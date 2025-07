Globalisten streben eine Weltreligion an: Bildung ist eines ihrer wichtigsten Instrumente zur Umsetzung

Teile die Wahrheit!

Weltweit arbeiten führende Politiker an der Schaffung einer einheitlichen Weltreligion, die „Mutter Erde“ in den Vordergrund stellt und das Judentum und Christentum untergräbt.

Diese neue Weltreligion zielt darauf ab, die Moral neu zu definieren und traditionelle Werte durch einen Schwerpunkt auf Umweltschutz und „gemeinsame Werte“ zu ersetzen.

„Nirgendwo ist der Vorstoß für die Eine-Welt-Religion und -Spiritualität deutlicher als in den von der UNO unterstützten Bildungsprogrammen auf der ganzen Welt“, schreibt Alex Newman.

Wichtige Akteure, darunter der Vatikan, die Vereinten Nationen und milliardenschwere Globalisten, treiben diese Bemühungen voran, die darauf abzielen, alle Religionen unter einem Dach zu vereinen. Das Ziel besteht darin, eine „Neue Weltordnung“ mit den „Vereinten Nationen der Religionen“ zu schaffen.

Das ultimative Ziel dieser Bemühungen besteht darin, ein neues spirituelles und moralisches System zu schaffen, das losgelöst ist von der biblischen Tradition, und die Menschheit unter einer globalistischen Agenda zu vereinen, wobei die Agenda 2030 der UNO und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung als Grundlage dienen.

Religionen der Welt, vereinigt euch!

Bitte beachten Sie: Alle unten aufgeführten Hyperlinks und Ressourcen wurden von The Exposé hinzugefügt.

Von Alex Newman , 1. Juli 2025

Es gibt weltweite Bemühungen, die Religionen der Welt zu vereinen. Natürlich nicht um den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das wäre spaltend, wenn nicht gar hasserfüllt. Schließlich, so argumentierte der verstorbene Papst Franziskus erst letztes Jahr, seien verschiedene Religionen wie verschiedene Sprachen, die alle das Göttliche ausdrückten. „Alle Religionen sind Wege zu Gott“, behauptete Franziskus. Der erste Jesuiten-Papst, Autor der zutiefst umstrittenen Umwelt-Enzyklika Laudato Si’, war vielleicht der führende öffentliche Verfechter der „Einheit“ der Weltreligionen. Doch er war keineswegs allein.

Die von so vielen religiösen und politischen Führern angestrebte Einheit – das dritte Standbein für einen umfassenden globalen Wandel, wie er in „ Ein Klima der Tyrannei “ beschrieben wird – muss auf der Sorge um „Mutter Erde“ und „gemeinsamen Werten“ basieren. Globalisten im religiösen Bereich haben dies seit Jahren deutlich gemacht. Alles und jeder ist willkommen, außer denjenigen, die extreme Ansichten vertreten, die mit dieser globalen Einheit zum Wohle des Planeten unvereinbar sind – Ansichten wie die Idee, dass Jesus der Weg und nicht nur ein Weg ist.

Dieselbe Sorge äußerte auch Alice Bailey, Gründerin der Lucifer Publishing Company; eine Okkultistin, deren Schriften maßgeblich zur Entstehung der UNO und der heutigen globalen spirituellen Bewegung beitrugen. Bailey, die behauptete, die Geister „Aufgestiegener Meister“ zu channeln, glaubte an die Vereinigung aller Religionen unter einem „universellen Bewusstsein“. Das größte Hindernis: die „große Häresie der Getrenntheit“, wie sie es nannte. Christen und Juden kennen dies natürlich als Gottes Gebot: „Seid heilig, denn ich bin heilig.“

Ein gut finanziertes und schnell wachsendes globales Netzwerk religiöser Organisationen arbeitet mit und an der Seite des Vatikans an „interreligiösen“ Bemühungen zur Rettung von Mutter Erde. Finanziert von den Vereinten Nationen, milliardenschweren Globalisten und zahllosen Regierungen, decken diese Institutionen die gesamte Bandbreite ab: interreligiös, heidnisch, islamisch, pantheistisch, spirituell und mehr. Was sie eint? Sie alle arbeiten offen daran, die Menschheit in das zu führen, was viele Weltführer eine Neue Weltordnung nennen.

