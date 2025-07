Insiderin lässt Bombe platzen: Auf der Epstein-Insel wurden Tausende Babies geklont (Video)

Teile die Wahrheit!

Seitdem der Fall Epstein wieder in die Schlagzeilen geriet, verhält sich Bill Gates ungewöhnlich ruhig und bedeckt sich, während die Welt versucht, das nachzuholen, worüber wir schon seit Jahren berichten: Epsteins Netzwerk drehte sich nicht nur um Menschenhandel. Es ging um Eugenik, Entvölkerung … und die Versklavung der Menschheit.

Letzte Woche brach Ghislaine Maxwell ihr Schweigen aus dem Gefängnis. Sie erzählte uns, wie sie von der Elite, die ihr einen lukrativen Deal versprochen hatte, enttäuscht wurde. Sie sagte außerdem, sie erinnere sich an jeden Namen auf der Kundenliste. Nun will sie vor dem Kongress aussagen.

Dann kam die wahre Bombe: Bill Gates und der Butterfly Trust.

Diese bislang kaum bekannte, zwielichtige Gruppe, die kürzlich zu einer Einigung mit den Opfern gezwungen wurde, wurde massiv von Bill Gates finanziert. Laut Maxwell war sie das Herzstück des Eugenik-Projekts von Epstein und Gates. Eine geheime Zuchtoperation, um Babys – die in Sklaverei geboren wurden – zu klonen und die Erde mit Elite-DNA zu besäen.

Krank? Absolut. Aber es kommt noch schlimmer.

Dies war keine Randwissenschaft. Dies war Eugenik im industriellen Maßstab. Und die Akten, die Epstein hinterließ – seine sogenannte „Versicherung“ – zeigen angeblich, wie Kinder als Rohstoff für Experimente verwendet wurden, die Dr. Josef Mengele zurückhaltender erscheinen lassen.

Das Ausmaß ist gewaltig. Die Beweise kommen. Und Gates? Er ist in Panik, weil er weiß, was in diesen Akten steht. (Zucht von Menschen: Deutsches Konsortium hat eine Gebärmutter für Klone mit Geburtskammern für bis zu 30.000 Babys pro Jahr geschaffen (Video))

Ende letzter Woche traf sich Ghislaine Maxwell hinter verschlossenen Türen mit dem Justizministerium. Laut ihrem Anwalt David Oscar Markus wurde sie zu 100 verschiedenen VIP-Eliten befragt – und sie gab zu jedem einzelnen Auskunft.

Das ist keine Liste. Das ist eine Bombe, die gleich hochgeht.

Maxwell blufft nicht, wenn sie sagt, sie kenne die Geheimnisse der globalen Elite. Sie war nicht nur Epsteins Komplizin – sie wurde in diese Welt hineingeboren.

Ihr Vater, Robert Maxwell, war ein britischer Medienmagnat mit engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst. Er starb unter mysteriösen Umständen, als er von seiner Jacht – der Lady Ghislaine – stürzte. Diese war nach seinem Lieblingskind benannt, das er auf Erfolg vorbereitet hatte.

Und das ist noch nicht alles.

Ihre Schwester, Christine Maxwell, hat heute einen der erschreckendsten Berufstitel des Jahres 2025 inne: Technologische Direktorin des Weltwirtschaftsforums .

Ganz genau: Eine Schwester half bei Epsteins VIP-Erpressungsoperation. Die andere steuert nun die digitale Zukunft der Davos-Elite.

Dieselbe Abstammung. Dieselbe Gesichter. Dieselbe Agenda.

Epstein Island und das Weltwirtschaftsforum? Zwei Arme derselben Maschine.

Jahrelang passten die Teile nicht ganz zusammen. Epstein, Transhumanismus, das WEF, geheime Experimente, vermisste Kinder – alles fühlte sich zu düster, zu gewaltig, zu verrückt an, um wahr zu sein.

Doch nun ist das fehlende Bindeglied an seinen Platz gelangt. Und sein Name ist Bill Gates.

