerzen auf. Als Behandlung werden meist Morphium, Opiate oder Cannabionide eingesetzt.

Es gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit, die keine unerwünschten Nebenwirkungen zeitigt, nämlich Vitamin B12.

Vitamin B12 ist so wie alle anderen B-Vitamine wasserlöslich. Daher ist eine Überdosierung kaum möglich, was der Körper nicht braucht wird ausgeschieden. Über die Aufnahme gibt es einige unrichtige Meinungen.

Die Aufnahme über die Darmschleimhaut ist zwar möglich, aber nicht besonders effektiv. Abgesehen von Infusion ist die Aufnahme über die Mundschleimhäute am effizientesten. B12 wird daher auch in Form von Tabletten für die sublinguale (unter der Zunge) Verwendung angeboten.

Von Ärzten habe ich über die erfolgreiche Verwendung von B12 bei Krebspatienten erfahren, bei denen selbst Opiatpflaster nur mehr eingeschränkt wirksam waren.

Allerdings sind Dosierungen von bis zu 12 Tablette pro Tag erforderlich, was aber kein Problem darstellt.

Die Wirksamkeit wird von Studien bestätigt. Scott Buesing et al vom Desert Clinic Pain Institute in Kalifornien haben eine Literaturstudie mit dem Titel „Vitamin B12 as a Treatment for Pain“ (Vitamin B12 zur Behandlung von Schmerzen) durchgeführt.

„Tierstudien belegen mehrere positive Wirkungen von Vitamin B12, darunter die Regeneration von Nerven und die Hemmung von Cyclooxygenase-Enzymen und anderen Schmerzsignalwegen.

Darüber hinaus haben Tierstudien die synergistische Wirkung von Vitamin B12 in Kombination mit anderen Schmerzmitteln, einschließlich nichtsteroidaler entzündungshemmender Medikamente und Opiate, gezeigt. Klinische Studien liefern Belege für die Wirksamkeit von Vitamin B12 bei der Behandlung von Kreuzschmerzen und Neuralgien, obwohl die Datenlage noch recht begrenzt ist und optimale Behandlungsschemata noch nicht ermittelt wurden.“

Eine Studie von Yu Sun et al fand „positive Auswirkungen auf somatische Symptome wie Schmerzen und Missempfindungen. In drei Studien verbesserte die Methylcobalamin-Therapie die autonomen Symptome.“ im Zusammenhang mit Neuropathie.

Ähnliches berichten Ming Zhang et al in „Methylcobalamin: A Potential Vitamin of Pain Killer“:

„Methylcobalamin (MeCbl), die aktivierte Form von Vitamin B12 …Vitamin B12 wurde in den vergangenen Jahren in der Regel als Sportnahrung behandelt und dazu verwendet, alte Menschen vor Anämie zu schützen. Ab 1950 wurde Vitamin B12 in einigen Ländern als schmerzstillendes Vitamin angesehen.

Kürzlich haben Studien gezeigt, dass Vitamin B12 eine Schlüsselrolle für die normale Funktion des Gehirns und des Nervensystems sowie für die Blutbildung spielt. Vitamin B12 ist normalerweise an mehreren Stoffwechselvorgängen wie der DNA-Synthese und -Regulation, der Fettsäuresynthese und der Energieerzeugung beteiligt.

……….

Immer mehr Forschungen zeigen, dass MeCbl positive Auswirkungen auf klinische und experimentelle periphere Neuropathie hat.