Ein zentraler Bestandteil des Übergangs zur neuen Ordnung ist eine Neudefinition der Moral. Nirgendwo wurde dies deutlicher als auf dem UN-Klimagipfel 2022 in Ägypten. Noch vor Beginn der Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP27) veröffentlichte das UN-Entwicklungsprogramm einen Bericht mit dem Titel „ Unsichere Zeiten, unruhige Leben: Unsere Zukunft in einer sich wandelnden Welt gestalten “, in dem die Forderung nach einem neuen System von Ethik und Moral formuliert wurde.

Der UN-Bericht verweist auf „evolutionäre Prozesse und ethische Überlegungen“ (z. B. Moses, der auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote empfing), die möglicherweise zu „heutigen Verhaltensweisen und Institutionen“ geführt haben. Er argumentiert, dass „unsichere Zeiten“ und „neue Herausforderungen“ bedeuten, dass es Zeit für etwas Neues sei. Menschen und Gesellschaften, so das UN-Dokument, müssten „grundlegende Änderungen in ihren Entscheidungen vornehmen“, was dazu führen müsse, dass die Menschen „nach neuen Moralvorstellungen handeln“, die angeblich besser geeignet seien, die globale Umwelt zu retten.

Bemühungen, diese neuen Moralkodizes einzuführen, waren überall sichtbar. Tatsächlich stieß der Autor direkt nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug in Scharm El-Scheich auf ein riesiges UN-Plakat mit einer bizarren Botschaft zu diesem Thema aus dem altägyptischen heidnischen Dokument „Die Erklärung der Unschuld vor dem Gericht vor der Waage der Ma’at und dem Eintritt ins Jenseits“. Neben anderen Botschaften über Sünde argumentierte das Dokument, dass man ins Jenseits eintreten sollte, weil „ich weder das Wasser noch die Erde verunreinigt habe“.

Schon bevor sie so offensichtlich wurden, waren die religiösen Untertöne der Klima- und Nachhaltigkeitspläne der UN deutlich. UN-Klimabeauftragte Christiana Figueres eröffnete den COP-Gipfel 2010 mit einem Gebet an Ixchel – die Maya-Göttin des Kannibalismus, der Menschenopfer und des Krieges. 2012 wurde die berühmte Christusstatue oberhalb von Rio de Janeiro, Brasilien, anlässlich der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung mit grünem Licht beleuchtet. Der damalige Vorsitzende des UN-Klimarats, Rajendra Pachauri, erklärte 2015: „Für mich ist der Schutz des Planeten Erde, das Überleben aller Arten und die Nachhaltigkeit unserer Ökosysteme mehr als eine Mission. Es ist meine Religion und mein Dharma.“

Während des UN-Klimagipfels in Ägypten präsentierte Papst Franziskus seine „ Aktionsplattform Laudato Si‘ “. Das im Jahr vor dem Gipfel veröffentlichte Dokument „fördert eine ökologische Wende und einen damit verbundenen Lebensstil“, sagte Franziskus. „Ich unterstütze diese für die Zukunft der Menschheit so wichtige Mission, damit sie in jedem ein konkretes Engagement für die Bewahrung der Schöpfung fördert“, fügte der verstorbene Papst hinzu und beschrieb sie als „eine Reise, die darauf abzielt, auf den Schrei der Erde zu antworten“.