Das Geld, die Forschung, die Agenda – alles weist auf ihn zurück. Gates finanzierte nicht nur die globale Gesundheit. Er finanzierte die Grundlage von Epsteins transhumanistischer Obsession.

Und der Kern dieser Obsession? Tausende geklonte Babys, die ohne Eltern, ohne Geburtsurkunde und völlig außerhalb des gesetzlichen Schutzes geboren werden.

Und jetzt haben wir zum ersten Mal Beweise dafür.

Das ist keine Spekulation mehr. Die Wahrheit ist: Die globale Elite spielt seit Jahrzehnten Götter – berauscht von der Macht, Leben nach Belieben zu erschaffen und zu zerstören. Sie klont Babys. Sie gewinnt Adrenochrom. Sie foltert und tötet in Ritualen, die sich hinter Reichtum, Wissenschaft und Philanthropie verbergen.

Sie glaubten, sie seien unantastbar.

Doch nun tauchen Beweise auf. Akten sickern durch. Überlebende, wie Juliet Bryant, erheben mutig ihre Stimme.

Der unschuldige Name – Butterfly Trust – ist der Schlüssel zum Verständnis der wahren Vorgänge hinter verschlossenen Türen. Mit welchen gottgleichen Mächten die Elite spielte. Mit welchem perversen Spiel sie mit der Menschheit trieb. Und ihr Endziel: eine kontrollierte, manipulierte Welt – mit Massenentvölkerung im Kern.

Diese Woche trat der Abgeordnete Tim Burchett im nationalen Fernsehen auf und sagte es deutlich: Folgen Sie dem Geld, wenn es um Epstein geht.

Jahrelang agierte die Elite ungestraft – sie stellte ihre Perversionen offen zur Schau und forderte die Welt heraus, sie anzuprangern. Sie verhöhnte die Moral, verkleidete sich als Philanthropen und setzte auf Schweigen.

Hollywood-Größen wie Kevin Spacey waren Vielflieger des berüchtigten Lolita Express . Und um es klarzustellen: Jeder in der Branche wusste Bescheid. In L.A. war es ein offenes Geheimnis. Geflüster auf Partys, Gerüchte am Set – die Leute wussten, was los war, und schauten weg.

Doch hinter verschlossenen Türen war es viel schlimmer, als sich irgendjemand vorgestellt hatte.

Gates und Epstein haben sich nicht nur in der Wissenschaft versucht, sie waren auch federführend bei einem der gefährlichsten Experimente der Menschheitsgeschichte: dem Klonen von Menschen.

Mehreren Quellen zufolge, darunter auch Maxwell selbst, waren sie direkt am ersten erfolgreichen Klonen eines Menschen beteiligt – und zwar im Jahr 2002 in einem privaten Labor auf den Bahamas.

Und dabei blieb es nicht.

Maxwell gibt nun zu: Seit diesem Durchbruch wurden Tausende geklonte Kinder erschaffen. Im Geheimen aufgezogen. Für Menschenhandel, Experimente … und Schlimmeres missbraucht.

Einige wurden zur Adrenochrom-Entnahme entnommen, andere wurden zerstört.

Sie alle waren verborgen – bis jetzt.

Wer in den letzten Jahren das Weltwirtschaftsforum verfolgt hat, weiß: Die Elite betrachtet den Großteil der Menschheit als entbehrlich. Als nutzlose Esser. Als überflüssig. Und in ihren Augen sind wir vom Aussterben bedroht – und zwar bald .

Bei der transhumanistischen Agenda geht es nicht um Fortschritt. Es geht um Ersetzung. Den Ersatz echter Menschen durch Roboter, Klone und digitale Sklaven.

Das Hochladen unseres Bewusstseins – nicht um uns zu befreien, sondern um die KI zum neuen Herrscher auszubilden und gleichzeitig die Menschheit im Verborgenen in etwas zu verwandeln, das der Elite dient, wie Peter Thiel kürzlich zugab.

Und Bill Gates? Er treibt diese Vision seit Jahren voran. Seine als „Philanthropie“ getarnte Obsession mit der Entvölkerung ist nichts Neues. Es ist moderne Eugenik, umbenannt in Transhumanismus.

