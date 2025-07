Handelt es sich bei dem Interstellaren Objekt 3I/ATLAS um außerirdische Technologie?

Teile die Wahrheit!

Heute habe ich gemeinsam mit den brillanten Kollegen Adam Hibberd und Adam Crowl von der Initiative for Interstellar Studies in London, Großbritannien , eine faszinierende neue Arbeit verfasst . Die Arbeit ist hier verfügbar .

Eine der Lösungen für Enrico Fermis Frage nach Außerirdischen: „ Wo sind alle? “ bietet die Hypothese des dunklen Waldes , die durch Cixin Lius Science-Fiction-Roman „ Der dunkle Wald “ populär wurde. Diese Hypothese geht davon aus, dass unsere kosmische Nachbarschaft gefährlich ist und voller intelligenter Zivilisationen, die feindselig sind und schweigen, um der Entdeckung durch potenzielle Feinde zu entgehen. Von Avi Loeb

In diesem Zusammenhang ist die Stille bei der Suche nach Radiosignalen durch die SETI- Gemeinschaft nicht auf das Fehlen außerirdischer intelligenter Zivilisationen zurückzuführen, sondern vielmehr eine Folge ihrer Angst vor gegenseitiger Zerstörung.

Unser Artikel untersucht die Möglichkeit, dass das kürzlich entdeckte interstellare Objekt 3I/ATLAS Beweise für die Hypothese des dunklen Waldes liefern könnte. Dieser neue interstellare Eindringling weist eine Reihe anomaler Eigenschaften auf, von denen einige in einem Aufsatz zusammengefasst wurden , den ich kurz nach seiner Entdeckung verfasste. Insbesondere:

1. Die retrograde Bahnebene (definiert durch den Drehimpulsvektor) von 3I/ATLAS um die Sonne liegt innerhalb von 5 Grad von der der Erde – der sogenannten Ekliptikebene . Die Wahrscheinlichkeit für diese Übereinstimmung aller zufälligen Orientierungen beträgt 0,2 %.

2. Wie ich kürzlich in einer Arbeit gezeigt habe , deutet die Helligkeit von 3I/ATLAS auf ein Objekt mit einem Durchmesser von etwa 20 Kilometern hin (bei einem typischen Albedo von etwa 5 %) – zu groß für einen interstellaren Asteroiden. Wir hätten für jedes etwa 20 Kilometer große Objekt eine Million Objekte unterhalb der etwa 100 Meter großen Skala des ersten gemeldeten interstellaren Objekts 1I/`Oumuamua entdecken müssen.

3. Spektroskopische Beobachtungen von 3I/ATLAS zeigen keine spektralen Merkmale von Kometengas. Die beobachtete Rötung des reflektierten Sonnenlichts könnte von der Oberfläche des Objekts herrühren. Entsprechende Daten finden sich hier und hier . Die beobachtete Unschärfe um 3I/ATLAS (siehe Bilder hier , hier und hier ) ist angesichts der Bewegung des Objekts und der unvermeidlichen Verschmierung seines Bildes während der Belichtungszeit nicht schlüssig.

4. Aufgrund seiner Bahnparameter ist 3I/ATLAS so synchronisiert, dass es sich der Venus (0,65 AE, wobei 1 AE der Abstand zwischen Erde und Sonne ist), dem Mars (0,19 AE) und dem Jupiter (0,36 AE) ungewöhnlich nahe nähert, mit einer kumulativen Wahrscheinlichkeit von 0,005 % im Vergleich zu Umlaufbahnen mit denselben Bahnparametern, aber einer zufälligen Ankunftszeit.

5. 3I/ATLAS erreicht sein Perihel auf der der Erde gegenüberliegenden Seite der Sonne. Dies könnte beabsichtigt sein, um detaillierte Beobachtungen durch erdgebundene Teleskope zu vermeiden, wenn das Objekt am hellsten ist oder wenn von diesem verborgenen Punkt aus Geräte zur Erde gesendet werden.

Die retrograde Bahn mit einer Perihelgeschwindigkeit von 68 Kilometern pro Sekunde, entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Erde um die Sonne mit 30 Kilometern pro Sekunde, führt zu einem Geschwindigkeitsunterschied zwischen Erde und 3I/ATLAS von 98 Kilometern pro Sekunde.

Daher ist es für Erdbewohner unpraktisch, mit chemischen Raketen bei größter Annäherung auf 3I/ATLAS zu landen, da unsere besten Raketen höchstens ein Drittel dieser Geschwindigkeit erreichen.

6. Der optimale Punkt für ein umgekehrtes Solar- Oberth-Manöver , um an die Sonne gebunden zu bleiben, liegt im Perihel. Bei einem Oberth-Manöver wird der Schub eines Raumfahrzeugs bei maximaler Umlaufgeschwindigkeit, also im Periapsis, eingesetzt, um die resultierende Änderung der kinetischen Energie zu maximieren.

Dies gilt sowohl für die Beschleunigung, um dem Sonnensystem zu entkommen, als auch für das Abbremsen aus hoher Geschwindigkeit (ein „umgekehrtes Oberth-Manöver“), um auszubrechen, an der Sonne gebunden zu bleiben und möglicherweise einen Planeten wie die Erde zu erreichen. Es ist dieser optimale Bruchpunkt für 3I/ATLAS, der durch die Sonne unserem Blickfeld entzogen wird.

7. Die Richtung, aus der 3I/ATLAS kommt, ist auf das helle Zentrum der Milchstraße ausgerichtet, wo die Anwesenheit von Hintergrundsternen seine Entdeckung vor Juli 2025 erschwerte. Abbildungen 1 und 2 in unserer Arbeit zeigen, dass, wenn Astronomen 3I/ATLAS mehr als ein Jahr früher entdeckt hätten, wir die Möglichkeit gehabt hätten, eine Raumsonde zu starten, die 3I/ATLAS auf seinem Weg hätte abfangen können. Mit chemischen Raketen ist ein solches Abfangen derzeit nicht möglich.