Diese Aussage bildete den perfekten Hintergrund für die Enthüllung der neuen „Zehn Gebote“ auf dem Gipfel des Sinai, während weiter südlich auf der Sinai-Halbinsel der offizielle UN-Gipfel stattfand. Nach einer bizarren „Klima-Bußzeremonie“, an der führende Religionsführer verschiedener Glaubensrichtungen aus aller Welt teilnahmen, wurden die grünen Tafeln enthüllt, die zu einem neuen Moralverständnis aufriefen. „Mitgefühl“, so der neue Dekalog, bedeute, „den Schmerz der Erde zu spüren“.

In einem Interview mit The New American ging James Sternlicht, CEO des Friedensministeriums und Mitorganisator der religiösen Veranstaltungen der COP27, sogar noch weiter. Nachdem er die „neuen Zehn Gebote des Klimawandels“ gelobt hatte, gab Sternlicht Einblicke in das nächste Projekt der UN und ihrer Freunde: „Ein dritter Bund zwischen Menschheit und Schöpfung, an dem wir arbeiten. Dabei konzentrieren wir uns wieder auf jene Elemente der Lehren aller Religionen, die uns in die Richtung weisen, die Probleme zu lösen, die wir selbst geschaffen haben, damit wir das wahre Himmelreich hier auf Erden errichten können.“

Externe Beobachter, die diesem Vorstoß zutiefst skeptisch und kritisch gegenüberstehen, haben genau auf diese Formulierung hingewiesen. „Die globale interreligiöse Bewegung, denn darum geht es, strebt die Schaffung einer neuen globalen Zivilisation an – den Himmel auf Erden durch kollektiven Frieden und Einheit – und sie sieht sich als die moralische und ethische Stimme zu diesem Zweck, die parallel zu den Vereinten Nationen arbeitet und diese unterstützt“, warnte der christliche Autor Carl Teichrib , einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet, der regelmäßig interreligiöse und spirituelle Konferenzen auf der ganzen Welt besucht. „Tatsächlich sieht sie sich als den moralischen und spirituellen Arm der Weltgemeinschaft.“

Teichrib, Autor des bahnbrechenden Buches „ Game of Gods: The Temple of Man in the Age of Re-Enchantment “ , erklärte gegenüber The New American , dass dies auf vielfältige Weise geschehe. Dazu gehört die Vereinigung spiritueller und religiöser Führer um zentrale Themen wie „Klimawandel“ und „Nachhaltigkeit“, die Zusammenarbeit mit der UNO und anderen Organisationen zur Schaffung oder Förderung von Initiativen und Kampagnen sowie die anschließende Förderung dieser Agenden bei ihren Anhängern und Gemeinden. Dies verstärkt sich selbst, da religiöse und spirituelle Akteure um einen „Platz am globalen Tisch“ drängeln, um an Einfluss zu gewinnen.

Für Christen hat dies gravierende Auswirkungen, obwohl es, wie Teichrib betont, unzählige christliche Gruppen gibt, die das, was er die „Sache der globalen Einheit“ nennt, direkt unterstützen. Am wichtigsten sei vielleicht, dass „[die Bewegung] den Wahrheitsanspruch Jesu Christi untergräbt, da die interreligiöse Bewegung zwangsläufig behauptet, alle Glaubensrichtungen seien gültige Ausdrucksformen spiritueller Wahrheiten“, erklärte er. „Sie stiftet außerdem Verwirrung in der Kirche, da Laien nun mit der Führung, die dem interreligiösen Progressivismus anhängt, im Konflikt stehen.“ Schließlich behindere sie das Ziel der Weltmission, fügte er hinzu und verwies auf die Verwässerung der Evangelisation in wichtigen Dokumenten durch christliche Gruppen, die sich auf „interreligiöse“ Arbeit konzentrieren.

Trotz mangelnder Medienaufmerksamkeit machen die Globalisten große Fortschritte. Von der Neudefinition von Sünde bis zur Ausgrenzung sogenannter Extremisten, die sich der Agenda nicht anschließen, bewirkt die Bewegung zum Aufbau und zur Stärkung der „Vereinten Nationen der Religionen“ tiefgreifende Veränderungen in der Spiritualität. Und während viele Gläubige nicht einmal ahnen, dass ihre Führer involviert sind, folgen Schätzungen zufolge Milliarden – von Christen und Juden bis hin zu Muslimen und Heiden – Institutionen, die diese Agenda vorantreiben.