Im Kern geht es nicht darum, die Welt zu retten. Es geht darum, sie neu zu gestalten – ohne uns.

Gates‘ Vision war so düster und verdreht, dass selbst anerkannte Schurken wie Bill Clinton und Ghislaine Maxwell – die kein Problem damit hatten, mit Epstein zusammenzuarbeiten – eine Grenze zogen, wenn es um seine Besessenheit vom Klonen und Züchten nicht registrierter menschlicher Babys ging.

Tatsächlich verbot Präsident Clinton bereits 1997 stillschweigend das Klonen von Menschen – unmittelbar nachdem er erfahren hatte, was Gates und Epstein hinter den Kulissen wirklich vorhatten.

Wenn sogar die üblichen Verdächtigen anfangen, zurückzuweichen, weiß man, dass die Absichten zu weit gehen, wie Juliette Bryant erklärt.

Klonen und Babyfarmen waren in den späten 90er- und frühen 2020er-Jahren der letzte Schrei, da die Elite in der Gewissheit agierte, dass die Öffentlichkeit keine Ahnung hatte, was sie taten.

Laut Bryant waren Hollywood-Schauspieler, Regisseure und sogar Oprah Winfrey selbst daran beteiligt.

Bryant schweigt nicht – und sie hat eine trotzige Botschaft an alle, die immer noch behaupten, es gebe „keine Epstein-Liste“, Ghislaine Maxwell habe Kinder an niemanden verkauft und das Ganze sei bloß eine Verschwörung.

Ihre Botschaft ist einfach: Folge dem Geld.

Selbst die Mainstreammedien berichteten:

„Epstein hoffte angeblich, mit seiner DNA eine Superrasse von Menschen zu erschaffen“

„Jeffrey Epstein hoffte, die Menschheit mit seiner DNA zu befruchten“

Wenn hier nichts zu sehen war, warum hat JPMorgan dann Hunderte von Millionen an Epsteins Opfer ausgezahlt ?

Warum bewegen sich auf Epsteins Konto noch immer Millionen , Jahre nach seinem sogenannten Selbstmord?

Und warum wurden Bryant selbst stillschweigend zwei getrennte Vergleiche zugesprochen – einer über 1 Million Dollar und ein weiterer über 900.000 Dollar?

Die Papierspur lügt nicht. Und je tiefer man gräbt, desto düsterer wird es.

Epsteins Butterfly Trust – heimlich von Bill Gates finanziert und angetrieben von seiner Obsession mit Klonen und Eugenik – könnte der Schlüssel sein, der endlich alles zusammenführt.

Die bizarren Experimente. Die verschwundenen Kinder. Die geheimen Labore auf den Bahamas. Die Siedlungen, die niemand erklären kann. Und immer wieder tauchen dieselben Namen auf – in Flugprotokollen, in Stiftungen, hinter verschlossenen Türen.

Wenn man dem Butterfly Trust folgt, erkennt man das Gesamtbild: Epstein handelte nicht allein. Er war Teil von etwas viel Größerem – einem von der Elite entwickelten Plan für eine posthumane Zukunft.

Laut Maxwell sind viele der Tausenden geklonten Kinder bereits tot – von der Elite benutzt, missbraucht und weggeworfen wie kaputtes Spielzeug. Aber andere? Die sind noch da draußen.

Lebendig. Versteckt vor aller Augen. Mit neuen Identitäten. Neuen Hintergrundgeschichten. Unter uns … und die meisten werden nie wissen, woher sie kamen.

Wie Keyser Söze sagte: „Der größte Trick, den der Teufel jemals vollbracht hat, war, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert.“

Und genau so hat die Elite vorgegangen: Sie hat ihre Verbrechen offen verheimlicht und ihre Gräueltaten in Philanthropie, Wissenschaft und Berühmtheit gehüllt.

Doch die Illusion bröckelt. Und wer sie einmal gesehen hat, kann sie nicht mehr vergessen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.07.2025