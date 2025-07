In ganz Russland sind Ausfälle des mobilen Internets mittlerweile an der Tagesordnung

Russland hat die Häufigkeit und geografische Reichweite von Ausfällen des mobilen Internets deutlich erhöht. Allein im Juni wurden über 650 lokale Ausfälle gemeldet.

Diese Störungen haben sich über die Regionen nahe der ukrainischen Grenze hinaus ausgeweitet und erstrecken sich bis nach Sibirien und den Fernen Osten. Mehr als die Hälfte der russischen Regionen sind davon betroffen.

In Russland sind Ausfälle des mobilen Internets zur Routine geworden und beeinträchtigen Kommunikations-, Bank- und Transportdienste. Sogar in Moskau und St. Petersburg kam es zu Ausfällen.

Einwohner berichteten von Problemen beim Empfang von Notfallmeldungen und der Aufrechterhaltung der Mobilfunkverbindung.

Die Schließungen werden auf Sicherheitsbedenken zurückgeführt, insbesondere nach ukrainischen Drohnenangriffen, die russische Mobilfunknetze zur Koordination nutzten.

Als Reaktion darauf verschärften die russischen Behörden die Beschränkungen, insbesondere nach der ukrainischen Operation Spiderweb im Juni.

Bewohner betroffener Regionen wie dem Usolski-Bezirk in der Region Irkutsk hatten mit unzuverlässigen Internet- und Telefonverbindungen zu kämpfen.

Sie mussten für grundlegende Konnektivität und Bargeldabhebungen weit fahren und hatten Schwierigkeiten, beispielsweise einen Krankenwagen zu rufen. In St. Petersburg führten Mobilfunkausfälle zu Störungen bei Veranstaltungen wie Konzerten und Reiseplänen.

Cloudflare bemerkte in einem Blog : „Unseren Beobachtungen zufolge nutzen russische ISPs verschiedene Drosselungs- und Sperrmechanismen für von Cloudflare geschützte Websites.

Dazu gehören das Einschleusen von Paketen, um die Verbindung zu unterbrechen, und das Blockieren von Paketen, sodass die Verbindung abläuft. Eine neue Taktik, die am 9. Juni in Kraft trat, begrenzt die Menge der bereitgestellten Inhalte auf 16 KB, wodurch viele Websites kaum noch nutzbar sind.“

„Die Drosselung betrifft alle Verbindungsmethoden und Protokolle, einschließlich HTTP/1.1 und HTTP/2 auf TCP und TLS sowie HTTP/3 auf QUIC“, fügte Cloudflare hinzu.

Dies sollte uns allen eine Mahnung sein, da die digitale Agenda der Kontrolligarchen immer allgegenwärtiger wird. Wenn wir unser Leben über das Internet abwickeln, können sie uns den Zugang blockieren, sodass wir unser Leben nicht mehr leben können.

Sie beweisen, dass sie nicht nur uns einzeln, sondern auch ganze Städte und Regionen nach Belieben blockieren können.

Bevor Sie Ihren nächsten Online-Einkauf tätigen oder Ihr Smartphone zum Einkaufen in einem Geschäft nutzen, fragen Sie sich: Wollen Sie diese Kontrolle über Ihr Leben einer unsichtbaren Hand überlassen?

Nein? Dann kaufen Sie lieber vor Ort ein, bezahlen Sie bar und nutzen Sie weiterhin Ihren Festnetzanschluss.

Regelmäßige Abschaltungen des mobilen Internets sind für Millionen Menschen in Russland zur neuen Realität geworden. Während die Behörden diese lokalen Ausfälle meist als Reaktion auf die Bedrohung durch ukrainische Drohnenangriffe darstellen , entsprechen Zeitpunkt und Dauer oft nicht tatsächlichen Angriffen.

Häufiger sind sie das Ergebnis präventiver Sicherheitsmaßnahmen – wie beispielsweise während der Feierlichkeiten zum Moskauer Siegesfeiertag oder des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. So oder so müssen sich die Menschen in Russland daran gewöhnen, im öffentlichen Raum und auf der Straße offline zu sein und Umwege für den mobilen Internetzugang zu finden.

Letzte Woche fragten wir die russischen Leser von Meduza, wie sie mit dieser neuen Normalität zurechtkommen. Im Folgenden haben wir einige der wichtigsten Antworten ins Englische übersetzt.

Wie stark ist Ihr Alltag vom mobilen Internetzugang abhängig?

Oleg, Gebiet Ivanovo

Sehr sogar. Ich arbeite in der IT und lebe in einem Vorort, wo es fast kein kabelgebundenes Internet gibt. Wenn das mobile Internet ausfällt, verliere ich praktisch einen ganzen Arbeitstag – und wenn ein Server einfriert, kann ich ihn nicht reparieren. Ich kann auch kein Taxi mehr bestellen, also muss ich Taxifahrer anrufen, die ich früher kannte.

Und wenn ich nicht in der Stadt bin, kann ich die Überwachungskameras zu Hause nicht überprüfen. Ich kann nicht schnell nachschauen oder alltägliche Probleme googeln. Anfangs fühlte es sich ehrlich gesagt an, als wäre ich in die Vergangenheit zurückgeworfen worden; ich war in meinem Erwachsenenleben noch nie komplett vom Internet abgeschnitten, aber jetzt ist es einfach weg, und mein Smartphone ist zu einem nutzlosen Spielzeug geworden.

Die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, sind Anrufe und SMS – die ich seit Jahren nicht mehr verschickt hatte. Ich fing sogar an, Verwandte in der Stadt anzurufen, nur um zu erfahren, was los war und die neuesten Nachrichten zu hören.

Wollten die Sowjetnostalgiker also die UdSSR zurück? Na bitte!

Gamzat, Saratow

Ich arbeite schwarz als Lader und nehme Aufträge direkt auf der Straße über Messenger-Apps an. Deshalb muss ich ständig erreichbar sein. Mitte Juni fing die Verbindung an zu brechen, und das hat mein Einkommen stark beeinträchtigt.

Es ist deprimierend – ich verliere Geld und Kunden. Außerdem bin ich auf Navigations-Apps angewiesen, um mich in der Stadt zurechtzufinden, und ohne Internet finde ich nicht einmal die richtige Adresse. Ich kann kein Taxi rufen – ich kann wirklich nichts tun.

Alexander, Moskau

Ich arbeite bei einem großen Fintech-Unternehmen. Ich habe Zugriff auf interne Systeme und kann Internetausfälle in den russischen Regionen in Echtzeit verfolgen. Jeden Tag gibt es viele davon. Manchmal sind drei Regionen gleichzeitig vom Netz getrennt, manchmal zehn.

Alexey, Rostow am Don

Fast vollständig. Ich arbeite remote als Webentwickler, und natürlich ist die Arbeit ohne ständigen Internetzugang unglaublich schwierig. Zumindest verliere ich den Kontakt zu meinen Kollegen.

Hinzu kamen letztes Jahr Stromausfälle aufgrund von Hitze und überlasteten Stromnetzen, was sogar den Ausfall unseres kabelgebundenen Internets zur Folge hatte.

Ich kann einen Generator anschließen, den Router mit einer Batterie betreiben und am Laptop arbeiten – aber was bringt das, wenn kein Signal da ist?