Eine dieser Organisationen, Religions for Peace, steht an vorderster Front dieser Bemühungen. Von ihrem damaligen Leiter, dem ehemaligen UN-Bevölkerungskontrollbürokraten Dr. Azza Karam, als „UN der Religionen“ bezeichnet, behauptet die Organisation, „alle Religionen“ zu umfassen. „Wir betrachten sie als die Vereinten Nationen der Religionen“, sagte Karam. „Die Vereinten Nationen haben Mitgliedsstaaten bzw. -regierungen, Religions for Peace hat religiöse Mitgliedsinstitutionen – alle religiösen Institutionen, die alle Religionen repräsentieren, [und] Vertreter aller Glaubensrichtungen, wo es keine Institutionen gibt.“

Diese Behauptung mag zwar leicht übertrieben sein – viele evangelikale Pastoren und Institutionen würden sich nicht einmal im Traum an einer Zusammenarbeit mit dieser Gruppe ergötzen – doch stimmt es, dass die Organisation eine breite Mitgliederschaft und Reichweite hat. Gegründet 1970, erhielt sie massive Fördermittel von der US-Regierung, den Vereinten Nationen, subversiven Milliardären wie den Rockefellers und George Soros und vielen anderen Quellen. Und ihr Ziel ist klar: Die Religionen der Welt hinter der UN-Agenda zu vereinen.

2019 traf sich die Gruppe in Deutschland und verabschiedete eine Erklärung, in der sie alle Religionsgemeinschaften aufforderte, sich „an der Erreichung der SDGs [UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung] auszurichten“. Zu diesen Zielen, wie sie in „ A Climate of Tyranny “ erörtert werden, gehört der Aufbau eines globalen Wirtschafts- und Politiksystems, das völlig im Widerspruch zu amerikanischen Traditionen steht. Dennoch konnte Religions for Peace von dem UN-Plan nicht genug bekommen. „Wir bekennen uns zur menschlichen Entwicklung, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung dargelegt ist“, hieß es in der Abschlusserklärung der Gruppe.

Zu den weiteren wichtigen Organisationen gehört das Parlament der Weltreligionen, eines der größten interreligiösen Netzwerke der Welt. Teichrib, der dessen Treffen besucht hat, erklärte, diese 1893 gegründete Organisation habe als „Startrampe für den heutigen Internationalismus des Westens“ gedient. Die einzige religiöse oder spirituelle Sichtweise, die dort offenbar nicht willkommen ist, ist die „spalterische“ Position der Bibel, dass Jesus Christus der Weg sei. Diese wird als „extrem“ dargestellt.

Ebenfalls von entscheidender Bedeutung für die globale Bewegung hin zu religiöser Einheit auf der Grundlage globalistischer Moralvorstellungen und Prinzipien sind das G20 Interfaith Forum, die United Religions Initiative, der Kongress der Führer der Welt- und traditionellen Religionen, der Temple of Understanding, der Weltkongress der Glaubensrichtungen, die Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen, das Komitee religiöser NGOs bei den Vereinten Nationen, der Weltrat der Religionsführer, die Interfaith Alliance, das Elijah Interfaith Institute, der Päpstliche Rat für Interreligiösen Dialog, der Weltrat der Kirchen, die Weltweite Evangelische Allianz und viele mehr.