8. Die für den Start von Geräten aus 3I/ATLAS zum Abfangen von Venus, Mars oder Jupiter erforderlichen Geschwindigkeitsschübe liegen unter 5 Kilometern pro Sekunde und sind mit Interkontinentalraketen erreichbar.

Die nahezu deckungsgleiche retrograde Bahn von 3I/ATLAS mit der Ekliptikebene bietet einer außerirdischen Intelligenz verschiedene Vorteile, da sie einem Raumschiff relativ ungehinderten Zugang zur Erde ermöglicht. Die Verfinsterung von 3I/ATLAS durch die Sonne im Perihel für Beobachter auf der Erde würde einem Raumschiff ein geheimes umgekehrtes Solar-Oberth-Manöver ermöglichen, eine optimale Strategie für interstellare Raumfahrzeuge mit hohem Schub, um abzubremsen und an der Sonne zu bleiben.

Ein optimaler Abfang der Erde würde eine Ankunft Ende November oder Anfang Dezember 2025 bedeuten. Die Erkennung einer nicht-gravitationsbedingten Beschleunigung könnte zudem auf die Absicht hinweisen, Jupiter, der sich unweit der Bahn von 3I/ATLAS befindet, abzufangen und eine Strategie für ein Rendezvous mit ihm nach dem Perihel zu entwickeln.

Unser Artikel basiert auf der bemerkenswerten, aber überprüfbaren Hypothese, dass 3I/ATLAS ein funktionierendes technologisches Artefakt ist. Ich und meine beiden Co-Autoren teilen diese Hypothese nicht unbedingt. Dennoch ist diese Hypothese aus zwei Gründen einer wissenschaftlichen Analyse würdig:

1. Sollte sich die Hypothese als richtig erweisen, könnten die Folgen für die Menschheit möglicherweise verheerend sein und würden möglicherweise Abwehrmaßnahmen erfordern (die sich jedoch als zwecklos erweisen könnten).

2. Die Hypothese ist an sich schon eine interessante Übung und es macht Spaß, sie zu untersuchen, unabhängig von ihrer wahrscheinlichen Gültigkeit.

Mit seiner interstellaren Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde erreichte 3I/ATLAS vor etwa 8.000 Jahren die äußere Grenze des Sonnensystems (100.000-mal so groß wie der Abstand zwischen Erde und Sonne). Zu dieser Zeit waren die vom Menschen geschaffenen Technologien so weit fortgeschritten, dass die Geschichte der Erde dokumentiert werden konnte.

Sollte sich die Hypothese eines technologischen Artefakts als richtig erweisen, gibt es zwei mögliche Konsequenzen: Erstens , dass die Absichten von 3I/ATLAS gänzlich gutartig sind, und zweitens , dass sie bösartig sind. Im ersten Fall muss die Menschheit nichts weiter tun, als die Ankunft dieses interstellaren Boten mit offenen Armen zu erwarten. Die zweite Option ist äußerst besorgniserregend.

3I/ATLAS, aufgenommen am 2. Juli von Gianluca Masi vom Virtual Telescope Project.(Bildnachweis: Gianluca Masi, The Virtual Telescope Project)

Angesichts der dramatischen Auswirkungen der zweiten Möglichkeit können wir die Logik von Pascals Wette anwenden , die besagte, dass es rationaler ist, an Gottes Existenz zu glauben als nicht. Die Erkenntnis des Mathematikers Blaise Pascal war, dass die potenziellen Vorteile des Glaubens (in unserem Fall – die Menschheit vor dem existenziellen Risiko von 3I/ATLAS zu warnen) die potenziellen Verluste (in unserem Fall – eine theoretische Idee, die nicht die Realität beschreibt) bei weitem überwiegen, während die potenziellen Verluste des Nichtglaubens weitaus größer sind als die potenziellen Vorteile.

Unser Artikel ist im Wesentlichen eine pädagogische Übung und enthält interessante Erkenntnisse, die einen Eintrag in die wissenschaftliche Literatur wert sind.

Die Umlaufbahn von 3I/ATLAS.(Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech)

Das mit Abstand wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass 3I/ATLAS ein völlig natürliches interstellares Objekt, wahrscheinlich ein Komet, ist. Wir warten auf astronomische Daten, die diese wahrscheinliche Herkunft stützen.

Dennoch enthält unser Artikel, wenn man ihn aus einer unvoreingenommenen und unvoreingenommenen Perspektive betrachtet, viele überzeugende Erkenntnisse, die auf Dutzende interstellarer Objekte angewendet werden könnten, die im Laufe des nächsten Jahrzehnts vom Vera C. Rubin-Observatorium entdeckt werden sollen .

Das existenzielle Risiko durch außerirdische Intelligenz (externe KI) wird nicht so häufig diskutiert wie andere existenzielle Risiken, wie etwa künstliche Intelligenz (unsere KI). In einem dunklen Wald könnten Unsicherheiten über die relative Stärke für das Verstecken als Überlebensmechanismus sprechen, insbesondere wenn eine Zivilisation in der Vergangenheit Schaden erlitten hat.

Zudem könnte Dominanz zeitabhängig sein, da es immer wieder aufstrebende junge technologische Zivilisationen geben könnte, die schnell an Macht gewinnen – was Aufklärungsmissionen auf ähnlichen Flugbahnen wie denen von 3I/ATLAS erfordern würde.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 23.07.2025