Sogar die UNO selbst arbeitet daran. Eine der wichtigsten globalen Initiativen, die Religion für Globalismus und Pseudo-Umweltschutz missbrauchen wollen, ist die „ Faith for Earth Initiative “ des UN-Umweltprogramms („UNEP“) . Der Slogan der Initiative verrät, worauf es ankommt: „Religionen vereinen sich für den Planeten.“ Und auch der Leiter der Initiative, Direktor Iyad Abumoghli, äußerte sich transparent zu den Zielen. „85 Prozent der Weltbevölkerung glauben an einen Glauben oder eine Religion, und diese Macht ist enorm“, sagte er in einem Werbevideo für die Initiative. „Wir können das nutzen, um religiöse Führer und Anhänger für den Schutz der Erde zu mobilisieren.“

Auf ihrer Website benennt die Gruppe ihre Ziele auch explizit. „Eines der Hauptziele der Faith for Earth Initiative ist die strategische Zusammenarbeit mit glaubensbasierten Organisationen (FBOs) und die Mobilisierung religiöser Führungspersönlichkeiten und der Glaubensgemeinschaft in einer effektiven Partnerschaft, um gemeinsam die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen und die Ziele der Agenda 2030 zu erfüllen“, so die UN-Agentur über ihre religiöse Arbeit und bezog sich dabei auf die umstrittene Agenda 2030, die von den UN-Führern als „Masterplan für die Menschheit“ bezeichnet wurde.

Vor zwei Jahren veröffentlichte die UN-Organisation sogar das Buch „ Faith for Earth: A Call for Action “ . Darin behauptet sie, die Weltreligionen würden die Umweltagenda der UN grundsätzlich unterstützen. Ihre Mission ist ganz einfach: „Religiöse Organisationen auf allen Ebenen zu ermutigen, zu stärken und als Partner mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Agenda 2030 umzusetzen.“ Die Organisation arbeitet mit dem Weltparlament der Religionen und anderen UN-unterstützten Gruppen zusammen, die sich für die Vereinigung der religiösen Bewegungen der Welt unter der UN-Flagge einsetzen.

Auch das UNEP hat sich sehr aktiv für dieses Ziel eingesetzt. Im vergangenen Sommer brachte es den Ökumenischen Rat der Kirchen, den Muslimischen Ältestenrat und das New Yorker Rabbinergremium zusammen, um die Verpflichtungserklärung „ Klimaverantwortungsvolle Finanzen – ein moralischer Imperativ und eine Verantwortung gegenüber allen Kindern und der lebenden Welt “ zu unterzeichnen. Darin werden alle Banken aufgefordert, sich der UN-Agenda anzuschließen. UN-Chef António Guterres , ehemaliger Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, würdigte diese „wichtige, auf Glauben basierende Initiative“ und bemerkte, dass „Menschen, Glaubensgemeinschaften und -organisationen den nötigen Einfluss haben, um diesen Wandel herbeizuführen“.

In einem Interview mit The New American während der COP29 in Baku, Aserbaidschan, äußerte sich der skandalgeplagte norwegische Sozialist und damalige UNEP-Chef Erik Solheim, der das Projekt ins Leben rief, unverblümt: „Ich glaube, das Ganze ist sehr attraktiv, weil religiöse Führer im Leben der Menschen überall auf der Welt eine so große Bedeutung haben und eine Schlüsselrolle dabei spielen können, allen die Botschaft einer besseren, grüneren und wärmeren Welt zu vermitteln“, sagte er.

Während des gesamten Interviews lobte Solheim die Rolle religiöser Führer bei der Einbindung ihrer Gemeinden in die Nachhaltigkeit und behauptete – fälschlicherweise –, dass alle Religionen, einschließlich des Christentums, dem Schutz der Natur Priorität einräumen. Ironischerweise verfälschte der in Ungnade gefallene UNEP-Chef die Heilige Schrift und behauptete sogar – ebenfalls fälschlicherweise –, die Offenbarung des Johannes enthalte eine Sintflut. Tatsächlich endet die Bibel mit der Vision einer Welt, die im Gericht verbrannt wird, bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden. Solheim rühmte sich auch wiederholt der Erzählung von „Mutter Erde“, einem Konzept, das eher im Heidentum und Pantheismus als in der biblischen Tradition verwurzelt ist.

Abgesehen vom biblischen Christentum sind alle Religionen im globalistischen Zelt herzlich willkommen. 2016 gedachte der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon des heiligsten Tages der Buddhisten und sagte, Buddhas Weisheit könne dazu beitragen, „die Welt zu erleuchten“ und die Agenda 2030 voranzubringen. „Das heilige Gedenken an den Vesak-Tag bietet eine unschätzbare Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie die Lehren des Buddhismus der internationalen Gemeinschaft helfen können, drängende Herausforderungen zu bewältigen“, sagte Ban. „Unsere Herausforderung besteht darin, die Weisheit des Herrn Buddha auf die wahren Probleme unserer heutigen Welt anzuwenden.“

Solche Ideen gehören mittlerweile zum Standard bei UN-Klimagipfeln. Auf der COP28 in Dubai veröffentlichte eine Koalition führender Religionsführer der Welt eine Erklärung aus dem „Glaubenspavillon“, mitten im Gipfelzentrum. Darin behaupteten die Unterzeichner, die angeblich Religionen wie den Islam, den Katholizismus, das orthodoxe Christentum, das Judentum, den Hinduismus, den Sikhismus und den Buddhismus vertreten, dass sie die angebliche „globale Klimakrise“ „gemeinsam angehen“ wollten.

Nirgendwo ist der Vorstoß für eine Weltreligion und -spiritualität deutlicher als in den von der UNO geförderten Bildungsprogrammen weltweit, von denen viele direkt mit Nachhaltigkeit und Klimawandel verknüpft sind. In der UN-Agenda für das 21. Jahrhundert, dem Jahrhundertplan der UNO, der oft als „ Agenda 21 “ bezeichnet wird, heißt es in Kapitel 36, Abschnitt 3 des globalen Abkommens, dass Bildung unerlässlich sei, um die Menschen dazu zu bringen, sich dem neuen Weltsystem anzupassen, das der Menschheit aufgezwungen wird.

„Bildung ist entscheidend für die Förderung nachhaltiger Entwicklung“, heißt es in der Agenda 21. „Sowohl formale als auch informelle Bildung sind unverzichtbar, um die Einstellung der Menschen zu ändern.“ Noch beunruhigender ist vielleicht, dass im Kapitel über Bildung auch die „spirituelle“ Entwicklung erwähnt wird und dieses spirituell-nachhaltige Programm „in alle Disziplinen integriert sein“ soll. Natürlich sind die angestrebten Werte und Einstellungen grundsätzlich unvereinbar mit biblischen Traditionen.

Das „Welt-Kerncurriculum“ der UNO, das von UN-Vizegeneralsekretär Robert Muller entwickelt und als Programm für jedes Kind in jedem Land propagiert wurde, ist hierfür ein perfektes Beispiel. Im Vorwort zum Lehrerhandbuch lässt Muller, bekannt als „Vater der globalen Bildung“, eine Bombe platzen. „Die zugrunde liegende Philosophie der Robert Muller Schule findet sich in den Lehren, die der tibetische Lehrer Djwhal Khul in den Büchern von Alice A. Bailey darlegt“, sagt Muller und meint damit den Gründer der Lucifer Publishing Company und den spirituellen Mentor, den sie angeblich channelte.

Globalisten kapern, vereinen und bewaffnen Religion und religiöse Institutionen systematisch unter dem Deckmantel der Rettung von „Mutter Erde“. Ihr Ziel ist es, die Menschheit unter einem neuen spirituellen und moralischen System zu vereinen, das völlig losgelöst ist von der biblischen Tradition, die das Christentum und die Vereinigten Staaten hervorgebracht hat – und die beispiellose Freiheit, den Wohlstand und den Frieden zu zerstören, die die Frucht dieser Tradition waren. Alle Menschen guten Willens müssen sich dieser teuflischen Agenda widersetzen, bevor es zu spät ist.

Mehr über die Geheimnisse des Vatikans, Symbole und wie die Jesuiten die Geschichte von Germanien manipulierten lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 13.07.2025